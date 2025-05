Bien que la Seconde Guerre mondiale n’ait jamais été combattue sur le sol britannique, seulement dans les cieux au-dessus, le tissu du pays est marqué par le conflit de mille manières. Près de chez moi se trouve une étendue de bois que je traverse souvent avec le chien. En 1945, un avion allié s’est écrasé parmi ses arbres, tuant plusieurs des hommes à bord. À ce jour, la légende locale dit que les visiteurs du site du crash entendent des voix ou de la toux, ou sentent de la fumée.

Mais combien de temps encore nous souviendrons-nous de ces fantômes ? Cette semaine marque le 80e anniversaire du jour de la victoire en Europe — le moment où la guerre s’est terminée en Europe. Les plus jeunes vétérans survivants ont maintenant au moins 98 ans. Et parmi les millions de Britanniques qui ont servi pendant la guerre, seuls des dizaines de milliers restent : peut-être 0,01 % de la population totale de la Grande-Bretagne.

Mais peut-être la question devrait-elle plutôt être : que nous souviendrons-nous ? En théorie, un événement n’a pas besoin d’être dans la mémoire vivante pour être commémoré. En pratique, cependant, à mesure que les générations changent, le sens même des moments historiques les plus notables vacillera et mutera. Nous marquons toujours la tentative avortée de Guy Fawkes de faire sauter les Chambres du Parlement, par exemple, mais peu se souviennent des détails de ce que Fawkes essayait d’accomplir.

De même, quand j’étais enfant, il y avait encore des vétérans de la Première Guerre mondiale vivants : je me souviens d’avoir interviewé Bill, un vétéran local des deux guerres, pour un devoir scolaire. Il avait menti sur son âge pour s’engager en 1914 à seulement 14 ans, et il était dans la quatre-vingtaine quand je lui ai parlé. Il passait toute la journée assis sur un banc de trottoir, en uniforme complet avec médailles, hochant la tête et souriant aux passants. Il parlait avec vivacité de ses souvenirs de guerre pour mon projet, mais semblait largement indifférent au monde moderne. Cette guerre d’autrefois était, pour lui, toujours pleine de sens et de réalité, avec la plupart de sa personnalité.

Que signifiait cette guerre, cependant ? Mes cours d’histoire à l’école présentaient ses origines comme troubles, et largement motivés par des rivalités européennes de longue date. Plus récemment, cependant, maintenant que le dernier de ses vétérans est décédé, j’ai remarqué que cette guerre est de plus en plus réutilisée comme une fable des Gentils contre les Méchants sur « la liberté et la démocratie ». Et il en sera bientôt de même pour la Seconde Guerre mondiale, peu importe combien de ses fantômes hantent encore les forêts britanniques.

Cette semaine, l’officialisme cérémoniel s’est mis en marche pour la célébration de quatre jours de « VE 80 », avec des défilés militaires, des survols et des apparitions de la famille royale. Mais alors que je regardais la couverture de la BBC sur des soldats en uniforme de cérémonie marchant le long de la Mall devant le roi, deux choses m’ont frappé. Premièrement : chaque groupe était soigneusement formé, magnifiquement entraîné — et minuscule, de simples mini-unités de poche écrasées par l’échelle d’un large boulevard conçu pour d’énormes bataillons en parade. Cela ressemblait à une métaphore vivante d’une Grande-Bretagne qui se débat dans une architecture construite pour un État beaucoup plus grand. Et deuxièmement : alors que la mémoire vivante de la Seconde Guerre mondiale s’estompe, beaucoup plus est sur le point de nous échapper que le dernier de la Grande Génération.

Qui étaient-ils, cette génération ? Et comment nous en souvenons-nous ? Deux jours avant que les mini-unités militaires ne défilent sur Pall Mall, les aviateurs fantomatiques de ma forêt locale semblaient brièvement comme s’ils pourraient voir un autre écho moderne, lorsque un Spitfire a atterri en catastrophe dans un champ dans le Kent. Tous à bord étaient, heureusement, sains et saufs — mais cela ressemblait à un présage. Car il y a quelque chose de particulièrement emblématique à propos de ces chasseurs à double moteur.

L’excitation et l’admiration qui ont toujours accompagné la mémoire populaire du rôle de la Grande-Bretagne dans la Seconde Guerre mondiale volaient également sur deux moteurs : l’inventivité technique et le courage maniaque. Pendant que mon beau-grand-père était prisonnier de guerre à Colditz, par exemple, il a construit à la main un planeur avec lequel il prévoyait de s’échapper par-dessus les remparts — un projet d’ingénierie incroyablement risqué interrompu uniquement par le sauvetage lorsque la guerre s’est terminée.

Peut-être plus que tout autre symbole de la Seconde Guerre mondiale, le Spitfire se dresse comme un emblème de ce mélange d’ingénierie audacieuse et de prise de risque sauvage qui a permis aux aviateurs alliés, certains encore adolescents, de prendre leur envol dans la légendaire « Bataille d’Angleterre » de 1940. Mais bien que nous ayons gagné la Bataille d’Angleterre, et finalement aussi le jour de la victoire en Europe, toute l’Europe a perdu la guerre. Cela a été destructeur pour la civilisation. Avec cela s’est achevée l’Europe industrielle et impériale, et dans son sillage est née une nouvelle civilisation centrée sur l’Amérique : une continuité seulement superficielle avec ce qu’elle a remplacé, et dont la politique étrangère explicite a depuis été d’assurer que le Vieux Monde ne retrouve jamais sa bellicité d’avant 1945.

Cette politique n’a bien sûr pas été simplement imposée à l’Europe. Pour la plupart, elle s’est produite avec le soutien actif d’au moins la classe dirigeante, parmi des peuples européens brisés et traumatisés par le sang versé. Mais ses effets ont été de grande portée. Sous le nouvel ordre, le nationalisme a été décrié, et la fraternité universelle de tous les peuples a été exaltée. Une nouvelle aspiration à la paix et à la coopération mondiales, fondée sur des institutions et des règles, a pris forme, même si les frontières nationales et les peuples étaient encouragés à devenir de plus en plus poreux, fluides et mélangés.

« Bien que nous ayons gagné la Bataille d’Angleterre, et finalement aussi le jour de la victoire en Europe, toute l’Europe a perdu la guerre »

Nous avons vécu dans le consensus qui en a résulté depuis. De nos jours, nous faisons souvent référence de manière informelle à « l’Occident », en tant que collectif ; implicitement, nous entendons par là l’alliance au sein de laquelle le consensus d’après-guerre se maintient, soutenue par la puissance militaire américaine. Le centre du monde est désormais Washington. Tout ce qui reste de l’Europe impériale, ce sont des musées, de l’architecture, et quelques exemples soigneusement préservés des machines qui ont permis à la fois le courage maniaque de cette époque et la guerre horrible qu’elle a produite. Et ces machines survivantes qui ne sont pas dans des musées ou des collections privées ont été réaffectées à l’activité culturelle centrale de la civilisation successeur, « l’Occident » : l’expérience de consommation individuelle. Un vol de « Bataille d’Angleterre » d’une heure avec Fly a Spitfire, la société dont l’avion a fait un atterrissage d’urgence ce week-end, coûte 6 750 £.

1945 a donc été une rupture à plus d’un titre. Aujourd’hui, 95 % de la population britannique se compose de ceux qui ont grandi dans « l’Occident » qui lui a succédé. Comme des bergers pâturant leurs troupeaux parmi les ruines du Colisée, cette Grande-Bretagne successeur, beaucoup réduite, fait trotter son petit militaire le long de vastes avenues, ou transforme ses palais et ses machines vintage en spectacle touristique, ou construit simplement sur les traces d’une culture et d’une vision du monde révolues, largement opaques pour nous.

Maintenant, alors que les derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale approchent de leur propre siècle, et même les Spitfires soigneusement entretenus en tant que pièces de musée peinent, il ne faudra pas longtemps avant que même ceux qui se souviennent de la façon dont cela s’est terminé ne soient plus là. Que signifiera alors le jour de la victoire en Europe ? Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, dans ce contexte, que nous assistions à nouveau à une guerre terrestre aux confins de l’Europe elle-même. Je ne pense pas non plus que ce soit une coïncidence que le révisionnisme de la Seconde Guerre mondiale et même de l’Holocauste soit en hausse, dans les entrailles d’Internet. Ce révisionnisme implique souvent une déformation inquiétante ou activement malveillante des faits historiques ; et son fondement est moins l’ignorance en tant que telle, qui est sûrement une constante humaine, que les événements eux-mêmes passant de la mémoire vivante.

Alors que cela progresse, des récits bien établis montrent des signes de contestation de plus en plus volatile — et pas seulement dans les coins les plus lurides de la droite en ligne. La signification de la Seconde Guerre mondiale, et de ses mémoriaux, est également une cible pour les progressistes : un fait signalé par les barrières de sécurité orange entourant le cénotaphe drapé de drapeaux, dans une photo publiée lundi par le ministère de la Défense. Ce mélange décontracté de grandeur d’avant-guerre et de la laideur du sécuritarisme plastique illustre le contraste décourageant entre les sensibilités britanniques d’avant et d’après-guerre. Mais cela pointe également vers la politisation croissante des mémoriaux de guerre en général. Le cénotaphe en particulier est devenu une cible populaire pour les manifestations, et parfois du vandalisme, par des manifestants (généralement) d’extrême gauche ayant des griefs allant de Gaza au changement climatique. Les mémoriaux de guerre sont devenus un point de focalisation si fréquent et provocateur pour des actions politiques cherchant à attirer l’attention qu’il y a même eu des contre-manifestations nativistes. En 2024, le gouvernement a criminalisé l’escalade de telles structures lors d’actions politiques.

Au moment où les cérémonies du jour férié du lundi VE ont atteint le cénotaphe, les barrières de sécurité avaient été enlevées et une solennité sereine régnait. Mais il fut un temps où aucune barrière n’aurait été nécessaire.

Certains Britanniques mécontents attribuent cela, et d’autres signes présumés d’indifférence au jour VE, au changement démographique. Étant donné que seulement 37 % des résidents de Londres sont blancs britanniques, peut-être que moins de la majorité contemporaine de la ville ressentent une connexion émotionnelle avec les sacrifices faits il y a presque un siècle, pour un pays avec lequel leurs propres ancêtres avaient parfois des relations très différentes. En tant que sous-produit de l’adoucissement utopique des frontières, ce changement démographique est, lui-même, un effet de l’internationalisme d’après-guerre qui a caractérisé « l’Occident » tel qu’il existe depuis 1945. Et, comme le soulignent les récentes manifestations à Gaza, le pluralisme culturel qui en résulte accélère sans aucun doute la perte de la révérence partagée pour les mémoriaux de guerre britanniques.

Mais le déclin du jour VE n’est pas, ou pas seulement, une question de multiculturalisme. Si tel était le cas, nous pourrions nous attendre à ce que les célébrations soient aussi enthousiastes que jamais, dans ces parties de la Grande-Bretagne où la plupart des habitants ont des ancêtres qui ont servi. Ma ville des Shires est l’une de ces zones. Et pourtant, à ma connaissance, il n’y avait pas d’événements locaux pour coïncider avec les grandes parades à Londres. Dans la mesure où cela accélère la perte de la révérence partagée pour les leçons de la Seconde Guerre mondiale, alors, l’internationalisme d’après-guerre embrassé par « l’Occident » travaille indiscutablement à dissoudre son propre consensus légitimant. Mais le changement démographique est plus un effet de cette dissolution qu’une cause principale. C’est, en fin de compte, simplement une question de temps.

La Seconde Guerre mondiale elle-même fut un cataclysme si immense qu’il a anéanti presque tout ce que la Grande-Bretagne avait été auparavant. Le pauvre Bill brisé s’habillait en uniforme militaire complet chaque jour jusqu’à ses quatre-vingt-dix ans ; et c’est comme si la Grande-Bretagne avait fait de même, à l’échelle d’un pays entier. Alors, alors que nous saluons les derniers de la Plus Grande Génération, peut-être pouvons-nous aussi ressentir un certain soulagement à l’idée de laisser ces souvenirs s’estomper un peu, avec le temps. Nous ne devrions pas oublier l’effort, les sacrifices ou le courage. Mais laisser cette époque passer au-delà de la mémoire vivante peut aussi, avec le temps, nous accorder plus de place pour faire le point sur le genre d’endroit que la Grande-Bretagne est maintenant.

Que conclurons-nous ? Cela ne doit pas être défaitiste. Je me permets de dire que certains de ces aviateurs fantomatiques aspirent à se reposer ; si nous pouvions seulement accorder cela, peut-être que ceux d’entre nous qui sont vivants maintenant pourraient se sentir plus capables de se débarrasser des barrières de sécurité figuratives et de reprendre leur héritage d’inventivité et d’audace. Alors, peut-être, en tenant notre passé un peu plus légèrement, la Grande-Bretagne pourrait un jour être libre d’avoir à nouveau un avenir.