Il était une fois, les milliardaires étaient ennuyeux. Warren Buffet conduisait une voiture raisonnable, vivait dans un quartier tranquille d’Omaha et faisait fortune en investissant dans les entreprises les plus inintéressantes du monde. Sam Walton était un gars mince portant une casquette de baseball qui se trouvait simplement être le propriétaire de Walmart, la plus grande chaîne de distribution sur la planète. À ce jour, Bill Gates traîne dans un pull, d’un ennui stupéfiant même lorsqu’il pulvérise de la poussière au soleil et exprime des regrets pour toutes ces réunions avec Jeffrey Epstein.

Cependant, il existe maintenant une nouvelle classe de milliardaires extrêmement colorés. Parmi eux, Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, ami proche de Donald Trump et père de 14 enfants (que nous sachions). Mais il y en a beaucoup d’autres : Larry Ellison, le PDG octogénaire à la peau orange d’Oracle, le troublant Mark Zuckerberg avec son plan de fournir à chacun 12 amis IA chacun, sans oublier Jeff Bezos 2.0, auparavant un oligarque impitoyable standard, maintenant un homme qui aime poser torse nu et lancer des célébrités dans l’espace.

Il n’y a pas si longtemps, les médias s’extasiaient devant ces créatures exotiques, convaincus qu’elles allaient nous mener tous vers une nouvelle ère dorée. Tony Stark était l’avatar de la culture pop du génie technologique charismatique, résolvant des problèmes impossibles avec ses inventions brillantes. Mais ensuite, les choses ont mal tourné : Trump, les réseaux sociaux, la désinformation… Au moment où OpenAI a lancé la révolution de l’IA générative avec ChatGPT, les avancées technologiques étaient accueillies avec autant de panique apocalyptique que d’excitation. Cela n’a pas aidé que Sam Altman et ses collègues PDG de l’IA ne cessent de nous dire que la technologie qu’ils développaient était si dangereuse qu’elle pourrait un jour nous tuer tous. Curieusement, ils continuaient à la construire.

« Les personnages d’Armstrong sont quatre imbéciles pris dans un concours de pissage. »

Jamais auparavant nous n’avions eu autant de personnages extravagants parmi les riches et puissants du monde. Et pourtant, malgré l’abondance de cibles, la satire qui s’attaque au phénomène du milliardaire technologique du XXIe siècle est rare. Silicon Valley de HBO a fait un excellent travail en se moquant des bizarreries de la culture du capital-risque, mais s’est contenté de s’arrêter là, évitant les questions sociopolitiques plus larges. Dans ce vide arrive Mountainhead, un nouveau film de Jesse Armstrong, mieux connu comme le créateur de Succession — bien que les lecteurs britanniques puissent se souvenir de lui comme l’une des deux personnes derrière la comédie culte Peep Show.

En surface, il est facile de voir pourquoi Armstrong a été attiré par le thème. Dans Succession, il a tissé une saga d’une famille de vils narcissiques luttant pour le contrôle de l’empire médiatique que leur père vieillissant, une combinaison diabolique de Rupert Murdoch et du Roi Lear, était réticent à céder. Succession a servi de véhicule à travers lequel il pouvait explorer des questions à grande échelle concernant les médias, la politique et les effets corrosifs du pouvoir sur les relations humaines. Dans Mountainhead, Armstrong applique la même approche à nos nouveaux seigneurs milliardaires. Le cadre est simple : quatre oligarques technologiques passent un week-end dans un refuge de montagne dans l’Utah, dans le cadre d’une tradition où ils se détendent et profitent de plaisirs simples comme des hamburgers et de la bière, sans parler affaires.

Ven, joué par Cory Michael Smith, possède une application de médias sociaux appelée Traan et, en tant que l’homme le plus riche du monde, est un analogue évident d’Elon Musk. Steve Carell joue Randy, le deuxième homme le plus riche du monde, qui est néanmoins impuissant face à son cancer. Avec sa propension à philosopher et son large éventail de contacts dans le complexe militaro-industriel, il rappelle le plus Peter Thiel ou Alex Karp de Palantir, bien qu’il ne soit pas un riff direct sur l’un ou l’autre. Ramy Youssef joue Jeff, le plus terre-à-terre des quatre ; sa société fournit une IA sûre. Jason Schwartzman joue Hugo, le propriétaire très accablé du refuge Mountainhead, qui, en tant que créateur d’une application de méditation, n’est qu’un centimillionnaire.

Le film commence immédiatement après le lancement d’une nouvelle fonctionnalité catastrophique sur Traan : un outil d’IA qui donne aux utilisateurs le pouvoir de créer des deepfakes indiscernables de la réalité. Des émeutes et des carnages se produisent dans des endroits aussi éloignés que la Libye et l’Inde, tandis qu’à Paris, le maire est assassiné. Ven dénonce tour à tour les images comme des faux, ou soutient qu’elles sont une étape nécessaire de l’apprentissage : lorsque les premiers spectateurs de cinéma pensaient que le train qui se dirigeait vers eux était réel, la réponse n’était pas d’arrêter de faire des films, dit-il. Néanmoins, Ven décide que la solution est d’acheter l’entreprise de Jeff, mais Jeff ne vend pas.

Alors que le trouble inspiré par Traan devient de plus en plus extrême, ils élaborent des plans de coups d’État de plus en plus farfelus et, inévitablement, commencent à comploter les uns contre les autres. Ils rationalisent leurs actes sombres dans le jargon de l’idéologie technologique : la singularité, l’AGI, l’altruisme efficace, tout ça. À la fin, dans le style caractéristique de Jesse Armstrong, même le personnage qui semblait être bon, ou du moins pas si maléfique, s’avère finalement être complètement amoral.

Cependant, bien que Mountainhead soit divertissant et scabreux, il n’atteint pas vraiment ses cibles satiriques. La première moitié, avec son horreur aristocratique face à la foule fébrile dérangée par l’exposition à la désinformation, est une critique aussi conventionnelle de l’IA qu’il en existe. Certes, l’IA a encore affaibli la prise de conscience de la société sur le réel, mais l’idée que la réponse soit des « garde-fous » du genre fourni par Jeff ne tient pas compte du fait que nous avons déjà vu à quoi ressemble ce type d’IA : elle dépeint les Pères fondateurs comme noirs, parmi d’autres distorsions et obscurcissements. Alors que l’IA devient la couche d’expérience d’Internet, ceux qui contrôlent ce qu’il est permis de nous montrer auront un pouvoir sans précédent pour déformer la réalité eux-mêmes.

Le problème plus large, cependant, est que lorsqu’il s’agit de milliardaires de la technologie, la vérité est tout simplement bien plus étrange que la fiction d’Armstrong. Ven a une réunion d’affaires avec son bébé, dit des choses bizarres et possède une entreprise de médias sociaux. Mais Elon Musk possède six entreprises, a engendré une armée d’enfants, prévoit de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire, danse avec une tronçonneuse et est vraiment bon aux jeux vidéo. De même, Randy est beaucoup moins intéressant que Peter Thiel, un milliardaire qui parcourt le monde en donnant des conférences sur l’Antéchrist. Jeff n’est pas un Sam Altman, le PDG aux yeux morts d’Open AI, ou Ilya Sutskever, son ancien scientifique en chef qui avait l’habitude de brûler des effigies d’IA non alignées lors des réunions de l’entreprise. Et Hugo, le gars du style de vie d’application, n’est pas à la hauteur de Bryan Johnson, le centimillionnaire qui a décidé de ne jamais mourir et dépense 2 millions de dollars par an en traitements anti-âge.

Confronté à cette étrangeté monumentale, Armstrong trébuche. Dans sa vision, les milliardaires de la technologie ne sont que des salauds cupides, des mégalomanes peu sûrs d’eux ; ses personnages sont quatre imbéciles pris dans un concours de pisses. En fait, ils ne sont pas si différents de Mark et Jeremy, les perdants de colocataires de la Génération X de Peep Show. Regardez, dit Armstrong, ces gars ne sont pas si spéciaux. Ils sont seuls, tristes et un peu stupides.

C’est une vision rassurante, certes, mais probablement pas précise. Que se passe-t-il s’ils ne sont pas tristes ? Que se passe-t-il s’ils sont des gagnants ? Que se passe-t-il s’ils ont gagné à une telle échelle et pendant si longtemps que leurs personnalités se sont transformées de manière difficile à saisir pour le reste d’entre nous ?

C’est ce qui rend le milliardaire technologique si difficile à satiriser. Contrairement aux précédents oligarques qui se sont enrichis en faisant des choses normales à une plus grande échelle — vendre plus de choses pour moins cher, ou monopoliser une ressource naturelle particulière avant que quiconque puisse mettre la main dessus — des gens comme Musk, Zuckerberg et Altman opèrent vraiment sur un plan différent. Ils imaginent et inventent des futurs, conjurent des fortunes à partir d’exploits d’ingénierie impossibles et de la manipulation de zéros et de uns, ils plient la réalité à leur volonté, ils transforment des sociétés, prennent d’énormes risques et récoltent des récompenses tout aussi énormes. Ils sont adorés et détestés, parfois les deux en même temps. Ils veulent vivre sur Mars. Ils veulent vivre éternellement. Et bien qu’ils rencontrent des revers, ils gagnent généralement… En conséquence, ils ont amassé un degré de pouvoir, de richesse, de célébrité et d’influence que peu dans l’histoire humaine ont connu — personne, en fait — jusqu’à présent.

Confronté à cet état de choses sui generis, Armstrong cherche à réduire les milliardaires à leur juste taille, mais ce faisant, ses cibles s’éloignent. Les temps sont si nouveaux et étranges que notre imagination n’a pas encore rattrapé son retard. D’autres stratégies narratives, plus aigües, seront nécessaires si nous voulons saisir les extrêmes de notre époque.