« La première façon cohérente dont j’ai gagné de l’argent était en servant à l’autel », a déclaré Alessandro DiSanto. À la paroisse du Saint Nom de Jésus à Harrisburg, en Pennsylvanie, et alors qu’il n’était encore qu’en huitième année, il organisait les servants de messe pour les funérailles. Une maison funéraire offrait 5 $ par funérailles, une autre 10 $, une autre 15 $. « Nous priions toujours pour la maison à 15 $ », a-t-il plaisanté. Ce n’était pas exactement une arnaque, insiste DiSanto, mais plutôt un « service à l’église qui venait avec quelques avantages économiques ».

Maintenant adulte, et après un passage chez Goldman Sachs, DiSanto a sérieusement intensifié son service à l’église. En 2018, il a cofondé Hallow, une application catholique de prière et de méditation qui a été téléchargée plus de 20 millions de fois. Ayant sécurisé un financement d’investissement de plus de 157 millions de dollars, avec des investisseurs notables comme Peter Thiel et JD Vance, Hallow est devenu la technologie numérique religieuse la plus réussie jamais créée. Suite à une publicité diffusée pendant le Super Bowl, en février de l’année dernière, elle est devenue l’application la plus téléchargée sur l’App Store, devant ChatGPT, Google et Netflix.

« Elle a été diffusée dans 15 marchés pendant le grand match », a expliqué Fox Business. « Dieu fait des choses incroyables », a ajouté Alex Jones, le PDG de Hallow. « Toute la gloire, le crédit et les louanges lui appartiennent. » La société ne publie pas de bénéfices, mais l’ancien rappeur et acteur Mark Wahlberg a nié avoir reçu 20 millions de dollars pour avoir présenté l’annonce du Super Bowl. Il est difficile de suivre l’argent, mais il y en a certainement beaucoup qui circule.

Je suis sur Hallow depuis une semaine maintenant, et je comprends pourquoi c’est populaire. Il y a beaucoup de choses agréables ici. L’interface est propre, la fonctionnalité excellente. Et la théologie est plutôt du matériel catholique romain mainstream, avec des apparitions de commentateurs catholiques bien connus comme l’évêque Barron, et même l’ancien pape. Il y a un peu une ambiance de méditation dans certains aspects, ce qui est bien si c’est votre truc. Il y a des parties de l’application pour vous aider à dormir, quelqu’un chuchotant des versets bibliques presque comme des berceuses.

L’Examen de conscience, développé par le fondateur jésuite Ignace de Loyola, est utilisé pour aider les gens à passer en revue leur journée. La Lectio Divina, souvent attribuée à Saint Benoît, est utilisée pour encourager les gens à lire la Bible de manière plus méditative. L’application me semble un peu autoritaire, me rappelant quand prier et comment prier. Plus je reste sur Hallow, plus j’ai l’impression d’être géré. Aujourd’hui, j’ai reçu un e-mail de Hallow m’invitant à rejoindre la liste d’attente pour le Défi de prière du Conclave. Oh, va te faire voir, ai-je pensé. Je déteste aussi vraiment quand les gens essaient de donner trop de sens dans leur voix lorsqu’ils parlent avec enthousiasme de Dieu.

Cela reste une réaction personnelle. Mais ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est pourquoi quelqu’un pourrait dépenser 69,99 $ par an pour que sa relation avec Dieu soit médiée par une application. Pour un phénomène aussi contemporain, cela ressemble à un problème plutôt médiéval : l’argent, la médiation et l’Église catholique. Martin Luther, rappelez-vous, a attaqué l’Église sur deux points. D’abord, qu’elle venait interposer un niveau d’intermédiaires cléricaux entre le croyant individuel et Dieu. Ensuite, qu’elle venait monétiser ce rôle sous la forme d’indulgences.

Hallow ne fait rien d’aussi grossier que d’essayer de vous vendre du temps de purgatoire. Mais certainement, pour les sensibilités européennes, l’obscurité des finances de Hallow soulève d’importants signaux d’alarme. Combien d’argent est-il acceptable de gagner grâce à la religion ? 15 $ par funérailles ? Mon stipend de 29 000 £ par an ? Les 51,4 millions de dollars de revenus estimés de Hallow ? J’ai dit tout cela à un ami à moi qui travaille dans la finance. « Comment entrons-nous dans ce jeu, Giles ? » a-t-il ri, à moitié en plaisantant. Saint François a dit à ses disciples de ne même pas toucher à l’argent, de peur d’en être corrompus. « L’argent est le fumier du diable », a conseillé Saint Basile de Césarée. Le pape François a également répété cette idée, bien que je ne puisse pas trouver cela dans Hallow.

« L’obscurité des finances de Hallow soulève d’importants signaux d’alarme »

Vendre aux gens du temps de prière, c’est un peu comme quand ils ont commencé à vous vendre de l’eau. Vous pouvez l’obtenir directement du robinet, mais tel est le sombre génie du marketing qu’ils peuvent nous persuader de payer des sommes ridicules pour quelque chose qui est déjà gratuit. En fait, c’est pire que de vendre de l’eau fancy, car la prière n’est pas le genre de chose qui s’intègre confortablement à la technologie. Fondamentalement, c’est la chose la plus low-tech qui soit : juste vous, Dieu et le temps. Vous n’avez pas besoin de rejoindre une liste d’attente. Il suffit de trouver un peu de silence et de s’y asseoir.

À la base, les valeurs de la technologie moderne et les valeurs de la prière ancienne semblent profondément antithétiques. La technologie concerne fondamentalement l’efficacité : réaliser des choses plus rapidement, plus efficacement, avec moins de tracas et de perturbations. Vous n’avez pas besoin d’être Thomas Merton pour comprendre que la prière ne fonctionne pas selon cette logique. Ce n’est pas juste une autre façon de faire les choses dans le monde. La prière n’est pas utile. Ce n’est pas, pour faire référence à Foucault, juste une autre forme de gestion de soi. La prière ressemble davantage à un jeu. Vous le faites pour le plaisir de le faire — bien que j’apprécie que ce ne soit pas vraiment la meilleure façon d’exprimer les choses. Vous le faites pour elle-même, pas à cause d’un bénéfice particulier qu’elle pourrait apporter. Au mieux, c’est un état d’être, pas un moyen d’atteindre un but.

Je pensais autrefois que le fait d’être prêtre était le métier le plus résistant à l’IA que l’on puisse imaginer. Comment une machine ou un algorithme pourrait-il entendre une confession ou célébrer l’eucharistie ? Totalement ridicule, non ? Hallow ne vous donne pas tout à fait cela, bien qu’il avance un peu dans cette direction. Et, avec l’église de l’application, vous n’avez pas à vous asseoir à côté d’autres personnes ennuyeuses dans les bancs. Vous n’avez pas à vous lever tôt et à prier dans le froid ; tout est facilité pour vous. C’est moins cher que l’église et moins exigeant. Ainsi, notre relation avec Dieu est en train d’être automatisée, numérisée, et avec cela façonnée et manipulée. La prière est forcée de passer par un étroit déversoir de uns et de zéros.

Bien que je sois moi-même un chrétien catholique, bien que de type anglican, toute cette médiation numérique éblouissante fait ressortir mon Martin Luther intérieur le plus profond. De manière générale, la théologie est parfaitement correcte. Mais le médium est aussi le message, et le médium est hautement problématique. Car contrairement à Luther, qui grâce à l’imprimerie a exploité le pouvoir de la nouvelle technologie à des fins évangéliques, ce sont maintenant de jeunes catholiques qui ont maîtrisé la dernière technologie. Ils ont fait appel au pouvoir de la finance, des médias sociaux et de la publicité pour transformer Dieu en un produit nouveau et élégant, quelque chose à commercialiser et à vendre. Mais peu importe combien Hallow recouvre sa plateforme numérique de citations inspirantes de la Sainte Écriture, l’endroit me semble toujours froid et sans Dieu. Plus un temple numérique du bien-être qu’un lieu pour rencontrer le Dieu vivant.