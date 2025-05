Dans les années 90, à l’époque où j’étais un jeune étudiant en mathématiques à l’Université de Washington à Seattle, Pioneer Square était un pays des merveilles musicales. Le grunge était encore brut et vivant. Des lieux comme The Crocodile et The Off Ramp étaient bondés, l’air chargé de distorsion, de sueur et d’une sorte de joie civique. À l’époque, vous pouviez marcher depuis Pioneer Square après une nuit de bière et de musique, tout le long de Belltown et jusqu’à Queen Anne Hill — en évitant les taxis, en discutant avec des inconnus, en vous sentant partie intégrante d’une ville qui, malgré sa pluie, semblait électrique.

Aujourd’hui, cette marche serait sinistre.

Seattle, dans son état actuel, ressemble au fantôme d’une promesse. Autrefois un phare du progressisme de la côte ouest, la ville présente maintenant un mélange troublant d’optimisme technologique et d’effondrement visible. Les trottoirs sont fissurés non seulement par la fatigue du béton mais par une érosion plus profonde — de l’ordre, de la confiance publique, de toute vision partagée du bien. Les réalités physiques et sociales de la ville ne se conforment pas à la logique de la technologie, de la « ville intelligente ». Elles s’effilochent, dérivent et pourrissent.

Malgré des lampadaires intelligents, des feux de circulation adaptatifs, des tableaux de bord de transit et une infrastructure numérique que n’importe quelle ville envierait, l’expérience civique de base s’est effondrée. Ce qui était autrefois un trottoir pour les amateurs de musique et les flâneurs nocturnes est maintenant un couloir de désespoir. Il y a d’innombrables âmes perdues — étendues en désordre aux coins des rues, certaines à peine vivantes. Fentanyl, héroïne, méthamphétamine — ces substances ne sont plus marginales. Elles sont routinières. Elles sont monnaie courante.

Durant le Covid, d’énormes pans de la ville — Capitol Hill, autrefois un centre de vie nocturne bordé de restaurants thaïlandais et de bars excentriques — sont devenus des zones non surveillées. Les campements de tentes ont proliféré. L’odeur des déchets et de l’urine n’était pas le pire. Il y avait une menace dans l’air. Le sentiment que personne ne prenait les rênes.

Selon le Brookings Institution, l’année dernière, plus de 57 % de la population sans-abri de Seattle vit sans abri du tout — dans la rue, sous la pluie, sous les viaducs et les passerelles autrefois destinés à relier une métropole prospère. Seattle est devenue un paradoxe : optimisée mais abandonnée.

C’est l’une des villes les plus connectées d’Amérique du Nord — et parmi les plus visiblement en déclin. L’initiative Vision Zero de Seattle vise à réduire les décès dus à la circulation en « atténuant l’erreur humaine » grâce à une gestion du trafic basée sur des capteurs et une automatisation accrue des véhicules. Mais même la rhétorique raconte une histoire : les erreurs sont humaines, et donc la ville doit s’adapter en retirant l’humain du processus. Nous ne nous demandons pas ce que cela signifie de se déplacer joyeusement dans une ville — nous nous demandons comment réduire la friction piétonnière.

Et pourtant : ce dont je me souviens le plus de Seattle — la vraie Seattle — ce n’est pas son débit. C’est marcher. Jogger. Faire du lèche-vitrine. Faire du vélo autour de Green Lake. Errer sans plan.

Seattle déborde d’infrastructures intelligentes. Les feux de circulation sur l’historique Aurora Avenue, autrefois la principale autoroute vers le sud avant l’Interstate 5, sont maintenant alimentés par des matrices LED et synchronisés en cycles adaptatifs. Les rues pulsent avec des données. Des tableaux de bord publics surveillent tout, du trafic aux précipitations. Mais marchez dans ces mêmes rues et il devient clair : la vie a fui l’espace entre les points de données.

Les entreprises du centre-ville fuient. Les familles et les entrepreneurs déménagent dans des villes périphériques — des endroits qui, bien que moins optimisés, semblent plus sûrs, plus vivables. Le rêve technocratique était censé nous apporter du progrès. Au lieu de cela, il a apporté l’exode.

Au début du 20e siècle, James Conant — chimiste, éducateur, président de Harvard — s’est donné pour mission de réinventer l’élite américaine. L’admission à l’Ivy League ne dépendrait plus du nom de famille ou de la richesse héritée. Elle dépendrait du mérite, de l’aptitude, mesurée par de nouveaux outils comme le SAT. L’intelligence, en particulier en science et en mathématiques, formerait la nouvelle aristocratie. L’esprit, quantifié et testé, est devenu la clé du pouvoir.

Conant n’a pas inventé la technocratie, mais il l’a institutionnalisée. Il lui a donné le tampon de Harvard. Quelques décennies plus tard, son héritage se trouvait dans un hélicoptère au-dessus du Vietnam.

Cet homme était Robert McNamara — secrétaire à la Défense sous le président Lyndon Johnson et un produit parfait de l’expérience méritocratique. Il avait gravi les échelons rapidement : de la Harvard Business School à la présidence de Ford Motor Company, puis au Pentagone. Là, il a abordé la guerre comme un problème de systèmes. Il comptait les corps, les sorties, les munitions. Il croyait à la gestion, aux métriques, au QI. Il y avait beaucoup de corps. Sur le papier, la guerre était en train d’être gagnée.

Mais McNamara ne comprenait pas la guerre dans laquelle il se trouvait. Les Viet Cong n’essayaient pas de gagner selon ses règles. Il avait de l’analyse quand le moment exigeait du jugement. Il voyait les données, mais pas le terrain.

C’était le problème.

La technocratie en tant que force culturelle a des racines encore plus anciennes. Au 17e siècle, Francis Bacon imaginait un nouveau type de ville — La Nouvelle Atlantide — gouvernée non par des rois ou des prêtres, mais par des scientifiques. Ce serait la première ville intelligente. L’observation remplacerait la tradition. L’expérimentation guiderait la gouvernance. C’était un rêve d’ordre né dans une époque de chaos.

Ce rêve a trouvé ses premiers triomphes dans l’astronomie, l’ingénierie et la navigation. Copernic a corrigé le calendrier et a déplacé le soleil au centre du cosmos. Galilée a été contraint de se rétracter, mais son murmuré « E pur si muove » — et pourtant il bouge — résonne encore. Newton a réduit les cieux à un ensemble d’équations. Les penseurs des Lumières croyaient que ce que la raison pouvait découvrir, l’humanité pouvait le maîtriser.

Mais les limites de la raison n’étaient pas bien comprises. La Révolution française, inspirée par un zèle rationaliste, n’a pas conduit à l’harmonie mais à la guillotine. Voltaire, en s’attaquant à la superstition, n’a pas vu que la rationalité peut devenir son propre idole. Au XIXe siècle, les gouvernements se sont tournés vers des technocrates — non pas pour construire des utopies, mais pour gérer la complexité. Les villes étaient sales, chaotiques, envahies. Les tables actuarielles, les rapports d’ingénierie et les réformes bureaucratiques promettaient la stabilité. La Nouvelle Atlantide ne s’est pas manifestée d’un coup, mais à travers des tuyaux, des égouts, des ponts, des plans et des statistiques.

Thorstein Veblen l’a vu clairement. Dans The Engineers and the Price System, il a soutenu que la nouvelle classe dirigeante ne serait pas composée de barons ou de clergé, mais d’ingénieurs — des personnes qui comprenaient les systèmes, mais pas les gens. Leur ascension était silencieuse mais décisive.

Au XXe siècle, la vieille aristocratie s’accrochait au pouvoir par habitude et inertie. Mais le monde moderne appartenait aux hommes qui construisaient et mesuraient. Lénine rêvait de villes électrifiées et de planification industrielle. Les Romanov ont été abattus dans un sous-sol. Le XXe siècle appartenait à l’esprit algorithmique.

La méritocratie américaine de Conant — ancrée dans le QI et l’aptitude STEM — a produit non seulement McNamara, mais aussi Gates, Jobs, et plus tard Brin, Page, Thiel, Zuckerberg, Musk. Des visionnaires, certes. Des bâtisseurs de systèmes. Mais aussi, des héritiers d’un angle mort : la phronesis — ou ce qu’Aristote appelait la sagesse pratique. C’est le type d’intelligence qui sait comment bien agir lorsque les règles s’épuisent. Elle ne peut pas être enseignée dans une salle de classe, mesurée sur un test, ou programmée dans une machine. Elle demande, non pas « Comment pouvons-nous rendre cela plus rapide ? », mais « À quoi voulons-nous cela ? »

Et c’est précisément cette qualité que les technocrates modernes manquent si souvent. Nulle part cette absence n’est plus douloureusement visible que dans la ville américaine contemporaine. Ce n’est pas seulement Seattle. À l’échelle nationale, le sans-abrisme a atteint un record de 653 104 personnes en 2023 — une augmentation de 12,1 % d’une année sur l’autre — malgré des décennies d’initiatives de logement axées sur les données. Alors que l’obsession pour le « smart » augmente, ce nombre devrait certainement diminuer.

Ce n’est pas le cas. Portland, aussi, est maudite par les impératifs des technocrates. Longtemps saluée comme un modèle de l’urbanisme progressiste, elle a adopté la logique des villes intelligentes avant même que le terme ne devienne à la mode. Portland a défendu le « quartier de 20 minutes », a développé le tramway léger, a restreint l’étalement urbain grâce à sa limite de croissance urbaine, et a lancé l’initiative Smart City PDX en se concentrant sur l’utilisation des données pour atteindre l’équité et la durabilité. C’était une ville qui prévoyait de tout faire correctement.

Et pourtant, les résultats sur le terrain racontent une histoire différente.

La criminalité contre les biens à Portland a explosé ces dernières années. Les vols de voitures, le vandalisme et les cambriolages restent courants. En 2024, une épidémie de dysenterie a frappé sa population sans-abri — une maladie ancienne rendue moderne par un échec à fournir des sanitaires de base. Au début de 2025, le comté de Multnomah a signalé près de 15 000 individus vivant sans abri, avec environ 6 800 vivant à l’extérieur. Vous pouvez passer devant des kiosques intelligents et des capteurs de circulation et voir encore des gens effondrés sur les trottoirs, trop malades, trop défoncés ou trop affamés pour bouger.

Dans le centre-ville, les vitrines sont recouvertes de papier, le passage piéton est rare. Certains quartiers semblent trop planifiés et sous-habitants — construits pour des indices de style de vie, pas pour des gens. Les caméras de surveillance prolifèrent. Les tentes aussi.

Portland a construit l’infrastructure d’une ville prospère mais a échoué à créer les conditions d’un épanouissement humain. Comme son frère du nord, Seattle, elle pulse avec des données mais souffre d’un déficit chronique de la sagesse pratique pour reconnaître que tous les problèmes ne se résolvent pas par un meilleur modélisation. Il n’y a pas de tableaux de bord pour le désespoir. Pas d’appel API qui répare la confiance, la présence ou le soin.

Portland n’a pas échoué parce qu’elle manquait d’intelligence. Jusqu’à présent, elle a échoué parce qu’elle a oublié de demander à quoi servait l’intelligence. Le rêve d’une « Nouvelle Atlantide » — une ville dirigée par la science et les données — devient dystopique non pas à cause de sa technologie, mais à cause de ses valeurs. Si les citoyens sont considérés comme des passifs plutôt que comme des agents moraux, alors la conception urbaine devient un exercice de confinement, non de libération.

Nulle part cela n’a été plus clairement illustré qu’à Toronto, où le rêve du technocrate a été donné son expression la plus littérale.

En 2017, l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt — à l’époque président d’Alphabet — s’est associé au Premier ministre canadien Justin Trudeau pour lancer un projet qui, selon les mots de Schmidt, « réimaginera les villes depuis Internet ». L’initiative, appelée Sidewalk Toronto, visait à transformer 12 acres de terrain de front de mer de premier choix — Quayside — en le district urbain le plus intelligent du monde. Et Toronto était un hôte naturel : elle était tournée vers la technologie, d’esprit mondial, et abritait le pionnier de l’IA Geoffrey Hinton, souvent appelé le parrain de l’apprentissage profond.

Le plan était stupéfiant par son ampleur. Sidewalk Labs, la branche d’innovation urbaine d’Alphabet, promettait des rues dynamiques pouvant s’adapter à l’utilisation heure par heure, des tunnels de fret souterrains avec des conteneurs intelligents, des réseaux thermiques pour réduire le gaspillage d’énergie et un recyclage avancé des eaux pluviales. Les bâtiments seraient modulaires et durables. La collecte des déchets, la gestion du trafic et la distribution d’énergie seraient toutes automatisées et optimisées. C’était le couteau suisse de la conception de villes intelligentes.

Et cela venait avec un inconvénient : une surveillance omniprésente.

Des capteurs et des caméras suivraient chaque mouvement. Les rues, les trottoirs et les bâtiments collecteraient des données comportementales en temps réel — ce que faisaient les résidents, où ils allaient, combien de temps ils restaient. Sidewalk Labs présentait cela comme une fonctionnalité, non comme un défaut. Mais pour les Torontois, le coût pour la vie privée était une ligne de trop. L’idée qu’une promenade le long d’un front de mer autrefois public signifiait désormais contribuer à l’ensemble de données comportementales de Google frappait beaucoup comme une sorte de trahison spatiale. Ce n’était plus une ville — c’était un laboratoire.

La réaction a été rapide. Les défenseurs de la vie privée ont dénoncé le plan comme un prototype du capitalisme de surveillance. Des groupes civiques se sont révoltés. En 2020, le projet Quayside était mort — son ambition anéantie non par des limitations techniques, mais par un échec de l’imagination démocratique.

Quand je pense à Sidewalk Labs, je pense au lent effritement de villes autrefois grandes comme Seattle et Portland — toutes deux qui obtiennent encore de bonnes notes en tant que « villes intelligentes » — je ne peux m’empêcher de sentir qu’il y a un schéma ici. Le fil qui les relie n’est ni l’incompétence, ni la malice. C’est la foi — une foi inébranlable dans les données et les algorithmes pour résoudre les problèmes humains.

J’ai été surpris — presque choqué — de découvrir à Copenhague, au Danemark, que tout le centre-ville interdit carrément les voitures. On ne réalise pas combien la peur ambiante que le trafic ajoute à une ville jusqu’à ce qu’elle disparaisse. Ce qui reste à Copenhague est quelque chose de proche de la joie urbaine : le centre-ville est vibrant de flâneurs, de fêtards, de routards, de cyclistes, de joggeurs — et le flâneur. L’observateur silencieux. Le promeneur lent. La personne sans destination sauf l’expérience.

La ville semble à échelle humaine, praticable, sûre — non pas à cause d’un réseau de surveillance à la pointe de la technologie, mais parce qu’elle a été conçue pour les gens, pas pour les machines. L’air est plus pur. Le bruit est plus faible. Et la confiance publique est palpable.

Le canal de Nyhavn s’enfonce profondément dans le centre-ville, et en hiver, des blocs de glace flottent à la surface glaciale. J’ai été stupéfait de voir qu’il n’y avait pas de garde-fous. On pourrait, assez facilement, tomber — ou sauter — dans l’eau presque gelée, où l’hypothermie s’installerait en quelques minutes. À Seattle ou Portland, je ne peux qu’imaginer la solution : peut-être une clôture électrifiée de 3 mètres avec des alarmes intelligentes, détection de mouvement et une application dédiée.

Le contraste dit quelque chose de profond sur la confiance et le contrôle, et sur les limites de l’imagination technocratique.

Les villes, comme les guerres de guérilla, ne sont pas des systèmes à résoudre. Ce sont des organismes à entretenir. La liberté d’une ville ne réside pas dans le débit ou la vitesse du trafic. Elle réside dans les espaces calmes où les gens peuvent marcher, s’attarder, flirter, débattre, découvrir, se perdre. La fixation du technocrate sur l’efficacité rend ces espaces plus difficiles à trouver. Elle réduit le sens du mouvement à l’utilité. Elle oublie que marcher n’est pas toujours une question d’arriver quelque part — et qu’une piste cyclable n’est pas sûre lorsqu’elle longe des véhicules optimisés pour se déplacer plus vite, quoi qu’il arrive.

Ce que le président de Harvard, James Conant, envisageait au milieu du 20ème siècle était un système éducatif qui produisait des diplômés à haut QI plutôt que les enfants gâtés de familles riches. C’est louable. Mais la conséquence involontaire de redéfinir l’excellence comme compétence technocratique est que, parallèlement à des avancées louables en mathématiques et en sciences, nous obtenons également la vision rétrécie qui accompagne si souvent ce type de leadership. Il n’y a rien de mal dans la vision du monde de la Silicon Valley en soi — elle est juste incomplète. Nulle part les limites de l’état d’esprit technocratique ne sont plus visibles que dans l’état actuel de nos grandes villes — en particulier nos « intelligentes ». Une véritable ville intelligente n’est pas celle qui vous suit, gère votre comportement ou vous protège de vous-même. Une ville intelligente est celle qui vous permet d’être libre de devenir qui vous souhaitez être.