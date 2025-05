Alors que le changement climatique s’accélère, notre réponse devient de plus en plus polarisée. Les propos de Nigel Farage sur la « folie du Net Zéro » ont aidé le Reform à remporter des centaines de sièges au conseil et une élection partielle plus tôt ce mois-ci, tandis que le commentaire de Tony Blair selon lequel le Net Zéro est « condamné à échouer », qu’il a ensuite révoqué, a été saisi par les écologistes comme une preuve de trahison. Pendant ce temps, en Allemagne, l’Alternative für Deutschland a été poussée à sa position actuelle — le deuxième plus grand parti du parlement fédéral — en partie à cause d’une aversion généralisée pour les pompes à chaleur. Et au Brésil, les agriculteurs considèrent le président Lula comme un ennemi du peuple en raison de son bilan en matière de protection de la forêt amazonienne.

Le message est confus. Un récent titre de journal a annoncé avec une gravité tonitruante le jour de mai le plus chaud depuis le début des enregistrements ; ce même titre surplombait une photographie de nageurs s’amusant dans les vagues. Et mon voisin éleveur de moutons dans le Cumbria — cette année de toutes les années, lorsque les agneaux sont nés sur des collines complètement sèches — s’est appuyé sur le guidon de son quad et m’a dit : « Le fait est, Chris, en ce qui concerne le changement climatique, je ne sais pas quoi croire. »

Eh bien, nous savons que le monde se réchauffe. Oubliez la restriction de l’augmentation de la température à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, comme envisagé par l’Accord de Paris de 2015 ; selon la période de temps sur laquelle vous basez votre suivi, nous avons soit déjà franchi cette limite, soit nous sommes sur le point de le faire. En mars, le gouvernement français a annoncé des mesures pour préparer le pays à une augmentation de 4 °C. Même 3 °C serait, selon les mots de Lord Stern, un économiste climatique britannique respecté, « bien au-delà de l’expérience de l’Homo sapiens » et « terriblement, de manière à changer la vie et la civilisation ».

Que personne ne dise que nous n’avons pas été avertis. En 2006, Stern a rédigé un rapport sur l’économie du changement climatique pour le gouvernement de Blair qui a été largement lu — et, comme il s’est avéré, largement ignoré — tant en Grande-Bretagne qu’à l’étranger. Alors que Stern soutenait que « les avantages d’une action forte et précoce l’emportent largement sur les coûts économiques de l’inaction », le gouvernement le plus puissant à l’époque, celui du président George W. Bush, croyait davantage au changement de régime qu’au changement climatique.

En extrapolant à partir des chiffres de Stern, les 4 à 6 trillions de dollars que Bush et ses successeurs ont dépensés pour envahir et appauvrir l’Afghanistan et l’Irak auraient financé 10 ans de transition relativement peu coûteuse vers une économie mondiale à faible émission de carbone qui était alors proposée. Maintenant, après deux décennies supplémentaires de consommation intensive de combustibles fossiles, des concentrations de gaz à effet de serre de plus en plus élevées et de nombreux faux départs politiques, cette transition est devenue à la fois plus coûteuse et moins assurée de succès. En 2024, le Groupe d’experts de haut niveau indépendant sur le financement climatique a évalué les mesures climatiques nécessaires à environ 6,5 trillions de dollars par an d’ici 2030, atteignant jusqu’à 8 trillions de dollars d’ici 2035.

Le 29 avril, l’Institut Tony Blair pour le changement mondial (TBI) a publié un document intitulé « Le paradoxe climatique : pourquoi nous devons réinitialiser l’action sur le changement climatique ». Dans l’avant-propos du document, Blair a écrit que les électeurs en ont assez qu’on leur demande de faire des « sacrifices financiers et des changements de mode de vie » qui ont un effet « minimal » sur les émissions mondiales, et que les discussions annuelles de la COP de l’ONU « ne produiront pas de changement à la vitesse requise ».

Venant d’un ancien premier ministre qui se vantait de sa lecture de l’opinion publique et de sa priorité à la « livraison » plutôt qu’au dogme, ces points étaient bien exprimés. La conclusion de Blair, cependant, était doctrinaire et peu judicieuse : « Toute stratégie basée sur un ‘phasing out’ des combustibles fossiles à court terme ou sur la limitation de la consommation est une stratégie condamnée à échouer. » Les écologistes ont explosé.

Le document lui-même a été rédigé par Lindy Fursman, une ancienne conseillère climatique du gouvernement néo-zélandais. En plus de plaider pour un investissement accru dans l’adaptation et des solutions technologiques telles que la capture et l’élimination du carbone — toutes deux éminemment sensées, bien que considérées par les écologistes intransigeants comme équivalentes à « abandonner » les efforts pour réduire les émissions — Fursman a divisé l’attitude de l’humanité face à la crise en trois phases historiques. D’abord est venue une époque d’activisme dans les années 90, suivie d’une décennie d’optimisme ; maintenant, nous sommes entrés dans une époque d’apathie bien plus sinistre.

L’âge de l’optimisme a atteint son apogée en Grande-Bretagne en juin 2019, lorsque la nation est devenue la première économie du G7 à s’engager à atteindre le Net Zéro d’ici 2050. L’amendement à la loi sur le changement climatique de 2008 était si peu controversé que les députés l’ont adopté sans vote. C’était un moment rare de bipartisme sous la présidence de Theresa May. C’était aussi une année d’activisme. Extinction Rebellion a occupé des espaces publics, Greta Thunberg a réprimandé le parlement britannique, et en septembre, dans des villes du monde entier, au moins quatre millions de jeunes, dont beaucoup étaient des absents souriants dans leurs uniformes scolaires, sont descendus dans la rue pour exiger une action radicale. L’industrie aéronautique, si ébranlée par la honte des vols, a même demandé dans une publicité nerveuse de KLM : « Pourriez-vous prendre le train à la place ? La prochaine fois, pensez à voler de manière responsable. »

Puis est arrivé le Covid, suivi de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a mis en lumière, selon les mots de Fursman, « une réalité fondamentale : face à des difficultés financières, la stabilité économique domestique et le coût de la vie prennent le pas sur l’action climatique ».

Dans le tumulte qui a suivi l’intervention du TBI, Stern a décrit le document de Fursman comme « embrouillé et trompeur ». « Si le Royaume-Uni vacille sur sa route vers le Net Zéro, » a-t-il poursuivi, « d’autres pays pourraient devenir moins engagés. » Pourtant, peu importe si le gouvernement britannique « vacille », l’avenir du monde ne sera pas déterminé par l’action climatique ici.

La part du Royaume-Uni dans les émissions mondiales est de 1 % et en baisse. Son image de soi en tant que succès de la décarbonisation doit moins aux politiques de Net Zéro qu’au fait que le Royaume-Uni est une économie post-industrielle délocalisant ses émissions vers des pays asiatiques qui produisent les aliments transformés, les vêtements et l’électronique que nous aimons acheter. En gros, nous et une grande partie du reste de l’Europe avons émis, tandis que la Chine a dépassé l’Amérique en tant que plus grand émetteur mondial il y a plus de 20 ans.

Au lieu de cela, ce sont les émetteurs de plus en plus nombreux du monde en développement — Chine, Inde, Asie du Sud-Est et Afrique — qui décideront de ce qui se passera ensuite. Ces marchés devraient maintenant recevoir un afflux sans précédent de financements climatiques abordables pour leur permettre de nourrir, loger et fournir de l’énergie à leur population sans brûler la planète. Et pourtant, pour des raisons d’endettement, de mauvaise solvabilité et de rendements supérieurs à Wall Street, cela ne se produit pas, sauf dans le cas de la Chine. Selon l’Agence internationale de l’énergie, 90 % des nouveaux investissements dans l’énergie propre ont été dirigés vers le monde riche, plus la Chine, depuis 2021. Seulement 2 % ont été alloués à l’Asie du Sud-Est. Et en 2024, les investissements dans l’énergie verte en Afrique, dont la population devrait doubler d’ici 2070, ont totalisé un dérisoire 22 milliards de dollars. C’est le facteur le plus significatif de notre situation actuelle. Mais ce n’est pas le seul, et, encore une fois, la politique est à blâmer.

Bien loin d’être le sujet d’un consensus international, le Net Zéro est devenu une notion aussi divisive que la « guerre contre le terrorisme » de Bush et Blair au début des années 2000, et sans bonne raison, car tandis que la guerre contre le terrorisme était une entreprise mensongère déguisée en mission exaltante, le Net Zéro était autrefois un objectif plus ou moins atteignable, détruit par la politique. En tant que premier ministre, Blair a comparé la lutte contre le changement climatique à la bataille contre le fascisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et c’est son gouvernement qui a publié le premier projet de loi sur le changement climatique qui est devenu loi. Mais il a également refusé de mettre fin au statut d’exonération fiscale du carburant aérien parce que cela aurait mis en péril les grandes vacances d’été britanniques.

Peu de politiciens ont l’intégrité et les moyens de gérer une question qui mettrait à l’épreuve les capacités des plus grands visionnaires. Nous ne leur demandons pas non plus de le faire. Mais la proposition si clairement exposée par Stern en 2006 — essentiellement, payer pas très cher maintenant pour éviter un monde de souffrances plus tard — a été ignorée par nos dirigeants et de nombreux électorats. Planifier à long terme, semble-t-il, est un anathème à notre approche instantanée de l’allocation de capital, de la communication et du succès électoral. En effet, il se peut que la démocratie électorale dans son état actuel de dégénérescence soit fondamentalement inadaptée au type de changement systémique que la crise exige. Que la Chine continue de mettre en service des centrales à charbon ne devrait pas occulter le fait que la République populaire a élaboré de loin le plan le plus plausible pour la transition vers les énergies renouvelables de toutes les grandes économies.

Étant donné que le modèle chinois ne peut pas être facilement adapté en Occident, et que le changement significatif ici ne viendra que de la pression populaire sur les élites politiques et économiques, ce qui manque le plus clairement dans le débat actuel est le bruit fort et ingouvernable de ceux qui ont le plus à perdre.

Car bien que l’anxiété climatique puisse traverser nos jeunes suivis et choyés, il n’y a aucun signe de nouvelles manifestations de masse. Les activistes d’Extinction Rebellion sont référés à Prevent. Greta s’agite pour Gaza. Les parents conseillent à leurs enfants de se concentrer sur leurs examens. Comme me l’a dit un professeur de théologie dans un grand lycée londonien, l’exubérance montrée par les élèves lors de la manifestation de septembre 2019, et le soutien de l’école à leur cause, a cédé la place à « un sentiment de désespoir ».

Une jeunesse infantilisée et castrée n’est pas un moteur de changement révolutionnaire. Et pourtant, il y a deux raisons pour que les jeunes agissent. D’un côté négatif, et pour descendre dans le vernaculaire, bien que la planète soit dans une certaine mesure manifestement et inévitablement en difficulté, si aucune action n’est entreprise, cela deviendra pire que difficile. Cela deviendra de plus en plus inhabitable.

La deuxième raison n’est pas du tout négative. C’est un message inspirant d’émancipation qui peut être résumé dans les mots de Jeremy Oppenheim, dont l’entreprise, Systemiq, canalise des investissements et de l’expertise dans des mesures climatiques à travers le monde. « La durabilité, » écrit-il, « est une promesse de liberté : liberté de l’air pollué, de l’énergie inabordable, des systèmes alimentaires qui nuisent à notre santé et à nos écosystèmes, et des plastiques et produits chimiques qui détruisent notre environnement… Ce n’est pas une question de restrictions ou de peur — c’est la possibilité d’une vie meilleure. » Cette « vie meilleure » est une vie d’abondance où la météo est notre amie, notre nourriture a réellement du goût, et nous prospérons en partenariat intelligent avec les forces de la nature. Que pourrait-il y avoir de plus excitant que cela ?

Il est révélateur que l’intervention la plus significative sur le climat ces dernières années provienne d’un ancien premier ministre septuagénaire ayant un problème de confiance. Il est temps que les jeunes commencent à s’approprier cette crise ; il est temps pour eux de se débarrasser des écouteurs à réduction de bruit et d’essayer d’atteindre une vie meilleure.