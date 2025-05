Le dernier danse macabre dans le Bureau ovale a vu le président Donald Trump accuser Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud d’une sorte de complicité dans un génocide contre les agriculteurs blancs. « C’est un peu l’opposé de l’apartheid », a affirmé le président américain mercredi.

Cette accusation rate à la fois la cible et le problème. Trump a tort de dire qu’il y a un génocide organisé des agriculteurs blancs en Afrique du Sud ; le véritable problème est le sacrifice délibéré des communautés rurales aux intérêts de l’idéologie raciale, un sous-texte de presque tout ce qui s’est passé en Afrique du Sud depuis son origine.

Avant la transition politique de 1994, des unités de réserve de l’armée — appelées commandos dans la tradition boer, soutenues par un réseau radio militaire sophistiqué et un soutien par hélicoptère — assuraient la stabilité et la sécurité dans les communautés rurales, noires et blanches. En tant que conscrit de 17 ans, j’ai eu une expérience tangente du fonctionnement du système à travers ses équipes d’intervention rapide.

Une des premières choses que le gouvernement de l’ANC a faites en prenant le pouvoir a été de supprimer ce système. Il craignait qu’il soit trop blanc et qu’il puisse devenir une base pour une « contre-révolution », malgré le fait que la Force de défense sud-africaine avait été le garant ultime de la transition politique pacifique du pays.

État typique, il a échoué à remplacer les commandos par une police efficace. Entrent en scène les seigneurs de la guerre ruraux, les forces de sécurité privées, et les vigilantes noires et blanches, chacun contribuant à une spirale de violence rurale et de contre-violence. Ce long chemin d’échec de l’État et un nombre croissant de victimes innocentes ont été du pain bénit pour Trump, culminant mercredi dans le bizarre show-and-tell dans le Bureau ovale durant lequel Trump a montré des clips vidéo de figures de l’opposition sud-africaine appelant les partisans à « Tuez le fermier, tuez le Boer », un ancien chant de lutte d’antan, accompagné d’images d’une arcade symbolique de croix en bois représentant les agriculteurs morts.

En réalité, ces incendiaires représentaient 24,1 % des voix lors des élections de l’année dernière, et le nombre d’agriculteurs blancs tués au cours des 10 dernières années est une fraction du nombre total de Sud-Africains massacrés pendant la même période, la plupart étant noirs. Ce n’est guère une preuve convaincante d’un soutien de masse pour le génocide, sans parler de la complicité de l’État, mais cela reste inquiétant dans le sens où l’ANC a peu fait pour défier les provocateurs ou les poursuivre pour incitation, un point soulevé par Trump à un Ramaphosa troublé.

Mais le J’Accuse de Trump a largement raté sa cible. Son véritable objectif aurait dû être la politique de préférence raciale de longue date de l’ANC en matière d’emploi, d’appels d’offres publics, d’opportunités d’études et de travail gouvernemental. Cette politique autoproclamée d’Autonomisation Économique des Noirs (BEE), ou, comme elle est moins généreusement connue par ses détracteurs, Extorsion et Détournement des Noirs, a vu un flux incontrôlé de richesse et d’opportunités des classes traditionnelles créatrices et détentrices de richesse vers une nouvelle élite de consommateurs et de destructeurs de richesse ostentatoires. Près de 150 nouvelles lois sont dans les Statuts directement ou indirectement basées sur le profilage racial et la préférence dans la conduite des affaires publiques et privées.

Les conséquences pour la croissance économique ont été catastrophiques. La base historique de compétences du pays a été soit marginalisée, soit expatriée pour des raisons raciales, le système éducatif et de formation de l’État en défaillance étant incapable de produire des substituts, sans parler de remplacer la mémoire institutionnelle. Les jeunes blancs qui n’étaient même pas nés pendant l’apartheid sont pénalisés pour les péchés de leurs pères, dont deux tiers, de toute façon, ont voté lors d’un référendum en 1992 pour céder le pouvoir aux Sud-Africains noirs.

Sous le couvert de « l’autonomisation » et de l’autre mot fourbe, « transformation », est née une corruption endémique, des malversations et de l’incompétence. Pire, même si Ramaphosa supplie Trump de maintenir ou même d’augmenter les investissements américains en Afrique du Sud, son gouvernement double la mise sur les mêmes politiques qui repoussent l’administration Trump et découragent l’investissement. Il prévoit d’employer 50 commissaires supplémentaires pour l’emploi basé sur la race, et prescrit désormais des quotas raciaux dans divers secteurs, indépendamment de la disponibilité des compétences. Même les talents de Ramaphosa dans l’art de l’obfuscation ne pourront pas le sortir de cette contradiction inéluctable.

Récemment, mon organisation civique locale a demandé à des responsables noirs du département municipal de l’électricité pourquoi il y avait environ 40 % de postes vacants dans le personnel départemental. C’était à un moment où l’infrastructure et l’approvisionnement en électricité s’effondraient littéralement autour de nous. « Connaissez-vous 12 jeunes femmes ingénieures noires qualifiées et expérimentées disponibles pour un emploi immédiat ? » a demandé l’un d’eux. Nous avons admis que ce n’était pas le cas. « Eh bien, nous non plus. Et tant que nous ne les conjurerons pas, nous ne pouvons pas pourvoir les postes. »

Cette idéologie insensée basée sur la race et le genre aurait été un sujet infiniment plus crédible pour l’embuscade de Trump. Il aurait même pu se renseigner un peu sur l’histoire récente de l’Afrique du Sud.

En 1977, alors que l’apartheid commençait à s’estomper, le gouvernement américain a adopté les « Principes Sullivan », qui obligeaient effectivement les entreprises américaines faisant des affaires en Afrique du Sud à ignorer les lois sur l’emploi basées sur la race du gouvernement de l’apartheid. Elles l’ont fait, tandis que le gouvernement afrikaner fermait les yeux. En tant que jeune journaliste dans le Cap oriental, j’ai rapporté l’épanouissement des mouvements syndicaux dans des usines telles que Ford, General Motors et Goodyear. Plus tard, avec des organisations civiques et les églises, ils fourniraient l’impulsion pour la révolution politique pacifique de 1994. Pendant ce temps, l’ANC se posait en vertu en exil et menait une « lutte armée » véritablement pathétique, riche en rhétorique mais avec très peu de succès militaires.

Il semble maintenant que les Principes Sullivan pourraient revenir à la Maison Blanche. Par un suprême retournement d’ironie historique, tout comme le gouvernement américain avait autrefois enjoint aux entreprises américaines faisant des affaires en Afrique du Sud de cesser de discriminer les Noirs, il pourrait maintenant leur ordonner de cesser de pénaliser les Blancs. Et, une fois qu’elles se conformeront, la porte est ouverte à une abrogation en bloc des lois basées sur la race par les employeurs. Cela s’est produit il y a un demi-siècle ; cela pourrait se reproduire.

La tribu Bakongo d’Angola façonne des fétiches en bois pour protéger la famille ; des clous et des morceaux d’acier sont enfoncés dans le bois pour chaque tragédie familiale afin d’éloigner les esprits malins. Et le nombril de chaque fétiche arbore un miroir pour dévier les forces malignes. Ces moments bizarres dans le Bureau ovale cette semaine peuvent être considérés comme le moment Bakongo de l’Afrique du Sud.

Avec le véritable talent d’un impresario, Trump a transformé les problèmes complexes et les passions raciales de l’Afrique du Sud en binaires simples et, comme le miroir des Bakongo, a reflété ses forces malignes. Devant le monde et devant les Sud-Africains eux-mêmes, Trump a affiché dans les termes les plus clairs le schisme entre les extrémistes pré-modernes et racistes des clips vidéo et les modérés représentés par le gouvernement d’unité nationale (GNU) de Ramaphosa — un arrangement qui lui a été imposé à contrecœur par sa perte d’une majorité absolue lors des élections de l’année dernière.

Ici aussi, on a entrevu le subtil équilibre du pouvoir racial en Afrique du Sud qui se cache derrière la rhétorique diversionniste et les politiques destructrices basées sur la race du parti au pouvoir. Ce n’est pas par hasard que la majorité de la délégation sud-africaine que Ramaphosa a choisie d’amener à Washington était blanche. Ni que l’interjection la plus perspicace durant le tableau ait été faite par John Steenhuisen, leader blanc de l’opposition libérale officielle, qui a déclaré que la raison pour laquelle son parti était dans le GNU, la raison pour laquelle ils avaient besoin d’investissements américains, était pour tenir à l’écart « la populace » juste vue dans les clips vidéo.

Trump donnant à Ramaphosa le traitement Zelensky a donc eu un résultat, qui était soit intentionnel, si l’on voit Trump comme une figure machiavélique, soit non intentionnel, si on le voit comme un clown. Quoi qu’il en soit, cela a affirmé l’importance de la minorité blanche dans le soutien de l’économie sud-africaine, renforçant le fragile GNU de Ramaphosa et servant d’intermédiaire entre l’ANC et les acteurs internationaux — des rôles que les idéologues de l’ANC ont refusé de reconnaître. Il est encore trop tôt, mais peut-être que le théâtre de Trump forcera un examen des politiques de l’ANC qui ont enchaîné l’économie sud-africaine et interrompu de manière dramatique la longue marche du pays vers la modernité depuis bien trop longtemps.