Hay Drive ne ressemble pas à un bastion de gang. Avec ses maisons blanchies à la chaux et ses rangées de paraboles qui se dressent, c’est une vision d’une banlieue écossaise immuable, solide, morne, peut-être un peu pauvre. Mais, le mois dernier, ce coin anonyme du sud d’Édimbourg a explosé de violence. Le 4 avril, vers 1h20 du matin, une maison sur Hay Drive a été incendiée. Le feu s’est rapidement propagé à un voisinage, causant des dommages considérables aux deux. Et ce n’est pas tout. Depuis mars, une douzaine de propriétés ont été victimes d’attaques d’incendie criminel à travers la Ceinture centrale, une campagne accompagnée de fusillades et d’agressions.

La guerre des gangs actuelle en Écosse peut ressembler à une série Netflix, des dynasties mafieuses et des attentats à la bombe incendiaire aux méchants cachés surnommés « Miami ». La querelle actuelle concerne apparemment le vol d’une cargaison de cocaïne d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de livres. Pourtant, au milieu des menaces sur les réseaux sociaux et des exilés de la Costa-del-Dubai, le gangsterisme du pays ressemble en réalité beaucoup à Hay Drive lui-même — un retour étrangement rétro, à une époque avant la migration de masse et où le gangsterisme était strictement local. Tout cela évoque l’isolement relatif de la frange celtique de la Grande-Bretagne et rappelle utilement que tous nos problèmes ne peuvent pas être imputés aux étrangers.

Tout comme le pays lui-même, le crime organisé anglais devient de plus en plus cosmopolite. Dominé par des gangs multinationaux, c’est un bazar grouillant, chaotique et transitoire. Les loyautés changent et les modèles commerciaux s’adaptent, le tout au rythme des commentaires TikTok 24/7 et des crews de grime. Les analystes du renseignement criminel trouvent qu’il est aussi difficile de suivre ces affaires que de clouer de la gelée au mur. En comparaison, le monde souterrain écossais a une ambiance rappelant une rue commerçante de Berkshire vers 1995 : fiable et dominée par de grands noms. Les Daniels et les Lyons, deux des familles criminelles de longue date impliquées dans la querelle actuelle, pourraient tout aussi bien être Debenhams et The Gap. Pour paraphraser un autre classique rétro, c’est un cas de deux tribus vont à la guerre.

J’ai eu un aperçu du crime au nord de la frontière. En tant que détective à Londres, j’ai prêté serment en tant que constable au tribunal de Glasgow. C’était curieusement comme être dans un vieux western, prêtant un serment comme un adjoint et signant un registre. Travaillant sur une enquête de corruption, on m’a donné des pouvoirs de police locaux ; les flics anglais n’ont pas de juridiction en Écosse (sauf pour des infractions spécifiques, généralement liées au terrorisme). En tant que policier londonien, Glasgow me semblait agréablement familier, et pas seulement parce que c’est ma ville écossaise préférée. Avant la fusion en 2013 des forces écossaises dans Police Scotland, la police de la ville faisait partie de la force de Strathclyde, connue sous le nom de « Scottish Met ».

De mon expérience, les officiers de la Met entretenaient une bonne relation de travail avec leurs homologues de Glasgow. Et, comme la Met, les forces environnantes considéraient Strathclyde comme trop dominante. Ils étaient contents de la voir remise à sa place. De nombreux flics de Glasgow déploraient son passage, comme les policiers ont tendance à le faire chaque fois qu’un changement se produit.

Cependant, la critique de la nouvelle force va au-delà de la nostalgie. La politique l’emporte souvent sur l’efficacité opérationnelle, avec une restructuration obsédée par la performance qui absorbe une bande passante organisationnelle mieux dépensée pour la lutte contre le crime. Les relations avec une administration SNP profondément politique ont parfois été tendues aussi — et cela, avant l’enquête sur Nicola Sturgeon. Certains officiers ont également eu l’impression que le SNP se concentrait davantage sur l’indépendance que sur des questions essentielles comme l’éducation, la santé ou même le crime. Cela signifiait-il que la police détournait son attention du crime organisé ? C’est le contexte immédiat dans lequel le gangsterisme écossais doit être envisagé : celui de ministres distraits et d’une force de police mal gérée.

Cependant, le mobsterisme écossais est lié à quelque chose de plus profond que la bureaucratie. Le pays ne compte que 5,5 millions d’habitants, soit environ 8 % de la population du Royaume-Uni. Et, malgré ses différences régionales, il est composé à 95 % de Blancs, ce qui n’est plus le cas de l’Angleterre depuis les années quatre-vingt. Mis à part la question parfois exagérée du sectarisme religieux, cela fait de l’Écosse pratiquement une monoculture, surtout comparée à Birmingham ou Londres. Plus précisément, ces données démographiques rendent également les communautés ouvrières de Glasgow et d’Édimbourg moins transitoires, plus cohésives et plus capables de résister à l’envahissement de la mondialisation par les Somaliens ou les Kurdes.

Ce n’est pas non plus un phénomène uniquement écossais. À travers toute la frange celtique, les anciennes traditions survivent, offrant un véritable folklore horrifique, avec des maisons en feu au lieu de bonhommes en osier. Je pense, par exemple, à Liverpool, qui reste un avant-poste de la République d’Irlande. Liverpool possède le principal port maritime du Royaume-Uni reliant le pays aux champs de coca d’Amérique du Sud. En tant que tel, il est convoité par les criminels. Pourtant, la légende de l’application de la loi dit que même la brutale mafia albanaise se méfie de la ville : les gangs locaux de Scouse sont trop bien organisés et violents. Quant à Belfast ? Les gangs nord-irlandais se chevauchent avec des paramilitaires psychotiques. Ils sont armés de fusils d’assaut et profondément ancrés dans leurs communautés, se pavanant comme des méchants de film d’action. La PSNI, longtemps malmenée, politiquement entravée et sous-financée, ne peut opérer qu’une stratégie d’apaisement et de semi-confinement.

« À travers toute la frange celtique, les anciennes traditions survivent »

Contrastons tout cela avec les familles criminelles traditionnelles de Londres. De nos jours, elles ne sont guères plus que des films directement diffusés en streaming, des mémoires écrites par des fantômes et l’occasionnel enterrement de nonagénaire. Terry Adams, l’ancien fléau de Clerkenwell, passe désormais plus de temps avec sa collection d’art. « Dodgy » Dave Courtney s’est tiré une balle. D’autres « visages » de l’ancienne école gardent la tête basse.

Et ce n’est pas tout. Car en plus de rester principalement épargnés par la diaspora criminelle internationale de la mondialisation, les criminels écossais emploient également un mode opératoire que les Krays et Charlie Richardson reconnaîtraient.

Cette vieille école fonctionne sur la familiarité. Sur les personnalités. Sur une compréhension de la manière de faire des affaires de l’autre côté, que ce soit dans le trafic de drogue, les rackets de protection ou la contrebande. Pas tant de discours de film sur les « codes » ou « l’honneur » — mais plutôt sur le fait de savoir à quoi s’attendre de qui. Les menaces, les actes de violence et les querelles suivent tous un schéma éprouvé. De plus, les criminels entretiennent des liens significatifs avec le monde « respectable » non criminel. Comparé, disons, à Londres ? C’est un anachronisme. Les gangs de codes postaux multiculturels du sud, les dealers de cocaïne de marché intermédiaire et les détaillants de lignes de comté opèrent dans un état relatif d’anarcho-capitalisme débridé.

Ensuite, il y a la corruption. Le crime organisé du genre qui frappe Glasgow et Édimbourg ne peut exister sans pots-de-vin. Je ne suggère pas que l’Écosse soit particulièrement encline à la corruption. Elle est cependant vulnérable pour les raisons que j’ai décrites : une monoculture soudée, dirigée par des élites cliques. C’est pourquoi je suggérerais que les institutions politiques et l’application de la loi au nord de la frontière soient disposées à un type spécifique de compromis. Par exemple, la machine politique dominée par le Parti travailliste à Glasgow, avant l’ascension du SNP, n’était pas étrangère au scandale.

Quant à la police, elle est dans une veine similaire à la corruption qui a affecté la Met jusqu’au début des années 2000, dont une partie impliquait des détectives de la classe ouvrière et les criminels avec qui ils ont grandi. Il y a quelques années, un détective écossais m’a parlé d’une enquête sur l’argent de la drogue. Elle s’est terminée mystérieusement, lorsque la piste s’est trop rapprochée de figures établies. Plus récemment, l’unité de lutte contre le crime organisé et le terrorisme de Police Scotland a été récemment compromise par des détectives corrompus fuyant des informations. Ce type de corruption est moins courant à Londres de nos jours, remplacé par quelque chose d’aussi dommageable mais peut-être plus fragmenté : la corruption provenant de policiers mal évalués et sélectionnés à la hâte, dirigés par des managers inexpérimentés et déconnectés.

Quelle est donc la réponse ? Alors que la violence s’intensifie dans les deux plus grandes villes d’Écosse, l’administration dirigée par le SNP a promis une action urgente. Une task force de 100 personnes est sur le coup, soutenue par la National Crime Agency (NCA). Quant aux gangs eux-mêmes, les anciennes méthodes sont à la fois une force et une faiblesse. Oui, elles sont profondément enracinées, difficiles à infiltrer, opérant selon un code d’omertà. D’un autre côté, leurs identités sont en grande partie une question de dossier. Quand votre groupe de criminalité organisée a sa propre page Wikipedia ? Oui, vous attirez l’attention de la police. Les autorités savent donc précisément qui sont leurs cibles. Le reste est une question de temps, de ressources, de volonté politique et de chance. Les policiers spécialisés dans les opérations proactives savent que ces quatre éléments sont aussi rares que de l’or. Et ne vous y trompez pas : le Parlement écossais mettra les grands moyens contre les gangs qui défient si ouvertement leur autorité, même si le SNP doit grincer des dents et obtenir du soutien du sud de la frontière.

Il n’est donc pas surprenant de devoir demander de l’aide à Westminster. Le « bout pointu » de la lutte contre la criminalité organisée peut parfois ressembler davantage à une contre-insurrection qu’à une police de proximité. Le mantra « Clear, Hold, Build » ressemble à quelque chose que vous pourriez tenter à Bassorah ou à Helmand. Et c’est quelque chose que notre establishment préfère nier, d’autant plus que cela sape leur image confortable de la police britannique. Dans ce cas, de toute façon, Police Scotland ne peut pas gérer la crise des gangs seule : 100 agents, c’est un nombre dérisoire pour une opération de cette ampleur. La NCA, et peut-être le Service de sécurité, devront fournir un savoir-faire technique et des ressources (comme le MI5 l’a fait avec la famille Adams). Pendant ce temps, à l’extrémité moins glamour du métier, la police locale devra travailler deux fois plus dur pour développer des renseignements en gagnant la confiance dans les rues. Cela, comme les politiciens écossais vont bientôt le découvrir, illustre les conséquences de la négligence de la police de quartier, qui a subi des coupes sévères de Taunton à Aberdeen.

Un cirque à trois anneaux de l’application de la loi va donc s’installer en Écosse, avec sa politique, ses agendas et ses égos. Ses méthodes résolument modernes, reposant sur des modèles théoriques, la proportionnalité, les droits de l’homme et la technologie, peuvent-elles vaincre un ennemi aussi éprouvé ? À Glasgow et à Édimbourg, le Wicker Man brûle. Espérons que les agents envoyés pour l’éteindre auront plus de chance qu’Edward Woodward.