Harry Shukman, un activiste-chercheur britannique dans la vingtaine, a mauvaise conscience. En effet, pendant plus d’un an, il s’est lié d’amitié avec des dizaines d’extrémistes de droite avant de les trahir en mettant en lumière leurs activités sordides et leur caractère inquiétant. Le fruit de sa duplicité est un nouveau livre intitulé L’Année du Rat : Sous couverture dans l’extrême droite britannique. Shukman ou « Chris », comme il se présentait à ses nouveaux amis, les a dupés en leur faisant croire qu’il était l’un d’eux. En réalité, il était un agent d’« infiltration » de Hope Not Hate, un groupe anti-raciste qui, malgré son nom, déteste l’extrême droite.

L’Année du Rat est un livre révélateur, mais pas de la manière dont il aspire à l’être. Les franges extrêmes de l’extrême droite britannique, il s’avère, sont, eh bien, assez extrêmes et l’assortiment oléagineux de marginaux, de fêlés et d’escrocs que Shukman y rencontre sont racistes, sexistes et homophobes. Ce qui signifie que la grande révélation du livre n’est pas si révélatrice que ça. Ce que le livre révèle plutôt, malgré sa thèse principale, c’est l’état désastreux de l’extrême droite britannique, qui, loin de devenir « mainstream », est si excentrique et étrange que la plupart des gens normaux n’en auraient même pas entendu parler de ses divers idéologues et acolytes. Il révèle également l’état désastreux d’un état d’esprit progressiste qui semble incapable de faire la différence entre des populistes sonnant comme Alan Partridge, tels que Nigel Farage, d’une part, et des racistes enragés, d’autre part.

Le peu de drame qu’il y a dans L’Année du Rat dépend de la présomption que la couverture de Shukman pourrait être découverte à tout moment. Dans le cadre de son déguisement en Chris, un homme ordinaire portant un pull zippé qui est « préoccupé par le remplacement démographique », Shukman a laissé pousser une moustache et a coupé ses cheveux courts. « Je voulais me rapprocher de l’extrême droite britannique, découvrir quel genre de personnes s’y joignent et, si possible, faire ce que je pouvais pour perturber leurs opérations », écrit-il.

Pour lire la prose haletante de Shukman sur les « infiltrations » de Chris, les « protocoles de sécurité », les réunions secrètes avec son « responsable » Patrik Hermansson (qui est lui-même allé sous couverture en 2016) et les nombreuses occasions où sa caméra cachée est presque découverte, on pourrait penser qu’il avait pénétré dans le sanctuaire intérieur d’un terrifiant cartel de la drogue mexicain ou d’un groupe jihadiste haïssant les espions. Mais les activistes d’extrême droite avec lesquels Shukman s’infiltre sont plus ridicules que terrifiants. Des gens comme les Tisseurs de paniers, une « communauté d’extrême droite » dont personne n’a jamais entendu parler.

Selon Shukman, les Tisseurs de paniers sont « une sorte de groupe de discussion clandestin » qui méprise la communication en ligne et ne se rencontre qu’en personne. En effet, Hermansson « a de bonnes raisons de croire que ce n’est pas une communauté ordinaire ». Il s’avère bientôt qu’au lieu de tisser des paniers, les Tisseurs de paniers échangent des théories du complot racistes, le faisant dans les arrière-salles de pubs britanniques où ils se réunissent régulièrement en petits groupes exclusivement masculins. Il s’avère également que le nombre de personnes appartenant aux Tisseurs de paniers est minuscule : environ 2 000 dans le monde, avec « des centaines » venant du Royaume-Uni.

Shukman consacre un entier chapitre — le premier — aux Tisseurs de paniers et dans celui-ci, nous apprenons qu’une fois qu’il infiltre le groupe, il découvre qu’ils sont très racistes et nourrissent une antipathie particulière envers les Juifs. De manière révélatrice, Shukman observe qu’il est « remarquable » que les Tisseurs de paniers « aient jusqu’à présent échappé à l’attention des médias », semblant ignorer l’idée que personne ne se soucie vraiment des bavardages racistes des Tisseurs de paniers.

Ensuite, Shukman se rend à Tallinn, en Estonie, où il infiltre une conférence d’extrême droite organisée par quelqu’un appelé Fróði Midjord. Il croise une multitude de personnages peu recommandables qui sont très racistes et ne font guère d’efforts pour cacher leur racisme, comme un nationaliste blanc américain qui parle de la « capture de l’Amérique par des non-blancs » et un négationniste de l’Holocauste qui insiste pour dire que les Afro-Américains devraient être rapatriés « en arrière » en Afrique. En effet, presque l’intégralité de L’Année du Rat est organisée autour de Shukman rencontrant beaucoup de personnes racistes que personne n’a jamais entendues et enregistrant en cachette leurs propos racistes. C’est donc un livre plutôt ennuyeux, égayé seulement par les moments où Shukman risque de voir sa couverture compromise.

Un activiste dont j’avais entendu parler et que Shukman a rencontré et contourné est Paul Golding, le leader du parti d’extrême droite Britain First et le protégé de Nick Griffin, ancien leader du BNP. Britain First, explique Shukman, n’est pas un parti ordinaire : il fait des piquets devant des centres pour réfugiés avec des flash mobs et mène des « invasions de mosquées », où ses activistes réprimandent les musulmans sur les maux de l’islam. Et Golding lui-même n’est pas un leader de parti ordinaire, ayant été reconnu coupable de crimes de haine et d’une infraction liée au terrorisme (la dernière parce qu’il a refusé de remettre les codes PIN de ses appareils électroniques à la police antiterroriste en rentrant au Royaume-Uni depuis la Russie en 2019). « Je veux comprendre à quoi ressemble Paul Golding », confie Shukman, avec toute la sincérité d’un artiste de la drague qui feint de s’intéresser au point de vue d’une femme. Dans le récit de Shukman, et sans surprise pour personne, Golding est un personnage désagréable : un intimidateur et un escroc qui détourne les dons du parti qu’il dépense ensuite pour des vacances de 10 jours en Thaïlande.

La bande de Golding, qui comprend un accro à la coke avec des dents manquantes, n’est pas beaucoup mieux et Shukman découvre bientôt, avec « horreur », que beaucoup croient que l’Holocauste est une invention. « Voici la preuve que Britain First est un parti désagréable dont les activistes trafiquent certaines des théories du complot les plus odieuses », écrit-il, comme s’il relayait une sombre vérité qu’il vient de mettre au jour. Mais la plupart des gens qui ont entendu parler de Golding savent très bien à quel point sa politique est désagréable, ce qui explique pourquoi son parti a si peu de membres — pas plus de 40 actifs, estime Shukman — et pourquoi il a échoué si lamentablement aux urnes ; lors de l’élection municipale de Londres de 2024, Britain First a reçu moins de voix qu’un candidat appelé Count Binface.

Ceci est emblématique d’un problème plus profond avec L’Année du Rat, qui est qu’il s’agit d’un livre profondément malhonnête. Il l’est en partie parce qu’il suggère que les activistes d’extrême droite que Shukman infiltre ont un agenda caché, alors qu’en réalité, seul un imbécile serait surpris par les « révélations » de Shukman sur l’extrême droite, non seulement parce qu’elle est si sans vergogne sur ce qu’elle croit, mais aussi parce que tant de journalistes et d’experts nous avertissent bruyamment depuis des années sur la façon dont ses croyances odieuses — sur la science raciale et le « grand remplacement » — sont devenues mainstream.

C’est aussi malhonnête dans le sens où cela attribue beaucoup plus de pouvoir politique et d’influence culturelle à l’extrême droite qu’elle n’en possède réellement. Pas mal, dit-il, sont des militants « sophistiqués » et « bénéficient du soutien de magnats de la technologie américains et de décideurs conservateurs », ce qui peut très bien être vrai. Mais la plupart des personnages qui peuplent son livre sont le genre de personnes qu’une personne normale éviterait résolument dans la rue ou dans un pub. Shukman sait clairement cela et prend un certain plaisir à rapporter les échecs politiques abjects, les querelles internes et l’incompétence des malheureux activistes qu’il rejoint et espionne. Par exemple, lorsqu’il fait du porte-à-porte avec Britain First à Finchingfield, dans l’Essex, tout le village fait très clairement comprendre qu’ils ne sont pas les bienvenus. Cela a dû réjouir Shukman, mais c’est un détail qui ne flatte pas exactement sa thèse sur une extrême droite puissante et ascendante en Grande-Bretagne. Tout aussi malhonnête est l’utilisation par Shukman du terme « extrême droite », qu’il utilise pour désigner des figures aussi idéologiquement éloignées que Golding et le leader du Parti réformiste, Nigel Farage. Mais parce que ce dernier a un important public et tire la sonnette d’alarme sur des dizaines de milliers de migrants sans papiers errant dans les villes et villages de Grande-Bretagne, il est « d’extrême droite » et donc la preuve que cela est devenu mainstream.

Si Shukman a mauvaise conscience, ce n’est pas principalement parce qu’il a trompé tant de gens dans le processus de recherche de son livre — il justifie en fait la tromperie comme une tactique nécessaire, bien que regrettable, pour se rapprocher de l’extrême droite, qui se méfie des étrangers, et pour exposer toute son unpleasantness. Plutôt, c’est parce qu’il se sentait moralement entaché — « complice », comme il le dit — en participant à leur activisme tout en étant sous couverture avec eux. À plusieurs reprises, il utilise le mot « sale » pour décrire comment cela l’a fait se sentir.

Shukman devrait se sentir sale, non seulement parce qu’il a menti aux gens, mais parce qu’il a menti sans bénéfice discernable. En effet, il n’a pas fait avancer l’étude de l’extrême droite d’un pouce. Il n’a pas de théorie de l’esprit de l’activiste d’extrême droite et rien d’intéressant ou d’original à dire sur pourquoi ou comment les gens deviennent partie de son orbite, autre que de faire référence à quelques clichés éculés sur la solitude et l’aliénation. Et les révélations qu’il divulgue sont à peine révolutionnaires.

En fait, Shukman, avec plusieurs autres chercheurs qui vantent sans vergogne leur compétence en tant qu’infiltrateurs sous couverture, a probablement retardé l’étude de l’extrême droite, rendant beaucoup plus difficile pour de véritables chercheurs d’étudier ses membres de près et de gagner leur confiance. La prochaine fois qu’un tel chercheur s’approche de l’extrême droite avec un projet de recherche en tête, il devrait être préparé à quelque chose de nettement plus sérieux que le coup de poing moqueur que Paul Golding a lancé à Shukman lorsqu’ils se sont rencontrés pour la première fois.