D’abord c’était 10 %, puis 20 %, maintenant 50 %. C’est le tarif que Donald Trump veut imposer sur toutes les importations de l’UE à partir du 9 juillet. Au départ, il a menacé de le faire dimanche prochain, mais il a maintenant accepté de prolonger le délai. « C’était un privilège de le faire », nous a-t-il rappelé pendant le week-end.

Les négociations commerciales entre les États-Unis et l’UE ne se déroulent pas bien. Cela est dû au fait que les deux parties ne s’accordent pas fondamentalement sur les chiffres et ce qu’ils signifient. Le volume total des échanges entre l’UE et les États-Unis est de 1 trillion de dollars. C’est la plus grande relation commerciale bilatérale au monde. L’UE a un excédent commercial de 230 milliards de dollars — elle exporte plus qu’elle n’importe. L’UE affirme que son excédent est beaucoup plus petit si l’on inclut les services.

Les chiffres bilatéraux sont compliqués. Je préfère regarder le tableau d’ensemble — le compte courant d’un pays par rapport au reste du monde. Cela nous indique que l’UE a enregistré de grands excédents persistants depuis longtemps. Trump exagère. Mais il a aussi un point.

Trump veut que l’UE ouvre le marché unique aux voitures fabriquées aux États-Unis et au bétail américain. L’UE impose des normes réglementaires strictes conçues pour protéger les fabricants et les agriculteurs nationaux de la concurrence étrangère. Comme les Britanniques le savent mieux que quiconque, l’UE n’est pas flexible en ce qui concerne le marché unique. Si les négociations échouent, et que Trump finit par imposer le tarif élevé, l’UE ripostera. Trump pourrait alors riposter à son tour. Il pourrait imposer un tarif punitif sur le vin et le champagne européens, peut-être aussi sur les voitures de luxe.

Il serait temps de sortir le pop-corn pour ce qui promet d’être le combat géopolitique ultime : une guerre commerciale entre les deux plus grands partenaires commerciaux du monde.

Un petit tarif, comme le tarif de base de 10 % qu’il a annoncé le 2 avril — jour de la Libération — agit comme une taxe sur les consommateurs. Nous ne devrions pas trop nous en inquiéter. Économiquement, cela ne diffère pas beaucoup de notre propre TVA. Les exportateurs et les consommateurs devront l’accepter. Un tarif de 50 %, ou plus, nous rapproche d’un embargo commercial, car personne dans son bon sens ne paierait cette somme à moins d’être désespéré.

La perception que je recueille de Bruxelles est qu’il vaut la peine de se battre parce que Trump va céder. Après tout, il a déjà cédé face à la Chine. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne comparaison.

La meilleure façon de comprendre Trump n’est pas en termes de ce qu’il dit, ou tweet, mais en termes de ce qu’il décide. Ses actions nous indiquent qu’il fait souvent marche arrière, mais qu’il est aussi sérieux au sujet des tarifs douaniers. Le tarif de base de 10 % restera. Et il en sera de même pour les tarifs de 25 % sur l’acier et l’aluminium, et sur les voitures. Nous ne parlons pas de tarifs ou pas de tarifs, mais de 10, 20 ou 50 %.

Ses décisions jusqu’à présent nous indiquent également qu’il est prêt à conclure des accords pour deux raisons spécifiques. La première concerne la sécurité de la chaîne d’approvisionnement. C’est pourquoi sa guerre commerciale ridicule de représailles avec la Chine s’est effondrée. À un moment donné, les tarifs américains sur les biens chinois ont atteint jusqu’à 145 %. À ces taux, aucun commerce n’a lieu. Le port de Los Angeles est devenu très calme, très rapidement. Les étagères de Walmart se sont vidées. Trump a reçu de nombreuses plaintes de la part d’entreprises qui dépendaient des importations chinoises pour leurs chaînes d’approvisionnement — souvent juste de petits objets difficiles à se procurer ailleurs. Le problème n’était pas que les biens chinois sont soudainement devenus plus chers. Ils n’étaient plus à vendre.

Il y a cette vieille blague selon laquelle si vous devez une petite somme d’argent à une banque, vous êtes en difficulté. Mais si vous devez une grosse somme, c’est la banque qui est en difficulté. Trump était la banque dans ce scénario. La Chine est un grand exportateur, et l’Occident est devenu dépendant d’elle pour des fournitures critiques. Normalement, dans une guerre commerciale, les importateurs ont l’avantage. Mais cela dépend toujours de ce qu’ils importent. Si vous importez votre eau potable, vous n’êtes pas dans une position plus forte.

Trump a cédé face à la Chine parce qu’il a sous-estimé à quel point les États-Unis étaient devenus dépendants. Mais l’UE n’est pas la Chine. Elle exporte des voitures de luxe, comme des Porsche et des Ferrari. Les principales exportations américaines vers l’Europe sont le pétrole, le gaz et les avions, et bien sûr les services numériques. L’UE elle-même n’est pas un acteur dans le monde numérique. Elle peut imposer des taxes punitives sur les services numériques, mais cela serait profondément impopulaire en Europe. Elle ne peut pas se procurer ses services numériques ailleurs, sauf en Chine. Elle a également un grand besoin de pétrole et de gaz américains.

Mais les Américains ont-ils besoin d’une Porsche ou d’une Audi ? Ou de champagne ? Ou d’un sac à main Gucci ? Peut-être que les exportations de l’UE vers les États-Unis les plus critiques pour la chaîne d’approvisionnement sont des machines-outils d’Allemagne, mais il existe souvent des fournisseurs alternatifs du Japon ou de Corée du Sud. Une autre dépendance potentielle concerne les produits pharmaceutiques. Mais il y a d’énormes stocks dans les entrepôts américains en ce moment alors que l’industrie se prépare aux tarifs.

Mes amis européens semblent être un peu optimistes dans leur opinion selon laquelle l’UE est dans une position plus forte. Je vois l’UE comme étant plus dépendante de la relation commerciale avec les États-Unis que l’inverse. La Chine est le patron dans la relation commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais les États-Unis sont le patron dans la relation commerciale entre les États-Unis et l’UE. En d’autres termes, l’UE n’est pas la Chine.

La deuxième raison pour laquelle Trump pourrait plier, ou se retirer, serait un effondrement du marché obligataire. Il a déjà reculé lorsque les marchés ont paniqué à cause de ses tarifs du Jour de la Libération. Mais je ne suis pas convaincu que cette perspective le poussera à être clément envers l’UE. Un président américain peut faire des choses pour apaiser une crise du marché obligataire, comme forcer la banque centrale et les banques à acheter des obligations d’État. Cela n’empêche pas qu’une crise se produise en premier lieu. Les vigilants du marché obligataire ont absolument détesté le budget de Trump la semaine dernière. Moody’s, l’agence de notation, a dégradé la dette américaine en prévision. Le soi-disant projet de loi de réconciliation a été adopté par la Chambre des représentants avec un seul vote, mais le projet de loi a maintenant rencontré une forte opposition au Sénat américain, y compris de la part de sénateurs républicains. S’il est adopté, cela entraînerait une explosion de la dette américaine à long terme et mettrait en danger le rôle joué par le dollar américain et les obligations du Trésor américain sur les marchés financiers mondiaux. Un échec des négociations commerciales entre les États-Unis et l’UE ne serait pas la cause d’un effondrement mondial du marché obligataire — mais cela pourrait en être un déclencheur.

Cela pourrait aider les Européens. Mais ils pourraient facilement être entraînés là-dedans aussi. Ce n’est pas comme si l’Europe était un havre de paix. La France et l’Italie ont des taux d’endettement encore plus élevés que ceux des États-Unis. La dette de l’Allemagne devrait augmenter, et sa croissance économique est faible. Si quelque chose devait arriver au marché obligataire américain, je ne pense pas que cela redistribuerait les cartes dans la relation commerciale entre les États-Unis et l’UE.

C’est pourquoi, dans le langage de Trump, l’UE ne détient pas de cartes fortes. Un gros problème pour l’UE est qu’Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, n’est pas un partenaire égal dans les négociations commerciales. Elle ne peut pas forcer les Français à ouvrir leurs marchés agricoles à la viande bovine américaine ou assouplir la protection réglementaire qui protège les fabricants de voitures allemands. Quoi qu’elle propose, elle doit d’abord obtenir l’approbation des dirigeants de l’UE. Il est plus facile pour l’UE de dire Non dans les 24 langues officielles de l’UE que de dire Oui, car un Oui nécessiterait un accord des 27 dirigeants de l’UE.

« Quoi qu’offre von der Leyen, elle doit d’abord obtenir l’approbation des dirigeants de l’UE. »

Le partenaire idéal de Trump dans une négociation est un roi, un tyran ou un premier ministre britannique. Sur des questions telles que le commerce ou les investissements, ils sont tous des agents principaux. Si Keir Starmer dit que les normes alimentaires vont baisser, elles le feront. Il a une majorité massive au parlement. La Commission européenne n’est pas un agent principal. C’est plutôt comme un agent immobilier. Elle collecte des offres pour considération.

Si les Européens étaient stratégiques, ils devraient laisser Trump être Trump, ne pas riposter, et plutôt se concentrer sur la résolution de leurs problèmes internes : ils pourraient ouvrir le marché unique encombré, réduire la bureaucratie et diminuer les impôts sur les entreprises. Ses barrières internes sont plus importantes que tous les tarifs externes imposés par Trump. Mais ce n’est pas l’humeur à Bruxelles en ce moment. Ils sont prêts à se battre.

Ils veulent combattre Trump sur le front occidental, et Vladimir Poutine à l’Est. Ils pensent qu’ils sont en route pour une victoire glorieuse en Ukraine, et qu’ils finiront par remettre Trump à sa place et amener les électeurs américains à voir l’erreur de leurs voies. Eh bien, bonne chance avec ça. Mon propre sentiment est que le but des politiques de Trump est de diviser l’Europe. Par exemple : Quelles conséquences un tarif élevé sur l’UE et un tarif bas sur le Royaume-Uni auraient-ils pour la relation commerciale entre le Royaume-Uni et l’UE ?

Si tel est l’objectif, il réussira probablement.