Dans The Money Culture, une collection d’articles de magazine sur la finance publiée en 1991, Michael Lewis partage une anecdote précieuse. À l’été 1984, deux banquiers d’investissement américains interviewent un candidat potentiel de l’Université de Cambridge. Ils lui demandent pourquoi un Anglais voudrait travailler pour une banque d’investissement américaine. Il loue son « engagement envers l’excellence » et les capacités « exceptionnelles » de ses employés. Puis ils demandent s’il y a d’autres raisons. Il dit qu’il s’épanouit en « concluant des affaires » et en « travaillant de longues heures ». Ils demandent à nouveau. « Eh bien, » dit-il, « je suppose que je pourrais utiliser l’argent. »

C’est probablement apocryphe. Lewis écrit qu’il a « entendu de nombreuses versions de cette vignette », qui était « partout à Cambridge en une semaine, à Oxford en deux ». Mais cela a une vérité plus profonde : l’élite d’une société, arborant un sourire qui pourrait être une grimace, s’inclinant devant celle d’une autre. Car lorsque la City de Londres a été déréglementée dans les années quatre-vingt, culminant dans le « Big Bang » du 27 octobre 1986, lorsque toute une série de restrictions commerciales ont été supprimées d’un coup, les diplômés les plus brillants de la Grande-Bretagne (ou du moins, les plus prestigieusement éduqués) ont levé le nez et reniflé.

Ils ont suivi l’odeur de l’argent jusqu’à la City, qui absorbait à la fois la culture d’investissement et de travail des entreprises américaines. Le trading en personne et une ambiance de club, avec des liens d’anciens élèves, ont été remplacés par des murs d’écrans d’ordinateur et des heures de bureau épuisantes. L’élite britannique a abandonné son ambivalence envers la recherche de profit et son sens paternaliste du service public, et a rejoint un carnaval de rayures, de bretelles, de champagne et de téléphones portables aussi gros que des briques.

Aucune de ces qualités n’a repoussé. Les banques, les cabinets de conseil et les cabinets d’avocats d’entreprise continuent de prélever une lourde dîme de diplômés d’Oxbridge, même ceux des humanités un peu fantaisistes. Mais nous ne sommes plus dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, lorsque le pouvoir de la finance à façonner le monde eclipsait celui de la politique démocratique. Plutôt que d’être des maîtres de l’univers flamboyants, débouchant des bouteilles de champagne, le banquier moderne est une créature sobre et industrieuse. L’argent n’est pas leur libérateur ; c’est quelque chose dont ils ont besoin en abondance juste pour garder la tête hors de l’eau sur le marché immobilier londonien. Le glamour est mort, mais la corvée du travail quotidien demeure. Alors que des professions autrefois solides de la classe moyenne supérieure (enseignants, médecins, etc.) sont poussées vers la précarité, la finance devient à son tour une profession solide, voire austère, de la classe moyenne supérieure. La banque est ennuyeuse maintenant.

Lorsque Donald Trump est revenu à la Maison Blanche cette année, beaucoup ont parlé d’un « changement de vibe » dans la finance américaine vers un capitalisme traditionnel, sanguin et ses valeurs culturelles associées. Un marché haussier rugissait, et les feuilles de figuier du progressisme étaient joyeusement abandonnées. JP Morgan a échangé DEI (« diversité, équité et inclusion ») contre DOI (« diversité, opportunité et inclusion »). Deloitte a demandé à son personnel travaillant sur des contrats gouvernementaux américains de retirer leurs pronoms de leurs biographies d’email. « Je me sens libéré, » a déclaré un « grand banquier » au FT. « Nous pouvons dire ‘retard’ et ‘chatte’ sans craindre d’être annulés. »

Être une mouche sur le mur du bureau de ce banquier pendant les manigances tarifaires de Trump. La liberté de crier des insultes à travers le parquet de négociation valait-elle la plus grande chute du marché boursier depuis Covid ? Bien que le marché obligataire ait pu discipliner le Président en lui imposant un gel de 90 jours sur la plupart de ses tarifs, il continue de proposer des idées qui bouleversent le marché en public : un droit de 25 % sur les iPhones et de 50 % sur tous les biens de l’UE, au moment de la rédaction, mais il y aura un nouveau lot d’ici votre lecture. Le monde des affaires est enfermé dans une frénésie perpétuelle de conjectures. De nos jours, « la finance est évidemment subordonnée à la politique », dit James*, un travailleur de la finance d’environ 30 ans, que je rencontre dans un pub de l’ouest de Londres un dimanche après-midi sans entrain pour avoir un aperçu de la réalité moderne des choses.

Notre conception culturelle de la finance est un peu dépassée, en partie grâce à Industry, la série télévisée qui suit un groupe de jeunes financiers alors qu’ils boivent, sniffent, couchent et échangent occasionnellement à travers Londres. Les créateurs de la série, Mickey Down et Konrad Kay, ont tous deux travaillé dans la finance au début des années 2010 et ont toujours soutenu que l’hédonisme à l’écran qu’ils concoctent est généralement précis. Mais James dit que pendant quatre ans dans le secteur bancaire, il n’a « jamais, jamais entendu parler de » ou vu quelqu’un consommer des drogues au bureau. Même en mettant de côté le fait que vous seriez « absolument foutu » par les ressources humaines si vous étiez pris, « aucune quantité de coke ne peut vous faire sentir mieux » si vous travaillez 100 heures par semaine, comme le font généralement les jeunes soldats de la finance.

Ce qui est probablement tant mieux : il dit que les collègues d’environ 50 ans, qui ont vécu selon le principe « travailler dur, s’amuser dur » dans les premières décennies de leur carrière, ont visiblement plus de problèmes de santé chroniques (diabète, hypertension, etc.) que d’autres professionnels de leur âge. Au lieu de cela, l’éthique ultra-compétitive de la finance en a fait l’hôte idéal pour l’infection par la folie du bien-être. Les gens courent des semi-marathons le week-end et portent des montres intelligentes qui suivent leurs données de santé plutôt que des Rolex.

C’est un monde presque entièrement étranger à celui dans lequel Jacob Phillips est entré en 2000, à l’âge de 21 ans. Il n’était pas allé à l’université et est tombé dans l’une des industries auxiliaires « parasitaires » de la City, la surveillance médiatique pour les entreprises de relations publiques financières. Cela avait un « état d’esprit rugueux, à la Thatcher », dit-il. Il n’y avait pas de processus RH significatifs. Il était difficile de s’intégrer sans boire à l’heure du déjeuner. Le vendredi, « il était assez normal que les gens passent un joint et aillent aux toilettes vers la fin de la journée ». Ses patrons « étaient complètement ouverts sur le fait qu’ils ne voulaient employer que des jeunes, parce que vous pouvez les manipuler ».

La finance est toujours alimentée par des jeunes qui consacrent leurs soirées et leurs nuits à un travail engourdissant et répétitif, mais ils ne sont pas tout à fait aussi dociles à ce sujet qu’auparavant. En 2021, des employés juniors de Goldman Sachs ont lancé une campagne très médiatisée pour obtenir un peu de temps libre garanti loin du repaire du calmar vampire. James, de manière similaire, dit que le personnel de la génération Z est « beaucoup plus ouvert à se plaindre aux supérieurs que nous ne l’étions jamais », ce qui aide à garder la direction supérieure sous contrôle même si cela signifie que ses subordonnés directs sont parfois « très plaintifs ». Sarah*, une autre banquière qui en est à quelques années de sa carrière, constate un changement culturel distinct avec les nouvelles recrues de la génération Z. « Ils sont très bons dans leur travail, dit-elle, mais ne s’inscrivent pas dans le récit selon lequel vous devez arriver avant le patron et partir après. » Cela, pense-t-elle, est dû au fait qu’il y a « moins de possibilités de gagner beaucoup d’argent au cours des 20 prochaines années ». Si vous pouvez obtenir moins, vous mettrez moins — ce n’est pas une équation pour laquelle vous avez besoin d’un quant.

C’est le dernier chapitre d’une histoire profondément générationnelle. Avec des changements culturels plus larges, il y a un facteur sous-estimé et très spécifique qui pousse à la mort de la largesse dans la finance : les banques, les sociétés de capital-investissement et le reste devenant des entreprises cotées en bourse. Goldman et BlackRock en 1999 ; Lazard en 2005 ; Evercore en 2006 ; Blackstone en 2007 ; KKR en 2010 ; Carlyle en 2012 ; TPG en 2022 ; CVC en 2024. Ces cotations ont rendu un petit groupe de partenaires seniors fantastiquement riches, mais ont invité beaucoup plus de contrôle de la part des actionnaires et du grand public. Les salaires et les primes doivent être justifiés auprès des extérieurs ; le resserrement des comptes de dépenses fait passer les employés de vols en classe affaires à la classe économique.

Essentiellement, les baby-boomers qui ont eu leur plaisir dans les années 80, 90 et au début des années 2000 ont décidé de se retirer au détriment de leurs juniors. Où avons-nous déjà entendu cela ? C’est un miroir de la distribution générationnelle de la richesse dans la société en général — en fait, les dynamiques sont encore plus déformées, grâce à la crise financière de 2008. Ceux qui ont commencé à travailler vers 2000, et ont donc atteint un certain degré de seniorité avant le crash de 2008, sont riches riches. Quiconque est plus jeune est simplement très riche. Les gars dans la cinquantaine et la soixantaine « viennent d’un monde très différent », dit James, et les meilleures anecdotes, comme acheter plus d’une Ferrari en une seule année, sont généralement les leurs. Alors pourquoi leurs juniors de la génération Z ne se retireraient-ils pas discrètement ? Le contrat sadomasochiste inscrit dans l’ADN de l’industrie — travaille comme un chien pour moi, et un jour tu seras aussi riche que moi — est prouvablement faux.

Mettons cela en perspective : personne ici ne gagne moins de six chiffres, et si vous réussissez, votre salaire commencera probablement par un 2 ou un 3 d’ici vos 30 ans. Mais le coût de l’immobilier à Londres, ainsi que le coût exorbitant de tout le reste, laissent des cicatrices psychologiques qui ancrent un « état d’esprit de classe moyenne supérieure où vous êtes très rationnel avec l’argent », dit James. « Je connais des gens qui rapportent plus d’un million de livres par an et qui stressent absolument sur la température à laquelle leur appartement est réglé. Si je gagnais un million cette année, mon mode de vie ne changerait pas du tout. » Les gens, en général, ne sont pas ostentatoires — quelle est cette obsession des financiers pour des marques de plein air comme Patagonia et Arc’teryx, sinon un désaveu performatif de la richesse et des futilités ? Et il y a toujours la hache suspendue au-dessus de nous. « Les effectifs bancaires sont constamment sous pression, » dit Sarah, « donc il y a une inquiétude que le train de l’argent ne dure pas éternellement, ce qui empêche les gens de dépenser. »

Lorsque Phillips était dans la City, il dit qu’il y avait un sentiment omniprésent, « subtil, que les marchés régissent tout ». Il est parti après cinq ans, en 2006, et est depuis devenu un écrivain et universitaire. Mais quand il a d’abord lu l’écrivain accélérationniste Nick Land, son esprit a été ramené à sa vieille carrière. « Cela résonnait vraiment avec ce sentiment là-bas que le marché était cette bête étrange, compliquée, sinistre et indomptable qui pouvait ravager tout sur son passage. Soit vous chevauchiez le tigre, soit vous seriez détruit par le tigre. »

Maintenant, « les gouvernements comptent », dit James. « Ce que nous avions dans les années quatre-vingt-dix et 2000 était une anomalie. » D’une certaine manière, nous avons fait un tour complet. Avant la révolution thatchériste, la finance était une carrière stable et confortable. Dans Liar’s Poker, son livre sur ses années chez Salomon Brothers, Lewis rencontre un petit grand homme de la City qui lui dit qu’il désapprouve les journées de travail de plus de huit heures, car « vous arrivez alors au bureau le matin avec les mêmes pensées que celles que vous aviez en partant tard la nuit précédente ».

Les modes de travail sont maintenant très différents, mais la finance est, encore une fois, une industrie où l’attraction principale est la stabilité plutôt que la possibilité. Vous avez entendu les statistiques, ou une variation de celles-ci, auparavant : en 2002, le ratio prix des maisons sur les revenus médians à Londres était de 6,9 ; en 2023, il était de 11,9. Pour les élèves externes, les frais de scolarité moyens des écoles privées en pourcentage du salaire national médian ont augmenté de 30,6 % en 1999 à 48,2 % en 2024. Si vous voulez une vie de classe moyenne supérieure, pouvez-vous vous permettre de ne pas entrer dans la banque, ou dans des industries similaires comme le droit des affaires et le conseil ? Cela conduit à un cycle vicieux — les prix augmentent à mesure que Londres devient de plus en plus mondialisée et financiarisée — et à une fuite des cerveaux, alors que tous les diplômés en STEM d’Oxbridge sont tentés de quitter le laboratoire. Si le gouvernement peut faire une différence significative dans la crise du logement, et construire l’Arc Oxford-Cambridge pour libérer les capacités en sciences de la vie de la Grande-Bretagne, peut-être y a-t-il de l’espoir que tout ce capital humain s’écoule ailleurs. Mais comme de nombreux politiciens l’ont découvert, briser l’emprise serrée et ridée des « parties prenantes » baby-boomers n’est pas une tâche facile.

James, alors que nous atteignons les fonds de nos Morettis, est franc. « Si j’étais né dans la génération de nos parents, je n’aurais probablement pas travaillé dans la finance. J’apprécie d’être assez à l’aise, d’avoir un bon coussin d’épargne, mais à l’époque, si un appartement dans la zone 1 de Londres coûtait 300 000 £, 200 000 £, j’aurais été heureux de travailler dans un emploi d’entreprise général — peut-être même dans le marketing [ou] le journalisme. Mais parce que nous sommes où nous en sommes aujourd’hui, et à quel point les 10, 20 prochaines années semblent incertaines, je veux maximiser mes revenus. » Il est difficile de lui en vouloir, ou à tous les autres jeunes brillants dans leurs gilets rembourrés qui traversent chaque matin l’aube grise vers le centre de Londres.

*Les noms ont été changés