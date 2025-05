Certaines élections partielles sont plus mémorables que d’autres pour ce qu’elles signalent pour le corps politique. Le concours de Hamilton en 1967 est célèbre pour sa percée historique du SNP. Crewe et Nantwich, en 2008, ont signalé que les électeurs indécis commençaient à se lasser du projet New Labour fatigué de Blair et Brown. Runcorn et Helsby entreront dans l’histoire comme quelque chose de tout à fait plus sismique. Reform a gagné de seulement six voix après un recomptage tendu. Mais la minceur de la victoire n’a pas d’importance. Cette circonscription, une vieille ville industrielle du nord, ouvrière, et les villages environnants, faisaient partie des dix sièges les plus sûrs de tous les sièges au parlement. Le Parti travailliste n’avait pas le droit de perdre. Et pourtant, l’élection partielle — et le tournant national vers le turquoise — est un présage d’un avenir proche défini par un électorat en colère, balkanisé, trébuchant vers l’ingouvernabilité, finalement enthousiasmé par rien.

C’est une époque de cynisme omniprésent et profond. Peu s’attendent à ce que Nigel nous délivre d’un déclin tiède. Personne ne s’attend même à ce qu’il remplisse la promesse la plus basique, celle de « stopper les bateaux », ou de tarir la pourriture des arnaques d’externalisation de longue date au sein des gouvernements locaux anglais. Les problèmes financiers des quelque 350 autorités du pays, dont beaucoup sont au bord du précipice de l’oubli fiscal, ne seront pas résolus en réduisant les dépenses en DEI ou en zéro net.

Malgré ses plans usés pour le bureau, les résultats à travers le pays démontrent qu’après les embarras des partis traditionnels au pouvoir, nous faisons maintenant fonctionner notre système britannique, majoritaire, à un tour, à des niveaux européens de multipolarisation politique. Le Parti conservateur, le plus réussi de l’histoire des démocraties occidentales, a été supplanté par un groupe agile et perturbateur. Et aux côtés des Faragistes sur les bulletins de vote se bousculent maintenant la panoplie continentale standard d’écologistes de gauche, de séparatistes nationalistes, de libéraux en résurgence timide, de centristes de gauche acharnés, de conservateurs traditionnels, ainsi que de candidats indépendants entraînés par des blocs de vote sud-asiatiques Baradari.

La politique polycentrique reflète un sentiment diffus et en décomposition d’une culture nationale partagée. Fini le temps où la BBC avait un quasi-monopole sur les nouvelles politiques, et où le scandale de la viande de cheval ou la « taxe sur les pâtisseries » pouvaient dominer les gros titres pendant des semaines. Au lieu de cela, nous avons un paysage médiatique schizophrénique dans lequel une tentative d’assassinat présidentielle, ou un meurtre de masse islamiste dans un marché de Noël, est oublié aussi rapidement qu’un reel TikTok passager, comme des larmes dans la pluie. La décomposition postmoderne de notre conscience collective reflète l’humeur d’un électorat désespéré et fragmenté à la recherche de réponses de n’importe quelle direction après presque deux décennies de stagnation salariale et de détérioration visible de nos espaces publics et de notre vie commune. C’est un terreau fertile pour toutes sortes de mini-César et d’entrepreneurs politiques. Quelque chose devait céder.

Bien que l’élan soit désormais du côté du parti, un cinquième député de Reform ne fera pas beaucoup de différence en termes pratiques immédiats. Cela aurait été six si Rupert Lowe n’avait pas cru à son propre battage médiatique, aspiré dans le vortex des demi-vérités mémétiques qui composent les terriers Twitter de la droite très en ligne, succombant à son boomerisme numériquement illettré après avoir été flatté par Elon Musk. Plus de bulletins étaient comptés hier soir, plus la décision de Farage d’exorciser Lowe de son groupe parlementaire a été largement justifiée.

L’identité de la nouvelle députée de Runcorn de Reform, Sarah Pochin, ancienne conseillère conservatrice, est largement sans importance. Elle représente simplement un vote de protestation déterminé. Reform n’est pas un ensemble de plans de politique publique productifs — c’est un dernier coup dans le noir, un « aucun des ci-dessus » à l’intention de la classe des porteurs de lanières. C’est un rejet des professionnels de la gestion du secteur public qui font la leçon, des experts d’Oxbridge satisfaits, des carpetbaggers lobbyistes d’antan et du cabale de consultants politiques fades qui passent désormais pour un bulletin complet de candidats traditionnels.

« C’est un doigt d’honneur à la classe des porteurs de lanières. »

Reform devra maintenant prouver sa valeur dans les centres de pouvoir locaux et régionaux. Mais Farage n’est ni un administrateur compétent ni un grand timonier d’État efficace qui fera avancer les choses. Il est un signifiant — l’opposé symbolique du Labour gris et ennuyeux — et le vote est un rejet du système moribond de Westminster dans son ensemble. Et pourtant, il se tient maintenant à cheval sur la gauche et la droite de la politique britannique comme le Colosse de Rhodes dans une tenue d’Alan Partridge. Il incarne ce qu’un vieux gauchiste gramscien comme Raymond Williams pourrait appeler une « structure de sentiment » national-populaire. Trump est à la Maison Blanche ; les normes progressistes-libérales s’effondrent. Le monde se redécoupe en blocs de pouvoir géopolitiques concurrents. Et la demande d’en bas n’est pas pour le genre d’ouverture et de liberté mondialisées fournies par les marchés libres, des frontières laxistes et un gouvernement limité, mais pour un revival souverainiste et néo-étatiste qui construit la résilience nationale, des politiques sociales protectrices et la sécurité intérieure. Dans ce contexte, Farage est en harmonie avec l’air du temps, tandis que le reste de la classe politique semble désespérément désaccordé.

Il traque le Parti travailliste et les conservateurs pour la proie facile de leurs bases mécontentes, et il n’a pas fallu un grand effort pour faire tomber de nombreuses pommes dans son panier. Tous les signes pour la prochaine élection générale pointent vers une répétition de 2019, où le Mur rouge du Parti travailliste est tombé sous Boris Johnson. Certains commentateurs ont espéré définir cette élection comme un réalignement permanent. Bien que le projet ait finalement été sacrifié sur l’autel des innombrables échecs personnels de Johnson, 2019 a indiqué que les classes ouvrières en avaient assez d’être dites par des libéraux radicaux, et par une élite culturelle-éducative détachée et efféminée (qu’ils ont eu le malheur de rencontrer dans leur vie quotidienne) que tout est la faute d’une élite financière-industrielle kleptocratique lointaine (qu’ils ont rarement, voire jamais, rencontrée).

Mais Johnson faisait face au Parti travailliste de Jeremy Corbyn. Au moins, il avait une histoire à raconter. Le monstre travailliste d’aujourd’hui est dirigé par un autre courant de progressistes managériaux urbains qui ont abandonné toute apparence de narration. Ils sont intensément détendus quant à la nature de la bête, du capital, du « 1 % ». Et les Faragistes leur ont volé leurs vêtements pendant qu’ils se baignaient.

Reform a délibérément gardé sa plateforme large et changeante : disruptive. Et ils saisissent les opportunités lorsqu’ils les voient. Ils ont exigé que l’industrie sidérurgique soit nationalisée des mois avant qu’un Premier ministre malheureux ne rappelle hâtivement le Parlement. Ils ont défendu une politique « Acheter britannique » dans les contrats de marchés publics. Leur opposition aux coupes dans les allocations de carburant d’hiver et d’invalidité était plus vociférante que celle de la plupart des membres du Groupe de campagne socialiste Bennite du Parti travailliste, qui ont été réduits à un silence terrifié par les méthodes disciplinaires staliniennes de la direction centriste. Richard Tice, le vice-président de Reform, a appelé à ce que Thames Water soit remis à la propriété publique. Et Farage lui-même a passé les derniers mois de campagne à appeler à la « réindustrialisation », comparant son propre message anti-corporate et anti-grande entreprise avec celui de Corbyn, et expliquant aux journalistes qu’il aimait bien Arthur Scargill.

L’opinion bien-pensante pourrait s’étonner des contradictions apparentes d’une approche de gauche à la politique industrielle et à un interventionnisme étatique robuste, combinée à une approche de droite à l’immigration et au traditionalisme de la guerre culturelle. Mais pour un grand nombre d’électeurs ordinaires, ce positionnement est tout simplement du bon sens, entièrement cohérent ; ses restrictions planifiées sur l’offre de travail, son appel au patriotisme et son ethos communautaire sont même complémentaires à la nostalgie social-démocrate d’après-guerre. C’est maintenant le centre du paysage politique britannique.

Dominic Cummings a vu cela lorsqu’il a dit à ses partisans qu’il s’agissait d’une « heuristique grossière » — que l’électeur moyen est « national-socialiste », abritant un syncrétisme politique inconscient qui mélange une économie redistributive bien à gauche de nombreux députés travaillistes, avec des positions fermes sur la loi et l’ordre, bien à droite de nombreux députés conservateurs.

Pour l’instant, le faragisme est ascendant. Le Parti travailliste et les conservateurs ont tous deux perdu. Des fonctionnaires locaux perplexes et bien en place accueilleront bientôt un nouveau groupe de Reform dans les mairies et les couloirs régionaux du pouvoir : un boxeur olympique ; une ancienne Dame Tory et finaliste de Miss UK ; une cavalcade de renégats politiques. Reste à voir si un mélange de célébrités mineures inexpérimentées, d’ultras thatchéristes et de grands étatiste anti-migrants peuvent former un tout politique cohérent. Mais aujourd’hui, cela importe peu. Ce qui compte, c’est que ce groupe improbable a renversé le duopole. Les perturbateurs sont maintenant aux commandes. Pour notre pays malade et fatigué, le populisme vague et à grande tente de Reform est exactement ce que le médecin a prescrit, et maintenant tout a changé, changé complètement.