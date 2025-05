« Vous pourrez vous garer là-bas », dit la policière souriante, en désignant des rangées de Renault, Citroën et Toyota. Nous approchons de l’Arena de Narbonne, une salle de concert de 5 000 places située dans une zone commerciale désastreuse à la périphérie de Narbonne, une ville romaine de taille moyenne dans le département viticole de l’Aude, à 160 miles à l’ouest de Marseille. C’est là que Marine Le Pen, 56 ans, et son président de parti, le Wunderkind Jordan Bardella, 29 ans, ont choisi de tenir le rassemblement traditionnel du Rassemblement National pour le 1er mai.

Il est rare de rencontrer des policiers français détendus lors d’un événement politique, encore plus rare lorsque bon nombre d’entre eux sont des CRS (Compagnies républicaines de sécurité), la police anti-émeute armée de matraques et de tasers. Ces derniers sont présents en cas d’attaque d’Antifa, ce qui est peu probable. Loin de la capitale française, où elle n’a jamais réussi à obtenir plus de quelques points, et exactement un mois après qu’un tribunal parisien l’a condamnée à quatre ans de prison (deux avec sursis), à une amende de 100 000 € et à une interdiction de se présenter à des élections publiques pendant cinq ans, Marine, comme tout le monde ici l’appelle, est venue parmi les siens pour se battre pour sa vie politique.

Trois heures avant le coup d’envoi, des files d’attente joyeuses se forment déjà. Depuis les élections anticipées de l’année dernière, les trois députés de l’Aude appartiennent au Rassemblement National, faisant partie des 125 nouveaux membres qui ont fait du Rassemblement le plus grand groupe politique d’un seul parti à l’Assemblée nationale française. Les cartes publiées après le second tour montraient toute la côte méditerranéenne de la France, de Perpignan à la frontière espagnole jusqu’à Menton à côté de l’Italie, comme un bloc presque solide de bleu marine. Trois îles rouges (Marseille, la ville universitaire de Montpellier, l’élégante Avignon) et une seule tache jaune macroniste (la moitié de Toulon) étaient tout ce qui restait des partis traditionnels.

Bien que le système électoral à deux tours ait finalement déçu les ambitions du Rassemblement à l’échelle nationale, lorsqu’une alliance hâtivement formée du Front Républicain entre la gauche et les centristes de Macron a repoussé de nombreux candidats du Rassemblement qui étaient en tête, des zones bleues similaires du Rassemblement structurent la nouvelle carte de la France : dans la ceinture industrielle du nord où Le Pen elle-même a conservé son siège du Pas-de-Calais pendant huit ans ; en Lorraine et dans d’autres villes minières et sidérurgiques autrefois prospères du nord-est ; même dans des endroits comme la Bourgogne et la Corse, où ils ont obtenu des scores jamais vus de près de 40 % des voix. La marinisation du pays semble prouver l’accomplissement de Le Pen dans la « détoxification » d’une marque qui était autrefois incarnée par son père provocateur et enflammé.

Mon chauffeur et chuchoteur du Languedoc, un ami anglo-américain qui vit ici depuis deux décennies, dit que les files d’attente joyeuses et l’atmosphère de fête lui rappellent les rassemblements MAGA. Une différence est que personne ne commence à nous insulter une fois que nous avons récupéré nos badges de presse. D’un autre côté, dès que les gens reconnaissent Yoann Usai, un reporter de CNEWS, la chaîne d’information conservatrice, moquée par les progressistes parisiens, ils se pressent affectueusement autour de lui pour des autographes et des selfies. « Merci ! Vous parlez pour nous ! Vous nous défendez ! »

Comme en Amérique, l’ambiance est contre « le vol ». « C’est une décision politique ! » insiste la première personne à qui nous demandons des informations sur la condamnation judiciaire à Paris — et la deuxième, et la troisième. Le Pen, avocate de profession, s’est attiré l’inimitié solide de ses juges, ainsi qu’une peine plus sévère, lorsqu’au lieu d’admettre qu’elle avait délibérément enfreint les règles du Parlement européen (et les lois françaises sur le financement des partis politiques) en payant, pendant près de deux décennies, des responsables du Rassemblement à Paris avec des salaires censés aller aux assistants parlementaires de Bruxelles, elle a affirmé qu’elle était ciblée pour une censure politique. Mais le victimisme fonctionne bien parmi les fidèles ici. « Ils le font tous et reçoivent une tape sur les doigts, elle se retrouve en prison et avec une interdiction de se présenter », dit Josette, une ancienne vendeuse de chaussures de 68 ans. « Ils ont voulu nous faire un sale coup ! », disent Linda et Christelle, des jeunes de 20 ans en crop-tops et jeans déchirés, espérant pouvoir se rapprocher de Bardella pour un selfie.

Il est vrai que le Premier ministre actuel de la France, le centriste François Bayrou, 73 ans, ainsi que le fervent représentant de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, également âgé de 73 ans, ont tous deux été ciblés par des juges pour des violations similaires des règles. Mais ni Mélenchon, ni les assistants parlementaires de son parti à Bruxelles actuellement sous enquête pour une prétendue détournement d’environ 500 000 € sur 9 ans, n’ont encore été formellement inculpés. (La France Insoumise nie toutes les accusations.) Alors que neuf assistants du parti Modem de Bayrou ont été condamnés l’année dernière (à des amendes et des peines de prison avec sursis), lui-même a été acquitté, bien que le procureur public ait fait appel contre une « clémence excessive », et Bayrou devra de nouveau être jugé. Dans les deux cas, les sommes en jeu représentent un tiers de celles siphonnées par le parti de Le Pen ; et la pratique est « moins systématique » (que les paiements réguliers dans les caisses du Rassemblement pour des emplois inexistants depuis plus de vingt ans). Mais cela fait bien trop de détails pour dissiper la croyance de cette foule dans le trucage.

À l’intérieur, la musique rock retentit, du genre peu aventureux de Radio 2 ; Gloria Gaynor, Queen, Black-Eyed Peas, même Aznavour et Piaf : l’ambiance est plus celle d’une rave party que d’un enterrement politique. En plus de leurs parents et grands-parents, il y a des foules de jeunes dans la large fosse, peut-être deux tiers des 5 000 personnes présentes. Ce sont eux qui forment l’essentiel des plus de deux millions de followers de Bardella sur TikTok, mais ils crient « MA-RINE, PRÉ-SI-DENTE ! » de toutes leurs forces jusqu’à l’arrivée de Le Pen, qui est accueillie par des applaudissements frénétiques. Plus tôt, avec à l’esprit les analyses astucieuses des commentateurs politiques parisiens — l’aristocratie des chroniqueurs de journaux et de magazines établis a diversément qualifié ce « rassemblement de dernière chance » de moment où Bardella « commettrait un matricide » (Le Point), « se présenterait comme le prince héritier » (Challenges), « la mettrait à la retraite » (Libération) — j’avais essayé de demander à autant de personnes que possible leurs préférences : qui préféreraient-elles finalement pour voter ? Personne ne voulait jouer. « Ils sont inséparables. » « Ils vont de pair. »

« Vous ne comprenez pas, » m’a dit Josette. « Nous l’aimons, mais elle fait partie de la famille. » « Elle nous comprend, » a déclaré son mari. « Elle fait tout cela pour nous. Oui, si cela en vient là, je voterai pour Jordan ; mais c’est parce que je sais qu’elle sera à ses côtés, elle le conseillera. » Jean-Marc, le propriétaire d’un garage local, qui a voté pendant des années pour ce qui était alors appelé le Front National, dirigé par l’ancien Jean-Marie Le Pen, a déclaré qu’il avait tendance à privilégier les politiques plus pro-entreprises de Bardella. « Marine est parfois trop à gauche, elle dépenserait plus en aides alors que le pays ne peut pas se le permettre. S’il est son Premier ministre, il apportera un équilibre. »

Souvent décevante lors des débats télévisés — Emmanuel Macron, le parfait élève, l’a détruite deux fois, en 2017 et en 2022, poussant même les plus fidèles de ses partisans à prédire qu’elle n’atteindrait jamais l’Élysée — Marine Le Pen n’est jamais aussi bonne que lorsqu’elle est acculée. Une semaine après avoir quitté le tribunal qui avait apparemment tué ses perspectives politiques pour de bon, elle a donné une interview d’une heure au respecté journal parlementaire « L’Hémicycle ». Comme elle l’a souligné, lui appliquer une disposition spécifique qui a immédiatement rendu son éligibilité nulle, même si elle faisait appel, et donc présumée innocente, signifiait qu’elle était mise dans la catégorie des gangsters et terroristes dangereux, et considérée comme un risque pour la société. « Je ne suppose pas que quelqu’un croie vraiment que je vais fuir à l’étranger ? » a-t-elle demandé. C’était une belle performance, l’une de ses meilleures, et lors de la fête qui a suivi, dans un restaurant étoilé Michelin des Champs-Élysées qui appartenait autrefois au fondateur du Parti Référendum et à l’iconoclaste de la presse Jimmy Goldsmith, elle était entourée du type exact de personnes — journalistes politiques, gens de la société, chefs d’entreprise — qui prétendument veulent la tenir à l’écart du jeu.

Étrangement, à Narbonne, Le Pen a choisi de parler en premier, laissant sans souci Bardella livrer la finale. Petit-fils d’immigrés italiens, né dans le département le plus pauvre de France au nord de Paris, et ayant abandonné l’université, Bardella ne la menace pas — bien qu’il soit probablement l’apprenant le plus rapide de la politique française. « Ce sont des personnalités instinctives, pas des lecteurs de livres, donc aucun d’eux n’essaiera d’intellectuellement snober l’autre, et ils ont une relation presque filiale, » dit un député du Rassemblement.

Je repère un candidat à la mairie d’une grande ville provinciale lors des élections municipales de 2026. Le candidat se présente pour l’UDR: Union des Droites Républicaines, le groupe Les Républicains qui s’est séparé l’année dernière pour s’allier avec le Rassemblement, et a été damné en conséquence. On m’a dit que Marine Le Pen dirige un magasin étonnamment détendu. « C’est un tel soulagement après les coups de couteau constants chez Les Réps. L’un de nos députés de premier plan est allé la voir pour expliquer que notre groupe ne pouvait pas soutenir le Rassemblement lors d’un prochain vote parlementaire de censure sur la réforme des retraites, car cela allait à l’encontre de la politique déclarée. Cela signifiait 16 voix de moins. Elle a dit : « Oui, je comprends ; ce n’est pas ce que vos électeurs attendent de vous. » Pas de drame ! Pas de reproches ! Eh bien, c’est ainsi que l’on explique sa relation avec Jordan. Elle l’a promu plusieurs fois, parce qu’elle aimait ce qu’elle voyait. Bien sûr, il est ambitieux ; bien sûr, il réalise que les jeunes électeurs se connectent à lui. Mais il est plus facile pour lui d’attendre, car il n’y a pas de ressentiment ; il a été bien mieux traité que sa propre nièce Marion Maréchal, qui a quitté le Rassemblement pour rejoindre Éric Zemmour.

Marion, la femme de l’ancien député européen de Fratelli d’Italia Vincenzo Sofo, est une maverick douée mais tempétueuse. Ancienne députée européenne de Zemmour, elle a récemment créé son propre mini-parti plutôt que de rejoindre complètement le Rassemblement. Elle est une Le Pen, ce qui était autrefois tout dans le parti — mais le nouveau message est maintenant que la loyauté est plus prisée que la famille. Lorsque Bardella a récemment produit une autobiographie à succès (200 000 exemplaires), “Ce que je cherche”, à laquelle il a très peu contribué, elle a immédiatement accepté d’organiser des événements annexes où il a été assailli pour des exemplaires signés. À Narbonne, on pouvait voir des dizaines de jeunes gens serrant leurs exemplaires comme un accessoire de mode, avec la photo de couverture en noir et blanc de leur héros bien en évidence.

Ce duo connaît son public. Et ils savent que le moyen infaillible de faire boo toute une salle sur commande est de prononcer simplement : « Monsieur Macron… ! » À Narbonne, Le Pen et Bardella saisissent l’occasion à intervalles réguliers. (« Madame von der Leyen !… » fonctionne aussi.) Le Pen est forte et fluide, parlant de la crise économique, du manque d’emplois, de la désindustrialisation — bien plus que sur l’immigration et l’insécurité, comme si, pour ce public, cela allait déjà de soi. Bardella est plus percutant : utilisant des chiffres précis, contre le Green Deal et les coûts qu’il implique pour les moins favorisés ; sur la tolérance zéro en matière de criminalité ; sur l’« humiliation » de la France par son ancienne colonie, l’Algérie, (dont le président de 79 ans, Abdelmadjid Tebboune, a dirigé des influenceurs franco-algériens pour inciter leurs communautés contre l’État français, et a emprisonné un romancier français de 80 ans sur des accusations fabriquées.) La foule, qui applaudit Marine par pure affection, rugit aux arguments de Bardella, y compris une phrase bien tournée sur l’augmentation des meurtres à l’arme blanche. « Aucun crime ne peut être toléré, personne ne devrait entrer dans une mosquée pour tuer un jeune homme en toute impunité. » (Il fait référence au meurtre d’Aboubakar Cissé, 22 ans, à La Grande Combe, à 90 miles au nord-est de Narbonne, que Mélenchon a immédiatement saisi comme un exemple d’« islamophobie ».) Mais même si l’on pouvait sentir l’excitation que génère Bardella, un orateur fort, cela n’était pas assez fort pour que Le Pen se sente offensée.

Si c’était vraiment le moment pour le combat pour le leadership que prédisent les analystes, cela aurait mis Bardella un pas plus près de la soi-disant victoire. Mais même si ce « gendre idéal » d’une prestance fascinante était tenté de détrôner son mentor, il sait parfaitement que tout indice de déloyauté signifierait sa fin avec les électeurs du Rassemblement, un bloc qui ressent, à juste titre ou à tort, que chaque gouvernement et chaque politicien en France les a trahis. La loyauté est tout ce qu’ils ont, et tout ce qu’ils apprécient. De plus, même si Bardella ne se présentait qu’en 2032, il aurait encore exactement l’âge d’Emmanuel Macron lorsqu’il a remporté la présidence en 2017.

La victoire est désormais réaliste dans le viseur du Rassemblement. Emmanuel Macron, qui ne peut pas se représenter, est tellement détesté que ses successeurs probables ont peu d’espoir de victoire sur ses coattails négatifs. Le plus intéressant est son ancien Premier ministre de 36 ans, Gabriel Attal, qui a eu 240 jours dans le poste avant les élections anticipées désastreuses de l’année dernière ; mais il souffre d’être perçu comme un clone de Macron. La Gauche est irrémédiablement divisée entre une demi-douzaine de partis, de la France Insoumise de Mélenchon à un Parti Socialiste éclaté dont le meilleur espoir est un retour de François Hollande, encore meurtri par la trahison de son ministre Macron. À Droite, ce qu’il reste des Républicains ne peut espérer être au second tour. Si Mélenchon y parvient, le Rassemblement gagnera facilement, peut-être avec 60 %. Si le rêve d’un retour de Hollande prend de l’ampleur (et c’est un grand si) à Gauche, il pourrait encore ne pas pouvoir bénéficier d’un autre Front Républicain.

Cela laisse la souvent sous-estimée, et encore plus souvent ridiculisée, Marine Le Pen. Son attrait devrait se faire entendre l’année prochaine. Même si elle ne peut pas se présenter une quatrième fois, elle aura façonné la prochaine course présidentielle française.