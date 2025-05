En Amérique, il y a deux célèbres vampires nommés Brian Johnson. Enfin, en quelque sorte. Le premier, qui admettons-le, l’écrit « Bryan », est l’entrepreneur technologique d’apparence préternaturellement éternelle qui suit ses érections et utilise des infusions du plasma sanguin de son fils adolescent dans sa quête de jeunesse éternelle — et il a fini par avoir l’air d’un mélange effrayant entre 38 et 80 ans. L’autre ressemble à une bête-homme avec une coiffure néolithique, toujours exhibant une poitrine en bois de rose, souvent en train de croquer le cœur encore battant d’un pauvre animal ou d’un autre. Ce Brian est mieux connu sous un autre nom : Liver King.

Ce Johnson palpitant est le sujet d’un documentaire Netflix sorti aujourd’hui ; en surface, il est un influenceur fitness et fabricant de suppléments alimentaires. Son mythe, cependant, a dépassé ces titres, et en tant que tel, il s’est auto-couronné Liver King pour son amour des abats. Il ingère environ une livre de foie cru par jour, conseillant à ses fans (ou « primals ») de progressivement atteindre ses niveaux de nausée. Son ethos, qu’il résume par « Pourquoi manger des légumes quand on peut manger des testicules ? », est une grotesque literalisation de l’ancienne mentalité « tu es ce que tu manges ». Aidé par un « diplôme en biochimie », Johnson rationalise qu’on peut absorber la masculinité d’une bête en consommant ses testicules : « Les légumes n’ont pas la matière première nécessaire pour produire un ensemble sain de testicules. Les testicules, si », dit-il à GQ.

Son mode de vie extrême a porté ses fruits. Il vend des suppléments qui rapportent un revenu annuel de plus de 100 millions de dollars, selon The Guardian ; malheureusement, comme l’aurait pu lui dire son collègue souverain Tiger King, laisser une équipe de documentaire Netflix entrer dans votre domaine risque de vous donner un peu plus d’exposition que prévu. Prédictiblement, le film promet de dévoiler la ruse de Johnson : à côté de toute cette nourriture de Nosferatu, il s’est injecté des stéroïdes. Beaucoup, coûtant 11 000 dollars par mois.

C’est vraiment dommage, car ma souris avait survolé le bouton de paiement pour une boîte de « barres alimentaires nutritionnelles » de LK sur Amazon. Qui ne voudrait pas avoir l’air, comme dirait ma famille d’agriculteurs, d’un « taureau droit » ? De plus, ses promesses sont presque magiques : les produits à base de foie de boeuf sont « la nourriture la plus dense en nutriments de la nature » et ils ont aussi tendance à « avoir le goût de dessert ». En regardant les avis, le « dessert » en question doit être « de la nourriture pour chien », « de la sciure » ou « de l’essence » — mais pas de douleur, pas de gain.

Bien que le documentaire d’aujourd’hui puisse signifier la fin de la gamme alimentaire de Liver King, son ethos, et la tranche sanguinolente de la manosphère qu’il représente, ne va nulle part. La bro-ification de la nourriture est après tout une nouvelle dimension fascinante de la masculinité moderne, qui a vu l’anti-vaccin et l’évangéliste « rendre l’Amérique à nouveau saine » RFK Jr et ses disciples de droite se tourner vers Big Burger comme un agent de déclin national. « Nous trahissons nos enfants en laissant [les aliments] industries les empoisonner », a déclaré Kennedy lors d’un rassemblement en novembre ; « le sucre est un poison », a-t-il précisé le mois dernier. Il a raison : les normes alimentaires américaines sont notoirement laxistes, et les preuves émergentes sur les aliments ultra-transformés, des éléments de base du régime américain, suggèrent un coût élevé pour la santé des chaînes de production de l’cheap et du savoureux.

« La bro-ification de la nourriture est une nouvelle dimension fascinante de la masculinité moderne. »

En réponse, les influenceurs de la masculinité sont devenus des croisés contre ce qu’ils perçoivent comme les pires coupables, avec des degrés de preuves variés : les huiles de graines, le lait pasteurisé et le lait de soja « féminisant », boisson des soyboys aux seins tant détestés, ont tous été dans la ligne de mire ces dernières années. Mais au-delà des préoccupations de santé semi-rationnelles, une logique beaucoup plus étrange et plus ancienne est à l’œuvre.

À un moment donné dans le documentaire de Netflix, Johnson fait plumer à ses fils réticents des organes frais d’un taureau mourant et les dévorer. C’est une démonstration délibérée de cruauté et de domination, avec un composant rituel qui m’a rappelé un épisode du podcast Agent Palehorse, à propos d’un agent du FBI sous couverture contraint de participer à la consommation du sang d’une chèvre après qu’elle ait été abattue de manière inexpert par des néo-nazis sous hallucinogènes. Cet épisode, qui décrit la coupe de gore coagulé passant de main en main, ingéré et parfois vomi, cristallise le point de tous ces meurtres et de cette beuverie : cela doit être une épreuve, un test de courage qui sépare le bon grain de l’ivraie et indique un contrôle somatique. C’est un rite barbare qui remonte à des siècles, et qui a été perfectionné par les ancêtres du monde de la haute cuisine d’aujourd’hui : les Français.

La haute cuisine prétend être une réaction contre la barbarie. L’écrivaine franco-marocaine Hourya Bentouhami a comparé la hauteur littérale des repas « civilisés » occidentaux, à table, avec la configuration au sol de nombreuses cultures alimentaires orientales : la distance entre la main et la bouche, la nourriture et le sol, symbolisait le progrès. Le Liver King, alors, semblerait être un modèle de régression. Et pourtant, son esthétique a un parallèle caché avec les ménageries farcies et rôties dévorées par les aristocrates de Versailles. Le Liver King et ses semblables font quelque chose que de nombreux rois plus officiels avant eux ont fait pour projeter le statut et l’influence : jouer avec leur nourriture.

Une partie du projet courtois de Louis XIV était de projeter l’idée de la domination des Lumières de l’homme sur la nature. Les spectacles grotesques de la table royale étaient symboliques de cela — non seulement par leur extravagance et leur quantité mais aussi par leur brutalité, avec des canards, des oies, des poules et des chapons cousus en monstres charnus, ou des pattes de grenouilles géantes posées sur des assiettes vermeilles. Des protocoles de dîner élaborés, impliquant des armées de serveurs et des spectateurs publics qui s’inclinaient devant les plats qui passaient, n’étaient que des accessoires pour des goûts culinaires de l’homme des cavernes : le Roi Soleil lui-même évitait les ustensiles en or au profit de ses poings. La viande était invariablement la pièce maîtresse : des gâteaux délicats sucrés étaient des ornements féminins, mais la chair était enveloppée dans des mythes masculins sur la « maîtrise du feu et de la technique », écrit Bentouhami. La figure de la cockatrice — une chimère de porc et de volaille moulée sous la forme d’un oiseau-serpent mythique — codifie cette histoire d’amour entre la masculinité et la viande : la cruauté et le contrôle sont hyper-visibles et élaborés. Pour avoir une boucherie bizarre à votre table, il vous fallait de l’argent, du discernement et un estomac solide, trois qualités que le Liver King lui-même jugerait probablement « alpha ». Les fantômes de cette association ont persisté depuis dans la culture du barbecue — le rituel de la supervision de la viande a longtemps été réservé au papa suburbain gardant le grill.

Dans la pantomime du Liver King, la cruauté devient un moyen d’intimider et d’impressionner. Son modèle commercial, comme celui de chaque influenceur, est basé sur la viralité — un modèle similaire aux atours des cours royales, où des démonstrations choquantes de rareté ou d’excès étaient utilisées comme projections de pouvoir. La haute cuisine moderne, en particulier les descendants d’Escoffier, conserve la prédilection de la cour française pour la cruauté comme point de spectacle : canard à la presse — dans lequel des canards sont écrasés dans de grands dispositifs en argent dans des restaurants parisiens prestigieux — est en partie un test d’estomac pour les convives peu troublés par un filet de sang dégoulinant dans une sauce au sang. Le plat a une provenance étrange : les agriculteurs normands tenaient des canards sous leurs manteaux pour les protéger du vent et de la pluie ; ceux accidentellement asphyxiés étaient récupérés par des restaurateurs qui trouvaient le sang retenu dans la carcasse délicieux. Aujourd’hui, des analogues aviaires existent partout dans la cuisine Gauloise : en dehors de l’évident — foie gras — la pratique de manger un ortolan rôti entier avec une serviette sur la tête (pour cacher la honte du convive aux yeux de Dieu, et son embarras à cracher les petits os) a été interdite depuis 1995, mais on dit qu’elle continue pour les convives ayant de l’argent et du savoir-faire.

Ces petits oiseaux cuits au four incarnent le même attrait transgressif que les tas glissants d’abats du Roi du Foie : tous deux suggèrent que les plus grandes indulgences sont brutales, presque dégoûtantes et primales. La nature plutôt peu appétissante de ces aliments confère une certaine distinction à celui qui les consomme ; les fans de l’ortolan incluent François Mitterrand, António Egas Moniz (l’inventeur de la lobotomie, rien de moins) et le critique gastronomique Craig Claiborne — qui, après avoir remporté une enchère American Express en 1975, dont le prix était un dîner pour deux dans n’importe quel restaurant au monde acceptant la carte de crédit, a choisi le Chez Denise à Paris — et un plat d’ortolans.

Il n’est pas difficile de voir l’attrait de l’homme et de la viande ; le Roi du Foie répond aux besoins d’un public américain saturé de bouillie qui veut juste un joli pelage brillant. Si vous êtes ce que vous mangez, alors les aliments ultra-transformés doivent produire des « personnes ultra-transformées ». Nous sommes déjà formés à cette formule : ajoutez les mythes de genre, et vous avez de la dynamite imaginative. Brian Johnson et son culte des « primals » sont plus que de simples évangélistes de l’huile de serpent : ils sont aussi les héritiers de la légende brutale de la culture alimentaire occidentale. Il n’est pas le premier « roi » à essayer d’impressionner avec des poignées de chair ; le Roi Donald, connu pour aimer sa propre viande un peu plus bien cuite, a fait de même à sa manière spéciale avec une table de la Maison Blanche ployant sous des piles de Big Macs.

Alors que notre culture politique vacille à nouveau vers des spectacles d’omnipotence, peut-être devrions-nous nous attendre à ce que la gastronomie audacieuse du Roi du Foie — et du Roi Soleil avant lui — revienne à l’esthétique conservatrice mainstream. Il n’y a pas si longtemps, Suella Braverman, alors secrétaire d’État à l’intérieur, critiquait les « wokerati mangeurs de tofu » ; ailleurs, un article d’opinion du New York Times de 2016 s’étonnait de la popularité de Trump parmi un public qui était « habitué à voir les politiciens américains marcher sur une ligne délicate entre le populisme de la viande rouge et le respectabilité mainstream ». Neuf ans plus tard, la viande rouge est de nouveau pleinement au menu — et tout comme l’accord commercial UK-US de la semaine dernière, qui pourrait voir du bœuf américain traité aux hormones arriver sur les étagères britanniques pour la première fois depuis des décennies, nous avons également importé le populisme obstiné de Magaland. En cela, le Roi du Foie est prophétique : « Pour exprimer votre forme la plus élevée, vous devez vous alimenter comme nos ancêtres… c’est la puissance brute que nos corps désirent. »