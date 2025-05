C’est de nouveau le printemps pour les pessimistes américains, ceux qui croient que les États-Unis vont bientôt perdre leur statut de leader mondial. Une grande partie de cela est en réaction aux divagations mal pensées du président Trump. The Economist, par exemple, suggère que « le véritable pays de la liberté » a déménagé d’Amérique en Europe, le Continent incarnant « des normes morales » sur le climat, le libre-échange et l’état de droit.

Ces prophéties — ou rêves — de la chute de l’Amérique confondent les États-Unis, un peuple et un lieu, avec le gouvernement américain. La différence entre ces deux choses n’est pas bien comprise, surtout en Europe. Quiconque contrôle la Maison Blanche et le Congrès a un effet, c’est sûr, mais le véritable pouvoir de l’Amérique ne réside pas dans ses dirigeants élus, mais dans les ambitions de son peuple, son remarquable potentiel physique et les contraintes de son ordre constitutionnel (Trump apprend cela à ses dépens).

Les grands empires ne tombent pas facilement. Souvent, ils rebondissent après les pires revers. Rome a souffert sous le mauvais règne de Caligula, Néron et Commode, mais a ressurgi sous des dirigeants plus éclairés jusqu’au cinquième siècle après J.-C. À l’Est, l’empire romain a duré presque un millénaire de plus. La Grande-Bretagne, elle aussi, ne s’est pas estompée après avoir perdu la guerre d’indépendance américaine ; le pays a simplement avancé, intégrant une grande partie du monde dans son système impérial pendant les 150 années suivantes.

De même, les États-Unis sont sortis victorieux de la guerre froide quelques décennies après le désastre du Vietnam, les bouleversements sociaux des années soixante et la désindustrialisation de masse.

Aujourd’hui, les Européens, ayant perdu définitivement leurs empires, peuvent être tentés de se consoler avec des pensées de déclin américain inévitable. D’où le nouveau discours sur l’Europe étant le meilleur endroit pour la « recherche du bonheur ». Pourtant, dans le monde réel, les Européens sont loin d’être heureux. Comme l’a découvert Gallup International en 2022, les cinq populations les plus pessimistes au monde se trouvent toutes en Europe, y compris l’Italie et la France ; d’autres comme la Grande-Bretagne sont également en détresse.

Cela peut refléter le fait que l’Europe a constamment pris du retard par rapport aux États-Unis dans l’adaptation aux tendances économiques changeantes. Au cours des 15 dernières années, l’économie de la zone euro a crû d’environ 6 %, mesurée en dollars, contre 82 % pour les États-Unis, selon les données du Fonds monétaire international.

Pour voir cela d’une autre manière, considérez que la plus puissante économie du Continent, l’Allemagne, est à peine plus grande que celle de mon État d’adoption, la Californie. Les géants industriels américains ont disparu, victimes de leur propre incompétence et de leur myopie à Washington. Mais ils ont été remplacés en grande partie par de nouvelles entreprises agressives, quelque chose que l’Europe n’a pas produit depuis longtemps.

Il y a deux décennies , on pouvait légitimement voir l’Europe comme une force déterminante sur la scène mondiale. Mais ce n’est plus le cas. La faiblesse la plus évidente se trouve dans la technologie : parmi les 50 plus grandes entreprises technologiques, seules trois sont basées sur le Continent. Le reste de la liste est largement dominé par les États-Unis, y compris dans le domaine de l’intelligence artificielle, la Chine arrivant en seconde position ferme et ascendante. Cet écart pourrait se creuser à mesure que d’énormes nouvelles usines de puces et d’ordinateurs ouvrent au Texas et en Arizona, des étapes encouragées sous Joe Biden et Trump.

L’écart entrepreneurial global s’étend bien au-delà de la technologie. À cet égard, les États-Unis ont, au cours des 50 dernières années, créé des entreprises « à partir de zéro » avec des capitalisations boursières de plus de 10 milliards de dollars à cinq fois le rythme de l’Union européenne, selon le chercheur du MIT Andrew McAfee. Les entrepreneurs américains ont prospéré au cours de la dernière décennie, et l’auto-emploi a augmenté, tandis qu’en Europe, l’entrepreneuriat a diminué. L’Europe possède encore de grandes ressources intellectuelles, mais les politiques adoptées par les élites du continent semblent conçues pour garantir un déclin supplémentaire.

D’une part, l’UE et la Grande-Bretagne semblent réticentes à freiner des millions de migrants non vérifiés, principalement en provenance de pays en développement, dont beaucoup ont du mal à s’intégrer dans la société européenne. Certains de ces nouveaux arrivants ont sapé la sécurité et la cohésion sociale de villes comme Marseille, Paris, Londres, Berlin et Malmo ; beaucoup sont peu susceptibles de contribuer davantage en impôts que ce qu’ils reçoivent en prestations publiques. Pendant ce temps, les gouvernements européens restent attachés à la folie du « zéro net », accablant les entreprises et les consommateurs européens de prix élevés, tout en les privant de fiabilité, comme l’a démontré la récente panne de courant en Espagne et au Portugal.

Qu’en est-il de la concurrence à l’autre bout du Pacifique, en Chine ?

Beaucoup d’encre numérique a été versée sur la façon dont les commentaires offensants de Trump et l’hyper-nationalisme jouent en faveur de Pékin. Et il est certain que la Chine (avec l’Inde) compte bien plus dans l’économie mondiale, la politique et la puissance militaire qu’une Europe de plus en plus affaiblie. Mais malgré les turbulences récentes, l’empire américain est plus que capable de rivaliser avec le Royaume du Milieu.

La Chine est un dragon dangereux mais profondément troublé, désireux de ne pas occuper des terres mais de les contrôler comme des vassaux. Étant donné la nature du régime de Pékin, il est difficile d’obtenir des informations précises sur l’économie globale. Néanmoins, malgré ses réalisations impressionnantes, le pays fait face à des défis majeurs. Ceux-ci incluent un effondrement massif du marché immobilier, un déclin démographique et un désengagement croissant, en particulier parmi les jeunes, du système communiste, comme cela s’est produit dans les dernières étapes de l’Union soviétique.

Après avoir poussé pendant des décennies pour une politique de « l’enfant unique », la Chine a inversé sa position. Mais le peuple chinois n’a pas commencé à avoir des bébés. Le pays, qui évite les immigrants et les étrangers, est désormais confronté à un déclin démographique imminent. D’ici 2050, note le démographe Wendell Cox, la Chine devrait avoir 60 millions de personnes de moins de 15 ans, une perte approximativement équivalente à la population totale de l’Italie. Le pays souffre également d’un chômage croissant et d’une émigration de ses jeunes et éduqués.

« L’empire américain est plus que capable de rivaliser avec le Royaume du Milieu. »

La politique tarifaire tant décriée de Trump menace une Chine qui considère les exportations comme son sauveur. Même sans les droits de douane trumpiens, l’assaut du Parti communiste sur les droits de propriété et l’état de droit pousse les entreprises étrangères à reconsidérer leurs investissements technologiques. Les barons du capital-investissement ont du mal à retirer leurs fonds. Les projections autrefois courantes selon lesquelles la production agrégée chinoise pourrait dépasser celle de l’Amérique dès 2028 sont en train d’être réajustées à 2036 ; elles pourraient ne jamais se réaliser.

Beijing pourrait-elle faire pencher la balance en s’alliant avec une Europe aliénée par Trump ? C’est possible, mais cela semble très peu probable. Après tout, le Continent peut offrir peu en termes de ressources naturelles — l’intérêt principal de la Chine. Quant à la propriété intellectuelle, Beijing a d’autres moyens, plus sournois, pour y accéder, comme les entreprises américaines l’ont appris au cours des deux dernières décennies. Certes, la Toscane et la Provence peuvent attirer des touristes et des acheteurs de résidences secondaires de Shanghai. Les grandes universités européennes joueront également le jeu, tant qu’elles obtiennent des étudiants payant le plein tarif.

Cependant, combiner une Europe en déclin avec le pouvoir chinois n’aidera pas à atténuer les faiblesses fondamentales de chaque partie. Une Europe qui sacrifie rapidement sa base industrielle sur l’autel vert ne peut pas fournir un pôle de fabrication secondaire aux Chinois, qui de toute façon préfèrent leurs propres travailleurs moins chers et plus dociles. (Cependant, la Chine — le super-État de surveillance du monde — pourrait aider les élites européennes à réprimer la dissidence encore plus fermement qu’elles ne l’ont fait ces dernières années.)

Confrontés à ces réalités, beaucoup dans les médias européens considèrent encore Trump comme la principale menace pour la démocratie. Comme de nombreux Américains, je suis dégoûté par le manque de respect de Trump pour les subtilités constitutionnelles, sans parler de son absence de décence personnelle. Mais son entêtement pourrait être le seul moyen d’empêcher l’Amérique et l’Occident de s’effondrer. Face au défi de la Chine, une politique étrangère basée sur des « principes » serait subordonnée à une volonté plus forte et moins en quête de vertu. Le libéralisme ne peut être préservé que par une Amérique moins progressiste Kumbaya, et plus étroitement façonnée par une politique de pouvoir franche.

Le meilleur chemin, alors, est une Europe qui regarde encore vers l’Amérique, avec ses défauts et tout. Malgré les protestations (ou les vœux pieux) des élites et des universitaires européens, les États-Unis continuent de recevoir une augmentation remarquable et croissante de nouveaux investissements. Les États-Unis, devenus le plus grand exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, pourraient aider à résoudre la crise énergétique de l’Europe, tout en réduisant les déséquilibres commerciaux qui mettent tant Trump en colère.

Bien sûr, certains Européens pourraient préférer un courtois courbette envers les Russes ou les mollahs plutôt que d’enrichir des Texans effrontés ou de plaire à Donald. Pourtant, le mépris des élites continentales nuit à l’avenir à long terme de l’Europe. La vitalité de l’Amérique n’est clairement pas épuisée. Vous ne la trouverez pas à Washington, mais dans des quartiers ethniques, comme Little Saigon, non loin de chez moi en Californie, où des boat-people vietnamiens ont, en cinq décennies, créé une communauté prospère. Ou dans le nouveau Sud en pleine croissance. Ou dans les anciens champs de le bassin permien, qui à lui seul représente le cinquième producteur mondial de pétrole et de gaz.

Le système américain, avec ses freins et contrepoids, n’est peut-être pas parfait, mais il reste le seul contrepoids potentiel à la Chine et à son nid de régimes autoritaires alliés. L’empire américain, qui s’étend sur tout le continent, est plus que MAGA ou ses ennemis dans l’establishment libéral. Son pouvoir découle de l’énergie du peuple américain, de son esprit d’entreprise et de sa volonté indéfectible d’essayer quelque chose de nouveau.