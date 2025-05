Le 31 janvier 2024, Wade manquait de temps. Il avait tout essayé pour persuader sa fille de 28 ans, Marge, qu’elle pouvait aller mieux. Mais Marge devait mourir par suicide assisté à 14 heures le lendemain, chez la famille à Alberta, au Canada. Il était horrifié. Marge était autiste, vulnérable et n’avait aucune maladie physique diagnostiquée. Son autisme la rendait différente de ses pairs — et sans doute solitaire — mais Wade savait que ce n’était pas une raison pour mettre fin à une jeune vie.

Il devait faire quelque chose. Alors il s’est rendu aux tribunaux. La demande légale qu’il a déposée ce jour d’hiver glacial mettrait Wade en quête d’une épreuve qu’aucun père ne devrait avoir à affronter : sauver la vie de sa fille d’un système de santé canadien qui semble parfois plus engagé à délivrer la mort qu’à protéger la santé. En intentant une action en justice, il a réussi à retarder la mort de Marge pendant un certain temps. Mais il est sur le point de perdre la bataille.

Wade et Marge ne sont pas les vrais noms des sujets de cette histoire. L’affaire est soumise à une interdiction de publication canadienne émise par un tribunal provincial en Alberta, laissant la famille de Marge réticente à parler sur le record. Pourtant, avec les libéraux pro-euthanasie réélus au pouvoir au Canada et la législation sur le suicide assisté franchissant rapidement des obstacles en Grande-Bretagne et dans l’État de New York, parmi d’autres juridictions, leur histoire doit être racontée : car elle met en lumière l’expansion glissante des catégories de patients jugés éligibles au suicide par médecin, une fois que la pratique est légalisée.

« Ses seules conditions diagnostiquées étaient l’autisme et le TDAH. »

Après l’avis de janvier sont venues les détails. Le dernier médecin à l’évaluer pour le suicide assisté, un médecin de famille pratiquant avec les Services de santé de l’Alberta (AHS), a mis moins de 24 heures à examiner et approuver sa demande. Et bien que le neurologue qui la traitait pour fatigue et douleur l’ait évaluée comme « normale », un autre médecin de famille, inconnu de ses parents, a déclaré qu’elle était en phase terminale. La clinique où ce médecin de famille exerce a référé la demande de commentaire de UnHerd à l’AHS, qui a dit à UnHerd que « comme cela est devant les tribunaux, nous ne pouvons pas fournir de commentaire ».

« Elle nous dit qu’elle va recevoir [l’Assistance médicale à mourir], et bien sûr, nous paniquons », me dit Wade. « J’étais nouveau dans le MAiD. Je ne savais rien à ce sujet. » Il décrit sa fille, Marge, comme une jeune femme intelligente. Il l’aime, et il économisait de l’argent pour qu’elle soit indépendante, pour la faire passer de la maison familiale à son propre appartement. Elle était en bonne santé, mais convaincue d’être malade.

Ses seules conditions diagnostiquées étaient l’autisme et le TDAH, ce qui rendait difficile pour elle de rester en contact avec ses amis pendant les confinements Covid ou de garder un emploi. Sa vie était nocturne et en ligne, et cela l’inquiétait, tout comme le genre de pression des pairs en ligne qui pèse surtout sur les jeunes femmes. Wade dit : « Au cours des huit dernières années, elle a passé beaucoup de temps en ligne à rechercher la médecine et les conditions médicales indésirables ». Elle dormait pendant la journée et restait éveillée la plupart des nuits jusqu’à 4 heures du matin ou plus tard, alors qu’elle accédait à « des groupes de soutien en ligne et des salons de discussion avec d’autres personnes partageant sa maladie ».

Le Canada est devenu un signal d’alerte pour les limites de l’application des garanties pour l’euthanasie. Même si des centaines de violations signalées de la loi criminelle canadienne sur l’euthanasie n’ont jamais été pleinement enquêtées par les autorités, l’histoire de Marge est différente. Elle a jusqu’à présent refusé de rendre public le diagnostic sur lequel elle a basé sa demande de suicide. Son père, cependant, insiste sur le fait que c’est son autisme qui l’a amenée à se fixer sur le fait d’être malade — de manière terminale.

Au Canada, les handicaps intellectuels ou les maladies mentales à eux seuls ne justifient pas que les gens reçoivent l’aide médicale à mourir (AMM). C’est différent des Pays-Bas, où au moins cinq personnes atteintes de troubles intellectuels de moins de 30 ans ont cité l’autisme comme leur principale motivation pour l’euthanasie. Le Canada est censé être différent — du moins, jusqu’en 2027, lorsque le pays élargira la loi pour approuver les demandes de suicide assisté pour des cas de maladie mentale seule.

Pour être éligible à l’euthanasie au Canada, il faut que deux médecins ou infirmiers praticiens attestent que vous remplissez les conditions d’éligibilité. Vous devez avoir plus de 18 ans, être mentalement compétent, éligible aux soins de santé, et avoir une maladie ou un handicap physique « grave et irrémédiable ». L’autisme de Marge, ont soutenu ses parents devant le tribunal, signifie que leur fille « est vulnérable et n’est pas compétente pour prendre la décision de mettre fin à ses jours ».

C’était en 2021 lorsque Marge a d’abord rempli le formulaire — sans en parler à ses parents — demandant à mourir. AHS, le système de santé publique, l’a mise en relation avec deux médecins. Bien qu’un médecin l’ait jugée éligible sans aucun symptôme physique diagnostiqué, selon Wade, le second a refusé sa demande, probablement parce qu’elle n’avait pas de maladie terminale. Elle semble n’avoir rempli que certaines des conditions, bien qu’il soit impossible de le savoir avec certitude sans accès à son évaluation AMM. La politique de l’Alberta était que dans le cas d’un match nul, le suicide ne serait pas autorisé.

Mais Marge était déterminée.

En 2022, elle a cherché un médecin. Elle a trouvé un autre médecin, un généraliste de l’Alberta, qui est intervenu et l’a soutenue (leur clinique n’a pas répondu à la demande de UnHerd pour un commentaire). À l’insu de la famille, ce médecin a signé un changement dans sa « Désignation des objectifs de soins », qui est la norme médicale utilisée en Alberta pour indiquer à quel point quelqu’un est gravement malade. Le médecin l’a classée dans la catégorie la plus extrême, qui dans certaines provinces canadiennes indique la probabilité de mort imminente ; c’était il y a presque trois ans.

L’année suivante, en 2023, elle a demandé à nouveau l’aide à mourir. Encore une fois, les deux médecins consultés n’étaient pas d’accord. (Les cliniques où ces deux médecins exercent n’ont pas répondu à la demande de UnHerd pour un commentaire ; AHS a refusé de commenter, citant l’affaire judiciaire.) Cette fois, cependant, le soi-disant navigateur AMM, qui guide les patients à travers le processus, a mis Marge en relation avec un troisième médecin en tant que « départageur ». Le médecin choisi était le même qui avait approuvé la demande AMM de Marge la première fois, et l’a fait à nouveau, dans les 24 heures.

Ce n’est qu’à ce moment-là que ses parents ont appris de Marge qu’elle avait été approuvée pour le suicide assisté. Ses parents ont réagi. Les esprits se sont échauffés. Et le navigateur AMM a affirmé que Wade était un « risque pour la sécurité compte tenu de ses menaces » moins de deux semaines avant qu’elle ne soit censée mourir.

Son père ne pouvait pas comprendre comment un médecin pouvait penser que Marge était qualifiée pour mourir. « Je pensais que l’AMM était pour, comme, vous êtes de toute façon en train de mourir. Donc, nous allons juste accélérer les choses parce que vous souffrez. C’est ce que je pensais », me dit-il. « Et je me dis, eh bien, comment cela pourrait-il être pour Marge ? » Donc, la veille de la visite finale de son « fournisseur AMM », lorsque un médecin et une infirmière devaient apporter l’injection létale mais désormais routinière d’un sédatif, d’un agent inducteur de coma et d’un tranquillisant neuromusculaire, Wade a déposé un recours judiciaire de dernière minute. Il a affirmé que Marge n’avait pas de « condition médicale grave et irrémédiable », que ses seules maladies diagnostiquées étaient mentales, pas physiques, et que son second évaluateur de départage n’était pas indépendant.

Ce jour-là, un juge initial a accordé l’injonction temporaire pour empêcher les médecins de mettre fin à la vie de la fille de Wade. Mais ensuite, l’affaire a été portée devant le tribunal.

C’était la première fois en Amérique du Nord qu’un suicide assisté légal pour un patient non en phase terminale, approuvé par deux médecins, était stoppé par un tribunal, du moins dans sa phase préliminaire. Le juge, le juge Colin Feasby, de la Cour du Banc du Roi, en Alberta, a statué que le père de Marge avait un motif raisonnable d’action selon lequel les protocoles corrects concernant la mort assistée n’avaient pas été suivis. Marge n’avait pas de maladie terminale. Aucun des évaluateurs de MAiD ne semblait être un expert sur l’autisme de Marge. Et l’évaluateur indépendant nommé comme arbitre ne l’était pas non plus.

Cependant, une fois qu’il s’agissait de statuer sur le fond du litige, le juge ne prendrait pas en compte si Marge était éligible au suicide assisté ; aucune preuve n’a été acceptée même pour nommer la condition pour laquelle elle avait été approuvée. Toute poursuite pénale, a statué le juge, ne pourrait avoir lieu qu’après la mort de Marge : « Le Parlement a mis sa confiance dans les médecins et les infirmiers praticiens, et il n’appartient pas à cette Cour de remettre en question ce choix. »

« Toute poursuite pénale, a statué le juge, ne pourrait avoir lieu qu’après la mort de Marge. »

En Grande-Bretagne, Kim Leadbeater — un membre du Parlement dont la proposition de légaliser la pratique est prévue pour un vote crucial à la Chambre des communes en mai prochain — a récemment affirmé qu’« il y aurait une injonction » de la part des parents d’une personne ayant un trouble d’apprentissage si leur enfant choisissait de mourir pour de mauvaises raisons. En réponse à cela, Wade dit : « Je sais que cela ne fonctionnera pas. » Lorsque son injonction a été rejetée, le juge a statué que son doute n’avait pas d’importance. « En tant que tribunal », a déclaré le juge Feasby, « je ne peux pas remettre en question ces évaluateurs de MAiD… mais je suis coincé avec cela : la seule évaluation complète de cette personne dit qu’elle est normale. »

Le jugement n’était pas une surprise. Depuis que la Cour suprême du Canada a dépénalisé l’euthanasie, à peine des juges au Canada ont trouvé des problèmes avec les garanties de l’euthanasie. Au contraire, les décisions passées ont renforcé que le MAiD n’était pas assez expansif. L’affaire de 2019 Truchon c. Canada a élargi la pratique pour inclure les maladies non terminales. Ne pas aider ceux qui n’étaient pas en train de mourir, a déclaré le jugement, serait équivalent à de la discrimination contre les personnes sans maladie terminale.

L’un des deux plaignants, Jean Truchon, un défenseur de l’euthanasie de 51 ans atteint de paralysie cérébrale spastique, a demandé à mourir parce qu’il souffrait d’un handicap sévère qui l’empêchait d’utiliser ses bras. Pourtant, Truchon a également dit à un ami qu’il aurait choisi de vivre s’il avait reçu un soutien adéquat à domicile.

Le gouvernement Trudeau a choisi de ne pas faire appel de la décision, malgré l’opposition de pratiquement toutes les organisations de défense des droits des personnes handicapées au Canada.

Dans le cas de Marge, également, des groupes canadiens de défense des droits des personnes handicapées se sont mobilisés contre le jugement ; ils ont convenu avec Wade que les handicaps ne devraient pas être comparés à une maladie terminale. En jeu, il y a un avenir où les soutiens aux personnes handicapées sont négligés au profit d’une mort immédiate et moins coûteuse à la demande, uniquement pour ceux dont les handicaps sont trop profonds ou graves pour que l’État puisse les soutenir.

En septembre, certains des plus grands groupes canadiens de défense des droits des personnes handicapées ont lancé un défi constitutionnel contre l’euthanasie basée sur des handicaps non terminaux. Le procès a affirmé qu’il s’agit d’une « injustice épouvantable » d’offrir le suicide uniquement sur la base d’un handicap. « Ce n’est pas seulement mal », dit Krista Carr, la vice-présidente exécutive d’Inclusion Canada, dans un courriel à moi. « C’est discriminatoire et cela viole nos droits les plus fondamentaux. »

Pourtant, même si ce défi constitutionnel triomphe, il sera trop tard pour Wade. Il dit avoir dépensé plus de 150 000 $ en frais juridiques, dont la moitié par le biais de dettes de carte de crédit ; un nouvel appel juridique devrait provenir d’argent qu’il n’a pas. Mais la dépense ne l’a pas dérangé : « Ce n’est que de l’argent. Nous pouvons le gagner. Nous ne pouvons pas aller au magasin et acheter une autre Marge. Je ne le regrette pas du tout. »

Son recours légal a échoué, mais cela a relancé le processus d’aide à mourir de Marge depuis le début. Il me dit qu’elle avait de nouveau fait une demande. Pendant ce temps, en avril 2024, Wade a fait appel de la décision du tribunal, ce qui a retardé toute approbation supplémentaire de suicide assisté jusqu’en octobre de cette année-là, lorsque son affaire d’appel devait être entendue. Mais Marge a commencé à se laisser mourir de faim en juin, donc il a abandonné l’appel une semaine plus tard.

Plus récemment, j’ai reçu un autre message de Wade. La troisième demande de Marge pour mourir avait été approuvée. Wade attend, en colère et terrifié, de recevoir la date prévue de la mort de sa fille. Cela pourrait arriver à tout moment.