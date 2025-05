L’un des intervenants dans Le Symposium, le grand dialogue de Platon sur les caractéristiques de l’amour, souligne que ce qui est « fait bien et correctement » est beau, et ce qui n’est pas fait correctement est laid. Cette proposition a plus de pouvoir prédictif que nous ne voudrions l’admettre. L’éducation parentale urbaine élitiste, par exemple ? Horrible. Cela n’a aucun sens, compte tenu des ressources impliquées, mais c’est ainsi.

Soyez honnête : vous ressentez une aversion malaisée à la vue d’adultes habillés de manière coûteuse, ennuyés ensemble sur le terrain de jeu du matin, ou à l’écoute de la voix-patiente alors que la maman douce explique quelque chose, ou lorsque vous croisez le chemin d’une femme attirante pédalant vertueusement avec son enfant mignon dans un grand siège enfant à l’avant de son vélo, comme je l’ai fait à Brooklyn cette semaine. Ce qui est répugnant, c’est la combinaison de la sécurité de la classe moyenne supérieure et de la fausse spontanéité : des enfants affichant leur prétendue individualité avec des cheveux en désordre, un costume d’Halloween toute l’année ou un T-shirt du groupe préféré de papa.

Un nouveau livre, Mère Média : Éducation chaude et froide au XXe siècle, de la critique culturelle et historienne sociale Hannah Zeavin, fournit un contexte frappant pour ce phénomène en examinant l’un des changements les plus significatifs dans l’éducation moderne : la pénétration sans précédent des médias et de la technologie dans le foyer américain.

L’auteur et le livre sont tous deux académiques, se concentrant non pas sur les grandes questions de l’ère moderne, telles que combien de temps d’écran est trop, et comment protéger vos enfants de la pornographie — mais sur les structures culturelles et sociales sous-jacentes qui régissent notre relation à la parentalité et à la technologie. Elle se concentre sur une transformation qui s’est cristallisée dans les années cinquante, lorsque les mères, dit-elle, sont devenues « médias » — c’est-à-dire qu’elles ont commencé à être perçues comme une sorte de « technologie » déshumanisée, porteuse d’informations, qui pouvait influencer l’enfant, pour le meilleur et pour le pire, et qui nécessitait une intervention experte et scientifique pour être régulée. Si « mère » et « média » sont les mêmes, propose Zeavin, un discours comparatif sera éclairant.

Et c’est ainsi. Zeavin soutient que la mère était à l’origine une figure en réseau qui aurait pu être aidée par une nourrice ou une servante. Mais avec l’essor de nouvelles technologies économisant du travail et le changement démographique vers la famille nucléaire, elle est devenue une personne isolée, préoccupée par les influences extérieures dangereuses sur sa famille, et ressentant la pression de tout faire elle-même.

Zeavin illustre de tels changements en analysant le marketing d’articles tels qu’une « maison intelligente » précoce ou un moniteur pour bébé fabriqué par Zenith et exposé au Whitney Museum en 1939. Ce qu’elle découvre est un cycle vicieux — les technologies remplacent le travail humain, prétendument créant un foyer plus sûr et « plus pur » entièrement contrôlé par une mère libérée. Mais l’accent mis sur la pureté rend à la fois la mère et la technologie suspectes, les floutant ensemble et alimentant des paniques qui ne peuvent être apaisées que par plus de technologie et plus de maternage.

Dans cette lecture, les paniques concernent vraiment la « pureté » familiale. Prenez la panique satanique des années quatre-vingt, qui a jeté le soupçon sur les travailleurs de la garde d’enfants en tant que satanistes ou éventuellement cannibales. Ou le syndrome du bébé secoué, également une diabolisation des mères et des travailleurs de la garde d’enfants, désormais largement discrédité. De tels épisodes servent à introduire de nouvelles technologies telles que des caméras de nourrice cachées dans des ours en peluche. Ils exercent également une pression continue sur les femmes pour qu’elles pratiquent une parentalité intensive en tête-à-tête afin de protéger leurs enfants du danger imaginaire.

Zeavin s’intéresse davantage au passé, mais un exemple présent d’une telle panique pourrait être les scandales qui éclatent de temps à autre au sujet de la baby-sitter iPhone. (Pour quiconque n’est pas familier avec cette astuce, vous établissez un appel entre les téléphones de deux parents, laissez-en un dans la pièce avec votre enfant endormi, et sortez à proximité avec l’autre ; cela fonctionne comme un moniteur pour bébé à distance.) Lorsque les influenceurs TikTok Matt et Abby Howard ont publié à ce sujet pendant qu’ils dînaient lors d’une croisière en 2024, tout l’enfer s’est déchaîné en ligne. D’autres parents ont été arrêtés pour cette pratique. Que ce soit réellement illégal ou même dangereux semble flou, mais le caractère hystérique du débat correspond à la théorie de Zeavin.

Mère Média tire de nombreuses conclusions, mais l’une d’elles est que la demande abstraite qu’une mère soit une sorte de machine de protection et de surveillance pour son enfant la fait courir sur le tapis roulant de la pureté et de la contamination, exigeant qu’elle soit « infiniment rechargeable et toujours active ». Je suis une mère dans cette démographie, et je trouve la représentation convaincante — si j’étais un robot qui n’avait pas besoin de sommeil, ma vie serait beaucoup plus gérable.

« Les ‘meilleures’ mères suivent également désormais la localisation de leur enfant via leur téléphone et pratiquent la surveillance. »

Le livre est également particulièrement intéressant lorsqu’elle aborde les questions plus larges de pureté et de danger dont nous sommes tous désormais responsables, telles que fournir à nos enfants des aliments biologiques, les vacciner (ou les protéger des vaccins), surveiller les toxines environnementales, et, bien sûr, protéger les enfants contre la technologie elle-même. Les meilleures mères, prétendument, ont des enfants sans écran et des jouets en bois. Les ‘meilleures’ mères suivent également désormais la localisation de leur enfant via leur téléphone et pratiquent la surveillance de leurs messages texte et des réseaux sociaux, un développement qui semble mûr pour une analyse plus approfondie.

Le livre est cependant moins convaincant dans sa tentative de cibler la famille nucléaire comme source du problème. Zeavin aborde le sujet d’un point de vue typiquement féministe de gauche, et un autre axe de son argumentation est que « la maternité est un concept bourgeois blanc » qui dépend de l’existence du « système carcéral » opprimant les personnes de couleur. Cet argument fonctionne assez bien dans les paramètres de Zeavin. Mais il laisse trop de côté — qu’est-ce que la maternité non blanche, non bourgeoise, par exemple ? Toutes ces mères de couleur à faible revenu font quelque chose, et sûrement qu’elles se considèrent comme des mères. Et il semble également reposer sur un tour de passe-passe entre l’idéal et la réalité.

Ce que Zeavin appelle « l’exceptionnalité de la famille au milieu du siècle » ne rend pas les familles, en réalité, exceptionnelles. Les parents et leurs enfants de toutes races et de toutes démographies sociales ont été un élément fondamental des ménages bien avant le 20ème siècle ; ni eux ni leur « privatisation » ne sont vraiment nouveaux. La famille monogame à deux parents — sans doute l’arrangement le plus privé de tous — a été la norme dans la culture occidentale au moins depuis la chrétienté. Et l’envie de se séparer en logements plus petits et plus autonomes a été une force dans le développement social occidental depuis la prémodernité.

D’autres cultures peuvent organiser les choses légèrement différemment, mais suggérer que ces pratiques effacent le lien parent-enfant « possessif » ou la famille en tant qu’unité est une forme d’idéalisation en soi. Si une idéologie toxique s’est développée autour de la famille nucléaire — qui n’est de toute façon qu’une partie de son histoire, ou une théorie à son sujet — nous devons chercher ailleurs l’explication des maux de la société. Peut-être vers la véritable nouveauté : la technologie.

Je soupçonne que les divers engagements idéologiques de Zeavin la rendent silencieuse sur un autre point qui semble digne de discussion. La transformation de mère en média nécessite une transformation de quelque chose — et elle est terriblement silencieuse sur ce que cela aurait pu être. Nous devons principalement extrapoler que la maternité était moins intensive auparavant, moins sentimentaliste. Les familles étaient plus susceptibles d’employer des domestiques ou de vivre dans des maisons intergénérationnelles. Et nous n’apprenons pas comment les sociétés non occidentales parent différemment, dans le passé ou maintenant. Ce sont des questions urgentes si nous voulons arrêter le tapis roulant.

Je proposerais que, bien qu’il y ait de nombreuses familles qui semblent laides — les parents planant sur le terrain de jeu, l’enfant contenu dans la gigantesque boîte en bois presque comique de pureté — il y en a aussi qui semblent belles. En général, celles qui vous font mal au cœur ou vous font souhaiter d’avoir plus d’enfants sont celles qui manifestent une sorte de soin visible pour les enfants, non pas de manière superficielle, mais de manière réelle. Les comportements alimentés par la panique et l’anxiété ne sont pas la même chose, et c’est palpable. En même temps, la parentalité moderne est pleine de nouveaux et réels dangers, des effets des écrans à l’inondation de la pornographie. Répondre, d’une manière ou d’une autre, avec une ouverture à l’impureté, idéologique et autre, est la meilleure idée que j’ai entendue jusqu’à présent.