Pour les fidèles catholiques, il y a toujours des occasions d’offrir la souffrance, et cela inclut d’écouter les commentateurs de la BBC parler du nouveau pape. Dans l’espace mort entre la fumée blanche qui s’élevait et l’annonce du Pape Léon XIV hier soir, les téléspectateurs ont été contraints de supporter des experts essayant d’imposer la foi catholique dans leur répertoire mental de clichés progressistes.

Avez-vous réalisé que c’était le conclave le plus « divers » de l’histoire ? Saviez-vous que diverses personnes enthousiastes (pour lesquelles on entend : des types de paysans enfantins) ont attendu « toute la journée au soleil » pour entendre la nouvelle ? « Ils savent certainement comment faire du drame, n’est-ce pas ? » a déclaré un individu hautain, apparemment inconscient que des Britanniques pourraient aussi être catholiques romains. Il a continué : « Cet endroit — Rome, l’Europe ! — doit être confronté aux réalités du monde en développement ; il doit être secoué de sa complaisance. » Ce n’est qu’avec du retard qu’il se souvint d’attribuer ce sentiment au défunt Pape François — également décrit comme « un peu rockstar » — et non à lui-même.

J’ai essayé d’ignorer le biais politique évident ; car ce sont les satanistes qui m’ont d’abord appris à étouffer les intrusions mondaines irritantes dans des affaires strictement sacrées. Enfant, ma famille et moi assistions à une église catholique sur une base RAF louée à la marine américaine, située au pied des montagnes Grampian. Le seul bâtiment disponible était un préfabriqué au look utilitaire qui devait être partagé avec tous les autres types de religions. Des étagères au fond de la pièce contenaient une sélection vertigineuse de matériel de lecture, allant de brochures sur la vie des saints à des livres de scientologie de L. Ron Hubbard. Une fois par mois, les adorateurs du diable apparemment prenaient leur tour à l’autel. « Ils sont très amicaux et polis », a un jour dit à mon père un prêtre légèrement ironique de New York.

Cependant, notre congrégation parvenait à réprimer toute pensée troublante des occupants précédents pendant une heure ou deux chaque dimanche, alors que l’espace était transformé en un lieu saint par le déroulement des rites familiers. Comme je m’en souviens, le catholicisme est tout à fait à l’aise avec la danse délicate entre le sacré et le profane. Et en effet, alors que le conclave papal se dirigeait vers sa décision dramatique hier, un sens similaire de concentration était probablement requis.

D’un certain point de vue, les conclaves sont si manifestement mondains : pleins de défauts humains, de compromis et d’opportunisme. Selon une histoire circulant cette semaine, les nouveaux venus dans le rôle ont regardé le nouveau film hollywoodien afin de savoir à quoi s’attendre. Des factions se forment, des votes sont échangés, et progressivement les principaux prétendants commencent à émerger. Entre-temps, il y a des discussions autour du dîner, des conversations dans les couloirs et des chuchotements dans la file du petit-déjeuner.

Bien que cela semble glamour, en réalité j’imagine que c’est plus comme une conférence académique tortueusement longue ; des introvertis épuisés contraints d’être sociables, surstimulés par trop de caféine, et incapables de se cacher derrière leurs smartphones confisqués. Apparemment, ils portent même des badges nominaux. Avec toute cette distraction et cette pression, les rythmes des rituels hérités de siècles de conclaves doivent sembler être un sol solide.

Dans les années quatre-vingt, alors que je franchissais le seuil de mon église occasionnelle, le sentiment de transformation mystérieuse était renforcé par le fait que j’entrais également dans un petit morceau d’Amérique, apparaissant comme une hallucination folle : une écriture cursive sur les tableaux d’affichage, des enseignants de l’école du dimanche de mamans de foot amicales, de la root beer dans les distributeurs automatiques. C’était très différent du monde écossais qui se trouvait juste au-delà des portes. Et ici aussi, il y avait une négociation entre le relativement permanent et l’éphémère. Avec les exotiques donuts glacés après la messe, les mots et les gestes de la liturgie étaient la seule véritable constante.

La mission de la base était de suivre les missiles nucléaires à longue portée. Des rotations de service signifiaient qu’une famille de la congrégation arrivait toujours, ou partait avec un gâteau de célébration. De temps en temps, un nouveau chapelain naval avec un nom irlandais ou italien apparaissait dans ce petit endroit rural, tout juste sorti d’un navire de guerre ou d’une zone de guerre. Son inévitable effondrement ultérieur dans l’alcoolisme ennuyeux serait soigneusement ignoré par son troupeau. Cette église m’a également donné mon premier aperçu de cet objet indéterminé fascinant, un prêtre en soutane fumant furieusement une cigarette.

Ma religiosité précoce n’a pas duré. Étant maintenant un outsider relatif à la foi, essayer de deviner qui pourrait devenir pape était comme essayer de choisir un gagnant du Grand National, en se basant uniquement sur les noms des chevaux et les couleurs des soies des jockeys. Serait-ce le faiseur de rois Parolin ; le Pizzaballa portant un keffieh ; l’austère conservateur Erdő, ou le progressiste au visage jovial Tagle ? Au final, c’était Robert Prevost, un modéré de 69 ans, un Américain au nom français qui a passé la majeure partie de sa mission ecclésiastique au Pérou, et qui a un jour discuté sur X de ordo amoris avec J.D. Vance. Symboliquement chevauchant diverses courants mondiaux, cela semblait aussi être un coup de maître. Ou comme l’a dit la femme de la BBC : « Soyons honnêtes ; il coche beaucoup de cases. »

Mais malgré l’intérêt personnel et l’imprévisibilité des dynamiques de groupe, pour les croyants, un conclave est dirigé par Dieu et non par l’homme. Selon le cardinal Vincent Nichols, la volonté divine se révèle par une « résonance » : « [C]ela peut venir d’une phrase ou d’une prière… d’une conversation autour d’un repas, d’un sentiment que quelque chose se passe ici, et ce sont ces choses qui comptent autant que des positions ou perspectives prédéterminées. » La séquestration est censée favoriser l’ouverture à la volonté de Dieu, sans aucune distraction ; tout comme la formalité élaborée de compter solennellement, puis de brûler les bulletins. En essence, les catholiques observants doivent traiter le grand drame comme dirigé par un seul auteur, tout en reconnaissant que les acteurs ont beaucoup de place pour l’improvisation.

Et il semble que cela s’applique également à la canonisation. Un fascinant article dans The Economist détaille la campagne en cours pour faire de l’adolescent italien décédé Carlos Acuti le premier saint millénaire, en l’insérant dans le moule requis de la « vertu héroïque ». Souhaitant se connecter avec les jeunes fidèles, le Vatican est apparemment à la recherche d’un saint relatable qui portait des baskets et avait l’air d’être dans un boys band. Ainsi, les souvenirs maladroits de camarades de classe sont minimisés ; les histoires de sa grande piété mises en avant ; des miracles posthumes trouvés et authentifiés de manière pratique.

Comme l’écrit Kenneth Woodward dans son livre Making Saints : « Chaque fois qu’un nouveau saint est officiellement reconnu par l’Église de Rome, cela se fait dans l’intérêt plus large d’enquêter sur la nature de la sainteté elle-même. » Il en va probablement de même pour le choix d’un pape. Mais malgré tout, ceux qui sont en charge croient que leur démarche est une véritable enquête. Ils découvrent la bonne réponse dictée par Dieu, plutôt que de peaufiner l’histoire pour l’adapter au récit souhaité. Reste à voir si certains aspects de l’histoire de Léon XIV nécessitent un peu de finesse.

Il y a quelques décennies, souligner l’élément apparemment terrestre et arbitraire des procédures religieuses aurait été présenté par des rationalistes triomphants comme une preuve de vacuité. Je suis sûr que je l’ai également perçu ainsi. Voir quelles motivations sordides se cachaient derrière le rideau semblait être un antidote efficace à la foi. En réponse défensive à toute cette surveillance et moquerie, de nombreuses institutions chrétiennes ont atténué le mysticisme et se sont débarrassées de la tradition et de la formalité, vendant les bancs familiaux et nous apportant le malaise de la guitare acoustique, le cours Alpha, et la rave dans la nef à la place. Mais maintenant, les églises catholiques se remplissent à nouveau, et particulièrement avec les jeunes — même en l’absence de saints millénaires relatables. Ils ne semblent pas être rebutés par la messe tridentine, les femmes portant des mantilles, ou la brûlure des palmes pour le Mercredi des Cendres. En fait, ils semblent plutôt apprécier ces choses.

Bien sûr, cela pourrait aussi être une mode passagère : un balancement de pendule loin de décennies de rationalisme sans joie et à la voix plate. Cela est peut-être aggravé par le fait d’être balloté sans but dans le vortex des valeurs hyper-libérales, donnant finalement naissance à un désir de fondations plus solides. Mais du point de vue du croyant, même les modes pour le christianisme ne se produisent pas d’elles-mêmes. L’influenceur le plus réussi de l’univers est également impliqué dans leur coproduction. Entre la nature, Dieu et l’homme, la métaphysique causale de fond peut être trouble, mais pas plus étrange que de penser que Mère Nature souffre, ou que les corps sexués sont changés par des mots.

La vie nous arrive vite ces jours-ci, et nous avons besoin de toute l’aide possible. Je suis heureux que les mots de la liturgie créent un espace pour apprécier le sacré, même lorsqu’ils sont prononcés par des aumôniers de la marine ivres en compétition pour l’espace avec des satanistes. Et c’est beau que le conclave papal se déroule encore avec une solennité méditative et ritualisée, même si des accords en coulisses sont conclus, que les commentateurs de la BBC se moquent et que des clercs timides aspirent à leurs smartphones.