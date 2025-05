Peter Thiel est un grand penseur, et ces jours-ci, il réfléchit à l’Apocalypse. Dans une série de quatre conférences qu’il a données trois fois, à Oxford, Harvard et l’Université d’Austin, il a essayé de comprendre l’histoire humaine, et particulièrement la modernité, dans le cadre des prophéties bibliques de la Fin des Temps. Thiel croit que l’Antéchrist, dont l’identité est incertaine — est-ce une personne, un système, une tyrannie mondiale ? — n’est « pas juste une fantaisie médiévale ». Ses conférences, qui passent rapidement d’un texte disparate à un autre (Les Voyages de Gulliver ; le roman graphique d’Alan Moore Watchmen) et à des sujets (violence sacrée ; systèmes financiers mondiaux à haute vitesse), défient un résumé facile. Mais leurs thèmes principaux incluent la relation de l’Antéchrist à l’Armageddon et les rôles de la technologie et de l’empire dans l’ascension de l’Antéchrist. C’est une tentative ambitieuse et stimulante de tisser, à partir de fils de sens apparemment non liés, un récit théologique/anthropologique/historique qui vise à donner un sens à l’ensemble de l’expérience humaine.

Certaines personnes trouveront le projet de Thiel très étrange. Comment un entrepreneur technologique extrêmement réussi, doué en mathématiques et éduqué en philosophie, pourrait-il sérieusement envisager des mythes bibliques tirés de l’Apocalypse de Jean ? Voici une meilleure question : comment pourrait-il — et nous — ne pas les prendre au sérieux ? Comme l’écrit Dorian Lynskey dans son livre, Tout doit disparaître : Les histoires que nous racontons sur la fin du monde, « l’angoisse apocalyptique est devenue une constante : tout flux et pas de reflux. » La culture contemporaine est depuis longtemps saturée de romans post-apocalyptiques, de bandes dessinées, de films, de séries télévisées et de jeux vidéo. Les fantasmes de fin du monde avec des zombies fonctionnent particulièrement bien dans tous les formats. La foule mécanique et sans esprit des morts-vivants, qui a une faim insatiable pour les cerveaux des vivants, est devenue un symbole culturel primaire et omniprésent — un symbole qui résonne avec un sentiment généralisé de catastrophe imminente qui s’est progressivement intensifié depuis les confinements Covid de 2020. Et si les armes biologiques, le changement climatique, les bombes nucléaires ou l’IA ne conduisent pas l’espèce humaine à l’extinction, des mesures drastiques jugées nécessaires pour prévenir de tels dangers, comme l’établissement d’un gouvernement mondial unique, pourraient elles-mêmes mettre fin à la politique, à la morale, à la vie spirituelle et à la culture. Thiel est poussé à trouver un moyen entre l’alternative binaire d’Un Monde ou Pas de Monde, le tourbillon de la destruction planétaire ou le monstre à plusieurs têtes du totalitarisme mondial.

L’intuition de Thiel est que, contrairement à la plupart des imaginaires contemporains de catastrophe mondiale, les prophéties de la Bible font plus que tirer sur nos cordes intérieures de peur existentielle. Elles nous aident à comprendre nos temps chaotiques. Matthieu 24:24 prédit que « [T]e surgiront de faux Christs et de faux prophètes… [et] ils tromperont même les élus. » En d’autres termes, l’Antéchrist tentera d’apparaître plus chrétien que le Christ lui-même, même s’il œuvre à accomplir la destruction totale des fondements chrétiens de la civilisation occidentale. Les nazis ont poursuivi cette stratégie, mais ont été freinés par l’attrait limité de leur idéologie antisémite. Des théologiens allemands ont façonné un nouveau mythe de Jésus en tant que guerrier ardent qui s’efforçait de détruire le judaïsme, et ils ont élevé Hitler au statut de seconde venue du Christ, qui achèverait le travail que Jésus n’a pas pu terminer : l’extermination totale des Juifs et du judaïsme. Un Antéchrist plus réussi, comme les révolutionnaires français et les marxistes, promouvoirait des valeurs qui semblent plus cohérentes avec les fondements judéo-chrétiens de la civilisation, telles que la liberté universelle, l’égalité et la justice.

Alors que le passé présente un cycle apparemment sans fin de montées et de chutes civilisationnelles, Thiel croit que la science et la technologie modernes ont transformé l’histoire en une progression linéaire, comme l’enseigne la Bible, avec un début et une fin finale et irréversible. Depuis son origine, la technologie — un projet politique autant qu’un projet d’ingénierie — a suspendu devant nous la promesse scintillante de la divinité, avec laquelle le serpent a tenté Ève de manger le fruit défendu de l’Arbre de la Connaissance. Francis Bacon et René Descartes, les fondateurs du projet aux 16e et 17e siècles, l’ont justement compris comme une entreprise anti-chrétienne qui devait être voilée d’un manteau d’orthodoxie religieuse.

« Comment un entrepreneur technologique extrêmement réussi pourrait-il sérieusement envisager des mythes bibliques tirés de l’Apocalypse de Jean ? »

Le Nouvelle Atlantide de Bacon, qui décrit une communauté secrète, apparemment chrétienne, de scientifiques consacrée à l’investigation expérimentale des propriétés et des usages de toutes les choses matérielles, présente un prototype de l’université de recherche moderne appelée le Collège des Œuvres de Six Jours. Le Discours de la méthode de Descartes, qui avance (avec un vernis de piété similaire) la promesse audacieuse de faire des êtres humains « les maîtres et possesseurs de la nature », se compose de six parties imitant les six premiers jours de la création de Dieu. Dans les deux livres, le Sabbat — le septième jour consacré à Dieu — tombe au bord du chemin. Le frontispice du Grande Instauration de Bacon suggère davantage la nature transgressive de la technologie. Il représente un navire passant au-delà des Colonnes d’Hercule (le Détroit de Gibraltar), un repère que le héros divin a établi pour avertir les anciens marins de ne pas sortir de la Méditerranée vers l’Atlantique ingouvernable. Et l’épigraphe du livre, « Beaucoup iront et viendront et la connaissance sera augmentée », provient de la prophétie de la Fin des Temps dans Daniel 12, comme pour suggérer que l’expansion du pouvoir technologique amènerait l’histoire à sa conclusion apocalyptique.

Une vanité moderne précoce qui est devenue, à bien des égards, une malédiction moderne tardive, la technologie sous-tend pratiquement toutes les anxiétés apocalyptiques de notre époque. Mais Thiel n’est pas sûr du rôle de la technologie avancée, et en particulier de l’IA, dans le grand tableau de l’histoire qu’il essaie de déchiffrer. Est-ce l’Antéchrist ? Prépare-t-il le chemin pour l’Antéchrist ? Ou est-ce un katechon, la force mystérieuse mentionnée dans 2 Thessaloniciens 2:6 qui retarde l’Antéchrist (le mot grec katechein signifie « retenir ») ? Le katechon joue un rôle majeur dans l’analyse de Thiel, car les choses capables de s’opposer à l’Antéchrist peuvent également faire avancer ses objectifs, et vice-versa. En l’absence de la menace existentielle du communisme, par exemple, des pays occidentaux comme les États-Unis et le Royaume-Uni, aidés par une technologie numérique avancée, ont retourné des opérations psychologiques et des tactiques de désinformation développées pour combattre des adversaires étrangers contre leurs propres citoyens. Cela suggère une profonde maladie culturelle, une crise de confiance dans les valeurs qui ont vaincu le totalitarisme au XXe siècle.

Cependant, Thiel pense que les inquiétudes concernant l’IA prenant le contrôle du monde sont plus dangereuses que l’IA elle-même, car la peur des menaces existentielles joue directement dans les mains froides des élites déracinées qui travaillent à établir un État managérial mondial. Néanmoins, il y a quelque chose de satanique dans l’IA, une entité fantomatique qui est de plus en plus capable de pirater les esprits humains à grande échelle. Ce que Thiel a dit de Bacon semble s’appliquer aux développeurs de Modèles de Langage de Grande Taille (LLMs) : ils ont « invoqué un démon en lequel ils ne croient pas ».

L’Antéchrist est, par définition, négatif et dépendant. Il rejette le Christ et les valeurs chrétiennes tout en offrant une imitation fallacieuse de celles-ci. L’IA est un être tout aussi dépendant. C’est un simulacre de l’intelligence et du langage humains, des capacités de pensée et de parole que les Grecs appelaient logos. Mais l’IA manque d’éléments essentiels du logos humain : son enracinement dans le monde par la naissance dans un corps destiné à la mort, et l’intériorité morale et intellectuelle qui fait de l’être humain une image de Dieu. La parole est une voix vivante qui jaillit de l’âme — pour donner à l’intériorité son nom biblique — enracinée dans le corps d’un individu existant. Mais l’IA n’est pas un être vivant, et elle remplace la plénitude intérieure par un vide mécanique et algorithmique. L’enracinement dans l’espace et le temps s’exprime par une préoccupation pour, et une réactivité aux, conditions réelles de l’existence, le paradigme biblique étant le fait qu’Adam nomme les animaux qui vivent à ses côtés dans le jardin d’Éden. Mais bien que l’IA nécessite des substrats matériels — serveurs et autres matériels — elle les habite de manière purement occasionnelle et contingente, comme les démons qui demandent à Christ de passer du Galiléen fou au troupeau de porcs. Sa relation avec l’actualité est également contingente. Elle existe dans un nuage numérique de pure possibilité, où elle organise l’information selon aucun critère de vérité en dehors de la probabilité et des règles de logique. C’est pourquoi ChatGPT et d’autres LLMs sont si sujets aux hallucinations, comme citer des livres qui n’existent que dans la bibliothèque fictive et virtuellement infinie de Borges Bibliothèque de Babel.

Cependant, comme le faux philosophe et mauvais citoyen que Platon appelle « le sophiste », qui est également indifférent à la vérité, l’IA a une capacité apparemment divine à imiter pratiquement tout avec une plausibilité et une vivacité réalistes, et dans plusieurs médias. Le marché, dont les caprices ont guidé pendant des décennies les meilleurs ingénieurs logiciels du monde, a rendu cette capacité sans âme de représentation, adaptée aux goûts de chaque consommateur, accessible à presque tout le monde sur la planète. Il nous a appris à passer des heures chaque jour dans sa réalité virtuelle, à nous divertir ou à nous distraire avec les ombres qu’il projette sur les murs de nos propres cavernes privées. Pourtant, utiliser l’IA à des fins plus sérieuses n’est pas moins un marché faustien. Chaque avancée que l’IA réalise pour satisfaire nos désirs dégrade les capacités humaines fondamentales et lui confère plus de maîtrise sur les êtres humains. Utiliser l’IA pour naviguer nous rend moins capables en tant que navigateurs. Utiliser l’IA pour écrire nous rend moins capables en tant qu’écrivains. L’utiliser pour prendre des décisions affaiblit nos capacités exécutives de jugement et d’action. L’apogée de l’IA, s’occupant du vide intérieur et de l’ennui des individus atomisés et sans direction, signifiera un apogée de la faiblesse humaine et de l’esclavage. Ne sont-ce pas là les objectifs de l’Antéchrist — qui, quelle que soit sa forme, cherche toujours à remodeler les êtres humains à son image ?

Pas si vite : peut-être que l’IA est vraiment un katechon. C’est l’argument d’Alexander C. Karp et de Nicholas W. Zamiska dans The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. Karp (un camarade de classe de Thiel à Stanford qui a également étudié la philosophie et, avec Thiel, a fondé Palantir Technologies) et Zamiska, son ancien adjoint, insistent sur le fait que les ennemis de l’Occident prévaudront à moins que les développeurs de logiciels ne travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement américain pour produire des capacités militaires alimentées par l’IA supérieures à celles de nos adversaires, comme Palantir l’a fait en utilisant des LLM. Ils reconnaissent que cela nécessitera un changement culturel massif parmi nos élites technologiques et cosmopolites, qui ont adopté une moralité « éthérée », « post-nationale » et « désincarnée » qui méprise le patriotisme, et qui ont appris « que la croyance elle-même, en quoi que ce soit d’autre qu’en soi peut-être, est dangereuse et à éviter ». Pourtant, c’est le déploiement par le marché de technologies avancées, y compris l’IA, qui a avant tout promu ce « Creusement de l’esprit américain » (le titre de la deuxième partie du livre), non seulement en dissolvant rapidement les liens sociaux, en encourageant l’auto-absorption pathologique, et en rendant possible — voire en incitant — des essaims numériques de doxxing et d’annulation en ligne.

Considérée dans le contexte de l’appel urgent à l’action de Karp et Zamiska, la révélation de cette contradiction est véritablement apocalyptique. Que cela accélère ou ralentisse l’avènement de l’Antéchrist et le fracas ou le gémissement de la fin du monde dépend de nos capacités individuelles et collectives à prendre des décisions éclairées qui nécessitent du courage moral — capacités qui ont été érodées par l’oubli induit par la technologie, l’oubli historique, moral et métaphysique, et notre habitude ancrée de « céder la direction de nos vies intérieures, le développement de nos êtres moraux, au marché ». En contemplant notre situation, il est difficile de ne pas se sentir découragé. L’espoir seul reste dans la boîte de Pandore que nos hommes-dieux ingénieux ont construite — espoir, sans lequel la compréhension (du moins, pour ceux dont les prières n’apportent aucun réconfort) serait tourmentée par la perplexité et la peur qui en découlent. Il est temps de le sortir de la boîte et de le tenir près de nos cœurs et de nos esprits, où il pourrait inspirer de nouvelles croissances de sagesse.