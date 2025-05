Les étudiants en histoire chinoise savent que les dynasties successives sont tombées au fil des siècles lorsque la population a perçu que les dirigeants avaient « perdu le Mandat du Ciel ». Après cela, tout était perdu, et l’effondrement final n’était qu’une question de temps, pas de si. Les Qing, les Ming, les Tang. La diffusion publique aux États-Unis — National Public Radio et Public Broadcasting Service — semble être arrivée à ce point.

Tous les présidents républicains qui ont suivi LBJ, signataire de la loi sur la diffusion publique de 1967, se sont plaints d’un biais de gauche dans le système. Mais avec une habileté digne de Houdini, la diffusion publique a toujours réussi à échapper à l’élimination.

Jusqu’à présent, c’est-à-dire. Les anciens arguments qui avaient autrefois repoussé la cessation semblent s’être taris, tandis que des preuves de cinq décennies de biais progressif ont été collectées et conservées. Ensuite, il y a Trump et Elon Musk, avec leur zèle pour réduire l’État permanent — précisément cette partie de l’État dont les opinions et les désirs sont mis en avant par les médias d’État américains.

La menace que représentait le journalisme financé par les contribuables était claire dès le départ. Un jeune avocat à la Maison Blanche de Nixon avait anticipé le danger et a écrit dans un mémo de 1971 que « nous sommes confrontés à un problème à long terme aux conséquences sociales significatives — à savoir, le développement d’un système de diffusion financé par le gouvernement ».

Cet avocat n’était autre qu’Antonin Scalia. Le futur juge de la Cour suprême a soutenu que l’élimination de la créature que la loi avait créée, la Corporation for Public Broadcasting (CPB), ne serait pas facile. Ce serait « politiquement difficile compte tenu du fort soutien éducatif et de l’image publique généralement favorable que CPB a développée », a-t-il prédit de manière prophétique.

Le composant éducatif de la diffusion publique — vu uniquement à PBS ; NPR ne peut pas compter sur cet argument — a maintes fois sauvé la diffusion publique. En 1969, lorsque le président Nixon a tenté de réduire le financement de moitié, les dirigeants de la diffusion publique ont envoyé Fred Rogers à une audition du sous-comité sénatorial pour militer contre cela. C’est-à-dire, M. Rogers de Mr. Rogers’ Neighborhood, une émission pour enfants qui deviendrait un incontournable de PBS.

Rogers a touché la corde sensible des législateurs, parlant avec sérieux du bien-être émotionnel des enfants et de la manière dont la programmation télévisée pouvait aider. Le président du comité, le sénateur John O. Pastore, a commencé l’audition en tant que sceptique ouvert. Mais à la fin de l’audition, Pastore disait à Rogers : « On dirait que vous venez de gagner les 20 millions de dollars ».

En 2025, cependant, « pour les enfants » semble avoir perdu une grande partie de son éclat, et il y a de bonnes raisons à cela.

Tout d’abord, PBS a licencié son émission phare pour enfants, Sesame Street, à HBO en 2015 pour cinq ans. L’année dernière, HBO a annoncé qu’elle ne renouvellerait pas la licence, bien qu’elle garderait des épisodes de l’archive Sesame disponibles sur sa plateforme de streaming, Max.

L’argument utilisé contre Mitt Romney en 2012 — que les critiques de la diffusion publique veulent tuer Big Bird — ne fonctionne plus. En effet, lorsque Paula Kerger, PDG de PBS, a témoigné devant la Chambre le 26 mars 2025, elle a mentionné Sesame Street exactement zéro fois. Presque tous les démocrates défendant le financement de PBS étaient arrivés à l’audience armés de posters de Big Bird, Elmo, et Bert et Ernie. Ils semblaient ignorer l’accord avec HBO, et le fait que PBS a réduit ses programmes pour enfants pour attirer les adultes.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la diffusion publique a perdu le mandat du ciel. Une autre est que, à notre époque d’internet, il existe une profusion de chaînes médiatiques, de sites web et de chaînes vidéo qui produisent non seulement un flux ininterrompu de contenu éducatif, mais aussi des nouvelles et du divertissement. Aujourd’hui, les États-Unis comptent 15 000 stations AM et FM commerciales, plus de 425 chaînes de radio par satellite, et 4 millions de podcasts enregistrés, avec un demi-milliard d’auditeurs dans le monde.

Mais ce qui scelle l’affaire, c’est le biais politique. Sur ce front, NPR et PBS ont violé la confiance du public et ont, par conséquent, abandonné leur droit à l’argent public.

Uri Berliner, un journaliste libéral qui a travaillé à NPR pendant 25 ans, a admis autant dans un essai de 2024. NPR, a-t-il dit, était devenu un endroit qui n’offre désormais que « la vision du monde distillée d’un très petit segment de la population américaine. … Un esprit ouvert n’existe plus au sein de NPR, et maintenant, de manière prévisible, nous n’avons pas d’audience qui reflète l’Amérique ».

Comme pour beaucoup de choses, c’est l’élection de Trump en 2016 qui a envoyé NPR, libéral depuis sa création dans les années soixante-dix, irrémédiablement hors des rails. « Son élection », a écrit Berliner, « a été accueillie à NPR avec un mélange d’incrédulité, de colère et de désespoir ». Une couverture « dure et directe » de Trump « a dérivé vers des efforts pour nuire ou renverser la présidence de Trump ».

« NPR a inauguré la première administration Trump en liant son sort à la fausse affirmation selon laquelle l’équipe Trump avait conspiré avec le Kremlin .»

Comme l’a dit Berliner, NPR a inauguré la première administration Trump en liant son sort à la fausse affirmation selon laquelle l’équipe Trump avait conspiré avec le Kremlin. Selon le décompte de Berliner, le diffuseur a accordé pas moins de 26 interviews largement non critiques à Adam Schiff, le principal démocrate faisant cette affirmation. Schiff a utilisé cette plateforme pour répandre une autre chose que nous savons maintenant être simplement fausse : qu’il avait des preuves de cette « collusion ».

Mais lorsque le rapport de l’avocat spécial Robert Mueller de 2019 a conclu qu’aucune collusion de ce type n’avait eu lieu, NPR a refusé d’admettre son erreur. Elle n’est jamais revenue vers Schiff et n’a pas exigé qu’il rende compte de la disjonction entre ses affirmations et la réalité. Ce que les Américains ont obtenu à la place, c’est un silence radio littéral.

NPR n’a pas seulement été indifférente à cette erreur — elle a continué à creuser. Lorsque le New York Post a révélé l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden en 2020, NPR a catégoriquement refusé de la couvrir. Le rédacteur en chef de NPR a répondu aux plaintes en disant : « Nous ne voulons pas perdre notre temps sur des histoires qui ne sont pas vraiment des histoires, et nous ne voulons pas faire perdre le temps des auditeurs et des lecteurs sur des histoires qui ne sont que de pures distractions. »

Ah, oui, « pure distraction » : le fait, amplement documenté dans les dossiers et ensuite confirmé par d’autres médias, que Hunter a organisé une réunion en 2015 entre son père, alors responsable de l’administration Obama pour l’Ukraine, et des dirigeants de Burisma, cette entreprise énergétique ukrainienne douteuse qui payait Hunter environ 80 000 dollars par mois pour siéger à son conseil d’administration.

Le 26 mars, la PDG de NPR a offert aux législateurs plusieurs réponses qui défiaient la crédulité, comme lorsqu’elle a dit au représentant Jim Jordan : « Je n’ai jamais vu d’instance de biais politique » à NPR. Cela, même si elle a concédé que la décision de NPR de supprimer les Hunter Files avait été une erreur journalistique.

Pendant la pandémie, NPR a de nouveau solidement attaché son wagon à la narration progressiste préférée : que le virus avait une origine naturelle. À l’époque, le média a qualifié de « raciste et xénophobe » la possibilité que le virus ait fui d’un laboratoire en Chine, qui abrite l’un des principaux laboratoires de virologie de Chine. Aujourd’hui, plusieurs agences de renseignement américaines concluent avec des degrés de confiance variés que le Covid a échappé d’un laboratoire.

Pourtant, c’est à la suite de la mort de George Floyd en mai 2020 que NPR et PBS ont rendu le plus grand service désastreux à leurs auditeurs et téléspectateurs, sans parler des contribuables. Sans demander de preuves, ils ont accepté l’idée que l’Amérique est une société oppressive, en proie à un racisme systémique, et que cela appelle à une refonte systémique de l’ordre américain.

NPR, ou PBS, d’ailleurs, aurait pu agir pour sauver le pays d’une grande partie de l’hystérie dommageable et auto-infligée qui a suivi — simplement en faisant leur travail. Berliner a observé : « Nous avons un outil très puissant pour répondre à de telles questions : le journalisme. Un journalisme qui laisse les preuves guider le chemin. Mais le message venant du sommet [de NPR] était très différent. L’infestation de l’Amérique par le racisme systémique a été déclarée haut et fort : c’était un donné. Notre mission était de le changer. »

Le biais à NPR et PBS est également facile à quantifier. Le Media Research Center, qui penche vers la droite, en fait le décompte depuis des années, et les résultats démontrent les allégations de Berliner. Le PBS NewsHour, par exemple, réserve systématiquement beaucoup plus de libéraux que de conservateurs. Sur une période de quatre mois, de novembre 2022 à février 2023, le MRC a constaté que les invités démocrates libéraux surpassaient les invités républicains conservateurs à un ratio de 3,7 à 1. Lorsque les élus et les fonctionnaires politiques ont été retirés du décompte des invités, la disparité était encore plus frappante, atteignant 5,7 à 1.

Les analystes du MRC ont également examiné les éditions de semaine du NewsHour du 3 janvier 2023 au 2 mai 2023, constatant qu’avec une marge de 5 à 1, le NewsHour a promu des controverses impliquant des républicains du Congrès par rapport à celles impliquant des démocrates. Les républicains du Congrès ont fait face à 85 % de couverture négative, contre 54 % de couverture positive des démocrates du Congrès, a montré l’analyse. Les correspondants du NewsHour ont qualifié les républicains d’extrémistes (« extrême droite », « droite dure », etc.) 20 fois pendant cette période. Pas une seule fois les démocrates de gauche radicale n’ont été ainsi identifiés.

Une analyse du MRC a également révélé que lors de la convention politique de l’année dernière, PBS a traité la convention républicaine à 72 % de commentaires négatifs et 28 % de commentaires positifs. En revanche, la convention démocrate a joué avec un avantage de terrain : elle a reçu 12 % de couverture négative, contre 88 % de commentaires positifs.

Ce que nous avons à NPR et PBS est ce que Juan Williams — un autre vétéran de NPR devenu critique, licencié en 2010 — a appelé « un groupe isolé de personnes qui pensent qu’elles ont raison, et elles ont du mal avec les personnes qui sont différentes ». Selon Berliner, le bureau de NPR à Washington compte 87 démocrates inscrits dans son personnel, et zéro républicain. Avancez d’une douzaine d’années, et vous constatez que les conservateurs ont voté avec leurs pieds. En 2023, les sondeurs ont constaté que seulement 11 % des auditeurs de NPR se décrivaient comme très ou quelque peu conservateurs, tandis qu’un impressionnant 67 % des auditeurs ont déclaré qu’ils étaient très ou quelque peu libéraux.

Le mandat a été perdu. La CPB reçoit environ 535 millions de dollars des contribuables chaque année. Mais cette fois, Trump a lancé une offensive qui attaque cet argent sous différents angles. Il y a, par exemple, son décret exécutif que le président Trump a intitulé « Mettre fin à la subvention des médias biaisés par les contribuables ». Trump a également annulé toute dépense pour la CPB dans le budget de cette année, tandis que sa Commission fédérale des communications enquête pour savoir si ces médias violent la clause non commerciale de la loi sur les communications en acceptant des parrainages commerciaux.

Au moins une de ces approches fonctionnera. Ni Fred Rogers ni Big Bird ne peuvent les sauver maintenant.