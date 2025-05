Se retourner et montrer ses sous-vêtements à la foule de Coachella la semaine dernière était l’aboutissement des rêves d’Addison Rae. Sur son dos rose vif se trouvait la date de sortie de son nouvel album à venir. Les cris sauvages de la foule ont ratifié ce qu’elle savait déjà : elle était devenue la première grande pop star de TikTok.

Rae avait 18 ans lorsqu’elle a fait irruption dans notre imagination culturelle au milieu des premiers confinements liés au Covid. Elle a chorégraphié et imité des danses dans des vidéos TikTok, transformant ses millions de followers en auditeurs dévoués. Son premier album éponyme, sorti l’année suivante, prêchait le féminisme #GirlBoss d’une époque révolue : « Je suis obsédée par moi autant que vous. » Ce fut un échec. Mais ensuite, elle a abandonné sa vision pop autodéterminée, renonçant à une originalité tentée. Au lieu de cela, elle est devenue quelque chose de plus astucieux, plus kitsch, imitant consciemment Britney Spears et Björk — moins une pop star qu’une personne qui veut être une pop star. Depuis sa transformation, chaque single qu’elle a sorti a grimpé dans les charts avec un large succès critique.

Son succès est un indice du pouvoir de TikTok en tant que créateur de stars, et de la manière dont l’application a dominé non seulement l’industrie musicale, mais la célébrité elle-même. Mais c’est une Cendrillon qui n’est pas sans un côté sombre : la célébrité TikTok met en danger et profite des adolescentes.

La métamorphose de Rae a suivi un chemin clair et volatile, familier aux générations précédentes de fans de teeny-pop élevés sur Disney Channel : celui de la jeune star qui a abandonné la peau de serpent de l’adolescence pour quelque chose de sexy et d’avant-garde. La formule de Rae était une formule. Son innovation n’était pas d’innover du tout. Et ainsi, elle a réalisé le rêve américain que Disney, et maintenant TikTok, promettaient : une cheerleader ambitieuse de Louisiane — où son idole Britney Spears a également grandi — pouvait être guidée par des managers et des exécutifs agitant plus d’argent que sa famille n’en avait jamais vu, pour devenir une superstar mondiale. Mais ce n’est jamais aussi simple.

Il y a des princesses Disney, et puis il y a des princesses de Disney Channel. Disney a élevé une génération de jeunes qui rentraient chez eux après l’école et étaient élevés par leurs télévisions. À mesure que la société évoluait, Disney aussi : le traditionalisme doux des histoires d’amour de prince charmant a cédé la place à des lycéens qui se battaient, riaient, dansaient et chantaient pour des millions de jeunes spectateurs ; les médiateurs de ce que la vie pourrait et devrait être. Puis ces adolescents se sont rebellés, retournant leur vie à l’envers. C’est maintenant tout autant un chemin bien battu vers le succès que celui dont il était à l’origine défini comme une chute : Rae est devenue, selon les mots de Rihanna, « une bonne fille devenue mauvaise ».

La formule peut être la même, mais le médium a changé. Le Disney Channel est une ombre de ce qu’il était, avec seulement environ 100 000 téléspectateurs tandis que 68 % des adolescents vont sur TikTok chaque jour. Le Far West des influenceurs TikTok — payés par des contrats de marque lucratifs mais sans contrats ni stabilité — signifie que vous pouvez connaître un succès énorme en tant qu’adolescent sans aucune barrière de sécurité ni soutien.

Cependant, même à l’époque dominée par Disney, il y avait des signes de problèmes. Britney Spears s’est rasé la tête et a été harcelée par des paparazzis ; Miley Cyrus a oscillé nue sur une boule de démolition ; et ainsi de suite. Ces tendances ont trouvé leur prochaine forme dans l’algorithme de TikTok.

Le jour après que Rae a montré la foule de Coachella et a été filmée par des milliers de personnes, la star enfant Sophie Nyweide est décédée à 24 ans, d’une ce que les autorités soupçonnent être une overdose accidentelle. Nyweide a été propulsée sous les projecteurs lorsqu’elle n’avait que 5 ans, et sa mort a été un rappel sobre de ce que les répliques de la célébrité peuvent faire aux jeunes et aux vulnérables. La mort de Nyweide, comme la dépression de Britney, est un autre exemple du pacte faustien de l’industrie : abandonnez le contrôle et nous ferons de vous une star.

Des filles comme Spears, Amanda Bynes et Miley Cyrus, qui sont devenues célèbres enfants sur nos télévisions, ont transformé leur célébrité Disney en gloire à des coûts brutaux pour leur vie. Elles ont été laissées incapables de faire les erreurs habituelles d’être une adolescente sans les yeux de millions sur elles. Ce n’était pas un effet secondaire accessoire. Comme le soutient un nouveau livre de l’écrivain de l’Atlantic Sophie Gilbert, Girl on Girl, l’industrie a été conçue pour se nourrir des filles — puis les jeter.

Gilbert suggère que deux forces, la pornographie et les paparazzis, ont transformé une génération de femmes, les poussant à abandonner des idoles puissantes comme Madonna au profit de figures sexualisées mais vierges et juvéniles comme Britney Spears et Kate Moss. Les vraies femmes, contrôlant leur musique, ont été remplacées par des filles façonnées par leurs managers. C’était l’ère de American Beauty, Britney Spears en tenue d’écolière et avec des couettes, une couverture de Vanity Fair de 2003 déclarant : « Il pleut des adolescents ! » Les débuts des années 2000 ont montré aux filles qu’« il n’y avait qu’une seule façon d’exister en public », écrit Gilbert, « et c’était un piège ».

« Vous voulez utiliser votre corps pour des likes, de l’argent et de la célébrité ? L’application sirène vous appelle. »

TikTok a amené ce piège au seuil de chaque adolescent dans le monde. Vous voulez utiliser votre corps pour des likes, de l’argent et de la célébrité ? L’application sirène vous appelle. L’algorithme récompense la nudité, la danse et le partage excessif de traumatismes personnels. L’écrivaine Roxane Gay, après s’être plongée dans l’algorithme avec des yeux vitreux, a observé comment « juste là, en pleine vue, se trouve TikTok, une plateforme accueillant les nouveaux pornographes, des créateurs astucieux et affamés prêts à pousser, tester et donner, encore et encore et encore ».

Prenez Jenny Popach (dont le vrai nom est Roselie Arritola), qui avait 7 millions de followers à 15 ans et publie des vidéos de danse hyper-sexualisées avec des légendes comme « quand les hommes peuvent aller en prison pour être avec vous ». Elle empoche une petite fortune grâce à des contrats de marque mais porte encore des appareils dentaires. Lorsque qu’un intervieweur de Bloomberg a demandé à sa mère ce qu’elle pensait de la célébrité de sa fille, elle a répondu : « Nous adorions ça. Nous adorions l’attention… Je savais que je serais célèbre un jour, je crois au destin, et je crois à la manifestation, et je crois que Roselie est cela. »

Des enfants comme Popach prolifèrent sur TikTok, dansant, gagnant de l’argent et rêvant du modèle de célébrité d’Addison Rae : où une vidéo peut se transformer en contrat d’enregistrement, puis en scène principale à Coachella. Près d’un tiers des utilisateurs de TikTok ont moins de 14 ans ; et chaque défilement sur l’application vous mènera à des filles prépubères, dansant, essayant du maquillage, jouant à la féminité adulte mais pour un public qui inclut non seulement leurs pairs, mais aussi des millions d’adultes inconnus. Le livre de Gilbert retrace les horribles « comptes à rebours » que les magazines et les personnalités publiques avaient pour Britney Spears, Natalie Portman et les jumelles Olsen pour atteindre 18 ans et être légales pour le sexe. Le 18e anniversaire de Popach a suscité d’innombrables fantasmes de la part des hommes sur TikTok.

En partageant votre propre vie, vous pouvez éliminer une partie du pouvoir des paparazzis qui ont traqué Spears si brutalement, mais vous devez également accepter votre place dans l’écosystème de l’industrie ; ou comme l’écrit Gilbert : « Les jeunes femmes sous les projecteurs avaient été encadrées à travers les médias comme des poupées sexy, divertissantes et sans complications, payées pour divertir mais jamais se plaindre. Certaines comprenaient le marché. »

Addison Rae a accepté le marché. Elle n’est devenue célèbre que la même année où Britney a pris le contrôle de ses finances. Ses références pleines d’ironie à Spears montrent sa capacité à transformer l’obscurité de la pop en une défense amusante. Elle a taquiné les paparazzis avec sa ressemblance à Britney lorsqu’elle a été photographiée dans la rue avec des couettes en lisant le mémoire de Spears de 2023, The Woman in Me ; et dans son clip pour « High Fashion », elle a dansé à côté d’une bouteille de parfum de Spears. Son succès, espérons-le, est une rébellion directe contre les forces plus exploitantes qui ont piégé Spears. Elle fait référence à Spears si souvent non seulement parce qu’elle l’admire, mais parce qu’elle n’est pas elle.

Cependant, comme le rappelle le livre de Gilbert, la misogynie infligée à Britney et à ses pairs n’a jamais disparu : nous l’avons intériorisée. Faites défiler TikTok, et le paradigme d’exploitation semble être la réalité de tout le monde. À l’époque de Disney, dit Gilbert, il était choquant d’imaginer que les filles « pouvaient être les plus libérées en étant à genoux ». Maintenant, il ne serait choquant que de remettre cela en question.

Disney ne crée plus de stars ; les stars se créent elles-mêmes, et TikTok en profite lorsqu’elles le font. TikTok, comme Disney avant lui, tire son argent des adolescentes, et ces filles espèrent récupérer la célébrité grâce à cela. Certaines, comme Addison Rae, peuvent obtenir tout ce qu’elles veulent, et en sortir indemnes. Mais la plupart de celles qui l’idolâtrent et l’imitent ne seront pas aussi chanceuses.