Dans son premier discours d’inauguration, le président Trump a utilisé une phrase évocatrice — « Carnage américain » — pour décrire la misère du cœur des États-Unis : des communautés ravagées par le choc commercial avec la Chine et affligées par les opioïdes et les crises sociales connexes. Dix ans plus tard, et glissé dans son « grand beau » projet de loi budgétaire se trouve une proposition de réduire de plus de 1,2 milliard de dollars le budget de l’Administration des services de santé mentale et de toxicomanie, et environ 30 millions de dollars des programmes de surveillance des opioïdes des Centers for Disease Control and Prevention.

Cette mesure éliminerait plus de 20 000 emplois : travailleurs sociaux, chercheurs en santé publique, distributeurs de Narcan, personnel de réhabilitation Medicaid — en d’autres termes, les professionnels et programmes mêmes qui servent les victimes du Carnage américain. C’est l’une des trahisons les plus graves de l’Amérique trumpienne lors d’un second mandat de Trump qui favorise indéniablement l’austérité à la Reagan plutôt qu’une politique intérieure populaire.

Depuis l’émergence de l’Oxycontin sur le marché en 1996, plus d’Américains sont morts d’overdoses accidentelles d’opioïdes que ceux tués pendant la guerre du Vietnam, la guerre de Corée et la Seconde Guerre mondiale réunies. Le bain de sang de l’épidémie d’opioïdes est le pire conflit en Amérique ce siècle ; et ses architectes — la famille Sackler — vivent toujours dans le luxe et la richesse.

Pendant des décennies, la crise n’a fait qu’empirer, les médicaments sur ordonnance cédant la place à des pilules contenant du fentanyl ; la pandémie de Covid isolant les gens de leurs systèmes de soutien ; des centaines mourant chaque jour. Pourtant, les succès récents étaient indéniables. Cette année, les décès par overdose ont chuté de près de 30 000, la première telle baisse depuis les années 90. Ce progrès est dû à une combinaison d’expansion de la réhabilitation Medicaid, rendant le médicament anti-overdose Narcan gratuit et omniprésent dans les comtés ruraux, et établissant des systèmes de données pour suivre où les pics se produisaient en temps réel. En d’autres termes, grâce précisément aux programmes maintenant sur la sellette.

Pourtant, même si l’équipe Trump détruit les programmes de suivi qui ont rendu la crise visible, la littérature américaine a servi le premier grand roman sur les opioïdes, L’Empereur de la joie. L’auteur de 36 ans, Ocean Vuong, a grandi dans les ruines de la crise dans le Connecticut, où l’Oxycontin a été créé, lui prêtant les expériences de première main qui forment son tendre Bildungsroman. Il suit son alter ego fictif, Hai, sauvé du suicide par une femme lituanienne plus âgée qui en fait son soignant.

Le livre est imprégné de la réalité sombre et perpétuelle de l’Amérique post-industrielle — les mots « pilules » et « guerre » reviennent dans chaque chapitre. Hai décrit le bain de sang autour de lui alors que son adolescence se déroule : « Cela n’avait pas de nom, ce massacre, et pourtant vos proches étaient lentement effacés, même les enseignants et les dames de cantine surdosant du jour au lendemain, puis incinérés sans cérémonie, leurs visages n’existant bientôt que dans votre esprit. »

Lorsque je suis allé à son lancement de livre à New York, Vuong s’est ému aux larmes trois fois. Il reçoit beaucoup de critiques pour être trop émotionnel, et son sérieux peut être épuisant (regardez-le sur Oprah). Mais cela révèle quelque chose de profond : il croit que son succès est né du fait qu’il est encore en vie. Il n’est « pas meilleur que les amis que j’ai perdus, juste chanceux que lorsque j’ai essayé les pilules, elles m’ont fait sentir que je me noyais ; et que je n’aimais pas ça. » Dans cette partie du pays, chanceux signifie qu’il était accro à la cocaïne, au lieu de l’Oxy et de la « fent-dope » que prenaient ses amis.

Ce sentiment de survie arbitraire, juste de la chance brutale, traverse le roman. Hai essaie la réhabilitation, rechute, se souvient du garçon qu’il aimait qui est mort d’avoir « trop voulu un seul sentiment. » Il est témoin de sa première overdose à l’âge de 12 ans, et pense en regardant une femme sauvée par le Narcan au travail : « Sa bouche était ouverte comme un masque de Scream. » L’un des collègues de Hai dans la chaîne de restauration rapide locale pense que le monde est dirigé par des lézards qui « se nourrissent de notre énergie négative. » Elle est folle, pense Hai, mais en quelque sorte juste.

C’est une tournure reptilienne sur une réalité capitaliste : Vuong a vu ses amis mourir du fentanyl et de l’OxyContin que des milliardaires avaient corrompu des médecins pour prescrire.

La douleur exhalée tout au long du livre de Vuong stocke un énorme capital politique que Trump a une fois exploité. En 2016, il a fait campagne sur une plateforme d’expansion de l’accès au Narcan, de réduction des prescriptions d’opioïdes d’un tiers, et de sécurisation de « milliards » pour le traitement des opioïdes. Puis, en 2024, il a commencé à exploiter le soutien d’un angle encore plus politiquement gratifiant : la vengeance, en promettant de fermer les frontières par lesquelles les produits chimiques pour le fentanyl entrent en Amérique et en menaçant de la peine de mort contre les dealers. Vuong, qui a travaillé à cueillir du tabac et dans la chaîne de restauration rapide Boston Market, n’était pas « surpris » par la victoire de Trump à chaque fois. Le « massacre » autour de lui n’était pas évoqué par les démocrates, et Trump a surgi.

« La crise des opioïdes a radicalisé les gens en faveur de Trump, transformant le chagrin en une fureur politiquement divisive. »

Lorsqu’ils ont commencé à commercialiser l’OxyContin, les représentants de Purdue Pharma ciblaient des communautés avec des taux de cancer élevés, qui étaient principalement blanches, de la classe ouvrière et rurales. Ils disaient aux médecins que l’OxyContin était « non addictif », encourageaient des dosages élevés, et lançaient des « séminaires de gestion de la douleur » avec des dîners de steak et des primes. En 2012, l’utilisation d’opioïdes dans ces zones était 50 % plus élevée que dans des régions économiques similaires, et les décès par overdose étaient deux fois plus fréquents. Les communautés accrochées aux prescriptions se sont depuis tournées vers le fentanyl acheté auprès de dealers.

En 2016 et 2020, les comtés qui avaient été les plus touchés par le marketing de Purdue sont devenus certains des blocs de vote les plus fidèles de Trump. Une étude de 2023 réalisée par les économistes Carolina Arteaga et Victoria Barone a tracé une ligne directe entre le ciblage de Purdue et l’urne : les personnes qui ont perdu leurs familles à cause des pilules ont également perdu foi dans le statu quo, et lorsque les médias conservateurs ont prêté plus d’attention à leur douleur que les médias libéraux, ils ont choisi leur camp. La crise des opioïdes a radicalisé les gens en faveur de Trump.

Il a blâmé l’application des frontières, tout en présentant le choix de son propre ministère de la Justice de faire preuve de clémence envers les Sacklers comme une grande victoire. Depuis lors, la couverture de CNN a aidé son cas, le réseau interviewant des membres de cartels qui déplacent du fentanyl à travers la frontière. Mais ils ont un point puissant en s’adressant à Trump : « le problème, c’est que les consommateurs sont aux États-Unis. S’il n’y avait pas de consommateurs, nous arrêterions.”

Pourtant, le deuxième mandat a vu Trump attaquer la politique anti-opioïdes et abandonner même le prétexte de s’attaquer aux crises sociales plus profondes qui alimentent l’addiction. Son procureur général, Pam Bondi, a affirmé il y a quelques semaines : « Depuis vos 100 derniers jours, nous avons saisi 22 millions de pilules de fentanyl, 3 400 kilos… ce qui a sauvé — êtes-vous prêts ? — 258 millions de vies. » Ce chiffre est suspect, mais peu importe, ses spectateurs ont applaudi.

Le point plus important est que le fentanyl n’est pas quelque chose que l’on « gagne » simplement en le saisissant. La crise sera arrêtée en s’attaquant à la raison pour laquelle les gens veulent l’utiliser en premier lieu. Financer le logement, les soins de santé et le traitement. Se demander pourquoi les Américains, seuls parmi les nations riches, continuent de mourir par dizaines de milliers. En 2023, il y avait encore plus de 125 millions d’ordonnances d’opioïdes écrites. Je l’ai testé moi-même. J’ai trouvé un site de santé en ligne, et 20 minutes plus tard, avec rien d’autre qu’un appel et une vague plainte de douleur au dos, on m’a proposé un moyen d’obtenir une ordonnance pour de l’Oxycodone. L’Amérique est toujours en train de fabriquer cette crise ; elle fait encore semblant qu’il s’agit d’une invasion étrangère, et non d’un produit domestique.

Un garçon avec qui j’ai été à l’école primaire en Californie, avec qui j’avais échangé des mots d’amour sous la table, a reçu une ordonnance d’Oxy après une blessure au football au lycée. Il est mort en 2020 d’une overdose accidentelle, à l’âge de 18 ans, seul dans sa voiture. Ses funérailles ont eu lieu sur Zoom, et sa mère a pleuré devant un écran. Ce n’est pas une statistique, mais il fait partie d’une génération ; une cohorte disparue dont Vuong parle avec une clarté implacable. Et les systèmes qui commençaient à essayer de sauver des enfants comme lui sont maintenant démantelés par Trump.

Vuong ne prétend pas que les toxicomanes choisiront toujours la rédemption, mais il offre quelque chose de plus étrange : la miséricorde. « Comme c’est étrange, » pense Hai, « de ressentir quelque chose de si proche de la miséricorde… et encore plus étrange que cela se trouve ici, en ce lieu, au bout d’une route de maisons en ruine près d’une rivière toxique. » Nous sommes de retour à cette rivière. Une brève baisse des décès et un éclat de compassion institutionnelle, mais maintenant, un tournant soudain vers la cruauté et l’abandon. La vraie question n’est pas de savoir si les coupes budgétaires de Trump laisseront mourir plus de gens, mais s’il s’en tirera en disant que cela concerne la sécurité, au lieu de nourrir la fantaisie de la vengeance. L’épidémie d’opioïdes n’est pas un mystère. Nous savons comment la combattre et ce qui fonctionne : recherche, Narcan, Medicaid et financement.

Cette crise a toujours été une question de douleur, qui a le droit de la traiter, qui est puni pour cela, et si l’Amérique est prête à reconnaître que les personnes qui souffrent le plus valent encore la peine d’être sauvées. Maintenant, nous devons apprendre la leçon de Vuong selon laquelle c’est « quelque chose de proche de la miséricorde » qui sauve des vies. La forte réduction des décès l’a prouvé. La question est de savoir si nous serons assez intelligents pour maintenir les gains.