Comme la floraison des glycines, c’est la brièveté et l’intensité qui rendent le Chelsea Flower Show le spectacle horticole le plus captivant et révélateur de la terre. Au milieu de la multitude de statistiques — les 400 expositions horticoles ; les 8 000 membres du personnel ; près d’un million de plantes ; les 41 218 verres de Pimms — le fait le plus remarquable est celui-ci : cette année, tout comme chaque autre, environ 30 nouvelles plantes seront lancées ici. Comme toujours, Chelsea a à sa racine l’ardeur britannique unique à maîtriser la nature, à travers l’agriculture mais aussi à travers la technologie. Pourtant, ce qui rend le spectacle de cette année intéressant, c’est qu’il indique comment, au milieu de la révolution numérique, l’horticulture pourrait devenir de plus en plus inaccessible aux masses.

Le jardinage en Grande-Bretagne est un secteur florissant. En 2023, les ménages britanniques ont dépensé environ 13,2 milliards de livres sterling en produits de jardinage, et 5,8 milliards de livres sterling en services de jardinage et d’aménagement paysager. En tant que principal événement du secteur, le Chelsea Flower Show est donc une occasion idéale de réfléchir aux dernières tendances. Nous verrons beaucoup de plantes méditerranéennes résistantes au milieu de travaux en briques de terre compactée cette année, et beaucoup de gadgets de durabilité également. La collecte des eaux de pluie deviendra une caractéristique célébrée, remplaçant les vieux récipients en plastique sous les gouttières.

Cependant, il y aura aussi des développements plus profonds : des preuves de la relation en constante évolution entre l’homme, la technologie et la nature. Cela est suffisamment clair sous la forme du Jardin Intelligent Avanade, une expression particulièrement britannique d’une tendance mondiale plus large. Avanade, le sponsor, est un cabinet de conseil appartenant à Microsoft qui vante ses compétences en IA et en analyse commerciale, et son jardin d’exposition explorera comment le suivi de l’humidité du sol, du pH, de la température, de la qualité de l’air, du vent et des précipitations peut aider les jardiniers. Avec tous ces mots à la mode flottant autour, il est tentant d’être cynique. Mais Je Ahn, principal du cabinet d’architecture Studio Weave, qui a conçu le projet avec le jardinier Tom Massey, insiste sur le fait que le jardin n’est pas qu’un gadget. Comme il le dit, 30 % des arbres plantés dans les villes meurent dans l’année, et 50 % dans la décennie. En surveillant leurs besoins et leurs performances, nous pouvons garantir leur survie.

Nous devrions nous rappeler, ici, que les jardins britanniques sont très souvent des laboratoires. Nous avons une riche histoire d’application de la technologie au jardinage d’une manière qui a fondamentalement déterminé la direction du changement social. Cela est vrai à une époque de migration de masse et avec une crise du logement, tout comme c’était le cas dans les temps anciens. C’est peut-être Louis XIV qui a construit la « Machine de Marly » sur la Seine — pour alimenter les fontaines de Versailles, lui-même la plus grande pièce de technologie avant la Révolution industrielle — mais ce sont les grands jardins de domaine de Grande-Bretagne qui ont réellement alimenté la modernité.

Considérons, par exemple, une technique comme le « puddling » — le compactage de l’argile pour former une couche imperméable. Elle était vitale dans la construction de notre réseau de canaux, aux 18e et 19e siècles, mais a finalement été empruntée aux « canaux » et aux lacs ornementaux des jardins de campagne. Un autre bon exemple est l’orangerie conçue par Joseph Bramah pour le château de Windsor au début du 19e siècle, et peut-être le premier système de chauffage central à eau chaude jamais réalisé. La vaste serre de Joseph Paxton de 1840, le Great Stove à Chatsworth, utilisait le chauffage à eau chaude : conduit depuis huit chaudières à charbon souterraines, le tout à travers un labyrinthe de sept miles de tuyaux de six pouces. Les machines à vapeur étaient utilisées dans les jardins des années avant leur utilisation dans l’industrie manufacturière pour des raisons de pompage. Les jardins britanniques ont toujours été actifs.

Ce n’est pas simplement que les jardins étaient des terrains d’essai pour le développement industriel. Lorsque nous regardons les structures en verre et en acier qui dominent nos villes, nous regardons le point final d’une technique d’abord utilisée pour les plantes. Les serres du 18e siècle ont d’abord déployé des systèmes uniformes de panneaux de verre et de meneaux en métal — fer par opposition à son successeur l’acier — pour maximiser la lumière. La maison de camélias de Hackney pour le pépiniériste Conrad Loddiges, achevée en 1819, était l’une des premières à utiliser des barres de châssis en fer forgé courbées standardisées pour maintenir le verre curvilinéaire, le tout relié et soutenu par des colonnes en fonte.

Cependant, la technologie a également contribué à populariser le jardinage parmi les masses — et pas seulement les serres que nous avons héritées de ces grandes maisons de campagne. Jusqu’aux années cinquante, explique Fiona Davison de la Royal Horticultural Society, semer des plantes nécessitait des réserves de compétence et de patience. Les plantes étaient données sous forme de boutures, partagées entre familles et amis, limitant sévèrement la gamme et les possibilités de jardinage. Pour faire quelque chose de plus aventureux, vous auriez besoin d’un abri de rempotage, chauffé d’une manière ou d’une autre, pour faire pousser des plantes à partir de graines que vous achèteriez à l’aveugle auprès d’importateurs spécialisés, souvent par correspondance. C’était une activité sérieuse, presque agricole, pour des passionnés dévoués, plutôt que pour des amateurs à temps partiel.

Mais ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, est venue la popularisation du plastique, ce qui signifie que les plantes en pot pouvaient désormais être achetées à bas prix dans de nouveaux magasins appelés centres de jardinage ; des lieux de couleurs spectaculaires et de choix exotiques, empruntés aux États-Unis. Une autre innovation importante fut la télévision. Gardeners World a été diffusé pour la première fois en 1968, six mois après l’introduction de la couleur sur les téléviseurs britanniques. Pour la première fois, cela a permis aux passionnés de transmettre la vitalité de l’horticulture à des millions de personnes dans le confort de leur propre maison. Tout cela a contribué à rendre le jardinage accessible aux classes ouvrières les plus riches, surtout que le boom de la suburbanisation des décennies précédentes signifiait qu’environ 70 % de tous les Britanniques possédaient désormais un terrain, contre seulement 5 % dans les années 1870.

Maintenant, cependant, ces dynamiques évoluent. Bien que la part de notre parc immobilier qui dispose de jardins soit restée stable pendant de nombreuses années, cela pourrait bientôt changer alors que la crise du logement exige que les ministres soient sous une pression de plus en plus forte pour construire davantage d’appartements. En pratique, cela pourrait bientôt signifier que le jardinage devient de plus en plus une activité de classe moyenne. Et bien que le Parti travailliste ait promis que les nouveaux appartements urbains auront des espaces verts obligatoires, l’exemple d’Avanade suggère que ces lieux seront probablement entretenus par la technologie plutôt que par des rangées serrées de jardiniers.

Si vous ne me croyez pas, visitez simplement le Bosco Verticale à Milan. Conçu par l’architecte italien Stefano Boeri, son projet a commencé comme un seul gratte-ciel recouvert de plantes dans la ville italienne. Maintenant, cependant, la vision de Boeri est appliquée aussi loin que Le Caire et Nankin. Il explique que les plantes elles-mêmes doivent être entretenues par un panneau de contrôle central plutôt que par des humains négligents. Les urbanistes et les architectes veulent définitivement verdir nos villes de plus en plus denses. Mais ce que nous commençons à voir, ce sont des plans pour une superposition gérée technologiquement plutôt que le processus désordonné de rassembler terre, eau et plantations pour créer vie et couleur.

Tout comme les routes urbaines et les espaces sociaux sont destinés à devenir plus réglementés par la technologie, notre relation avec la nature le sera aussi. Pas que le jardin suburbain britannique soit destiné à être absorbé par des machines. Cela est suffisamment clair au Chelsea Flower Show. Le jardin d’exposition du grand designer japonais, Kazuyuki Ishihara, montre comment les goûts britanniques sont revigorés encore et encore par l’exotique, avec des iris éparpillés parmi les érables.

Les jardins suburbains de la Grande-Bretagne perdurent, des maigres dîmes derrière les terrasses victoriennes, à travers les parcelles néo-élisabéthaines des villes-jardins, jusqu’à la parcelle négligée de l’ensemble moderne, revitalisée par des conseils de Garden Rescue ou Real Gardens. Ils sont tous différents, bien sûr, mais évoquent ensemble un ancien type de jardinage. Pour les urbanistes et les politiciens réfléchissant à la manière d’atteindre les objectifs de logement, ils rappellent également que ce qui rend la vie suburbaines attrayante est l’imminence du naturel, l’opportunité non seulement de regarder les plantes passivement, mais de se salir les mains et de les aider à fleurir.