Parmi les nombreuses vérités désagréables sur l’humanité que la pandémie de Covid a mises en lumière, l’une des plus étonnantes était le nombre de personnes qui semblaient avoir oublié qu’elles allaient mourir. Une époque plus philosophique aurait pu être reconnaissante pour ce rappel de considérer, et de rendre justice, aux choses qui rendent la vie digne d’être vécue ; une époque plus religieuse aurait pu saisir l’occasion de régler ses comptes avec Dieu. De notre temps, qui combine à la carte la foi aveugle dans le progrès scientifique avec des superstitions presque médiévales, beaucoup semblaient conclure qu’une confrontation avec la mortalité pouvait être repoussée indéfiniment grâce à la bonne combinaison de paranoïa et de surenchère sanitaire. Les menus en code QR, les tapis de sol imbibés de désinfectant, les barrières en plexiglas, le port de masques à l’extérieur — ce qui importait n’était pas l’efficacité, mais de montrer son appartenance à l’équipe de la prudence.

Le théâtre de l’hygiène est désormais largement révolu, mais l’habitude de surveiller les choix des autres s’est révélée trop difficile à abandonner, et l’un de ses cibles préférées est l’alcool. Cela se préparait depuis un certain temps : le mouvement de tempérance, qui avait lutté pour se débarrasser de l’air de puritanisme qui l’entourait depuis l’abrogation de la prohibition en Amérique, s’est refait une beauté ces dernières années en mettant l’accent sur la santé. Les premiers grondements de l’hystérie alcoolique pouvaient être détectés dans le plaisir des abstinents lorsque l’on a découvert que le resvératrol, un antioxydant présent dans le vin rouge, n’était peut-être pas l’élixir de vie qu’il était autrefois vanté. Puis il y a eu le retour en arrière des directives sur la consommation modérée d’alcool : en 2023, par exemple, le Canada a réduit son soi-disant « seuil de risque faible » de 10 boissons par semaine pour les femmes et 15 pour les hommes à deux ou moins pour les deux sexes.

Plus récemment, la presse progressiste a sauté sur le train de l’anti-alcool, avec des titres calculés pour horrifier. « Il n’existe pas de niveau de consommation d’alcool sans risque », nous avertit The Guardian, tandis que The New York Times, désormais parent de substitution pour ceux qui ont cessé de parler à leurs propres parents parce qu’ils ont voté pour Trump ou ont refusé d’ajouter une reconnaissance des terres à la fin des prières du dîner de Thanksgiving, gronde les lecteurs presque tous les jours avec des articles comme « Même un peu d’alcool peut nuire à votre santé », « L’alcool présente de nouveaux risques à l’âge moyen », et le condescendant « Ce verre en vaut-il vraiment la peine pour vous ? »

Et dans le monde entier, les autorités sanitaires ont réagi. En 2026, l’Irlande deviendra le premier pays de l’UE à apposer des étiquettes d’avertissement sur les boissons alcoolisées. En 2024, l’Organisation mondiale de la santé a publié son « Plan d’action mondial sur l’alcool », un chef-d’œuvre de jargon bureaucratique qui utilise les objectifs habituels de « responsabiliser les personnes et les communautés », « mettre fin à la pauvreté » et « atteindre l’égalité des sexes » pour encourager les États membres à surveiller la consommation d’alcool de leurs citoyens, à s’engager dans des campagnes anti-alcool et, finalement, à réduire la consommation de 20 % d’ici 2030. Enfin, en janvier dernier, le médecin général des États-Unis a publié un rapport alarmiste intitulé « Alcool et risque de cancer ». Je ne contesterai pas les conclusions du médecin général, bien qu’elles ne tiennent pas compte des effets protecteurs possibles de l’alcool contre le cancer du rein, le lymphome non hodgkinien, la démence et d’autres maladies. Ce que je n’accepterai pas, c’est leur signification. Il semble qu’en Amérique, l’alcool « contribue » à 100 000 diagnostics de cancer et 20 000 décès par cancer chaque année. Mettant de côté que la nature d’une telle contribution est indéterminable — et que les facteurs confondants, qui existent dans pratiquement tous les cas, devraient être un motif de prudence, plutôt que de certitude — cela signifie que l’alcool est considéré comme un facteur dans 5 % des diagnostics de cancer et 3 % des décès par cancer par an. Ces décès constituent 0,006 % de tous les décès aux États-Unis — nettement moins que la mortalité due à la grippe ou aux chutes accidentelles.

Le rapport poursuit en affirmant que l’alcool est la troisième cause de cancers évitables, après le tabagisme et l’obésité. Mais le tabagisme est le seul de ces facteurs dont le lien est clair : environ 14 % des fumeurs développeront un cancer du poumon, avec un nombre plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Pour tout le reste, c’est un jeu de devinettes, car les facteurs sont trop difficiles à démêler : si un utilisateur de drogue obèse qui se gave de nourriture transformée contracte un cancer du côlon, qui peut dire si l’un ou tous ces facteurs, ou aucun, ont causé la mutation de ces premières cellules ?

Bien sûr, le cancer n’est pas la seule chose dont on peut mourir, et un mois seulement avant l’apocalypse annoncée par le médecin général, les Académies nationales des sciences, de la médecine et de l’ingénierie ont publié leur propre rapport sur la consommation modérée d’alcool et les résultats de santé, dont les conclusions ont reconfirmé deux choses : d’abord, que la consommation modérée est associée à un risque plus faible de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral, et deuxièmement, qu’en comparaison avec l’abstinence, elle est également corrélée à un risque de mortalité plus faible. Ce dernier point en particulier est une source de consternation pour les nouveaux défenseurs de la tempérance, qui se sont enchevêtrés dans toutes sortes de nœuds intéressants pour l’expliquer. Le plus divertissant d’entre eux est la théorie du « malade qui arrête », qui suggère que le groupe des abstinents en bonne santé est pollué par les épaves d’anciens buveurs qui ont abandonné la bouteille trop tard et restent ravagés par leurs années de péché ; si seulement leurs nombres pouvaient être exclus, l’apparence de tout bénéfice pour la santé de l’alcool disparaîtrait.

Cette hypothèse est absurde, et a été prouvée comme telle dans des études répétées sur des abstinents à vie ; de même, la notion à la mode selon laquelle les buveurs modérés doivent leur santé à leur statut socio-économique généralement meilleur n’est pas corroborée par des données statistiques. D’où, alors, la panique morale ?

Un indice, paradoxalement, réside dans l’absence presque totale de consommation excessive d’alcool dans ces discussions. Parce qu’un alcoolique est un addict, et qu’au cours des dernières années, l’addict a été configuré comme un objet de pitié et de solidarité sans pouvoir, l’alcoolique échappe à la censure ; sa « maladie » est probablement le produit d’un traumatisme, et suivant les préceptes de la « réduction des risques », il doit être choyé jusqu’à ce qu’il choisisse de s’améliorer. Le buveur modéré, en revanche, est un être maître de lui-même, celui qui prend consciemment un verre ou deux ou cinq en pleine conscience du minuscule danger, parce qu’il s’amuse, et aimerait s’amuser davantage. Le dogme progressiste contemporain est fondamentalement anti-responsabilité, plaçant la faute des maux sociaux n’importe où sauf sur le sujet ; et le preneur de risques calculés est un rappel constant et exaspérant que peut-être tout cela est des conneries, et que l’acceptation des conséquences de ses actions peut-être imprudentes est un critère de base pour participer à la société. De plus, alors que les classes éditorialistes ont succombé à une « épistémologie de point de vue » selon laquelle la mesure de la maladie ou du traumatisme détermine combien de droits on a à parler, le simple fait de se composer a acquis la puanteur illibérale du « privilège ».

Je mettrais la bouteille de côté si ce qu’on me proposait en retour en valait la peine, mais j’ai peur que l’antidote soit pire que le poison. Je suis conscient de l’association de l’alcool avec la violence, les agressions sexuelles, les décès sur la route, les maladies du foie, et une multitude d’autres problèmes ; c’est ce qui en fait un vice, bien que, contrairement à la catastrophe en slow motion de la marijuana légalisée, au moins c’est un vice que nous avons beaucoup de pratique à gérer. Les dommages de ne pas boire sont plus difficiles à suivre, mais cela ne signifie pas qu’ils ne sont pas là, et leurs conséquences sont ominieuses pour nos sociétés. Dans une étude de 2010, Charles Holahan, un psychologue de l’Université d’Austin, a trouvé des associations entre l’abstinence et une énorme suite de problèmes : obésité, dépression, coping d’évitement, faible engagement social, manque de soutien de la part des amis, probabilité de mariage significativement diminuée. Il a conclu : « Tous ces facteurs qui étaient associés à l’abstinence prédisaient significativement la mortalité. »

Pourquoi insister sur ces bénéfices, alors ? La névrose sociale entourant l’alcool n’est pas plus préoccupée par la santé que le honte des vaccins Covid ne l’était il y a cinq ans (je dis cela en tant que croyant dans les vaccins, mais quelqu’un qui pense que l’intransigeance était un échec moral et politique). Et même si nous prenons la prétendue préoccupation des autres pour nos corps au pied de la lettre, qu’est-ce que la santé, et quel en est le but ? Pour citer Nietzsche, « Pour déterminer même ce que la santé implique pour votre corps, ce qui compte, c’est votre but, votre horizon, vos pouvoirs, vos impulsions, vos erreurs et en particulier les idéaux et les fantômes de votre âme. » La vie en elle-même n’est pas un bien inconditionnel ; elle n’est valable que dans la mesure où elle est vécue ; et beaucoup de ce que les gens prennent pour de la santé est une préparation pour une vie qu’ils ne commencent jamais. « N’est-il pas », écrivait le romancier suisse Hermann Burger à propos de sa propre faiblesse, le tabac, « bien pire, plus frustrant, de devoir renoncer au plaisir le plus sublime de la vie des centaines de milliers de fois plutôt que de payer pour des décennies de souhaits exaucés avec un rétrécissement des vaisseaux à un âge avancé ? » Tout à fait, dirais-je, et si vous me le permettez, je dois m’éloigner pour me verser un verre.