Le roman américain est depuis longtemps en déclin. Comme la plupart des désastres, celui-ci a de nombreux pères ; aucune cause unique n’est pleinement explicative. Mais tous nous disent quelque chose de pertinent. L’alphabétisation générale est en baisse. Le modèle de consommation a dépouillé le système universitaire de tradition et de talent. Les langues classiques sont en chute libre. Les hommes jouent à des jeux vidéo et n’achètent pas de livres. Les smartphones ont brisé les capacités d’attention.

Plutôt que de résister à la pression vers un progressisme à spectre complet au cours de la dernière décennie, les maisons d’édition traditionnelles ont cédé. L’écart entre les sexes en faveur des femmes s’est élargi à des degrés comiques, et les lecteurs sensibles sont devenus la norme. Les relations entre éditeurs et auteurs se font par e-mail, plutôt que par lettres et déjeuners. Des programmes de Master of Fine Arts trop chers ont donné naissance à un véritable genre, le roman MFA, chacun se distinguant principalement par son uniformité. Les romans sont détachés de l’histoire et de la philosophie, coincés, comme un défilement d’algorithme, dans le présent dénué de sens ; et même alors, même après avoir sacrifié toutes sortes de complexité — syntaxique, structurelle, morale et émotionnelle — seuls les romans d’amour ont des lectorats constants ; flatter le présent n’a pas sauvé le roman littéraire.

Il n’y a pas de solutions miracles à cette polycrise littéraire. Le pessimisme est justifié jusqu’à preuve du contraire, jusqu’à ce qu’un antidote sans effets secondaires à l’addiction au téléphone — ou mieux encore, à la stupidité générale — soit largement disponible dans les pharmacies. Mais à moins d’un miracle, des auteurs entreprenants et courageux peuvent encore écrire de nouveaux livres qui sortent de ce désert littéraire, et des lecteurs perspicaces peuvent encore acheter, lire et parler de ces livres.

Il est certain que l’écriture et la lecture de romans en dehors de la machine de validation corporative, sans pré-approbation ni emballage, ne garantissent pas la qualité ; les romans « sauvages » auto-publiés ou indépendants ne sont pas bons simplement parce qu’ils sont différents. Mais la différence est au moins une condition préalable à une renaissance. Si des écrivains talentueux ne peuvent pas entrer dans le système, alors ils devraient cesser de faire des tours pour lui.

Le nouveau roman de Ross Barkan, Glass Century, très discuté, signale un changement. L’auteur — un contributeur à ces pages et chroniqueur pour New York — propose un roman social émouvant et multigénérationnel se déroulant principalement dans les parties moins glamours des cinq arrondissements. Glass Century, en termes de forme et de contenu, est un roman du milieu du siècle : il construit lentement une image de la vie. Comme de nombreux romans plus anciens, mais peu de nouveaux, il reste ouvert aux digressions et aux détails — et est moins fondamentalement préoccupé par le rythme et la voix : plus de substance, moins de flashy.

Il est significatif que Barkan ait publié Glass Century par l’intermédiaire d’une petite maison d’édition (Tough Poets) et ait apparemment fait une grande partie de la publicité pour le livre lui-même ; plutôt que d’écrire un roman qui s’inscrit momentanément dans une catégorie à la mode ou répond à un courant de discours contemporain, Barkan a d’abord écrit un roman ambitieux, et a utilisé sa propre plateforme (principalement Substack) pour attirer et naturaliser les lecteurs au style ; faire venir les lecteurs au livre, et non l’inverse. C’est la voie.

L’auteur dépeint une ville de New York fonctionnelle et vécue, où les gens qui travaillent tombent amoureux, élèvent des familles, luttent et trouvent des solutions. Pour Barkan — un gamin de Bay Ridge, immergé dans la politique de la ville — Gotham est un organisme. L’organisme, à son tour, donne à ses citoyens un but, du dynamisme et de la résilience.

L’héroïne éponyme du roman, Mona Glass, lorsque nous la rencontrons pour la première fois à 24 ans, est charmante et imparfaite ; coquine et garçon manqué, réticente à se poser ; sa jeunesse est la sénescence chic de New York : les années soixante-dix. L’amant plus âgé de Mona, Saul Plotz, est déjà marié et père de deux enfants. Pour plaire à ses parents à l’ancienne, ils organisent une cérémonie de mariage légalement sans signification. Mona est passionnée, indépendante, compétitive. Elle a commencé à aimer Saul parce qu’il « la laissait jurer, ne le remettait jamais en question, et y ajoutait même les siens ». Mona trouve « une libération privée dans les jurons — putain, merde, diable, chatte, suceur de bites, fils de pute ».

Mona, à travers les années cocaïnées des années quatre-vingt, est toujours en mouvement, jouant au tennis, courant, faisant du vélo, ayant des relations sexuelles, photographiant (elle devient une photojournaliste à succès après avoir pris une photo d’un mystérieux justicier). Le Daily News lui paie un tarif plus élevé que le New York Post ; son jeu de tennis s’améliore avec l’âge ; « gagner » fait partie de la « petite, belle gloire » de la vie de Mona. Mona Glass est vitale et rendue de manière vitale.

À 40 ans, et à la fin des années quatre-vingt, Mona, qui a couché avec l’incorrigible Saul tout ce temps, se retrouve enceinte ; et elle décide de garder le bébé. Barkan n’inclut aucun discours sur la maternité ou la famille ; la carrière et les choix de Mona ne sont pas pathologisés ni éditorialisés. Ils sont simplement là. La vie est juste ce qui arrive ; elle n’est pas le sujet paralysé de la fiction contemporaine qui agonise sur l’éducation des enfants.

« La dissociation et l’addiction à Internet, dans les années 2020, sont devenues axiomatiquement littéraires. »

Elle s’engage dans la maternité pour la même raison qu’elle organise un mariage avec Saul ou prend des photos ou joue au tennis : elle est douée pour se réinventer ; pour s’attaquer à ce qui est devant elle. La longue relation compromise, intermittente, essentiellement à vie entre Mona et Saul, et leurs relations défaillantes avec leurs enfants, ne sont que représentatives de personnes qui s’en sortent, année après année, décennie après décennie, époque après époque.

Barkan a un don pour les schémas de discours naïfs (c’est-à-dire, pré-Internet) et les descriptions de comportement ; il reconstruit avec sympathie une partie du passé américain, et le lecteur suit. Glass Century est un nouveau livre qui semble ancien ; et c’est sain. Glass Century est une lentille corrective pour l’œil qui ne peut voir que le présent. L’Amérique de Barkan est un endroit où des hommes comme Saul « [slurp]… du café noir et [puff] d’un paquet de Marlboros », regardent les tours jumelles brûler et pensent que l’Amérique est « une force vitale ineffable et mystique » — une Amérique humaine, sans prétention, avec une touche de sentimentalité.

Cette volonté de laisser un peu de sentimentalisme humaniste s’infiltrer dans le texte est ce qui distingue Glass Century de tant de romans new-yorkais écrits par des auteurs de moins de 35 ans — des livres (pensez à My First Book d’Honor Levy ; Silly Boy de Peter Vack) qui adoptent trop souvent une position méta-moderne avec des protagonistes plats et égocentriques désespérés d’attention érotique ou furieux de ne pas en obtenir. Beaucoup de ces livres semblent avoir été écrits par des personnes qui sont littéralement nées après 2020 — après la chute. Il n’y a pas d’extérieur, pas de terre historique sur laquelle se tenir. Juste Internet, juste des mèmes. Pas d’avenir non plus — juste un présent plat et rassis.

Les romans dits alt-lit — qui signifient maintenant quelque chose comme : anciens auteurs indépendants sélectionnés reconditionnés par un grand éditeur — déploient trop souvent le même trope de base : un protagoniste solipsiste qui narre sa propre décomposition fantasmagorique. La dissociation et l’addiction à Internet, dans les années 2020, sont devenues axiomatiquement littéraires. Prenez ce passage représentatif de Leave Society de Tao Lin : « Après trois jours à attribuer consciemment un désespoir flou, une négativité statique et une perte de contrôle mental à la société urbaine moderne plutôt qu’à d’autres personnes, à des échecs personnels ou à l’existence elle-même, il se sentit de nouveau stable et de bonne humeur. »

Et bien que peut-être, le présent ait une texture démoralisante et aplatie, les romans ont besoin de quelque chose de plus. Si les romanciers cessent d’imaginer, cessent de faire preuve de curiosité à la fois sur le passé et l’avenir, cessent de s’engager dans la synthèse profonde et imaginative qui nous éloigne des pathologies du présent… alors que font-ils ? Quel est le but ? Des mèmes ou des publications X transformés en livres ne sont pas assez bons, esthétiquement.

Les romans ont besoin d’un horizon métaphysique. Un romancier catholique pourrait faire allusion au salut. Un existentialiste nous pousse à vivre authentiquement. Un écrivain orthodoxe russe comme Dostoïevski voulait que nous voyions le diable dans les idées modernes. Henry James nous a montré les qualités formelles de la vie. Joyce nous a donné des épiphanies. David Foster Wallace croyait que les Américains des années 80 et 90 auraient pu éteindre la télévision, lire, penser et se réveiller.

Les romans ont aussi besoin d’un passé ; ils ont besoin de généalogies, de textures, de racines — même s’ils sont situés, en gros, maintenant. C’est pourquoi je soupçonne que, en supposant que la forme romanesque survive cette décennie, les romans ne seront pas écrits, en grande partie, comme ils l’ont été depuis au moins les années 90, par des MFA et des initiés de l’édition, mais par des traditionalistes radicaux et des outsiders qui peuvent utiliser des outils comme Substack (et quelles que soient les plateformes en ligne ou hors ligne qui émergeront à l’avenir) pour affirmer des contre-esthétiques.

Major Arcana de John Pistelli, auto-publié et sérialisé sur Substack avant d’être repris par Belt Publishing, est un autre exemple saillant. Les romans réussis et durables dans la seconde moitié de cette décennie ressembleront, je le soupçonne, à Glass Century si ce n’est pas dans la forme et le contenu littéraux, alors dans le chemin qu’ils empruntent pour arriver sur le marché : composés en dehors des institutions, des tendances présentistes, des modes — écrits pour le pur plaisir, plutôt que pour l’exposition des Big Five.

Le point plus large est que rompre avec le ton et les stylistiques du roman contemporain, c’est rompre avec la métaphysique de la vie contemporaine ; lire et écrire différemment, c’est convoquer et appliquer les ressources de l’esprit de nouvelles manières. C’est ce qui est nécessaire : regrouper les données de la réalité de manière différente de ce que fait Internet, de ce que font les réseaux sociaux ; la chose la plus excitante à propos des romans conçus ou promus sur Substack, par exemple, c’est qu’ils nous incitent à fermer l’application.