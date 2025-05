La semaine dernière, des militants ont tué 26 civils, principalement des touristes, au Cachemire, la région disputée entre l’Inde et le Pakistan.

Le meurtre de 26 civils serait une mauvaise nouvelle n’importe où dans le monde, mais au Cachemire, cela pourrait être bien pire. Les tensions entre les deux nations ont toujours été élevées, depuis qu’elles ont été séparées lors de la partition de l’Inde britannique en 1947, mais ces dernières années, elles ont encore augmenté.

Le Cachemire est souvent au centre de ces tensions. Bien qu’il fasse formellement partie de l’Inde, il a bénéficié d’un statut spécial, largement autonome, depuis la partition, mais en 2019, l’Inde a effectivement mis fin à cela, conduisant le Pakistan à dégrader ses relations diplomatiques et à suspendre le commerce.

Les attaques de la semaine dernière ont apparemment amené les deux pays au bord du conflit : le gouvernement indien a accusé le Pakistan de soutenir l’attaque, tandis que le Pakistan a déclaré s’attendre à une contre-attaque des forces indiennes.

Une guerre pourrait avoir des conséquences profondes. L’Inde est de plus en plus une puissance manufacturière ; notamment, elle est le plus grand fournisseur mondial de médicaments génériques. L’Inde se situe également en amont de son voisin dans le vaste système fluvial de l’Indus, dont le Pakistan dépend pour son agriculture et sa production d’énergie : après les attaques, New Delhi a suspendu le Traité de l’eau de l’Indus, qui promettait de ne pas limiter les flux d’eau, suscitant des craintes qu’elle puisse utiliser l’eau comme une arme. Et, bien sûr, les deux pays possèdent des armes nucléaires : un conflit croissant entre les deux pourrait conduire au premier échange nucléaire de l’histoire.

Tout cela rend vital de comprendre les résultats probables de l’attaque. Le Swift Centre, une organisation à but non lucratif qui aide les organisations à améliorer leur capacité à prédire et à répondre à l’avenir, a chargé son réseau mondial de prévisionnistes professionnels et primés de faire des prévisions rapides sur ces résultats. Plus précisément, les prévisionnistes de l’organisation ont examiné la probabilité de conflit lui-même ; et ensuite, si ce conflit se produit, la probabilité d’une escalade majeure, les impacts probables sur les exportations pharmaceutiques, le Traité de l’eau de l’Indus, et les risques de guerre nucléaire.

Q1 : Les forces militaires nationales, les milices et/ou le personnel des forces de l’ordre de l’Inde et du Pakistan s’engageront-ils dans une confrontation létale entraînant au moins 100 victimes en uniforme avant le 15 mai ?

Prévision moyenne : 8,5 %, plage de 2 % à 28 %

Les prévisionnistes ont d’abord été interrogés sur la probabilité qu’ils pensaient qu’un conflit conventionnel significatif se produise : spécifiquement, un conflit causant au moins 100 victimes en uniforme entre les deux pays dans les deux prochaines semaines.

Ils pensaient que c’était relativement peu probable, bien que ce ne soit pas impossible, et certains pensaient que le risque était significatif.

En général, les prévisionnistes commencent par essayer d’évaluer le taux de base de tels événements : à quelle fréquence ils se produisent en temps ordinaire, une position initiale qui peut ensuite être mise à jour avec de nouvelles informations.

L’un d’eux a noté que bien que les tensions soient élevées et que des disputes frontalières occasionnelles se produisent, les grands conflits armés entre les forces officielles de l’État sont rares : « le conflit de Kargil en 1999 a été la dernière fois que les décès ont atteint trois chiffres. Avant cela, c’était en 1990. »

Il y a eu des escarmouches plus petites depuis lors, mais les décès n’ont jamais dépassé la dizaine. Comme point de départ, certains prévisionnistes pensaient que le taux de base devrait être bas : au cours des 35 années depuis 1990, il n’y a eu que deux conflits qui auraient compté, donnant un taux de base annuel de moins de 6 %. Puisque la prévision ne regarde que deux semaines en avant, le taux de base devrait être proportionnellement plus bas.

D’autres pensaient que puisque certaines escarmouches transfrontalières avaient déjà commencé, une meilleure façon de trouver un taux de base serait de regarder combien de ces escarmouches se transforment en conflits plus importants. Depuis la dernière guerre officielle entre les deux pays en 1971, un prévisionniste a compté six conflits plus petits, dont, ont-ils soutenu, un seul – 1999 – a clairement atteint le seuil pour la prévision d’aujourd’hui, donnant un taux de base par incident d’environ 15 %.

Mais l’Inde a clairement déclaré qu’elle répondrait, et le Pakistan a commencé à déplacer des troupes au Cachemire. « Clairement, c’est la crise la plus significative à laquelle les deux pays sont confrontés depuis 2019 », a déclaré l’un d’eux. Un autre a soutenu que « les conflits Inde-Pakistan ont généralement été des non-événements au cours des dernières décennies », mais il y a des raisons de penser que cette fois-ci est différente : les niveaux de nationalisme sont extrêmement élevés dans les deux pays, et l’animosité a augmenté ; le Pakistan est en proie à une crise économique et sociale de longue durée, et une guerre avec l’Inde pourrait renforcer la légitimité vacillante de son régime ; et l’attaque d’Israël contre le Hamas a fourni un précédent pour des attaques transfrontalières majeures en réponse à des incidents de terrorisme. De plus, les États-Unis, habituellement un intermédiaire entre les deux, semblent ne pas s’engager.

D’un autre côté, deux semaines est un temps très court, et « la dissuasion nucléaire, la fragilité économique et la pression diplomatique de tiers » agissent toutes comme des freins à l’escalade, a soutenu un prévisionniste.

Q2. Le nombre total combiné de décès parmi les forces militaires nationales, les milices et/ou le personnel des forces de l’ordre de l’Inde et du Pakistan dépassera-t-il 1 000 avant le 30 juin 2025 ?

S’il y a 100 victimes en uniforme ou plus d’ici le 15 mai : 19 % (plage de 3,6 % à 35 %)

S’il y a moins de 100 victimes en uniforme d’ici le 15 mai : 2,3 % (plage de 0,5 % à 8,5 %)

Les prévisionnistes ont également été interrogés sur la probabilité qu’une guerre plus importante éclate cet été. Plus précisément, on leur a demandé la probabilité que cela se produise si le conflit de 100 victimes se produisait, et si ce n’était pas le cas.

En résumé, ils pensaient que s’il n’y avait pas 100 victimes d’ici le 15 mai, il était très peu probable (2,3 % de chance). Certains ont même estimé la probabilité à 8,5 %, mais dans l’ensemble, ils pensaient qu’il est « vraiment peu probable qu’il n’y ait rien pendant 15 jours, puis quelque chose d’aussi énorme ».

Mais s’il y a 100 victimes ou plus, alors la probabilité d’une guerre sérieuse commence à devenir très préoccupante. L’un des prévisionnistes les plus optimistes a déclaré que même si le nombre est atteint, « l’objectif des deux côtés sera de réduire les hostilités avant qu’elles ne deviennent incontrôlables », mais d’autres étaient beaucoup moins optimistes : 100 victimes impliqueraient des combats « féroces et tendus », et les émotions seraient à leur comble dans les deux pays, augmentant la chance d’escalade. « S’il y a 100 victimes ou plus dans les deux prochaines semaines, alors je vois une probabilité d’un sur trois d’atteindre quatre chiffres d’ici le 30 juin. »

Q3. Le Traité des eaux de l’Indus (IWT) entre l’Inde et le Pakistan, qui régit la distribution de l’eau du bassin du fleuve Indus, sera-t-il entièrement rétabli d’ici le 31 décembre 2025 ?

S’il y a moins de 100 victimes en uniforme d’ici le 15 mai : 67 % (plage de 40 % à 98 %)

S’il y a 100 victimes en uniforme ou plus d’ici le 15 mai : 22 % (plage de 2,3 % à 66 %)

L’IWT est un point de tension significatif entre l’Inde et le Pakistan, comme mentionné ci-dessus. Le cabinet indien a annoncé le 23 avril, après les attaques au Cachemire, que le traité était « suspendu avec effet immédiat, jusqu’à ce que le Pakistan renonce de manière crédible et irrévocable à son soutien au terrorisme transfrontalier ».

C’est la première fois que le traité est suspendu depuis son introduction en 1960, y compris pendant les guerres indo-pakistanaises de 1965 et 1971 et de nombreux conflits plus petits.

Les prévisionnistes ont donc estimé qu’en supposant que les escarmouches s’apaisent avant d’atteindre 100 décès, il est probable qu’il soit rétabli. Cependant, s’il y a un conflit significatif – comme dans le scénario des 100 décès – « il sera politiquement plus difficile pour les deux parties de rétablir le traité avant la fin de l’année », a soutenu un prévisionniste.

Un prévisionniste a pensé que l’Inde pourrait voir le conflit comme un prétexte pour mettre fin à un traité qu’elle ne souhaite plus respecter, « pour revendiquer plus d’eau pour la consommation et la production d’énergie ». Une attaque à plus grande échelle renforce ce prétexte.

D’autre part, il ne semble pas y avoir de disposition dans le traité permettant à l’une ou l’autre des parties de sortir unilatéralement, ce qui affaiblit le prétexte, et la Chine – qui contrôle les sources de l’Indus et a donc un levier sur l’Inde – exercerait probablement des pressions sur New Delhi.

Certains prévisionnistes ont noté que le résultat est plus susceptible d’être symbolique que pratique, puisque l’Inde n’a probablement pas la capacité de modifier de manière significative le cours de l’Indus, mais l’un d’eux a soutenu que les récentes améliorations des infrastructures « offrent la capacité de stocker l’eau à grande échelle, ce qui permet à l’Inde d’utiliser plus significativement l’eau comme arme de guerre à long terme. »

Q4. Quelle sera la valeur totale, en USD, des exportations pharmaceutiques de l’Inde au cours de l’année civile 2025 ?

S’il y a 100 ou plus de victimes en uniforme d’ici le 15 mai : 29 milliards de dollars (intervalle de confiance de 80 % : 22 milliards à 34 milliards)

S’il y a moins de 100 victimes en uniforme d’ici le 15 mai : 31 milliards de dollars (intervalle de confiance de 80 % : 24 milliards à 35 milliards)

L’industrie pharmaceutique générique de l’Inde représente environ un vingt-cinquième de ses exportations totales, et le secteur a connu des taux de croissance spectaculaires ces dernières années. Si une guerre les interrompait ou les réduisait considérablement, cela nuirait à l’économie indienne et aux stocks de fournitures médicales de plusieurs pays.

Les prévisionnistes estimaient que même en cas de conflit causant 100 ou plus de victimes, l’impact sur l’industrie pharmaceutique indienne serait probablement faible. « Seule une guerre majeure, massivement destructrice, affectera significativement les entreprises pharmaceutiques indiennes et leurs exportations », a déclaré un prévisionniste.

En partie, cela est dû au fait que le Pakistan n’est qu’un petit marché d’exportation, tandis que les États-Unis représentent environ 7 milliards de dollars des quelque 30 milliards exportés chaque année, et Washington serait peu susceptible de réduire ces achats à la suite d’une guerre.

Un prévisionniste a noté que deux grands ports indiens se trouvent au Gujarat, un État à la frontière avec le Pakistan, ce qui pourrait poser un problème pour les exportations en cas de guerre. Mais ils ont également déclaré que la majorité des exportations pharmaceutiques passent par le port de Mumbai, plus au sud et probablement en dehors de toute zone de conflit naval. Ils ont également déclaré que la guerre serait peu susceptible d’impliquer des batailles navales : « Les frappes aériennes et les forces spéciales/terrestres ont été les réponses privilégiées lors des conflits précédents. »

Plusieurs prévisionnistes pensaient qu’une menace beaucoup plus imminente pour le secteur pharmaceutique indien était les tarifs américains.

Q5. L’Inde ou le Pakistan utiliseront-ils une arme nucléaire, y compris des armes nucléaires tactiques ou de champ de bataille, dans le contexte d’un conflit militaire entre l’Inde et le Pakistan ?

S’il y a 100 ou plus de victimes en uniforme d’ici le 15 mai : 3,3 % (plage : 0 % à 5 %)

S’il y a moins de 100 victimes en uniforme d’ici le 15 mai : 1,6 % (plage : 0 % à 1,4 %)

C’est sûrement la question qui pèse le plus lourdement dans l’esprit des gens. Rassurants, les prévisionnistes estimaient qu’une guerre nucléaire était peu probable même en cas de conflit significatif, bien qu’une chance sur 30 reste inquiétante. « Je ne pense pas que l’Inde et le Pakistan souhaitent que le conflit actuel s’intensifie », a déclaré l’un d’eux, « et je ne peux pas imaginer que l’une ou l’autre des parties veuille ou envisage d’utiliser une arme nucléaire en premier. » Donc, à moins que les deux parties ne se méprennent sur les intentions de l’autre, ou qu’il y ait une sorte d’accident – pas impossible dans un environnement tendu et volatile avec deux pays ayant des chaînes de commandement mal définies – alors la guerre nucléaire est peu probable.

« Les prévisionnistes estimaient qu’une guerre nucléaire était peu probable même en cas de conflit significatif. »

L’un d’eux a évoqué la possibilité d’un scénario de « major fou », dans lequel un commandant local a le contrôle de lancement sur des armes nucléaires tactiques et en utilise une pour ralentir une avancée ennemie, mais « bien qu’il y ait une incertitude sur les mécanismes de sécurité du Pakistan concernant les armes nucléaires », il semble que les ogives soient conservées séparément des véhicules de lancement, rendant un tel résultat moins probable.

Un autre prévisionniste a soutenu que le « major fou » pourrait ne pas être nécessaire : la doctrine militaire pakistanaise envisage explicitement l’utilisation d’armes nucléaires tactiques s’ils perdent une guerre conventionnelle. Et son seuil d’utilisation des armes nucléaires est « flou et relativement non communiqué », ce qui signifie que les efforts de l’Inde pour mener une guerre limitée contre lui pourraient accidentellement le déclencher.

Cela dit, tous les prévisionnistes estimaient que dans les deux scénarios, une escalade nucléaire était un résultat peu probable. Les deux parties possèdent des armes nucléaires depuis des décennies maintenant, et même les précédents conflits majeurs, comme en 1999, n’ont pas conduit à un échange nucléaire. « La guerre de Kargil a montré qu’il est possible de prévenir l’escalade nucléaire même à des niveaux de pertes plus élevés dans un conflit conventionnel », a déclaré l’un d’eux, bien que « une escalade conventionnelle massive menaçant le statu quo territorial au Cachemire pourrait effectivement déclencher une réaction nucléaire pakistanaise, même si ce n’est que tactique. »