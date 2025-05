Le Parti démocrate a atteint un nadir — peut-être son nadir le plus bas de ma vie de Millénaire. Comme si la réélection écrasante de Donald Trump l’année dernière ne suffisait pas, voici qu’un nouveau livre, Original Sin, des journalistes Jake Tapper et Alex Thompson, traite de la dissimulation de l’incapacité mentale de Joe Biden par une coterie de membres de la famille et de collaborateurs de ce 46e président. La nouvelle du diagnostic de cancer de la prostate de Biden ne sert que de point de ponctuation sinistre sur une administration ratée — ratée selon ses propres termes : car elle a abouti à un second mandat pour Trump. Et tandis que les sondages de Trump commencent à décliner, les démocrates se trouvent dans une situation encore pire.

Pourtant, me voilà — toujours un démocrate fidèle. Pourquoi cela ?

Je n’aime pas le progressisme moderne. Je rejette son désir de réformer non seulement les institutions, mais aussi les âmes des gens. En effet, le récent livre de Marc Dunkelman Why Nothing Works m’a presque convaincu que le progressisme moderne s’est transformé en un mouvement cannibale qui ronge à mort toute tentative de réforme significative. Et avec chaque souffle qui me rapproche de mes 40 ans, je deviens de plus en plus sceptique quant à la notion que la politique publique puisse redresser le bois tordu de l’humanité ou modifier les fondamentaux de la nature humaine.

Étant donné tout cela, pourrait-il être que ma loyauté envers les démocrates ait à voir avec une simple identité tribale ? Je viens de New York, profondément bleu, qui est entièrement démocratique sur les questions culturelles. Dans une large mesure, mes sensibilités démocrates ne peuvent s’empêcher d’être façonnées par le fait que tout le monde que je connaissais en grandissant était démocrate. Mais l’identité tribale et les sentiments instinctifs d’adolescent ne sont pas des guides solides pour une participation politique réfléchie et adulte.

Heureusement, il y a une meilleure réponse, et elle a à voir avec le rôle historique des démocrates dans le système des partis moderne en Amérique : le fait qu’au 20e siècle, le parti a défendu une gouvernance mature, avec ses défauts, tandis que l’autre, le GOP, a été et reste un parti trop souvent réticent à l’égard du gouvernement en tant que tel. Lorsque nous soutenons des partis politiques, nous choisissons des personnes pour nous gouverner. Il est une chose de rejeter le rêve progressiste. C’en est une autre d’insister sur une bonne gouvernance.

Le Parti démocrate a été fondé dans les années 1820 par Andrew Jackson et Martin Van Buren comme un véhicule pour les agriculteurs et les travailleurs mécontents. Si les intérêts de ces groupes ne s’alignaient pas toujours, ils partageaient une hostilité envers l’establishment du Nord-Est, incarné par la Seconde Banque des États-Unis, contre laquelle Jackson a mené une guerre aussi féroce qu’il a mené l’Expulsion des Indiens. À mesure que la jeune république se développait, et que les tensions sectionnelles autour de l’esclavage s’intensifiaient, les démocrates se sont retrouvés divisés d’une manière qui n’était tout simplement pas vraie pour les républicains, un parti explicitement fondé en faveur du « travail libre » et en opposition à l’Institution particulière du Sud.

Ce n’est qu’à partir des années 1890, alors, que le système des partis moderne en Amérique a vraiment pris forme. À ce moment-là, les États-Unis étaient essentiellement un État à parti unique. Ayant soutenu la sécession, les démocrates pro-esclavagistes s’étaient discrédités, et le parti dans son ensemble, offrant aux républicains une domination électorale quasi totale pendant 30 ans. Les démocrates reconstitués sont d’abord apparus d’une sorte de désir pour un mouvement éclaté. Tentant d’être incisif, un substitut républicain en 1884 a accusé les démocrates d’être le parti du « rhum, du romanisme et de la rébellion », mais il y avait suffisamment de catholiques et de buveurs de rhum pour que l’étiquette s’accroche et devienne un cri de ralliement. Les démocrates sont redevenus, comme dans leurs racines jacksoniennes, le parti des laissés-pour-compte et particulièrement des urbains dépossédés.

Mais cela a laissé les démocrates comme simplement un parti de sentiment, pas d’idées. Les hésitations de l’administration Grover Cleveland — une rare rupture démocrate dans la domination du GOP à l’ère dorée — ont montré le besoin d’une philosophie politique cohérente. Cleveland, un homme d’une intégrité impeccable, se concevait comme une montagne d’obstruction dans l’exécutif, suivant scrupuleusement la Constitution et opposant son veto à tout ce qui semblait hors de propos. Et pourtant, Cleveland a été contraint, au cours de sa présidence (surtout lors de son second mandat), d’abandonner toute sa philosophie politique.

Il a envoyé les fédéraux à Chicago pour briser une grève — avec un certain nombre de grévistes tués dans le chaos. Il a posé les bases de l’annexion d’Hawaï autant qu’il détestait l’expansion territoriale. Et il s’est retrouvé à transformer le gouvernement en une sorte de programme de cash contre or, accumulant des réserves d’or autant que possible et finissant par se tourner vers JP Morgan pour renflouer le Trésor. Comme Cleveland a dit de sa dépendance aux ploutocrates, dans une réprimande cinglante de l’aile populiste de son parti : « Il ne nous est jamais venu à l’esprit de consulter dans cette urgence des agriculteurs, des médecins, des avocats, des cordonniers, ou même des hommes d’État.… La perspective de ce dont nous avions besoin pourrait être quelque peu améliorée en faisant appel à ceux dont les affaires et l’environnement les qualifiaient pour répondre intelligemment. »

Chacune des décisions de Cleveland était presque certainement correcte dans les circonstances, mais il a quitté ses fonctions comme un paria pour son propre parti, à ce moment-là en train de subir sa rénovation populiste. Son successeur républicain, William McKinley, prévoyait de gouverner avec des valeurs républicaines traditionnelles — avant tout, un tarif protecteur — mais lui, comme Cleveland, s’est retrouvé à jouer des cartes d’une partie complètement différente du jeu. Il s’est engagé dans une massive expansion territoriale, annexant Hawaï et finalement Porto Rico, transformant Cuba en protectorat, et étendant l’empire américain aussi loin que les Philippines. Un président qui était arrivé au pouvoir en anticipant des frontières continentales closes était, en 1898, disant à son personnel : « il est évident que je dois apprendre beaucoup de géographie dans cette guerre [hispano-américaine]. » Et les tarifs protecteurs — la pierre angulaire de la vision gouvernementale de McKinley — étaient presque oubliés alors que l’expansionnisme favorisait le libre-échange.

Si les années 1890 ont montré l’incohérence des philosophies gouvernementales des deux partis, les années 1900 ont aidé à les lisser. Les États-Unis ont accepté son rôle expansionniste dans le monde — abandonnant le conseil de George Washington contre les « alliances compromettantes » dans son discours d’adieu — le reconnaissant comme une adaptation nécessaire à l’ère des marines de haute mer, dans laquelle un territoire d’outre-mer non pris par l’Amérique tendrait à tomber entre les mains d’un rival. Le nouveau pouvoir de l’exécutif a été accepté dans une ère d’exposition internationale accrue — et charismatiquement incarné par le presque universellement populaire Theodore Roosevelt. Et le gouvernement pouvait concevoir un nouveau rôle domestique pour lui-même : faire respecter une législation antitrust naissante et freiner le contrôle monopolistique des trusts.

Après avoir diverti le mouvement idiot de la norme monétaire en argent de William Jennings Bryan, les démocrates se sont redressés à travers l’ère progressiste, de sorte que, comme l’écrit Dunkelman, l’élection de 1912 se résumerait à « quelle version du progressisme … définirait le mouvement à l’avenir. » Le gouvernement était compris comme ce que John Kenneth Galbraith appellerait un « pouvoir compensateur » contrôlant les grandes entreprises, et un impôt sur le revenu a été institué pour surmonter le système de revenus profondément peu fiable reposant sur les tarifs (qui, aussi souvent que non, signifiait se tourner vers Wall Street chaque fois qu’il y avait une crise).

« Cela a laissé les démocrates comme simplement un parti de sentiment, pas d’idées. »

C’est donc le cœur de ce que le Parti démocrate signifie pour moi : une conception robuste du gouvernement, dans laquelle le gouvernement, sans jamais sacrifier la légitimité populaire, exerce des fonctions exécutives, avant tout en exerçant un pouvoir compensateur pour freiner les pratiques monopolistiques et en menant une politique étrangère cohérente et visionnaire.

Aucune de ces deux choses n’est exactement inscrite dans la Constitution, mais ce que tout le monde au pouvoir au début du 20ème siècle a découvert, c’est que la Constitution ne pouvait pas résoudre tous les problèmes — qu’il était nécessaire de développer un gouvernement plus robuste pour faire face à de nouvelles crises : la politique de puissance mondiale, les pratiques commerciales prédateurs, et ensuite le régime de Jim Crow qui se protégeait dans des appels au gouvernement local et à la séparation des pouvoirs.

Les républicains finiraient par oublier tout cela. Dans les années vingt, le Parti républicain s’est rebrandé — très loin du parti de Theodore Roosevelt — en tant qu’isolationniste, strictement laissez-faire en affaires, mais avec des tarifs douaniers et des barrières à l’immigration étouffants. Cela s’est avéré être exactement la mauvaise approche pour une époque de crises mondiales interconnectées, qu’elles soient économiques ou politiques, et le résultat fut non seulement une perte de pouvoir bien méritée de 20 ans pour les républicains à partir de 1932, mais aussi la domination des démocrates du New Deal jusqu’aux années soixante.

La formation des démocrates du milieu du siècle a impliqué une transformation sans doute plus dramatique que la refonte du GOP de Reagan par Trump. En revenant à ses racines jacksoniennes, les démocrates étaient redevables à une vision jeffersonienne des yeomen indépendants qui considérait l’État hamiltonien comme, au mieux, un mal à minimiser et à tolérer — à peine. Il y avait une vertu dans cette vision, mais elle n’a pas réussi à répondre aux problèmes de l’ère industrielle, lorsque les artisans et les yeomen américains sont devenus des employés rémunérés, qui ne possédaient ni leurs propres outils ni des terres, et qui étaient dominés par d’énormes oligopoles contrôlant leurs marchés respectifs. Les prix n’étaient plus un indice pur de l’offre et de la demande ou de la productivité marginale, comme dans le monde pré-industriel — mais une expression du simple pouvoir de marché.

Dans ce contexte, le Parti démocrate a réussi à se refonder. Il a adopté une vision hamiltonienne qui acceptait le besoin rationnel d’institutions plus grandes. Comme l’écrit Dunkelman, « ces [progressistes hamiltoniens] en sont venus à croire que la [diffamation jeffersonienne] de la ‘grandeur’ était fondamentalement erronée. À leur avis, le remède ne résidait pas dans l’érosion des concentrations de pouvoir, mais dans l’établissement de nouveaux nœuds de pouvoir public pour contenir d’énormes concentrations. » En d’autres termes, pour protéger l’idéal d’indépendance et de dignité républicaines, il était nécessaire d’exercer l’appareil du gouvernement fédéral : « des moyens hamiltoniens pour des fins jeffersoniennes », dans la célèbre formule de l’historien libéral Arthur Schlesinger, Jr.

Et c’est cette conception fondamentale qui a conduit à la reprise après la Dépression, à l’exécution réussie de la Seconde Guerre mondiale, et aux réalisations phénoménales des années Franklin Delano Roosevelt.

La tragédie du 20ème siècle est qu’à un moment donné, les démocrates ont abandonné cette conception politique. Dans les années soixante, un progressisme est apparu qui était essentiellement nihiliste, qui croyait en la destruction de tout pouvoir concentré, qui se méfiait de l’âme même de l’Amérique. Je parle, bien sûr, du déclin des démocrates du New Deal et de la montée des McGovernites et de leur semblable : la cohorte que LBJ, le dernier démocrate du New Deal, a méprisée en les qualifiant de « gamins de Harvard ».

D’une certaine manière, l’apogée de ce changement a été les attaques féroces de l’historien progressiste Robert Caro contre l’héritage du légendaire urbaniste de New York, Robert Moses. Dans son livre de 1974, The Power Broker<span style="font-weight: 400;», Caro a dépeint Moses comme un autocrate libéral qui a déchiré le tissu organique de Gotham à la recherche d'infrastructures grandes et rationalisées. L'urbaniste Jane Jacobs, représentant une tendance similaire à celle de Caro, a monté une attaque parallèle. Le résultat durable a été de délégitimer l'impulsion hamiltonienne dans le gouvernement démocrate. Comme le dit Dunkelman, l'« inclination précédente du parti à construire le pouvoir avait été remplacée par une impulsion presque insatiable à détruire les choses. »

Le résultat a été la paralysie et la paperasse partout. Le Parti républicain, ayant fait sa propre paix avec le bon gouvernement sous Eisenhower et Nixon, était devenu cannibale et libertaire à la fin des années soixante-dix, démolissant tout dans l’État américain qui n’était pas l’armée. Pour leur part, l’aile progressiste du Parti démocrate n’a produit que des grognements. Quiconque critique les excès de Robert Moses pourrait s’arrêter pour considérer les 40 ans qu’il a fallu, après la mort de Moses, pour construire une maigre extension du métro de la Deuxième Avenue ou l’incapacité totale de la ville à reconstruire Penn Station. Moses, en revanche, a réalisé plusieurs projets énormes en bien moins de temps.

Ce qui nous amène au Parti démocrate d’aujourd’hui. Le parti souffre encore des dommages causés par son tournant dans les années soixante et soixante-dix. Par exemple, l’assaut du parti en 2020 contre la police, maintenant heureusement abandonné, était un écho des mêmes tendances destructrices qui ont vu les démocrates abandonner les modèles du New Deal et le patriotisme du New Deal au profit de la méfiance mcgovernite et des excès de gauche.

Pourtant, le Parti démocrate conserve suffisamment de mémoire musculaire pour pouvoir — peut-être, juste peut-être — redevenir le parti d’un gouvernement efficace. Le mouvement pour ce qu’on appelle l’abondance, dirigé par des personnalités comme Ezra Klein, promet de coordonner le gouvernement et les entreprises afin de résoudre les goulets d’étranglement de l’offre, de faire baisser les prix et de promouvoir la prospérité de masse de la classe moyenne qui était autrefois la carte de visite des démocrates. Une partie de ce travail est deregulatoire et implique de réduire les types de paperasse environnementale de niche qui entrave le développement aux États-Unis. Cependant, une partie de cela impliquerait — oui — un gouvernement proactif là où le marché a échoué : politique industrielle, formation de la main-d’œuvre, et ainsi de suite.

Comparez cela au chaos provoqué par les républicains DOGE, qui coupent non seulement les choses qui doivent être coupées — mais aussi le financement des types de recherche fondamentale dans les sciences de la santé qui forment les fondations de la prospérité américaine. Cette politique ne peut que provoquer des conséquences durables et destructrices : des chercheurs et des universitaires quittant les États-Unis dans le genre de « fuite des cerveaux » associée aux pays du tiers monde ; l’incertitude économique poussant d’autres nations à chercher de nouveaux partenaires commerciaux.

Les alliés sont pris au dépourvu, ne sachant pas s’ils peuvent compter sur les États-Unis pour maintenir ses engagements en matière de sécurité ou même mener une politique étrangère cohérente. Les États-Unis, qu’ils le veuillent ou non, sont un empire et un hégémon, et la nation doit au monde de remplir les obligations impériales qu’elle a accumulées. C’est ce que les deux partis, en fait, ont découvert durant la période cruciale où le système des partis modernes s’est développé, mais les républicains ont réussi à oublier tout cela et les démocrates l’ont presque fait. Mais pas aussi mal que le GOP.

Donc, oui, autant les démocrates me rendent fou, je reste un démocrate. Le parti est imparfait — profondément imparfait — mais le rôle du gouvernement, fondamentalement, est de gouverner, et les démocrates sont le seul des deux partis qui prend encore cette tâche au sérieux.