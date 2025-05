En 1978, une poignée d’étudiants en sciences politiques kurdes se sont réunis dans un village obscur du sud-est de la Turquie, fondant ensemble un parti marxiste-léniniste militant. Un demi-siècle plus tard, le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses affiliés ont contrôlé un territoire allant des montagnes reculées du Zagros en Iran, à travers le désert irakien jusqu’à l’ancienne capitale syrienne de l’ISIS, Raqqa. Les affiliés du PKK ont gagné une influence et une sympathie mondiales grâce à leur lutte célèbre, dirigée par des femmes, contre l’ISIS, même si le PKK lui-même reste une organisation terroriste répertoriée en raison de son conflit en cours avec la Turquie — elle-même un allié clé de l’OTAN.

La direction supérieure du PKK s’est récemment réunie dans les réseaux de grottes où elle se protège des incessantes frappes aériennes turques, et lors d’une conférence au ton sombre, a proposé de mettre fin au conflit qui a coûté environ 40 000 vies. La plupart des morts étaient des civils kurdes tués par la brutale contre-insurrection turque, un fait souvent négligé lorsque cette sinistre statistique est évoquée. Et, certainement, la technologie des drones d’Ankara et son pouvoir géopolitique croissant ont fait pencher la balance contre le PKK, les dirigeants exilés et assiégés du groupe ne négociant guère depuis une position de force.

Cependant, les rumeurs sur la disparition du PKK sont souvent grandement exagérées. Le mouvement révolutionnaire kurde, sophistiqué et tentaculaire, est une hydre à plusieurs têtes, et un recul pour les forces de guérilla stationnées dans les montagnes irakiennes pourrait bien s’accompagner de gains ailleurs dans les régions à majorité kurde en Turquie, en Syrie et en Iran. La question de savoir si le PKK va réellement déposer les armes reste ouverte. Quoi qu’il arrive ensuite, le Kurdistan demeure un champ de bataille géopolitique crucial, et le mouvement du PKK continuera de jouer un rôle essentiel dans un conflit s’étendant de Gaza à Téhéran et au-delà.

Il est difficile de concilier les images familières des stations balnéaires méditerranéennes étincelantes — avec leurs rangées de « dents turques » tout aussi brillantes — avec la guerre de guérilla sauvage à l’extrémité de l’Anatolie. Mais la violence est très réelle. L’Occident choisit de voir la Turquie comme une démocratie parlementaire imparfaite mais fondamentalement fonctionnelle. Mais avec des dizaines de milliers de politiciens, députés, maires et activistes kurdes détenus ces dernières années, cette définition semble être une faible excuse pour éviter de provoquer un allié profondément autoritaire.

Quant au PKK lui-même, le groupe est souvent dépeint comme un retour anachronique à une époque disparue de lutte anti-coloniale, commençant son combat pour un État kurde indépendant et socialiste « tard » dans le 20ème siècle. Pourtant, le groupe a évolué avec son temps. Les années 90 ont été une période de profonde crise, alors que le parti faisait face à l’effondrement de l’URSS en tant que sponsor potentiel des aspirations nationales kurdes. La délégitimation idéologique plus large du communisme n’a pas non plus aidé. Ces défis existentiels ont été aggravés par la capture en 1999 de la figure politique et intellectuelle du PKK, Abdullah Öcalan, qui est resté détenu depuis lors sur l’île-prison d’Imrali, où son isolement presque total inspire des comparaisons fréquentes avec Nelson Mandela.

Réagissant à ces développements, Öcalan en est venu à considérer les États-nations communistes et capitalistes comme intrinsèquement répressifs — un message réitéré par des banderoles ornant la conférence souterraine de désarmement du PKK. Au lieu de cela, Öcalan plaide désormais pour une fédération décentralisée basée sur la gouvernance municipale, la représentation des minorités, l’autonomie des femmes et l’écologie. Ce départ inattendu de l’orthodoxie communiste et nationaliste a presque déchiré son parti. Pendant une période de réforme allant de 1999 à 2003, le PKK a brièvement changé de nom, a cherché à se réorganiser en une fédération civile et politique désarmée, et a engagé des négociations secrètes avec Ankara. Aucune de ces étapes n’a provoqué l’effondrement du PKK, et en effet, elles sont effectivement répétées dans cette dernière détente.

En effet, ces bouleversements internes ont aidé le PKK à retrouver sa force, diversifiant ses tactiques et construisant un soutien de plus en plus large dans la société civile kurde. Les partis sympathiques à la vision d’Öcalan ont réalisé des gains sans précédent au parlement turc, parallèlement à de nouvelles négociations de paix entre la Turquie et le PKK. En même temps, le mouvement révolutionnaire kurde a acquis une renommée mondiale. L’ISIS balayait l’Irak et la Syrie, et seul le PKK se tenait sur leur chemin, repoussant le génocide jihadiste des Yézidis et menant des milliers de membres de la minorité religieuse kurde vers la sécurité — tout cela dans une coordination inattendue sur le champ de bataille avec les États-Unis. Les affiliés syriens du PKK sont allés encore plus loin, remportant le soutien d’une « Coalition mondiale dirigée par les États-Unis pour vaincre l’ISIS », alors que ses unités kurdes entièrement féminines ont dirigé une campagne réussie de plusieurs années pour éradiquer le califat.

Des millions de personnes vivent désormais sous un régime inspiré par le PKK dans et autour du Kurdistan syrien, protégé par la présence de troupes américaines. Des dizaines de milliers de femmes ont pris les armes et beaucoup d’autres ont rejoint une révolution de la société civile, alors que les Kurdes célébraient des libertés sans précédent et que les communautés locales exploraient l’autonomie au milieu du chaos de la guerre civile syrienne. Öcalan a dû se frotter les yeux en voyant sa vision utopique prendre forme dans une zone croissante d’influence du PKK atteignant presque la Méditerranée.

Presque, mais pas tout à fait. Alors que l’EI était vaincu, la Turquie a réagi violemment aux gains domestiques, transfrontaliers et internationaux du mouvement kurde. Les pourparlers de paix ont échoué au milieu d’un conflit civil amer et renouvelé en Turquie, tandis que les opérations militaires transfrontalières contre les régions kurdes syriennes ont tué des centaines de personnes et déplacé des centaines de milliers d’autres. Les rêves des Kurdes syriens de reconnaissance internationale pour leur enclave assiégée ont disparu. Pourtant, comme le montre cette histoire résumée, l’histoire du PKK est celle d’une survie tenace et d’une flexibilité organisationnelle, adaptant ses tactiques et même son idéologie pour répondre à des défis du genre qui ont écrasé de nombreux autres mouvements révolutionnaires en devenir. La dernière annonce de désarmement fait également partie de cette évolution stratégique continue.

Car Recep Tayyip Erdoğan a aussi ses propres problèmes. La Turquie est confrontée à la fois à Israël et à l’Iran, plaçant Ankara sur une trajectoire de collision inconfortable avec les deux blocs de pouvoir du Moyen-Orient. Ces tensions ont atteint un point de rupture suite au renversement inattendu en décembre 2024 du dictateur syrien Bachar al-Assad par des forces islamistes militantes ayant des liens profonds et croissants avec Ankara. L’Iran a été le grand perdant alors que la Turquie étendait son influence en Syrie, tandis qu’Israël ne tolérera pas la présence de bases militaires turques et d’anciens affiliés d’al-Qaïda près de sa propre zone d’occupation croissante dans le sud de la Syrie.

Entre-temps, les affiliés syriens du PKK continuent de contrôler un tiers du territoire du pays, sa richesse pétrolière et sa plus grande force armée unique dans les Forces démocratiques syriennes (FDS). Les FDS, formées par les États-Unis et très efficaces, gardent des dizaines de milliers d’affiliés de l’EI au nom de leurs alliés occidentaux, et les Américains n’ont aucun désir de voir les islamistes légèrement moins radicaux qui gouvernent désormais Damas prendre le contrôle de ces installations. Si la Turquie et le jihadiste devenu homme d’État Ahmed al-Sharaa de Syrie souhaitent que les puissances occidentales poursuivent leur normalisation rapide du nouveau régime, il leur serait bien conseillé de continuer leur stratégie actuelle et d’éviter de provoquer un conflit avec les FDS. Au contraire, une forte pression américaine a abouti à un accord de paix précaire entre les FDS et Damas, en tandem avec l’accord PKK-Ankara. Pour l’instant, les frappes aériennes turques contre les régions kurdes syriennes ont diminué.

Les dirigeants kurdes syriens sont donc silencieusement confiants, émettant des demandes maximalistes visant à préserver leur fédération multiethnique dirigée par les Kurdes et son aile militaire, même s’ils se préparent à l’évacuation potentielle de commandants militaires formés par le PKK de Syrie et s’inquiètent d’un futur affrontement indésirable avec Damas. Un certain degré d’autonomie kurde syrienne sera certainement préservé, bien que la mesure dans laquelle cela ressemblera à la vision radicale et démocratique directe d’Öcalan soit une autre question.

De l’autre côté de la frontière, il est moins clair ce que le PKK obtiendra de son propre accord avec Ankara — au-delà d’une amnistie envisagée pour la majorité de ses combattants guérilleros et d’un transfert vers un pays tiers nominalement sûr pour les commandants supérieurs. Une écoute attentive du discours de « désarmement » rend clair que le PKK ne déposera les armes que si ses demandes sont satisfaites, y compris la libération d’Öcalan comme première étape non négociable. Ankara doit donc franchir la prochaine étape : une amnistie véritablement surveillée au niveau international serait un bon point de départ.

Il y a de nombreux obstacles avant une transition pacifique, chacun présentant une opportunité pour le PKK et la Turquie d’abandonner à nouveau le processus. Ankara possède plus de 100 bases militaires profondément dans le territoire kurde irakien, des points de passage pour sa guerre contre le PKK. Cette occupation de facto peu connue est liée à la soi-disant « Route du développement » de la Turquie. Un projet de 17 milliards de dollars, il reliera Bagdad à l’Europe via le Kurdistan irakien et la Turquie, offrant une troisième voie au-delà de la mer Rouge bloquée par les Houthis et d’une route alternative proposée reliant l’Inde à l’Europe à travers les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et Israël, mais contournant inacceptablement la Turquie. Alors que la Turquie cherche à s’aligner comme un partenaire régional clé, Ankara sera donc réticent à abandonner son point d’appui irakien au nom d’un accord de paix. À ce jour, les frappes aériennes turques continuent de frapper les positions du PKK dans le Kurdistan irakien.

Entre-temps, les vétérans aguerris du PKK peuvent se demander si leurs sacrifices sont justifiés par les gains kurdes au parlement turc ou en Syrie, et continuer leur lutte sous un autre nom. Fait intéressant, la période de cessez-le-feu de 1999 à 2004 a vu le PKK changer son attention de sa lutte de longue date contre la Turquie pour soutenir ses affiliés kurdes iraniens ciblant le régime iranien tout aussi répressif. Aujourd’hui, l’anéantissement par Israël de l’« Axe de Résistance » dirigé par l’Iran soulève la possibilité d’une future déstabilisation dans la République islamique. Le PKK, ou ses organisations successeurs, pourrait bien être entraîné dans un tel conflit futur. Pendant ce temps, Israël a fait des avances aux Kurdes syriens, au risque d’aliéner leurs alliés arabes et leurs soutiens internationaux.

Le Kurdistan peut rester formellement divisé entre la Turquie, l’Iran, l’Irak et la Syrie, mais il se trouve à un carrefour géostratégique de plus en plus crucial — non seulement entre les blocs de pouvoir en guerre du Moyen-Orient, mais aussi sur les routes d’infrastructure, de pétrole et même d’eau. Ces militants kurdes fatigués et aux cheveux gris n’ont jamais terminé leurs diplômes en sciences politiques, mais ils ont appris des leçons précieuses au cours de 50 ans de conflit. Alors que le pouvoir de l’État décline, la technologie des drones devient moins chère, et les ressources deviennent de plus en plus rares à travers le monde, des groupes armés non étatiques astucieux comme le PKK et les Houthis peuvent et joueront un rôle croissant au cours des prochaines décennies. Le PKK peut changer de stratégies encore une fois, mais sa longue lutte est loin d’être terminée.