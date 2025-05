Il y a environ une décennie, alors que la grande transformation technologique de ma ville natale, Austin, commençait vraiment, j’ai commencé à me demander si je comprenais d’où venait le monde moderne. Je pouvais articuler les principes fondamentaux de toutes les grandes religions, discuter de l’histoire des idées de Platon à Derrida, et même décrire, en détail, les nombreuses formations des géants du prog rock. Pourtant, à part un aperçu de base de Newton, de la Révolution industrielle et du tableau périodique acquis à l’école, j’étais plutôt vague sur l’histoire des sciences et de la technologie. J’étais une moitié de la prophétie de C.P. Snow « deux cultures » écrite en grand, et dans ce domaine, je n’étais pas inhabituel : la plupart des gens que je connaissais avec une éducation artistique savaient peu de choses sur la science, et vice versa.

Que savaient les personnes codant dans les tours de verre que je ne savais pas ? Que faisaient-ils réellement, ces scientifiques des données et développeurs — et pourquoi étaient-ils si mieux payés que moi ? Au départ, j’étais d’accord avec l’argument, parfois exprimé dans The Guardian et d’autres organes de pensée correcte, que si nos seigneurs technologiques allaient avoir un impact aussi démesuré sur la société, ils avaient le devoir d’étudier la littérature, l’histoire et la philosophie. Mais ensuite, j’ai réalisé que je ne savais rien de leur domaine d’expertise, et que je n’étais guère en position de critiquer.

Et donc, j’ai commencé à lire des livres sur la technologie et l’histoire de l’informatique. À ma grande surprise, ils étaient très intéressants. J’ai appris sur Charles Babbage et sa machine à différences ; Alan Turing et ses machines imaginaires ; et l’ENIAC, le premier ordinateur, qui devait être littéralement « débogué » parce que la chaleur et la lumière émises par ses 17 468 tubes à vide attiraient les mites. J’ai également appris l’invention du transistor en 1947 et la « loi de Moore », qui stipulait que la puissance de traitement d’une microchip doublerait tous les deux ans, même si les coûts restaient relativement stables, une prédiction qui s’est avérée exacte pendant des décennies.

La plus grande surprise, cependant, a été de découvrir que de nombreux concepts fondamentaux sous-tendant l’ère de l’information étaient l’œuvre d’un homme : Claude Shannon. Chaque fois que vous envoyez un texto, passez un appel téléphonique, recherchez sur Internet ou diffusez de la musique ou des vidéos, vous vous appuyez sur des idées qu’il a été le premier à développer. En termes d’impact, il me semblait être au même niveau qu’Einstein (au moins). Pourtant, alors que le nom d’Einstein est synonyme de génie, celui de Shannon est inconnu du grand public. Sa première biographie n’a été publiée qu’en 2017, presque deux décennies après sa mort et 80 ans après qu’il ait publié le premier de deux travaux majeurs qui révolutionneraient notre façon de faire, eh bien, presque tout.

Les enfances des personnes qui changent le monde semblent toujours banales par rapport à leurs réalisations ultérieures, et en cela, Shannon était typique. Né en 1906, il a grandi à Gaylord, dans le Michigan, une petite ville entourée de terres agricoles. Son père était fabricant de meubles et juge des successions, sa mère enseignante. Enfant, il aimait bricoler avec des radios, et il a ensuite étudié le génie électrique et les mathématiques à l’Université du Michigan. En 1936, il a pris un poste d’assistant de recherche au MIT, où il a appris à programmer un « analyseur différentiel », un engin mécanique de la taille d’une pièce qui résolvait des équations avec des arbres, des engrenages, des roues et des disques. L’année suivante, il a travaillé comme stagiaire pour le monopole téléphonique américain AT&T, qui avait été établi par Alexander Graham Bell 60 ans plus tôt.

Shannon a maintenant commencé à théoriser sur un type différent de machine à penser. Les circuits relais dans les systèmes téléphoniques d’AT&T étaient composés d’interrupteurs qui pouvaient être activés, permettant au courant électrique de circuler, et désactivés, arrêtant le courant. Shannon a ensuite fait un saut conceptuel, appliquant un système de raisonnement logique, développé par le mathématicien anglais du 19ème siècle George Boole, aux circuits. Le système binaire de Boole était basé sur des questions vraies ou fausses, et Shannon a proposé que si un circuit ouvert était utilisé pour représenter un et un circuit fermé pour représenter zéro, alors les circuits pouvaient être utilisés pour effectuer des tâches logiques telles que la prise de décision et le traitement des règles. En 1937, il a articulé cette idée dans sa thèse de maîtrise, « Une analyse symbolique des circuits relais et de commutation ». Bien que personne ne s’en soit rendu compte au début, il avait posé les bases théoriques de l’informatique numérique. Aujourd’hui, elle est reconnue comme la thèse de maîtrise la plus influente de tous les temps. Shannon avait 21 ans.

En 1941, Shannon a pris un emploi chez Bell Labs, l’aile de recherche d’AT&T. Pendant la guerre, il a appliqué ses compétences mathématiques à la ciblage anti-aérien et faisait partie de l’équipe qui a développé le « système X » utilisé pour chiffrer les communications entre Churchill et Roosevelt. Ce travail était significatif en soi, mais c’est après la guerre qu’il a poursuivi le travail d’établissement de l’ère de l’information. Dans « Une théorie mathématique de la communication », Shannon s’est donné pour objectif de résoudre le problème de « reproduire à un point soit exactement soit approximativement un message sélectionné à un autre point ». Le problème était que les signaux analogiques, tels que les ondes électriques utilisées dans les systèmes de télécommunications, étaient sensibles à l’accumulation de bruit : statique, erreurs, interférences, etc. Mais amplifier le signal amplifiait également le bruit, ce qui avait pour effet de rendre le message original inintelligible lorsqu’il arrivait à l’autre bout — par exemple lors d’un appel téléphonique longue distance.

La solution de Shannon était de déplacer le focus des ondes et du courant et de repenser le problème : qu’est-ce qui était exactement transmis dans un message ? Au début, il a fait référence dans une lettre à la « transmission de l’intelligence » avant de se fixer sur le mot « information ». Il a inventé le terme bit (de « chiffre binaire ») pour décrire la plus petite unité de mesure. Shannon a montré que toutes les informations — images, texte, son — pouvaient être décomposées en bits, transmises sous forme de zéros et de uns, puis reconstruites clairement à l’autre bout, quel que soit le support, que ce soit des lignes téléphoniques ou des ondes radio.

L’idée de mesurer l’information numériquement est maintenant si omniprésente qu’il est difficile de croire qu’elle est si récente. Shannon a publié son œuvre majeure dans The Bell System Technical Journal, en 1948, et ses collègues ont rapidement vu son importance ; au début des années soixante, AT&T a déplacé le réseau téléphonique américain vers un système entièrement numérique. Pendant ce temps, des chercheurs de Bell Labs avaient inventé le transistor en 1947, ce qui rendrait les circuits logiques binaires que Shannon avait théorisés une décennie plus tôt une réalité pratique. L’ère de l’ordinateur a maintenant commencé sérieusement. Et à mesure que la technologie informatique et de communication avançait, de plus en plus d’informations pouvaient être créées, traitées et manipulées : le tout à des vitesses toujours plus rapides. Shannon avait ouvert la voie à tout, des atterrissages lunaires aux missiles guidés atteignant leurs cibles avec une précision sans précédent lors de l’opération Tempête du désert ; à l’essor d’Internet et des réseaux sociaux ; aux vastes fortunes de Bezos, Gates, Zuckerberg et Musk.

Lorsque Shannon est mort de la maladie d’Alzheimer en 2001, il semblait que sa théorie avait déjà transformé le monde — même l’ADN pouvait être mesuré en bits. Pourtant, à bien des égards, l’ère de l’information ressemblait encore à son prédécesseur analogique. L’information numérique était toujours stockée sur des artefacts physiques tels que des CD, des DVD, des disquettes et des disques durs, tout comme l’analogique avait du papier, des bandes et du vinyle. Un changement était en cours, cependant, alors que l’information devenait de plus en plus désincarnée. L’impression cédait de plus en plus la place aux sites web ; la musique et le film passaient en ligne et pouvaient être téléchargés sous forme de torrents de bits. Puis, à mesure que la technologie avançait, vous n’aviez même plus besoin de télécharger quoi que ce soit. L’information était partout et nulle part, flottant dans l’éther, accessible par le biais de téléphones, d’ordinateurs, de téléviseurs intelligents et de réfrigérateurs intelligents — même des lunettes de soleil.

Nous sommes, bien sûr, toujours en train de lutter contre les conséquences de ce changement. Peu de gens doutent que mettre tout le monde en contact avec tout le monde instantanément nous a tous un peu rendus fous. D’autres changements sont plus subtils. Dans « Une théorie mathématique de la communication », Shannon avait déclaré que le sens était sans importance pour le “problème d’ingénierie”. Cela n’était pas destiné à être un jugement de valeur, mais alors que toutes les formes de médias sont réduites à des zéros et des uns et rendues instantanément disponibles, il est difficile de ne pas penser qu’un certain aplatissement s’est produit. À l’ère du streaming numérique, tout, des Seigneurs des Anneaux aux dessins animés Looney Tunes, en passant par les Variations Goldberg de Bach et les chansons de Taylor Swift, a été également réduit à du « contenu » — toujours actif, mais aussi facile à éteindre. Mais plus que cela, l’information numérique est facilement adaptée et modifiée, de sorte que le « contenu » lui-même est devenu instable, augmentant son sentiment d’apesanteur. Quiconque peut modifier un fichier numérique, et avec l’avènement de l’IA, également fondamentalement façonné par les théories de Shannon, nous pouvons remixer, remodeler et transformer simplement en décrivant ce que nous voulons à un modèle.

Et donc la révolution mise en mouvement par Shannon se poursuit, bien que nous ayons peut-être déjà passé sa phase la plus radicale. Cela s’est produit pendant la pandémie lorsque, enfermés chez nous, nous avons tenté de devenir nous-mêmes de l’information, comme des personnages dans un roman de William Gibson. En regardant nos webcams, nos voix et nos images étaient capturées et décomposées en bits, transmises puis reconstruites en simulacres numériques sur des écrans ailleurs. Alors que la société tentait de se rendre virtuelle, tout était numérisé, des services religieux aux cours d’école, aux dégustations de vin et même des funérailles. Si enthousiaste était Mark Zuckerberg à l’idée qu’en 2021, il a proclamé que nous allions vivre dans le Metavers, et que « les mondes numériques immersifs » allaient « devenir la principale façon dont nous vivons nos vies et passons notre temps ». Mais c’était aussi le moment où nous avons commencé à apprendre les limites de la vie en tant qu’information. La fatigue de Zoom s’est installée et le Metavers est rapidement devenu une blague — sa division Reality Labs a perdu plus de 60 milliards de dollars depuis 2020. Il s’est avéré que nous avions des corps après tout.

Ironiquement, le père de l’ère de l’information lui-même pourrait avoir quelque chose à nous apprendre ici. Pour tout ce que Shannon traitait d’abstractions, il était profondément ancré dans le monde physique. Il aimait le jazz et jouait de la clarinette ; il s’est appris à jongler et à faire du monocycle, deux compétences qui nécessitent coordination et rythme. Il aimait construire des machines : chez Bell Labs, il a créé une souris robot nommée Thésée qui pouvait trouver son propre chemin à travers un labyrinthe. Plus tard, il a vécu avec sa femme et ses trois enfants dans un manoir victorien avec vue sur le lac Mystic à Winchester, Massachusetts, et a construit un télésiège pour les y emmener. Son atelier était plein de projets qui reflétaient une imagination ludique, y compris une trompette lance-flammes. Un homme modeste, peu intéressé par la célébrité, il trouvait de la joie et de l’épanouissement à résoudre des problèmes intéressants et à créer des choses. En 1936, T.S. Eliot a demandé : « Où est la sagesse que nous avons perdue dans la connaissance ? Où est la connaissance que nous avons perdue dans l’information ? » Peut-être que Shannon le savait depuis le début.