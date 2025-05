Dans la matinée de mercredi, des missiles indiens ont traversé le Pakistan et détruit neuf sites abritant ce que New Delhi a qualifié d’« infrastructure terroriste ». Avec deux puissances nucléaires qui se font face, le potentiel de guerre rend évidemment le monde nerveux, la France et les États-Unis étant deux des pays occidentaux appelant à la retenue. En vérité, l’action militaire de l’Inde n’est guère surprenante. Après que 26 touristes ont été sauvagement abattus au Cachemire le mois dernier, le gouvernement indien devait agir. L’objectif de cette attaque atroce — les hindous et les chrétiens ont été ciblés pour être abattus en raison de leur foi et abattus devant leurs épouses — était de semer la discorde sectaire en Inde, de paralyser le lent chemin vers la stabilité du Cachemire et de soumettre l’Inde à une mutilation territoriale au nom de la foi.

Heureusement, les Indiens n’ont pas mordu à l’hameçon. Les touristes continuent de visiter le Cachemire, et il n’y a pas eu de violence interreligieuse en Inde. Mais New Delhi ne pouvait guère être censé tolérer ce qui était la pire attaque terroriste contre ses civils depuis 2008, lorsque des terroristes pakistanais ont massacré leur chemin à travers Mumbai pendant plusieurs jours. Les cerveaux derrière cette atrocité restent des citoyens libres au Pakistan, protégés par ses forces armées et ses agences de renseignement. « Combien l’Inde va-t-elle endurer ? » s’est demandé le Washington Post, il y a presque deux décennies, en réponse à une série d’attaques terroristes soutenues par le Pakistan contre l’Inde. À l’époque, la patience de l’Inde semblait himalayenne. Le gouvernement laïque qui dirigeait alors l’Inde, profondément investi dans la création d’une paix durable avec le Pakistan par le biais d’un dialogue ininterrompu, a résisté à chaque acte d’agression cherchant à faire dérailler son progrès économique et sa cohésion sociale.

Les habitudes de l’Inde ont changé une fois que Narendra Modi, un nationaliste hindou qui a fait campagne sur la promesse de punir le Pakistan pour son parrainage du terrorisme, a été élu Premier ministre en 2014. Modi était d’accord avec ceux qui croyaient que la possession d’armes nucléaires ne devrait pas accorder au Pakistan l’impunité de saigner l’Inde par le biais de ses proxys jihadistes. Pourtant, Modi a d’abord fait tout son possible pour améliorer les relations avec Islamabad, faisant un arrêt imprévu à Lahore en 2015 pour approfondir les liens avec sa direction civile. Cependant, quelques jours après son retour en Inde, une base aérienne a été frappée par une attaque terroriste. L’effort de l’Inde pour lancer une enquête conjointe avec le Pakistan n’a abouti à rien. Lorsque une autre attaque terroriste a ciblé un poste de l’armée indienne plus tard cette année-là, Modi a ordonné une action militaire contre les installations terroristes à travers la Ligne de contrôle qui divise le Cachemire entre le Pakistan et l’Inde. Trois ans plus tard, en 2019, il a autorisé une deuxième opération transfrontalière en réponse à une autre provocation terroriste.

L’ampleur de l’horreur du mois dernier, cependant, signifiait que New Delhi avait échoué à établir une dissuasion et devait intensifier sa réponse et augmenter les coûts pour le Pakistan. Il a donc sélectionné et frappé des cibles non seulement à l’intérieur du Cachemire occupé par le Pakistan, mais aussi dans la province du Pendjab, le noyau du pouvoir au Pakistan. Pourtant, malgré le fait que ce soit la plus grande attaque aérienne subie par le Pakistan depuis la guerre indo-pakistanaise de 1971, aucune des installations militaires du pays n’a été touchée. En effet, l’Inde les a consciemment épargnées, espérant éviter d’escalader la crise en un conflit à grande échelle. Si c’était la sortie intégrée dans l’opération de l’Inde, le Pakistan semble peu disposé à l’accepter. Islamabad a déjà juré de riposter, et il y a eu de violents bombardements de zones civiles du côté indien de la Ligne de contrôle au Cachemire. L’Inde, pour sa part, a ordonné des exercices nationaux en préparation d’incursions de l’autre côté de la frontière. Aujourd’hui, un essaim de drones indiens est apparu dans le ciel au-dessus des grandes villes pakistanaises ; l’un a détruit une batterie de défense aérienne à Lahore, la capitale du Pendjab ; un autre s’est écrasé à Rawalpindi, le quartier général de l’armée pakistanaise. Tout en réitérant qu’elle est engagée dans la « non-escalade », New Delhi souligne également que la balle est dans le camp du Pakistan : si Islamabad refuse de reculer, l’Inde est prête à intensifier ses opérations.

Y aura-t-il une guerre ? L’Inde et le Pakistan se sont déjà retirés du bord du gouffre par le passé, notamment en 2001 lorsque des terroristes soutenus par le Pakistan ont tenté de prendre d’assaut le parlement indien. De plus, il existe une conviction tacite des deux côtés que l’autre respectera cette tradition. Une telle confiance, hélas, est mal placée — tout comme la croyance que les armes nucléaires n’entreront jamais en jeu. En 1999, l’armée pakistanaise a déployé des armes atomiques contre l’Inde mais les a retirées sous une pression intense des États-Unis. En même temps, l’arsenal nucléaire du Pakistan est dangereusement vulnérable à la saisie par des éléments renégats : au moins une demi-douzaine d’installations nucléaires pakistanaises ont résisté à des attaques de jihadistes élevés par ses propres forces armées pour saigner l’Inde. AQ Khan, le métallurgiste qui a construit la bombe nucléaire du Pakistan en utilisant des plans qu’il a volés à des installations nucléaires civiles en Occident qui l’employaient autrefois, a tenté de vendre la technologie nucléaire sur le marché noir à une longue liste de clients comprenant l’Iran et la Corée du Nord.

La supériorité conventionnelle de l’Inde pourrait inciter le Pakistan à déployer son arme de dernier recours. En cas de guerre, le Pakistan a produit des ogives nucléaires tactiques à lancer sur des colonnes de soldats indiens pénétrant sur son territoire. Même sans l’utilisation d’armes nucléaires, une guerre à grande échelle, tout en dévastant le Pakistan, laisserait l’Inde dans une situation pire. Islamabad perdrait relativement moins parce qu’il a si peu à perdre. Sa politique est déchirée par la corruption ; son économie s’est effondrée ; et le pays survit effectivement grâce à la bienveillance des prêteurs étrangers.

L’Inde, avec tous ses problèmes, avance économiquement. Entre 2012 et 2022, le pays a sorti 170 millions de personnes de la pauvreté. Une guerre avec le Pakistan gaspillerait les énergies et les ressources nécessaires pour améliorer la vie de ses citoyens. Le journaliste Fareed Zakaria a un jour décrit le Pakistan comme un cambrioleur qui entre chez vous et menace de se tirer une balle dans la tête sur votre tapis le plus précieux si vous ne lui donnez pas ce qu’il veut. La plus grande arme du Pakistan contre l’Inde est sa capacité à frustrer le progrès de son rival en l’enlisant dans une guerre qu’il ne peut se permettre.

L’Inde doit donc désamorcer cette crise — et pas seulement pour sa prospérité à court terme. Éviter un nouvel enlisement avec le Pakistan est tout aussi vital pour sa stabilité future. L’animosité entre les deux pays est le produit d’idéologies nationales qui sont irréconciliables : l’un se considère comme le véritable foyer des musulmans du sous-continent ; l’autre se voit, du moins en théorie, comme le praticien d’un nationalisme laïque pluraliste qui transcende la religion. L’un annule l’autre, et les deux ne peuvent coexister que s’ils existent en isolement. Cela explique pourquoi les plus longues périodes de paix entre les deux nations ont eu lieu lorsqu’elles se sont rejetées mutuellement. Comme un couple divorcé, les deux pays — en particulier le Pakistan — ont besoin de temps séparés pour développer des identités culturelles indépendantes. Malheureusement, au détriment de leurs peuples, les deux pays se sont affrontés depuis le départ des Britanniques du sous-continent.

Inventé pour servir de refuge aux fidèles musulmans de l’Inde, le Pakistan a cherché à légitimer son existence en se transformant en gardien de la foi. Les personnes qui composent le Pakistan étaient, il y a seulement quelques générations, principalement des hindous de castes inférieures qui se sont convertis — ou ont été forcés de se convertir — à l’islam. Mais l’État a réprimé la culture pré-islamique des territoires sur lesquels il a été greffé, et il a glorifié des figures musulmanes arabes du passé qui avaient autrefois pillé, molesté et tué les ancêtres des Pakistanais modernes.

Les dirigeants du Pakistan ont invoqué la religion pour unir son peuple contre « l’Inde hindoue » presque dès la naissance de l’État, envoyant des jihadistes « irréguliers » en 1947 — quelques semaines après la Partition de l’Inde — pour annexer le Cachemire, qui était alors un royaume souverain. Les Cachemiris, plutôt que de se rendre, ont riposté et ont demandé l’aide de l’Inde pour repousser les envahisseurs. Après l’accession du Cachemire à l’Inde, le premier dirigeant démocratiquement élu de l’État, Sheikh Abdullah, un socialiste très populaire, a exposé les choix devant les Cachemiris. L’engagement de l’Inde envers « une démocratie laïque fondée sur la justice, la liberté et l’égalité », a-t-il expliqué, annulait « l’argument selon lequel les musulmans du Cachemire ne peuvent pas avoir de sécurité en Inde. » La constitution de l’Inde, a déclaré Abdullah, « a amplement et définitivement rejeté le concept d’un État religieux, qui est un retour au médiévalisme. » Abdullah a dénoncé le Pakistan, une quasi-théocratie qui venait de mener une guerre pour s’emparer du Cachemire, comme « un État féodal » où « l’appel à la religion constitue une approche sentimentale et erronée. » Mais son rejet du Pakistan était aussi un rappel pour New Delhi que le laïcisme était la condition non négociable de l’allégeance du Cachemire à l’Inde. Les Cachemiris, a-t-il dit, « n’accepteront jamais un principe qui cherche à favoriser les intérêts d’une religion ou d’un groupe social contre un autre. »

Au cours de la dernière décennie, l’Inde a frôlé ce que Jawaharlal Nehru, le premier ministre du pays, craignait le plus : un Pakistan hindou. Le conflit en cours avec le Pakistan semble avoir rappelé aux dirigeants actuels de l’Inde la valeur du pluralisme indien. New Delhi a fait tout son possible pour souligner sa nature composite. Elle a même délégué le travail d’informer le monde sur l’action militaire de l’Inde à une colonelle qui se trouve être musulmane. Si cette confrontation avec un État ethno-religieux explicite rappelle aux Indiens — et au gouvernement indien — la valeur de la multiplicité religieuse, linguistique et culturelle à domicile, cela en vaudra la peine.

Mais une Inde qui réussit à maintenir sa diversité est considérée comme une menace par le Pakistan car elle contredit sa logique fondamentale selon laquelle les musulmans et les hindous sont deux nations immiscibles qui ne peuvent pas vivre ensemble. Et donc le Pakistan perpétue le souvenir douloureux de la Partition de l’Inde en maintenant vivant le conflit au Cachemire. Les dirigeants en uniforme du Pakistan ne se soucient pas du peuple du Cachemire — un fait qu’ils ont démontré encore et encore en attirant de jeunes hommes cachemiris dans des camps d’entraînement terroriste et en les renvoyant comme des bombes humaines. Ils ne se soucient pas non plus du territoire du Cachemire : en 1963, ils ont cédé une partie de l’État sous leur occupation à la Chine. Ses proclamations de solidarité islamique ont aussi ses limites : pour un État qui dénonce sans cesse l’Inde, Israël et la France pour leur traitement des musulmans, le Pakistan est toujours heureux de défendre le traitement des musulmans ouïghours en Chine.

L’Inde ne peut rien résoudre de tout cela. Le mieux qu’elle puisse espérer est de s’isoler du Pakistan. New Delhi doit clairement se préparer à la contre-réaction du Pakistan. Mais si et quand le Pakistan riposte, plutôt que de répondre, l’Inde devrait être prête à aller de l’avant, poursuivant l’isolement diplomatique du Pakistan et renforçant la sécurité intérieure. Un détachement complet du Pakistan, combiné à un renforcement de la défense à domicile, est ce que l’Inde doit à son peuple.