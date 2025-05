Lorsque, en réaction à la guerre à Gaza, les Houthis du Yémen ont commencé à imposer leur blocus sur la mer Rouge, cela a été perçu comme un signe certain de l’affaiblissement du pouvoir américain : un hégémon mondial permettait que son contrôle sur une route maritime vitale soit contesté. Dans leur empressement à comprendre pourquoi cela pouvait se produire, les détracteurs de l’ancien président ont affirmé qu’il était tout simplement trop faible, trop conciliant pour utiliser toute la puissance militaire de l’Amérique afin d’éradiquer le problème.

En fait, en réponse, Biden a autorisé non pas une mais deux campagnes militaires. La première était l’Opération Prosperity Guardian, qui visait à combiner la puissance navale américaine avec une coalition d’États volontaires pour protéger le transport maritime et briser le blocus. Cela s’est rapidement transformé en un embarrassant fiasco, alors que la plupart des partenaires de la coalition se sont retirés et que des navires continuaient d’être touchés par des missiles Houthis. Ainsi, en janvier 2024, l’Opération Poseidon Archer a été lancée, impliquant des avions britanniques ainsi qu’américains tentant de bombarder les Houthis jusqu’à leur soumission. Ici encore, l’opération a échoué, ne faisant presque rien pour réduire les attaques Houthies ou ouvrir la mer Rouge au transport maritime. Mais même alors, Biden a été blâmé ; l’énorme armée américaine était retenue d’une manière ou d’une autre. Ainsi, la conclusion naturelle était qu’une fois Trump au pouvoir, les gants seraient retirés.

Les critiques de Biden avaient en fait en partie raison. Une fois Trump arrivé, les gants ont effectivement été retirés. L’Opération Poseidon Archer a été suivie de l’Opération Rough Rider, en mars de cette année, qui a tenté de montrer une nouvelle réponse militaire américaine beaucoup plus musclée contre les cibles Houthies au Yémen — pendant six semaines. Pendant six semaines, les avions de guerre américains ont bombardé le Yémen jour et nuit, avec de rares et coûteux bombardiers furtifs effectuant des missions depuis Diego Garcia en soutien aux avions basés sur porte-avions. Pourtant, une fois ces six semaines écoulées, Trump a fièrement annoncé que le Yémen avait « surrendered » et qu’il n’était plus nécessaire pour les États-Unis de continuer les bombardements. Un cessez-le-feu avait été négocié par Oman. Cela a été annoncé comme une victoire glorieuse pour l’armée américaine, les Houthis promettant enfin de ne plus attaquer les navires américains, et l’Amérique retournant gracieusement le geste.

Bien sûr, Trump n’a pas mentionné les termes de la « reddition ». Les Houthis devaient simplement cesser d’attaquer les navires américains en échange de l’arrêt des bombardements par l’Amérique ; ils étaient libres de continuer à bloquer la mer Rouge ou à tirer des missiles sur Israël. En d’autres termes, l’Amérique avait donné aux Houthis carte blanche pour poursuivre le comportement qui était la raison pour laquelle l’Amérique était entrée en guerre en premier lieu. Ainsi, qualifier cet accord de reddition était tout à fait approprié ; c’est juste que ce n’étaient pas les Houthis qui brandissaient le drapeau blanc.

Il est très courant de blâmer les revers et même les défaites dans les diverses guerres de choix de l’Amérique comme étant simplement une question de manque de volonté. Si l’Amérique voulait vraiment gagner, elle gagnerait, dit-on ; l’échec des États-Unis est simplement celui où elle n’engage jamais la force nécessaire pour terminer le combat. Mais aujourd’hui, cette excuse sonne creux. L’Opération Rough Rider de Trump, contrairement aux opérations de Biden, a utilisé beaucoup des armes les plus limitées, coûteuses et avancées de l’Amérique pour essayer de ramener les Houthis à la raison. Et pourtant, elle a capitulé. Les leçons ici sont donc assez sombres. La méthode de guerre préférée et de plus en plus la seule viable de l’Amérique — la guerre aérienne — n’est plus rentable ni pratique. Mais les États-Unis n’ont pas d’autres modes de guerre sur lesquels s’appuyer, ce qui signifie que ses jours en tant qu’hégémon militaire touchent probablement à leur fin.

Pour comprendre à quel point la guerre aérienne contre les Houthis est devenue un désastre, il est important de comprendre une règle très basique concernant les inventaires militaires américains. Car bien que, sur le papier, l’Amérique dispose de 11 porte-avions nucléaires, un chiffre impressionnant qui dépasse de loin celui de tout autre pays sur la planète, ce chiffre de premier plan est à peine pertinent dans la pratique.

Pour comparaison, regardez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a deux grands porte-avions, le plaçant près du sommet du classement international en matière de capacité à projeter la force militaire. Mais comme quiconque ayant une certaine familiarité avec la Royal Navy peut vous le dire, ce chiffre ne raconte pas la véritable histoire. Le nombre de porte-avions que le Royaume-Uni peut réellement déployer est bien inférieur, un chiffre qui est assez proche de zéro. Car bien que les navires existent, la Royal Navy manque d’équipage, d’avions, d’escortes et de capacité logistique pour les utiliser réellement pendant une période prolongée dans une vraie guerre. La marine britannique est devenue quelque chose comme un village Potemkine, où des forces superficielles sur le papier cachent une réalité catastrophique de maintenance différée, de budgets insuffisants et de manque de personnel.

Bien que la situation pour la marine américaine ne soit pas aussi désespérée, en pratique, le problème est le même : elle ne peut pas mettre en mer plus de deux à quatre porte-avions à un moment donné. La capacité à augmenter les effectifs en temps de crise est limitée, car les différentes composantes de réserve des forces armées américaines ont catastrophiquement atrophié. Si l’on exclut les porte-avions américains destinés à la ferraille, ou ceux qui manquent actuellement d’un réacteur nucléaire fonctionnel, ou ceux qui sont immobilisés pour maintenance profonde, le nombre de porte-avions actifs et utilisables est d’environ un tiers du nombre sur le papier. La moitié de ces porte-avions étaient utilisés contre les Houthis.

Mais les porte-avions ne sont pas le seul exemple que nous devrions examiner. Pour l’opération Rough Rider, l’armée de l’air américaine a contribué avec environ six bombardiers furtifs B-2 Spirit, sans doute l’avion le plus avancé (et de loin le plus cher) de l’arsenal américain. À première vue, cela semble n’être qu’une fraction de la puissance américaine, car elle dispose d’environ 20 de ces bombardiers dans son inventaire. Mais un examen plus attentif de ces avions suggère que ces six utilisés dans Rough Rider représentent très probablement l’ensemble de l’inventaire opérationnel des bombardiers furtifs américains. Comme les B-2 n’ont pas été construits depuis des décennies, le seul moyen de les maintenir opérationnels est de cannibaliser d’autres B-2 pour des pièces de rechange : en conséquence, un grand nombre ont été fonctionnellement mis à la casse et ne peuvent plus jamais espérer voler à nouveau. Seule la moitié des bombardiers américains répondent même à la qualification de « capable de mission » en moyenne, un statut qui ne signifie pas réellement que l’avion fonctionne ; cela signifie simplement que l’avion n’est pas complètement cassé et inutilisable. Se deux tiers ou moins de ces avions capables de mission peuvent espérer se qualifier pour ce que l’armée américaine classe plutôt comme un statut de « capable de mission complète ». « Capable de mission complète » est le jargon standard du Pentagone ; cela signifie que l’avion est en état de marche, n’a rien de cassé qui soit vraiment important, et peut être utilisé de manière réaliste pour ce pour quoi il a été construit.

Des porte-avions aux bombardiers furtifs, le schéma ici est assez clair, et il est encore corroboré par des témoignages provenant de l’intérieur même du Pentagone. L’Amérique a essentiellement déployé tous les moyens pour attaquer les Houthis, menant une guerre aérienne extrêmement coûteuse et intensive contre une milice contrôlant la majeure partie du Yémen, le quatrième pays le plus pauvre du monde. Le coût d’exploitation d’un bombardier furtif B-2 est extrêmement élevé à l’heure ; et leur revêtement furtif fragile n’est pas particulièrement adapté à l’air marin chaud et salé de Diego Garcia. Vous n’envoyez pas tous ces avions à moins que vous ne soyez vraiment sérieux. L’Amérique a également engagé environ la moitié de ses porte-avions actifs, dépensé une fortune en missiles d’attaque terrestre et de défense aérienne, et elle a même cannibalisé des stocks de munitions et des systèmes de défense aérienne du théâtre d’opérations du Pacifique pour les besoins de l’opération.

Mais alors que les histoires de la campagne commencent à fuiter dans la presse, il est clair qu’aucun de ces efforts n’a eu de bon résultat. Les États-Unis n’ont pas pu établir la suprématie aérienne, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient pas risquer de faire voler leurs anciens avions non furtifs de peur de les perdre. Cela pourrait sembler une preuve que l’Amérique n’essayait encore une fois pas très fort ; car quel genre de guerre est-ce quand vous n’êtes pas prêt à accepter des pertes ? Mais le problème est que l’Amérique ne peut pas se permettre de remplacer les avions perdus et les pilotes tués. Ce n’est pas un problème de lâcheté, mais de génération de force : même si l’armée américaine ne subit aucune perte due au feu ennemi dans les années à venir, elle est toujours censée se réduire de manière précipitée. Cette réduction et cette perte de capacité sont simplement dues à l’usure des avions et des navires américains, avec pas assez de travailleurs, de chantiers navals, d’ingénieurs et de dollars pour les remplacer. Alors que l’Amérique épuise son immense héritage militaire légué par Ronald Reagan et la course aux armements des années quatre-vingt, il n’y a aucun plan pour le remplacer. Pour l’armée américaine, éviter les pertes n’est pas une question de prudence ou de lâcheté ; c’est le résultat d’une incapacité totale à reconstituer la force.

Le résultat de ce talon d’Achille américain a été une dépendance extrêmement coûteuse — en ce qui concerne la défense de la mer Rouge — à des armements dits « à distance » ; des missiles de croisière, par exemple, qui peuvent être lancés de suffisamment loin pour que le feu anti-aérien ne représente pas une menace. Mais même dans ce cas, il y avait des problèmes : selon des rapports divulgués, même le célèbre chasseur furtif F-35 a dû éviter des missiles anti-aériens entrants à au moins une occasion. Lors de l’opération Rough Rider, les États-Unis ont déployé bon nombre de leurs armes les plus rares et sur mesure, telles que le AGM-158 JASSM (missile de croisière à distance air-sol) ainsi que des bombes lourdes et spécialisées pour détruire des bunkers. Encore une fois, d’après tous les comptes rendus, cela a eu peu d’effet. En partie, c’était parce que les États-Unis continuaient de perdre tant de leurs drones MQ-9 Reaper, qui coûtent plus de 30 millions de dollars chacun, et qui étaient censés fournir les renseignements nécessaires pour s’assurer que la campagne de bombardement atteignait ses cibles.

Lorsque Biden a d’abord perdu tout intérêt à défendre la mer Rouge contre les Houthis, les gens étaient consternés. Ne pas en faire assez revenait à dire au monde entier que les États-Unis étaient trop faibles pour maintenir le canal de Suez ouvert. Mais Trump, après avoir réprimandé son prédécesseur, s’est également éloigné et a de facto reconnu le contrôle des Houthis sur le canal. Il semblerait que les États-Unis n’aient en réalité pas beaucoup de cartes à jouer.

« Alors que l’Amérique brûle à travers son immense héritage militaire légué par Ronald Reagan et la course aux armements des années quatre-vingt, il n’y a aucun plan pour le remplacer. »

Trump aurait pu envoyer un autre porte-avions dans la région pour soutenir son opération, portant le total à trois. Mais cela n’aurait guère fait de différence pour la campagne aérienne car le problème de cette offensive n’était pas le manque d’espace sur le pont ou de sorties de chasseurs — les avions américains étaient trop prudents pour s’approcher des défenses aériennes du Yémen, et même les jets furtifs n’étaient pas entièrement en sécurité, selon les rapports. Le problème était le manque de munitions à distance qui peuvent être déployées depuis un point de relative sécurité. Mais celles-ci sont si coûteuses et si limitées qu’il n’y a pas de budget pour les reconstituer lorsque les stocks sont épuisés (un seul JASSM avec une ogive explosive de 450 kilogrammes coûte légèrement moins d’un million de dollars). Des jeux de guerre montrent que les États-Unis manquent de la plupart ou de toutes ces munitions critiques en quelques semaines, voire quelques jours, dans un véritable conflit contre un ennemi de pair comme la Chine.

Encore pire, une grande partie des systèmes d’armement les plus avancés de l’armée américaine dépend des composants et des matériaux tels que les terres rares en provenance de Chine, qui a déjà commencé à imposer de sévères restrictions à l’exportation afin d’étouffer lentement la vie du complexe militaro-industriel américain. En pratique, les États-Unis n’ont pas l’économie pour produire les armes utilisées pour la guerre aérienne à une échelle quelconque, et cela n’a été caché au grand jour que parce que l’armée a navigué sur une aura d’invincibilité.

Alors que l’appétit pour la guerre terrestre a diminué, l’attrait des campagnes aériennes rapides, bon marché et faciles a augmenté. Mais la guerre aérienne n’est plus ce qu’elle était autrefois. L’opération Rough Rider était censée être une démonstration décisive de force contre une nation du tiers monde sous-équipée et divisée en interne. Au lieu de cela, elle a fini par ressembler au dernier hurrah d’une forme de guerre véritablement désuète, incapable de faire face à des systèmes d’armement anti-aériens moins chers et meilleurs.

Toutes ces limitations rendent les discussions actuelles sur une nouvelle campagne de bombardement contre l’Iran totalement surréalistes. L’Iran est bien plus grand que le Yémen, avec un réseau de défense aérienne beaucoup plus robuste. De plus, les distances impliquées sont telles que les avions basés sur porte-avions, même lorsqu’ils sont lancés depuis les rives du golfe Persique, ne peuvent pas réellement atteindre des endroits comme Téhéran et revenir avec un seul plein de carburant. Les chasseurs-bombardiers auront besoin de ravitaillement en vol au-dessus de l’intérieur iranien, et les avions-citernes sont lents, faciles à repérer sur radar et pratiquement sans défense. Même tenter de détruire le réseau de défense aérienne iranien nécessitera d’énormes quantités de munitions de précision à distance, que les États-Unis ne peuvent pas remplacer pratiquement, même s’ils ne luttaient pas contre une crise fiscale massive et des rendements obligataires en forte hausse. Les parties critiques du programme nucléaire de l’Iran sont gardées sous des centaines de pieds de montagne solide ; les États-Unis, en utilisant les armes les plus lourdes et les plus avancées de tout leur arsenal, n’ont pas réussi contre les bunkers et les installations de stockage de missiles des Houthis, beaucoup moins profonds, au Yémen. Tous les problèmes qui ont forcé la reddition tacite de l’Amérique du canal de Suez seraient amplifiés — et seraient beaucoup plus létaux — dans toute campagne contre l’Iran.

Avec des déficits explosifs, une crise politique interne croissante et une armée qui s’effondre lentement, l’Amérique est un léopard qui n’a même pas les moyens d’essayer de changer ses taches. Les généraux savent que le jeu est fini : l’ancien modèle est cassé, il n’y a pas de nouveau modèle à l’horizon, et personne n’a l’énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Ainsi, cette crise massive du pouvoir militaire américain se déroule dans la veine du commentaire d’Ernest Hemingway sur le cours de sa propre faillite : progressivement, puis soudainement.

Il était une fois, il y avait toujours un avion plus grand, une arme futuriste de haute technologie plus avancée, encore un autre tour dans la manche de l’Armée de l’air que l’on pouvait montrer pour faire taire les sceptiques. Mais ces jours sont révolus. La gravité de ce qui s’est passé au Yémen ne s’affirmera que lorsque la classe politique sera prête à faire face au nouveau monde dans lequel nous vivons maintenant : un monde où les États-Unis n’ont plus de nouveaux lapins militaires à sortir de leur chapeau, et ceux qu’ils ont ne suffisent tout simplement pas à se rapprocher de la victoire.