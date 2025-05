Lorsque Donald Trump visitera le Moyen-Orient cette semaine, il croisera des visages familiers. Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink et Sam Altman seront également à Riyad. Je doute qu’ils passent beaucoup de temps à parler de Gaza ou d’Iran. Ils sont tous là pour la même raison : parler de l’IA.

Les marchés boursiers ont actuellement mis un prix élevé sur ces entreprises technologiques. Mais l’IA exige également un prix élevé de la part de la communauté américaine de la politique étrangère et de la sécurité : elle changera la nature de la guerre plus profondément que toute autre innovation que nous avons connue de notre vivant. L’infâme Initiative de défense stratégique de Ronald Reagan, également connue sous le nom de Guerre des étoiles, a échoué parce que l’ancienne technologie ne pouvait pas fournir la précision nécessaire. Mais l’IA pourrait en faire une réalité et la préoccupation des États-Unis est que la Chine pourrait y parvenir en premier.

Mais l’Amérique s’inquiète également de mener la charge avec des drones alimentés par l’IA. Nous pensons aux drones comme modernes, mais ceux utilisés dans la guerre Russie-Ukraine ont encore besoin d’un opérateur. Imaginez donc si un côté avait des drones alimentés par l’IA à sa disposition ? L’Occident et l’OTAN peuvent être à l’aise avec leurs capacités militaires actuelles — rapidement obsolètes. Mais la guerre par IA est un tout nouveau jeu.

Et la Chine avance déjà dans les deux domaines qui s’avéreront critiques. Le premier est l’approvisionnement en énergie — qui est vital pour alimenter de grands centres de données IA. L’Occident devrait s’inquiéter de l’ampleur de l’expansion de la capacité énergétique de la Chine. La Chine a un objectif de capacité renouvelable de 2 461 gigawatts d’ici 2030. Les chiffres correspondants pour l’UE et les États-Unis sont respectivement de 1 100 et 500 gigawatts. Pour les Chinois, le gros du travail viendra de sources renouvelables, comme la plus grande centrale hydroélectrique du monde au Tibet, qui aura une capacité énergétique à peu près équivalente à celle de l’Allemagne aujourd’hui. Juste à partir d’un seul barrage. Ce barrage n’est même pas inclus dans le nombre cible de la Chine.

L’IA est férocement avide d’énergie. Comme l’industrie automobile vient de le découvrir, la voiture électrique n’est pas juste une évolution — c’est un produit différent. Il en va de même pour tout ce qui dépend de l’IA. Rheinmetall en Allemagne est un producteur redoutable de munitions et de chars. Ils fabriquent les meilleurs chars du monde. Mais ils sont à l’ancienne — la version heavy metal de la fabrication de défense. Vous ne voulez pas être dans l’un d’eux lorsque vous êtes attaqué par une nuée de drones alimentés par l’IA.

Et donc, alors que la Chine avance, les absurdes réglementations européennes sur la protection des données et la réglementation de l’IA criminalisent effectivement le secteur d’activité en évolution le plus important du XXIe siècle. Le Financial Times a rapporté que des soldats britanniques avaient été empêchés d’utiliser le brouillage de signaux au motif que cela violait le RGPD. Les Européens n’ont, en général, aucune idée des dommages qu’ils s’infligent avec leur obsession absurde pour la protection des données. Et aucune idée de ce que cela fait à leur sécurité. Dans les salons dorés de la politique étrangère des capitales européennes, vous n’entendrez pas beaucoup parler des drones IA, ou des systèmes de missiles IA basés sur satellite. C’est comme si l’IA n’avait pas encore été inventée dans l’univers de la politique étrangère occidentale.

La Chine, quant à elle, a plus d’énergie que nous, investit sérieusement dans l’IA et ne se régule pas à mort. Prenez la 5G. Alors que nous, Européens, avons du mal avec cela, les Chinois développent déjà la 6G — la technologie nécessaire pour gérer les communications pour la fabrication de prochaine génération.

C’est le deuxième domaine critique dans lequel la Chine excelle : la fabrication de haute technologie. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’opinion dominante est que les pays sophistiqués devraient se tourner vers les services et laisser l’économie de l’atelier aux nouveaux venus comme la Chine. C’est une histoire que nous nous racontons depuis trop longtemps. Et c’est une histoire que les économistes, en particulier, ne comprennent pas. Ils pensent qu’il est plus efficace de laisser la Chine faire toute la fabrication, que les États-Unis se spécialisent dans la haute technologie et la finance, et de laisser l’Europe être un musée. Ils sont simultanément aveugles aux électeurs qui veulent de vrais emplois, à la nature de la fabrication du XXIe siècle, et aux préoccupations en matière de sécurité.

L’ironie ici est que les États-Unis comprennent l’économie de services IA comme personne d’autre. Et ils sont encore à peu près en tête du monde en matière de recherche. Mais la Chine a pu rattraper son retard parce que toute la nouvelle technologie est open-source. Comme un employé anonyme de Google l’a admis candidement : « Nous n’avons pas de douves, et OpenAI non plus. » Ni les États-Unis. Ce n’est pas un monde d’algorithmes secrets, ou de brevets industriels. Les coûts d’entrée sont faibles — tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un tas d’ordinateurs de bureau avec une bonne carte graphique. Tout le monde peut participer. Dans l’ancien monde, le leadership technologique signifiait que les États-Unis étaient des années en avance sur la concurrence. Ce n’est plus le cas.

Mais la menace de la Chine est plus sophistiquée que de simplement copier nos devoirs. Ils sont meilleurs pour produire et déployer à grande échelle. Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré il y a des années que son entreprise avait choisi la Chine pour sa fabrication non pas parce que c’était bon marché, mais parce qu’ils étaient bons dans ce domaine. De même, Elon Musk a construit son principal site de production automobile européen en Allemagne parce qu’ils savent un ou deux choses sur la fabrication. Mais il y a aussi des inconvénients — qu’il a récemment découverts — mais il respecte toujours les compétences. Et bien que le modèle économique de fabrication de moyenne technologie de l’Allemagne ne fonctionne plus, il existe encore des compétences en Allemagne et dans d’autres pays européens qui pourraient être exploitées par un États-Unis désireux de réinventer la fabrication.

Alors que les États-Unis souhaitent que la fabrication revienne sur leurs côtes, nous devons être clairs que cela ne signifie pas la réanimation de ces anciens emplois de cols bleus qui ont été perdus dans la Rust Belt. Cette industrie sera gérée par des robots, pas par des hommes, et entretenue par des robots. Il ne s’agit pas d’emplois. Il s’agit de capacité.

Pour que les États-Unis acquièrent ces capacités, ils ont besoin d’alliés. L’administration Biden a réussi à attirer des Européens à se relocaliser aux États-Unis grâce à la loi sur la réduction de l’inflation. Et Trump essaie de faire de même avec sa politique de tarifs beaucoup plus brutale. Les moyens sont différents, mais l’objectif est finalement le même : amener les entreprises européennes à investir aux États-Unis.

Je doute, cependant, que les tarifs de Trump transforment les États-Unis en une puissance manufacturière de l’Industrie 4.0, capable de rivaliser avec la Chine. Il a fallu à Pékin 30 ans pour passer d’une économie pré-industrielle à celle où ils en sont maintenant. L’énergie et la fabrication sont ce qui compte dans cette course aux armements du 21e siècle. La Chine est largement en avance sur les deux. La seule chance que les États-Unis ont dans cette course est de construire une alliance intelligente. Les réunions de Riyad sont utiles. Je n’ai toujours pas entendu de plan plausible qui nous indique d’où viendra le savoir-faire en matière de fabrication.