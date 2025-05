Ce dimanche marquait le cinquième anniversaire de la mort de George Floyd, un événement terrible qui a propulsé une révolution culturelle obsédée par l’identité, qui faisait rage depuis le début des années 2010. Floyd a rapidement été embrassé comme le premier martyr de cette nouvelle religion. La publicité pour le « Jour de la Mémoire » de vendredi dernier à l’Hôtel de Ville de Minneapolis présentait une image de Floyd couronné d’un halo et parsemé de fleurs. On se demande ce que ressent la mère d’un petit enfant qui a été menacé par arme à feu par Floyd en 2007, alors que cinq de ses complices ont fait irruption chez elle, à propos de ce halo.

Le passé criminel de Floyd ne diminue pas la tragédie de sa mort ; il est toujours déplorable qu’une vie humaine soit prématurément et inutilement écourtée. Pourtant, le fait qu’il ait été si rapidement canonisé nous en dit long sur la religiosité du mouvement woke. Un article pour The Guardian en 2020 a examiné les diverses représentations de Floyd par des artistes de rue, de son image ailée et auréolée sur un mur à Houston, Texas à une fresque à Naples qui le représentait en train de pleurer du sang « comme un saint représenté dans une église du sud de l’Italie ».

Certaines des images virales de cette période étaient encore plus explicitement ecclésiastiques par nature. Dans une vidéo, des personnes blanches étaient vues à genoux devant leurs voisins noirs pour demander pardon au nom de toute leur race. Dans une autre, des foules blanches avaient levé les bras en supplication, répétant le chant : « J’utiliserai ma voix de la manière la plus édifiante possible et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour éduquer ma communauté. » Nous avions déjà vu Greta Thunberg remplir un rôle similaire à celui des saints enfants de la chrétienté médiévale, et nous avons ensuite été témoins du spectacle étonnant d’une congrégation protestante dans une église à Dallas étant dirigée dans une prière liturgique devant un rassemblement de drag queens pour « célébrer cette diversité divine ».

Tout cela pour dire que l’ascension rapide du woke peut être partiellement expliquée comme une sorte d’hystérie pseudo-religieuse. Le meurtre de Floyd avait galvanisé le mouvement, mais son déclin a été rapide et inévitable. Un sondage réalisé par The Economist a révélé que le soutien aux causes woke a commencé à croître en 2015, a atteint son apogée en 2021, et a depuis chuté régulièrement. Avec des objectifs vaguement utopiques en tête, les activistes avaient pris une boule de démolition à la société, et ce n’est que maintenant que la poussière retombe que nous nous retrouvons à lutter avec la question de savoir comment tant de bruit et de fureur ont pu finalement signifier si peu.

Les manifestations et émeutes de Black Lives Matter (BLM) en 2020, ainsi que la vulgarisation de notions nébuleuses de « racisme systémique », ont eu pour effet involontaire d’accroître les tensions raciales plutôt que de les atténuer. Les enfants en Amérique apprenaient soudainement à être enseignés que « tous les Blancs jouent un rôle dans la perpétuation du racisme systémique », et les parents étaient encouragés à devenir des « traîtres blancs » et à soutenir « l’abolition blanche ». Des charlatans tels que Robin DiAngelo — une prétendue experte en « études sur la blancheur » — étaient payés des milliers de dollars par de grandes entreprises pour réprimander leurs employés et leur ordonner d’« essayer d’être moins blancs ». Avec le recul, il est remarquable que tant de personnes aient été dupées en croyant que tout cela était progressiste.

Pire encore, la théorie critique de la race (CRT) était importée au Royaume-Uni, malgré le fait que son cadre analytique avait peu de sens lorsqu’il était appliqué à un contexte historique autre que celui des États-Unis. Des manifestants à Londres criaient « Mains en l’air, ne tirez pas » à des policiers avec des armes à feu imaginaires. L’école américaine de Londres — la plus chère du Royaume-Uni – organisait des activités périscolaires dans lesquelles les enfants étaient séparés par race. Le conseil de Brighton a introduit une « stratégie scolaire anti-raciste » inspirée des principes de la CRT américaine.

Avant tout, les années de politique d’identité raciale qui ont suivi la mort de Floyd ont servi à nourrir ce qui était autrefois un mouvement identitaire blanc en déclin. Il ne devrait surprendre personne que lorsque ceux qui détiennent le pouvoir insistent continuellement pour que les êtres humains soient perçus avant tout à travers leur identité de groupe, cela puisse apporter du réconfort aux essentialistes raciaux qui ont toujours pensé en ces termes. L’expression « droite woke » peut être vivement contestée, mais il ne fait guère de doute que des auteurs obsédés par l’identité existent à travers le spectre politique, et que les excès du mouvement woke ont réhabilité la pensée racialiste au bénéfice de certains groupes très sinistres.

« Avant tout, les années de politique d’identité raciale qui ont suivi la mort de Floyd ont servi à nourrir ce qui était autrefois un mouvement identitaire blanc en déclin. »

En particulier, nous assistons à la montée d’une pensée conspirationniste de droite qui se vautre dans le victimisme et perçoit les Blancs comme une classe opprimée. Les tactiques des woke sont explicitement reproduites à droite. Au milieu des manifestations de BLM en 2020, l’Associated Press a déclaré que son guide de style serait modifié pour que « noir » soit écrit avec une majuscule et « blanc » ne le soit pas, une convention rapidement suivie par d’autres médias. Maintenant, la même stratégie est adoptée par des figures de droite. « Différents groupes d’identité s’efforceront toujours de protéger et de promouvoir leurs propres intérêts », écrit Andrew Torba, PDG de la plateforme de médias sociaux de droite Gab. « C’est du bon sens et les Blancs commencent à se réveiller à cette réalité et à réaliser que s’ils ne plaident pas pour eux-mêmes, personne d’autre ne le fera. »

De même, la vue selon laquelle la société occidentale est irrécupérable était autrefois la pierre angulaire de la pensée woke, mais a maintenant pris racine parmi ce que certains appellent la « droite très en ligne ». La « dégénérescence » de la culture occidentale contemporaine est considérée par certains comme une preuve qu’il aurait peut-être été préférable que les alliés perdent la Seconde Guerre mondiale. Le discours néo-nazi fleurit dans l’espace en ligne, en particulier sur X, et les mèmes qui louent Hitler deviennent de plus en plus fréquents. Kanye West a récemment posté une image d’Hitler accompagnée d’un emoji de chèvre (« GOAT » signifie « le plus grand de tous les temps »).

Cette narration a été nourrie par des universitaires des deux côtés du débat sur la guerre culturelle, « problématisant » l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, et visant spécifiquement Winston Churchill. Beaucoup se souviendront de l’événement académique à l’Université de Cambridge en 2021 où un panel d’universitaires activistes de gauche a cherché à présenter Churchill comme un raciste irrécupérable. Un membre du panel, Kehinde Andrews, l’a qualifié de « parfaite incarnation de la suprématie blanche » qui dirigeait un empire « bien pire que les nazis ». Au cours de l’année écoulée, de nombreux guerriers culturels de droite ont formulé des affirmations identiques ou similaires. Plus notoirement, le podcasteur Darryl Cooper est apparu dans l’émission de Tucker Carlson pour dénoncer Churchill comme le « principal méchant » de la Seconde Guerre mondiale.

Qu’une forme de politique identitaire ancrée dans le ressentiment autoritaire puisse en engendrer une autre, bien que provenant d’une tribu politique opposée, n’aurait pas dû être si difficile à anticiper. La notion de cécité à la couleur, défendue par des personnalités comme Martin Luther King, était autrefois largement considérée comme l’idéal, ce qui signifie que les identitaires de gauche et de droite avaient du mal à trouver un écho. La guerre culturelle a déstabilisé ce consensus. Pour beaucoup des deux côtés du spectre politique, l’identité raciale est désormais leur étoile polaire.

Quant à BLM, de nombreuses figures clés ont échoué de manière spectaculaire dans leurs rôles autoproclamés de champions de leurs communautés. Après avoir levé environ 90 millions de dollars à la suite de la mort de Floyd, seulement un tiers a réellement été attribué à des organismes de bienfaisance. En mai 2023, la Black Lives Matter Global Network Foundation était confrontée à la faillite. L’une de ses cofondatrices, Patrisse Cullors, a été reconnue avoir dépensé 3,2 millions de dollars en maisons de luxe, bien qu’elle ait affirmé qu’il s’agissait de fonds privés. Sa déclaration fiscale de mai 2022 a révélé des dépenses pour des propriétés de luxe à hauteur de 12 millions de dollars, avec des sommes significatives versées aux proches de Cullors pour des services de sécurité.

De plus, l’héritage de BLM a été tout sauf positif pour les personnes qu’il prétendait représenter. Le désengagement de la police a signifié que la criminalité dans les zones noires a explosé, les entreprises noires ont été pillées et détruites, et les victimes noires de meurtres n’ont été pleurées que lorsque les auteurs étaient blancs. Comme l’a souligné le Projet Equiano — un forum de débat sur la race et la politique —, la politique radicale a été priorisée par rapport aux défis matériels auxquels sont confrontées les communautés noires : « Au lieu de se concentrer sur la criminalité, l’éducation ou le travail, BLM UK a poussé l’anticapitalisme et l’idéologie basée sur l’identité. »

En résumé, le mouvement BLM a été un désastre pour les relations raciales. Au-delà des innombrables échecs du mouvement, la poussée pour la justice sociale par des moyens autoritaires — censure, intimidation et honte publique — était toujours garantie de générer du ressentiment de la part de ceux qui finiraient par apprendre à imiter leurs tactiques. Nous pouvons discuter du terme « droite éveillée », mais le phénomène qu’il décrit devient impossible à ignorer, surtout lorsque l’on considère la nouvelle forme de nationalisme blanc et de messages pro-fascistes sur les réseaux sociaux. Il est regrettable que ceux qui ont cherché à corriger le racisme à la suite du meurtre de George Floyd aient pu créer les conditions dans lesquelles il peut prospérer.