En tant que jeune policier, j’ai un jour travaillé avec un « voleur de voleurs » naturel que j’appellerai Stuart. Dans le jargon, pour utiliser le terme des policiers pour notre métier, un voleur de voleurs est un flic de rue qui, en quittant le poste, renifle les malfaiteurs comme un épagneul sous caféine. Stuart devinait la culpabilité d’un coup d’œil. En se garant près d’un pub dans un quartier local, il observait les gens qui traînaient dehors. « Tu sens le cannabis ? » demanda-t-il. J’ai toujours détesté cette odeur, donc oui, je pouvais sentir l’herbe. J’ai hoché la tête. « Bien, c’est la clé de la porte. Le secret, c’est de choisir le bon. »

Nous regardions les gens aller et venir. Noirs et blancs, mais principalement noirs. Le quartier était largement afro-caribéen, ce qui pose problème quand on est perpétuellement accusé de ne stopper que des personnes noires. Quelques clients du pub étaient connus pour être des dealers de cannabis. Ils ont vu notre voiture marquée et ont soit fait un bruit de dégoût avec leurs dents, soit pointé leurs doigts vers nous comme des pistolets fictifs. « Voilà, » dit Stuart, en hochant la tête vers un grand homme noir portant un survêtement. L’homme sortait du jardin à bière, enveloppé dans une fumée blanche nauséabonde. « C’est mon homme. »

Le voleur de voleurs est sorti de la voiture et a commencé à réciter le catéchisme connu de tous les policiers : « Je peux sentir l’herbe sur toi, mon pote. Je vais te fouiller. Maintenant, as-tu quelque chose dans tes poches que tu ne devrais pas avoir, quelque chose de pointu ? » Puis il a continué avec une version fortement abrégée des informations requises en vertu de la Section 1 de la loi sur la police et les preuves criminelles de 1984. La fouille a conduit à la découverte de plusieurs paquets de crack et d’une somme d’argent. L’homme en survêtement était un dealer que le voleur de voleurs surveillait de près. Et, oui, l’odeur de l’herbe était la clé de la porte.

J’ai ensuite essayé le même tour moi-même. En arrêtant un suspect qui sentait le cannabis, je l’ai fouillé et trouvé une clé de voiture. Le suspect, qui n’avait pas de permis de conduire, l’avait « empruntée ». À l’intérieur de la voiture ? Une douzaine de vestes en cuir fraîchement volées dans un magasin de motos local. Je n’étais pas un voleur de voleurs, mais le gars avec les vestes volées n’était pas exactement Moriarty non plus.

La tactique n’est guère un secret. La police de Londres est sereine quant à l’usage du cannabis, à moins que vous ne soyez — pour le dire franchement — en train de vous moquer. Pendant mon temps en tant que policier en uniforme, j’étais assez libéral dans mon application de la loi, mais j’ai constaté que c’était un outil utile pour attraper les méchants. Et, pour une raison quelconque, les petits criminels adorent l’herbe. Malheureusement, ces vérités terre à terre offensent les sensibilités de ceux qui sont au pouvoir. Ce qui est probablement la raison pour laquelle la récente révision de l’usage des drogues dans la capitale par Sadiq Khan recommande de dépénaliser de petites quantités de cannabis pour usage personnel. La révision, qui traite Londres de manière pompeuse comme un État indépendant plutôt que comme la capitale du Royaume-Uni, était (bien sûr) dirigée par un avocat impeccablement libéral et proche ami de Tony Blair, Charlie Falconer. Falconer a déclaré que les policiers utilisent de telles tactiques « de manière disproportionnée contre les hommes noirs », et que l’application des lois sur les drogues est un « point de friction incroyable entre la police et les communautés noires ».

La politique derrière cette révision est typique du maire de Londres : performative, accrocheuse, problématique pour le maintien de l’ordre et conçue pour obtenir le soutien de la base du Parti travailliste, en particulier des électeurs plus jeunes. Contrairement à ses prédécesseurs, le soutien de Khan à la Met a été équivoque, malgré le fait que le maintien de l’ordre soit l’un de ses seuls pouvoirs significatifs en tant que maire (l’autre étant les transports).

Khan est le troisième maire de Londres depuis la création de ce poste. J’ai été un agent sous les trois maires de Londres, dont Khan a été le plus peu coopératif envers la police. Ken Livingstone, malgré sa réputation de gauchiste, comprenait l’importance de maintenir une police robuste dans une capitale. Boris Johnson avait la bonne idée de sous-traiter la police à ses adjoints plus compétents et, finalement, de se débarrasser du chef de police peu inspiré, Sir Ian Blair. Qu’en est-il de Sir Sadiq ? Son opportunisme est sans vergogne mais instructif. Comment cela ? Plongez dans les petits caractères et vous verrez comment, pratiquement, ses propositions sont irréalisables. Le maire a déclaré : « Le rapport présente un argument convaincant, fondé sur des preuves, en faveur de la dépénalisation de la possession de petites quantités de cannabis naturel, que le gouvernement devrait envisager. »

C’est là que la proposition s’effondre, ou peut-être que le masque tombe. Petites quantités de cannabis naturel ? Les agents de patrouille devraient devenir des pharmacologues mobiles. Tous les arrestations pour possession de drogue se font généralement « sur soupçon de », car, au moment où ils saisissent la drogue, les agents ne peuvent pas prouver de manière probante ce que c’est précisément. Une autre difficulté est que, comparé à d’autres drogues, le cannabis couvre un large spectre, allant du skunk psychoactif qui pourrit le cerveau au genre de marijuana artisanale fumée par des surfeurs sur les plages de Cornouailles. Comment, sous la pluie, à 2 heures du matin, un policier est-il censé faire la différence ? Cela trahit le but plus probable du rapport : le policier n’est pas censé arrêter et fouiller en premier lieu. Laissez simplement les enfants tranquilles ! Peut-être que je suis un cynique naturel. Ou peut-être que je suis simplement un étudiant assidu de l’« approche de Sadiq Khan en matière de collecte de preuves sur l’Ulez », où ses affirmations stridentes concernant la pollution de l’air et la congestion se sont révélées insuffisantes. Quoi qu’il en soit, cela ressemble davantage à une attaque contre l’arrêt et la fouille en tant que tactique.

« Petites quantités de cannabis naturel ? Les agents de patrouille devraient devenir des pharmacologues mobiles. »

Ce à quoi nous devrions prêter attention, c’est la direction du voyage. L’arrêt et la fouille sont une question totem pour les progressistes, et cela a toujours été le cas. Est-ce toujours appliqué de manière équitable ? Non. Est-ce nécessaire ? Oui. Sadiq Khan est-il prêt à s’attaquer aux raisons pour lesquelles l’arrêt et la fouille sont si contestés, ou se contente-t-il de flatter sa base politique ? Si je le pouvais, je mettrais Sir Sadiq dans une pièce et je le ferais regarder la troisième saison de l’épopée télévisée de David Simon, The Wire. Écrit par des créatifs progressistes pour un public largement progressiste, The Wire est néanmoins le meilleur drame jamais produit sur la police urbaine. L’épisode intitulé « Amsterdam » concerne les conséquences d’une expérience de dépénalisation des drogues afin d’apaiser les tensions communautaires et de traiter l’addiction comme un problème de santé. L’expérience tourne mal lorsque les gangs réalisent que certaines parties de Baltimore se sont essentiellement transformées en zone de libre-échange, un endroit où ils peuvent exercer leur commerce sans entrave de la part des agents locaux.

Comme toujours, cependant, les politiciens britanniques accusent un retard de cinq à dix ans par rapport à leurs homologues américains. Les villes américaines ont expérimenté divers degrés de libéralisation des drogues dans des villes comme Portland et Los Angeles, avec des résultats dystopiques prévisibles. L’écosystème criminel, le vrai, par opposition à celui décrit par les universitaires, prospère sur la faiblesse de toute sorte. Une ville qui affaiblit ses politiques de contrôle et de fouille pour de petites quantités de drogues, comme les Américains l’ont découvert, a un effet cumulatif (si ce n’est pas intentionnel) car les utilisateurs et les dealers entraînent avec eux leurs problèmes sociaux associés. Portland a été transformée d’une ville artistique et bohème en un marché de drogue à ciel ouvert et un camp de réfugiés pour les sans-abri dépendants. Los Angeles et San Francisco, avec leurs procureurs laxistes et leur police désarmées, sont devenues des paradis sans loi pour les voleurs à l’étalage et les cambrioleurs.

Même San Francisco, la ville la plus libérale d’Amérique, a eu assez. Ses démocrates ont redécouvert les avantages d’une police, d’une poursuite et d’une condamnation robustes. La police laxiste était un héritage du dégoût académique pour les politiques de « Tolérance Zéro » des années quatre-vingt-dix, par lesquelles les forces de l’ordre ciblaient les infractions mineures. Cette approche était considérée par les criminologues comme oppressive et inefficace, un verdict qui ignorait l’« expérience vécue », généralement si respectée par les universitaires, des personnes vivant dans des communautés ravagées par la criminalité et le comportement antisocial.

Ce style de police à la légère est enfin en train de sortir de la mode. Naturellement, les universitaires concernés n’ont pas encore admis qu’ils avaient tort — juste que leurs politiques chéries « n’ont pas été mises en œuvre correctement ». Prévisiblement, le College of Policing britannique, timoré, déteste également l’application de la loi de Tolérance Zéro.

Alternativement, plus près de chez nous, Sadiq pourrait simplement googler Brian Paddick, le commandant de police de la vie réelle qui a proposé de légaliser le cannabis dans l’intérêt des « relations communautaires ». Cela ne vise pas à dénigrer inutilement Brian, qui, selon mon expérience, était un homme fondamentalement décent. Servant à Brixton au début des années quatre-vingt, il est devenu évangélique sur la réforme du contrôle et de la fouille. Les résultats de son expérience dans ce que j’appellerai la « Tolérance Totale » sont contestés, mais comme l’examen du Maire, il s’agissait de bien plus que de mettre en œuvre des lois sur les drogues. C’était, encore une fois, une question de direction, faisant partie de l’ouroboros d’un débat entre la police « robuste » et la police « douce ». Les réponses sont, bien sûr, situationnelles, complexes et inconfortables. Cette réalité est trop souvent perdue pour les décideurs politiques.

Mon expérience suggère que les lois sur les drogues sont comme les limites de vitesse. Si vous fixez la limite sur l’autoroute à 70 mph, invariablement la police (bien que pas les caméras avides d’argent) fermera généralement les yeux jusqu’à ce que vous atteigniez environ 90. Pourquoi ? Ressources. Discrétion. Bon sens. C’est la même chose avec les infractions mineures liées aux drogues. Les politiciens comme Sadiq Khan n’aiment pas vraiment le contrôle et la fouille. Ils ne font pas confiance à la police non plus. Pourquoi Khan ne le dit-il pas simplement ? Ou cela impliquerait-il d’ouvrir de nouvelles boîtes de Pandore sur le financement, la formation, le recrutement et le leadership de la police ? Y compris, bien sûr, celui du Maire. Il est, après tout, le commissaire de police et de la criminalité de facto pour le Grand Londres.

La roue tourne… et où s’arrêtera-t-elle ? Nous le savons tous, en fait, mais cela n’empêche jamais des progressistes comme Khan d’essayer un autre tour. En attendant, le Maire a son gros titre du jour. Les quangocrates de son conseil d’examen des drogues auront reçu leurs indemnités. L’inexorable avancée de la politique progressiste continue, ne visant jamais qu’une seule destination : l’échec.

Pendant ce temps, pour les policiers opérationnels, l’ambiance est claire. Il est également clair pour les activistes cherchant à saper ou même à réduire le financement de la police. Toutes les parties savent que les contrôles d’identité sont mal vus par les autorités. Si quelque chose tourne mal, un agent est peu susceptible d’être défendu par ceux qui sont au sommet. Tout cela signifie que les chasseurs de voleurs comme Stuart ne sont plus les bienvenus dans la police de Londres. Certaines parties de Londres ressemblent déjà à des favelas empestées de cannabis. Peut-être, jusqu’à ce que Sadiq Khan tire les leçons de Portland et d’ailleurs, c’est là que se trouve l’avenir de la ville.