Une semaine, Kneecap était programmé pour Glastonbury. La suivante, ils sont en train d’être investigués par la police antiterroriste. Étant donné les opinions franches du trio de West Belfast sur le Moyen-Orient, un sujet qui continue d’enflammer les passions publiques, il est peut-être surprenant qu’un règlement ait mis si longtemps à arriver.

Cependant, si les demandes de responsabilité ne cessent de s’intensifier, l’histoire de Kneecap n’est pas nouvelle. Une fois qu’un artiste passe du statut de culte à celui de grand public, tout en continuant à défier les récits acceptés, une réaction est inévitable. Au milieu des excuses et des réserves, Kneecap fait maintenant face à la même question que tout artiste radical au bord de la célébrité. Faut-il adoucir ses angles pour avoir accès, ou tenir bon et risquer la colère de l’establishment ?

À bien des égards, les difficultés de Kneecap semblent spécifiques à notre moment culturel. Le groupe a été accusé de glorifier la violence, de soutenir le Hamas et le Hezbollah. Ce sont des accusations qu’ils ont niées. Quoi qu’il en soit, cela ne me surprend pas que ce trio pro-Palestine et anti-gouvernement soit dans une impasse. En tant que professionnel travaillant dans diverses capacités en tant qu’écrivain et interprète, je peux vous dire tout de suite que l’utilisation de votre plateforme pour critiquer Israël ou exprimer sa solidarité avec des Palestiniens innocents comporte des risques.

J’ai été signalé à la police pour avoir participé à des collectes de fonds pour des médecins dans la bande de Gaza. J’ai été accosté par un directeur général et des délégués lors d’une conférence, pour avoir utilisé un discours principal afin d’exhorter une organisation politiquement neutre à se joindre aux appels à un cessez-le-feu. Des apparitions programmées ont été mystérieusement annulées, et les organisateurs ont dû renforcer la sécurité au cas où des manifestants se présenteraient.

Les tensions auxquelles Kneecap fait référence ne proviennent pas seulement de la force des sentiments autour de la guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi du fort sentiment que beaucoup d’entre nous ont que notre classe politique collabore avec de grands acteurs médiatiques pour étouffer le débat. Cela crée une culture où toute critique du récit dominant — selon lequel tout ce qu’Israël fait est moralement justifié — devient vaine et où élever la voix contre la brutalisation systématique des civils innocents dans la bande de Gaza commence à sembler dangereux.

Dans ce contexte, Kneecap devient une étude de cas sur la façon dont la pensée et la parole sont régimentées — et, dans les généralités de toute façon, ce n’est rien de nouveau. Les artistes transgressifs ont longtemps été pris pour exemple et punis pour leur politique. La carrière de Sinead O’Connor a été déraillée après qu’elle ait déchiré une photo du Pape sur Saturday Night Live, en protestation contre les dissimulations d’abus de l’Église catholique. Elle avait raison, mais elle a été ruinée. Les Dixie Chicks ont été boycottées, menacées et chassées de la radio country après avoir critiqué la guerre en Irak. NWA avait le FBI sur le dos.

Et ainsi la liste continue. Dans chaque cas, des politiciens lâches rejoignent un chœur médiatique croissant de condamnation, rendant les actes en question trop toxiques pour être programmés. C’est la même histoire avec Kneecap, avec les mêmes journalistes qui défendent des comédiens audacieux comme Jimmy Carr et Ricky Gervais — et leur droit de dire des choses incroyablement offensantes que nous savons tous faire partie d’un acte — s’attendant maintenant à ce que nous croyions que Kneecap est une sorte de groupe quasi-paramilitaire.

Au-delà de l’indignation médiatique, le dilemme de Kneecap parle ironiquement du succès du groupe et de leur désir clair de passer dans le grand public. C’est pourquoi nous avons vu des déclarations émises et des excuses présentées — des manœuvres de relations publiques visant à minimiser l’impact commercial d’une couverture négative. Bien que le groupe souhaite certainement conserver ses références radicales, il est également clair qu’ils ont été poussés dans une position beaucoup plus défensive que celle avec laquelle ils se sentent à l’aise, ou en effet que leurs fans sont habitués.

Par exemple, bien que le groupe ait souligné qu’il se tient en solidarité avec les civils palestiniens, et s’oppose au bombardement et à l’occupation d’Israël, il ne soutient pas les organisations islamistes militantes. Pourtant, de telles distinctions importent rarement une fois que les rouages de la machine d’indignation médiatique commencent à tourner. Le but n’est pas de comprendre ou de débattre des véritables opinions de Kneecap, mais de les encadrer comme suffisamment toxiques pour que les lieux, les festivals et les collaborateurs se sentent tous sous pression pour les abandonner.

Et bien que je déteste l’indignation feinte de nombreux fanfarons sur cette question, le dilemme maléfique auquel Kneecap est désormais confronté est sans doute l’un de leur propre fait. Ils se sont vendus comme contre-culturels et ont gagné un public mondial fidèle en conséquence. Cela les enferme dans un ensemble spécifique de réponses — aucune d’entre elles n’est exempte de risque. En étant perçus comme reculant, même légèrement, face à un effort politique et médiatique concerté pour les peindre comme des sympathisants terroristes, ils risquent d’aliéner leur soutien de base, affaiblissant ainsi le levier même qu’ils ont dans l’industrie musicale. En revanche, doubler la mise signifiera effectivement être mis sur liste noire des grands festivals et des médias pour un avenir prévisible, même s’ils conservent au moins leur intégrité et leurs liens avec leur base de fans.

Malgré le calme et la sérénité que le groupe et leur manager s’efforcent de dépeindre, il y aura désormais de la panique en coulisses. Et pas étonnant : des opportunités qui changent la vie sont désormais en jeu. Bien sûr, pour le public hardcore du groupe, la réponse est simple : lutter contre le pouvoir. Mais ce n’est jamais aussi simple que « tenir bon » contre « vendre ».

En tant que créatifs, nous espérons pouvoir avoir le beurre et l’argent du beurre. Nous voulons la visibilité, l’acclamation critique et les gros cachets de performance. Mais nous voulons aussi être perçus comme inébranlables dans nos principes, et sans scrupules dans la quête de l’intégrité artistique. Une fois qu’un acte radical commence à gagner en traction au-delà des open-mics de pub — lorsque un public plus large commence à prêter attention — tout change. Les décisions deviennent plus lourdes. Les risques deviennent réels. Et cette visibilité, souvent romantisée de l’extérieur, peut être extrêmement stressante. Beaucoup d’artistes radicaux ne planifient pas ce moment. Cela vient comme un choc. Ils sont propulsés dans un espace qu’ils ne s’attendaient jamais à habiter, et ils arrivent en portant des principes qui ne s’alignent pas toujours parfaitement sur les pressions et les attentes qui suivent.

Tout à coup, les enjeux ne sont pas seulement idéologiques. Comme Kneecap le découvre sans doute maintenant, des moyens de subsistance sont en jeu : les vôtres, ceux de votre partenaire, de vos enfants. Vous avez un label à gérer. Vous avez des managers de tournée, des équipes de scène, de nouveaux fans et des gens des médias autour de vous, dont beaucoup ont des valeurs et des priorités très différentes. La liberté de simplement écraser votre chemin, de dire « au diable tout ça » — cela devient beaucoup plus difficile à exercer lorsque d’autres personnes dépendent de votre succès pour payer leurs factures. Et malgré leur esthétique rebelle, des groupes comme Kneecap sont des professionnels avec des aspirations propres, notamment le désir d’être financièrement sécurisés.

« Nous voulons la visibilité, l’acclamation critique et les gros cachets de performance. Mais nous voulons aussi être perçus comme inébranlables dans nos principes. »

Et, surtout pour un groupe de West Belfast, lorsque quelqu’un de votre communauté réussit enfin à percer, il y a souvent un fardeau silencieux à porter : représentez-nous, mais ne vous trompez pas ou vous aurez des comptes à rendre. Kneecap n’a pas demandé à être des modèles ou des paratonnerres politiques. Ils viennent d’un endroit où l’art, l’humour, le traumatisme et la résistance se mêlent. West Belfast n’est pas un décor : c’est le sol même dont ils sont issus. Leur utilisation de la langue irlandaise n’est pas décorative, c’est un acte de réclamation culturelle, une affirmation d’identité dans un contexte postcolonial qui reste profondément ancré. Leur solidarité avec la Palestine vient de ce même instinct : soutenir ceux qui sont brutalement opprimés par une force beaucoup plus puissante.

En fin de compte, alors, Kneecap devra décider ce qui compte le plus : la reconnaissance mondiale dans une industrie capricieuse et sans colonne vertébrale, ou rester fidèle à leurs principes. Si vous voulez être mainstream, vous devez faire des sacrifices, et peu d’actes peuvent avoir les deux. Même Eminem est finalement devenu pop. Un examen incessant accompagne toute plateforme publique. Kneecap exerce sa liberté d’expression pour dire ce qu’ils croient, mais il y a toujours des conséquences à lever la tête au-dessus de la parapet. D’autres exerceront la leur pour condamner, marginaliser et punir. C’est ainsi que fonctionne la liberté d’expression.

Les artistes ne réussiront pas toujours, et quand ils se trompent, il est approprié qu’ils reconnaissent leurs erreurs. L’intégrité ne vient pas seulement de la fidélité à nos croyances, mais aussi de l’admission lorsque nous avons franchi une ligne. Nous avons tous dit et fait des choses stupides et offensantes. À la fin, cependant, ce n’est pas le problème. Le problème est que, en raison de l’expression de points de vue sur Israël considérés comme controversés — mais qui sont en fait entièrement mainstream — Kneecap a maintenant chaque rédacteur en chef du pays ordonnant à des journalistes de fouiller chaque parole, chaque interview et chaque acte de flatulence publique, à la recherche de preuves que ces gars sont quelque chose qu’ils ne sont pas.

Qui sait ce que Kneecap fera ensuite. Je n’envie pas leur situation. Mais je sais une chose : le système récompense l’indignation seulement lorsqu’elle peut être commercialisée. Il tolère la rébellion tant qu’elle est esthétique. Au moment où votre politique touche trop près à la chair, vous découvrirez à quel point la sphère culturelle libérale est vraiment tolérante, et qui sont vraiment vos amis.