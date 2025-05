Il y a quatre-vingts ans, alors que la reddition allemande était célébrée dans les rues de Londres, New York et Paris, le massacre se poursuivait ailleurs. Les troupes russes continuaient d’être tuées alors qu’elles combattaient les derniers bastions nazis en Silésie, et la guerre contre le Japon était très loin d’une fin victorieuse. Il faudrait une attaque totalement sans précédent avec une arme totalement nouvelle pour mettre enfin fin à l’effusion de sang.

Au 8 mai 1945, les Américains n’avaient pris qu’une très petite partie du Japon — les 11,5 miles carrés de l’île d’Iwo Jima — une conquête très coûteuse en vies humaines : 6 821 soldats américains avaient été perdus et trois fois plus avaient été gravement blessés. Le combat japonais était très différent de celui des Américains : ils se battaient jusqu’à la mort sans penser à leur propre survie, et leurs tactiques étaient conçues pour contourner la vaste supériorité du feu américain. La victoire sur les 145 937 miles carrés restants du Japon, par conséquent, viendrait inévitablement au prix de bien plus de vies que tous les alliés n’en avaient dans le monde entier.

Les Japonais n’avaient aucune intention de se rendre. Ils étaient déterminés à continuer d’infliger des pertes si lourdes que les alliés abandonneraient leur demande de reddition inconditionnelle et accepteraient plutôt un règlement négocié qui assurerait la continuation de la dynastie impériale — une stratégie qu’ils appelaient Ketsugō (Opération Décisive). Et, avec plus de trois millions et demi de troupes japonaises encore en service sur les îles principales, sans compter celles évacuées de Chine et de Corée, ils avaient la main-d’œuvre pour y parvenir. En plus des forces de combat, qui attaqueraient en utilisant des avions et des armes légères, il y avait le Corps des Volontaires Civils — tous des hommes et des femmes valides armés de fusils et de pistolets pris aux troupes britanniques, chinoises et néerlandaises vaincues plus tôt dans la guerre. Mais ce qui rendait vraiment les Japonais si confiants, ce qui faisait d’eux une force avec laquelle il fallait compter, était leur extraordinaire stoïcisme. De manière unique, ils préféraient vraiment la mort à la reddition.

Mais parce que Ketsugō n’a pas été étudié correctement par les historiens étrangers pendant des décennies, un récit faux s’est installé — un récit qui sert encore aujourd’hui de propagande utile pour les Russes. Cela affirme que lorsque la première bombe a été larguée sur Hiroshima le 6 août 1945, le Japon était déjà vaincu. Coupé des approvisionnements en pétrole immobilisant les avions et les navires, la reddition n’était qu’à quelques jours tout au plus. La seule raison pour laquelle la bombe a été larguée, selon ce récit, était de faire peur à Staline pour qu’il accepte la suprématie américaine en Europe malgré la supériorité de l’Armée rouge. Les morts des hommes et des femmes d’Hiroshima et de Nagasaki, et la souffrance prolongée des survivants empoisonnés par les retombées radioactives ont été infligées de manière cruelle à des fins politiques cyniques américaines.

Chaque partie de ce récit est fausse. En réalité, lorsque Hiroshima a été bombardée, le Japon pouvait encore compter sur jusqu’à 10 000 avions pour des attaques suicides kamikazes. Deuxièmement, personne dans la chaîne de commandement, du président Truman jusqu’à Paul Tibbets, le pilote de 29 ans du B-29 qui a largué la bombe à fission « Little Boy », ne savait quoi que ce soit sur la radiation immédiate ou les retombées radioactives subséquentes — à part la taille même de l’explosion, ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils s’apprêtaient à libérer. La raison pour laquelle la bombe a été larguée était que les dirigeants militaires américains et le président Truman étaient terrifiés à l’idée de tous les combats d’Iwo Jima qu’il faudrait pour conquérir le reste du Japon.

Malgré les dommages désespérés infligés, la bombe a servi un but durable. Pendant des décennies après, nous tous nous souvenant du jour de la victoire en mai 1945, en regardant ces images de couples célébrant en s’embrassant avec enthousiasme, pouvions être certains d’une chose : il n’y aurait plus de guerres en Europe. Cette certitude n’était pas due aux actions des Nations Unies, totalement inefficaces même alors, ni au résultat d’une diplomatie des grandes puissances au Conseil de sécurité, qui échoue toujours quand elle est le plus nécessaire. Au lieu de cela, la très longue paix dont l’Europe a bénéficié — un record sans précédent de 77 ans sans guerre majeure — était « l’enfant robuste de la terreur (nucléaire) », comme l’a dit Churchill, une chose bien plus fiable que toute sagesse humaine. Et cela n’est venu que lorsque la bombe a été larguée deux mois après les célébrations émotionnelles du jour de la victoire.

C’était encore vrai le 24 février 2022, lorsque Poutine, qui s’était glissé dans les régions de Donetsk et de Louhansk, a dramatiquement intensifié et envahi l’Ukraine de manière ouverte, visant directement sa capitale, Kiev. Car ce n’était pas le bras protecteur de la dissuasion nucléaire qui a échoué ce jour fatidique et a conduit les Russes à faire leur mouvement imprudent. C’était l’échec de l’OTAN, et de ses gouvernements associés, à réaffirmer la dissuasion par des mots et des actes pendant les semaines et les jours de tensions croissantes avant l’invasion.

« Ce n’était pas le bras protecteur de la dissuasion nucléaire qui a conduit les Russes à faire leur mouvement imprudent. »

En fait, on peut soutenir que l’administration Biden a involontairement déclenché l’escalade russe lorsque, à la demande de la CIA toujours dans l’erreur, qui prédisait la chute rapide de la ville, elle a évacué la mission diplomatique américaine à Kiev. Cela a, à son tour, précipité un exode massif d’autres diplomates occidentaux (et du Moyen-Orient). Pire encore, le gouvernement allemand a réussi à surpasser la décision imprudente de Biden en déclarant qu’il ne stopperait pas le doublement des importations de gaz via le Nord Stream II en provenance de Russie, même s’il y avait « un incident » en Ukraine. Pour le Poutine germanophone, c’était un grand feu vert pour envahir.

L’invasion « post-moderne » de la Russie ne s’est pas appuyée sur la puissance de feu. Elle visait à capturer Kiev et à conquérir le pays en donnant l’impression de force : l’image de cette interminable double colonne de véhicules blindés était puissante. Lorsque cette fantaisie à la mode a heurté la réalité de défenseurs ukrainiens obstinés tirant des roquettes anti-char à très courte portée, les dirigeants de l’OTAN ont eu l’occasion d’agir immédiatement. Ils auraient pu se réunir en session d’urgence pour exiger la fin des combats et un retour rapide aux positions d’avant-combat.

Mais aucune session de ce type n’a eu lieu car seuls les Britanniques et les nouveaux membres de l’OTAN ayant longtemps vécu sous le régime soviétique étaient prêts à s’opposer frontalement au Kremlin. L’administration Biden était principalement concentrée sur « l’évitement de l’escalade » et les Français, Allemands et Italiens, comme d’habitude, exigeaient bruyamment une voix dans les décisions de l’OTAN tout en n’offrant que des platitudes lorsque c’était leur tour de parler.

En conséquence, le jour de la victoire en 2025, une guerre fait toujours rage tandis qu’une alliance fragmentée peine à rassembler une stratégie de défense efficace. Ainsi, alors que des drapeaux sont agités en célébration de cette victoire lointaine, des hommes meurent à nouveau, et les gouvernements européens espèrent à nouveau que les États-Unis interviendront et feront le gros du travail. C’était, après tout, une approche qui avait bien fonctionné par le passé, lorsque les États-Unis avaient des forces beaucoup plus importantes et que la Russie était le méchant de tout le monde.

Mais aujourd’hui, tout a changé. Il y a un ennemi dont les Américains s’inquiètent plus que de Poutine : Xi Jinping, le Mussolini de notre époque, qui est déterminé à montrer que les Chinois d’aujourd’hui sont des combattants courageux et redoutables, contrairement à leurs ancêtres vaincus. Et alors que la Chine se prépare ouvertement à la guerre, les États-Unis n’ont d’autre choix que de donner la priorité à l’« Indo-Pacifique ». Peut-être, alors que l’Europe se retrouve abandonnée, ou du moins insuffisamment protégée, et réticente à se réarmer sérieusement, est-il maintenant temps de demander : combien de temps la dissuasion nucléaire tiendra-t-elle ?