Les techno-misérabilistes et leurs opposants un peu trop optimistes se battent à nouveau. L’essor imparable d’Internet, selon Ross Douthat, menace un événement d’extinction. Et l’IA rend tout encore pire. Tyler Cowen n’est pas d’accord : il pense que les présences textuelles spectrales sur l’écran de son téléphone sont « les personnes parfaites pour moi ». Il est complètement ravi d’avoir trouvé ses âmes sœurs.

Douthat croit que les versions virtuelles de l’amitié, de l’éducation, de l’art, de l’amour et de la politique sont des substituts dégradés de la réalité. Mais malgré tout, nous ne pouvons pas facilement résister à l’attrait de la vie en ligne, et ce n’est pas seulement parce que nous sommes trop occupés à taper des émojis sous des photos de bébés comiquement solennels. C’est aussi parce que peu de gens sont prêts à défendre l’incarnation plutôt que la digitalité, les expériences traditionnelles plutôt que ce qui semble être de nouvelles expériences brillantes — ou le local plutôt que le global. Pour ce faire, les libéraux, peu habitués à défendre quoi que ce soit de concret, devraient affronter des accusations inconfortables de « chauvinisme, de fanatisme et de réaction » de la part de leurs compagnons de route. Les critiques du libéralisme, quant à eux, devraient éviter les attractions du seigneur du désordre d’Internet, contrôler leurs tendances anarchiques et (j’ajouterais) prendre au sérieux la conservation de ce qui est véritablement précieux dans la vie sociale. Les amitiés ne se forment pas facilement dans le vide ; elles ont besoin de cafés, de pubs, de clubs, de jeux, de fêtes et d’un minimum de capacité sociale pour perdurer.

Dans sa réponse, Cowen prouve essentiellement le point concernant les libéraux, s’opposant de manière absurde à la critique de Douthat sur la vie en ligne, qui révèle un défaitisme discutable à l’égard de ses semblables. Si vous êtes horrifié par les effets cumulés du défilement bouche bée en masse, cela doit signifier que vous avez « une très basse opinion de l’humanité actuelle », trouvant les gens « incapables de créer des vies significatives et autonomes, centrées autour d’une notion du bien ». Comme souvent avec les libéraux, aux côtés d’une défense du statu quo, il y a une insulte à peine dissimulée à l’encontre de l’adversaire, lançant une ombre passive-agressive au lieu d’arguments : êtes-vous, Dieu nous en préserve, un cynique sur la nature humaine ?

Mais encore pire, la plainte de Cowen passe complètement à côté du sujet. Le but de l’article de Douthat est que les humains sont en effet capables de vies significatives et autonomes (etc.), mais que les circonstances technologiques actuelles poussent la plupart d’entre nous à se concentrer sur des significations finalement insatisfaisantes et des fins appauvries. Et en effet, dans The New Yorker, il y a une preuve supplémentaire : un universitaire de Princeton s’enthousiasme que l’IA signifie maintenant que nous n’avons plus besoin de lire des livres, puisque nous pouvons atteindre les bonnes choses qu’ils contiennent par d’autres voies. L’historien D. Graham Burnett se plaint — du moins, je suppose que c’était lui, mais qui sait — que « [les livres] sont si étrangement inefficaces, si particuliers dans les chemins qu’ils empruntent à travers leur matériel ». Pendant ce temps, le patron de Meta, Mark Zuckerberg, était sur un podcast cette semaine, arguant que « l’Américain moyen a moins de trois amis… mais a besoin de 15 amis » et que des bots peuvent combler le vide. « La boucle de personnalisation se met en marche et l’IA commence à mieux vous connaître », dit Zuck, décrivant l’expérience comme « vraiment captivante ».

Fondamentalement, ce type de dispute marque une division entre les personnes qui abordent habituellement les activités en termes d’optimisation pour un but ultérieur ; et le reste d’entre nous. Si vous considérez la vie comme une série de tâches de jeu vidéo, avec la pensée d’un prix plus lointain planant en permanence en arrière-plan, alors vous êtes obligé de commencer à chercher des codes de triche. Ainsi, par exemple, si vous pensez que l’amitié est un moyen utile d’apprendre davantage de personnes intelligentes, comme semble le penser Cowen, alors tout ce blabla chronophage dans les cafés et les bars va sembler hors de propos. Ou, si vous abordez la lecture de livres uniquement comme un moyen de synthétiser les points de base dans un format facilement digestible, il ne sera pas surprenant que vous finissiez par traiter le canon littéraire comme s’il s’agissait de Mariés au premier regard Australie et que vous cherchiez un rapide récapitulatif.

Mais la logique de l’optimisation doit s’arrêter quelque part. À l’ère moderne, la chaîne de raisons justifiant une action particulière semble souvent se terminer par un bénéfice supposément indiscutable pour soi — après quoi, on suppose qu’il n’y a plus de questions « pourquoi ? » à poser. Selon cette manière de penser instrumentalisée, vous devriez avoir des amis, en fin de compte, pour à peu près les mêmes raisons que vous devriez avoir des animaux de compagnie ; parce que les avoir est communément supposé bon pour éviter le déclin cognitif, le bien-être émotionnel, une longévité accrue, ou peu importe ce que c’est. Donc, si un chatbot ou un thérapeute en ligne peut faire à peu près le même travail plus rapidement ou moins cher, optez pour l’un de ceux-là à la place. Et même si les versions virtuelles sont inadéquates à certains égards, elles sont toujours mieux que rien.

« La logique de l’optimisation doit s’arrêter quelque part. »

Cependant, il existe une autre façon de voir les choses. Vous pourriez simplement poursuivre des amitiés particulières avec d’autres personnes (disons) parce que vous voulez des amitiés, et laisser la chaîne de raisons s’arrêter là. Vous pourriez dire que les amitiés ont une valeur intrinsèque, ce qui est juste une façon élégante de dire qu’il n’y a rien d’autre à expliquer ici sur pourquoi vous les aimez. Et je ne sais pas pour vous, mais je n’ai pas obtenu les relations que j’ai parce que j’ai délibérément décidé que ce serait bon pour mon bien-être émotionnel. Elles se sont simplement produites alors que je vagabondais dans le monde et rencontrais des gens avec qui j’avais une affinité. J’ai reconnu que ces amitiés étaient bonnes pour moi par la suite, mais ce n’est pas la même chose.

Il en va de même avec les livres : j’ai juste commencé à les lire, et un livre en a conduit à un autre — bien que ponctué par beaucoup de défilements inutiles au cours des deux dernières décennies. Le fait que vous puissiez décrire avec vérité de nombreuses choses utiles sur les livres, ou en effet sur les amitiés, ne signifie pas que la recherche de ces fins potentiellement détachables est « vraiment » ce que vous recherchiez depuis le début, en termes de structure de votre motivation de fond. Et en fait, nous pourrions même inverser la glissade habituelle vers le soi comme point final d’explication : peut-être que vous essayez seulement d’être cognitivement sain et émotionnellement équilibré parce qu’en fin de compte, cela vous met dans une meilleure position pour avoir plus d’amitiés et lire plus de livres.

Pour que les vraies choses que nous aimons survivent, nous devons dissiper le mythe selon lequel les simulacres virtuels sont en quelque sorte substituables. Au contraire, leur valeur est irremplaçable. Ce n’est pas que la vie sur Internet fait la même chose de manière imparfaite d’une manière que nous pourrions peaufiner plus tard grâce à des améliorations technologiques ; ce n’est même pas dans le même registre. Je suis en ligne énormément, et j’ai de nombreux amis virtuels avec qui j’interagis ; mais je viens de passer un week-end avec trois vieux amis et il n’y a littéralement pas de comparaison. Les chatbots ne sont pas des amis ; les résumés d’IA des pensées d’autres personnes ne sont pas des livres ; nous ne faisons que gaspiller nos vies sauvages et précieuses en prétendant le contraire.

Comme l’indique Douthat, tout cela est particulièrement difficile à reconnaître pour les libéraux. Officiellement, en tout cas, ils ne sont pas censés demander pourquoi d’autres personnes choisissent les choses qu’elles font : chacun pour soi, et tout ça. Défendre des valeurs vous met en conflit avec d’autres qui ne partagent pas les vôtres, et aucun vrai libéral n’apprécie beaucoup cela. Mais c’est aussi parce que le libéralisme a évolué aux côtés du rationalisme, et nous a légué une manie pour le raisonnement moyen-fins. La valeur de ce que vous faites à un moment donné doit être articulable en termes que d’autres personnes peuvent également comprendre, sinon cela n’existe pas. Dire « les amitiés sont fabuleuses » ne suffit pas ; vous devez aussi dire pourquoi. Et donc vous vous retrouvez avec des platitudes ennuyeuses sur le fait d’avoir des amis pour le bien de votre santé mentale, à quel point tout le monde hoche la tête avec sagesse, enfin satisfait, et se dirige vers ses écrans.

Douthat pense que, étant donné la façon dont la vie sur Internet aspire notre attention, la seule façon de sauver ce que nous aimons est de faire preuve d’« intentionnalité et d’intensité » : choisir délibérément et consciemment le réel, et limiter le rôle du virtuel dans nos vies. Je suis complètement d’accord ; mais nous devrions éviter de retomber dans le raisonnement moyen-fins ici aussi. Nous ne devrions pas poursuivre de vraies relations avec des gens, ou apprécier de vraies œuvres littéraires, parce que faire ces choses « aide à éviter la destruction culturelle » ou un autre motif aussi élevé. C’est ainsi que se trouve la folie des pronatalistes ayant des enfants « parce que c’est bon pour l’humanité », ou des gens prônant le christianisme « pour sauver les valeurs occidentales ». Nous devrions le faire parce que nous aimons avoir des amis et nous aimons lire des livres. En fin de compte, nous essayons de sauver les anciennes manières afin de continuer à avoir des amis et à lire des livres, et non l’inverse.