Maintenir l’Union soviétique à l’écart, les Américains à l’intérieur et les Allemands à terre. Tel était le but de l’OTAN, selon les mots de Lord Ismay, le premier secrétaire général de l’Alliance. Pourtant, l’organisation est actuellement mise à l’épreuve sur deux de ces missions. Avec le président américain Donald Trump menaçant ouvertement de ne pas protéger les États membres en danger qui n’ont pas dépensé pour la défense, la menace d’un retrait américain augmente. Mais la menace des Russes qui poussent également à l’intérieur augmente aussi.

La semaine dernière, l’International Institute for Strategic Studies (IISS) a évalué que la Russie pourrait représenter « un défi militaire significatif pour les alliés de l’OTAN, en particulier les États baltes, dès 2027 ». S’il y a un cessez-le-feu en Ukraine d’ici la mi-2025, la Russie pourrait avoir en tête une confrontation à long terme. Selon les services de sécurité allemands, elle a reconstruit sa capacité militaire et pourrait rapidement redéployer des unités pour mettre en péril le flanc est de l’OTAN. Mais bien que nous puissions tous convenir que le leader russe Vladimir Poutine préférerait que l’OTAN n’existe pas, serait-il vraiment prêt à faire la guerre pour que cela se produise ?

Il est facile de balayer les discours sur une guerre Russie-OTAN comme de la peur ou une pensée d’époque de la Guerre froide. Pourtant, le gouvernement britannique met à jour ses plans de contingence. Pendant ce temps, ceux qui se sont engagés dans la planification militaire admettent prendre la perspective au sérieux. Gabrielius Landsbergis a une expérience directe de l’évaluation des objectifs militaires de Poutine. En tant que ministre des Affaires étrangères de la Lituanie pendant l’invasion russe de l’Ukraine, il a été contraint de faire face à la possibilité que son pays puisse être le prochain sur la liste de Poutine. « Beaucoup de gens pensaient que si l’Ukraine tombait vraiment dans quelques jours, il était évident que l’ambition de Poutine ne s’arrêterait pas à Kyiv. S’il peut y aller, il continuera », me dit-il.

Attaquer un membre de l’OTAN aurait mis Poutine en confrontation directe avec l’ensemble de l’Alliance. Mais, selon Landsbergis, cela ne l’arrêterait pas. « Je pense que son objectif ultime est de démanteler le système mondial dirigé par l’Occident et certains des objectifs sont très proches de lui. » C’est un avis partagé par le général Sir Richard Shirreff, ancien commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe, qui me dit que « le défi auquel l’OTAN est confrontée est d’empêcher que cela [le conflit] ne se transforme en une guerre de tir, car si Poutine obtenait ce qu’il veut, je suis absolument convaincu que cela pourrait arriver ».

Landsbergis et Shirreff s’accordent à dire que le scénario le plus probable dans lequel Poutine attaquerait serait une opération sous faux drapeau dans les États baltes, suivie de minorités russes locales demandant protection. Dans le livre de Shirreff 2017 : Guerre avec la Russie, il envisageait qu’après une invasion de l’Ukraine, les agents de Moscou fomenteraient des troubles en Lettonie en assassinant des activistes pro-Kremlin et en gravant des insignes sur leurs cadavres pour faire porter le chapeau aux nationalistes lettons. Les tireurs d’élite de Moscou exécutent ensuite des russophones lors d’une manifestation à Riga. Tout cela pose le prétexte pour Moscou d’envahir les États baltes, prétendument en mission pour protéger les minorités russes dans ces pays.

Landsbergis voit deux options possibles pour un tel incident. Premièrement, le corridor de Suwałki — « il y a une ligne de train allant de la Russie à travers la Biélorussie jusqu’à Kaliningrad et elle transporte des passagers russes non militaires ». Deuxièmement, Narva en Estonie — « c’est juste à la frontière, c’est une ville principalement habitée par des Russes et cela correspond assez bien au récit russe de ‘sauver les Russes partout dans le monde’ ».

Le « comment » semble établi, mais le « quand » est plus difficile à évaluer. Le ministre russe de la Défense a indiqué qu’il pourrait y avoir la guerre dans une décennie, les services de renseignement danois ont dit dans cinq ans, et maintenant l’IISS affirme que cela pourrait potentiellement être dans deux. Sir Richard estime que Poutine pourrait être prêt dans trois à cinq ans, en fonction de l’impact des pertes en Ukraine et de la façon dont l’économie russe se porte. Ce qui est clair, c’est que Poutine n’est pas encore prêt. Il est « complètement fixé sur l’Ukraine et n’a pas de capacité pour autre chose » pour le moment.

Cependant, si Trump réussit à négocier un cessez-le-feu en Ukraine, cela pourrait libérer la main de Poutine. Le président américain encourage également les ambitions de Poutine d’autres manières. Les services de renseignement danois ont évalué que la Russie serait plus susceptible d’utiliser la force contre les alliés de l’OTAN si elle estimait que l’Alliance était « militairement affaiblie » ou « politiquement divisée ». Cela est « particulièrement vrai si la Russie évalue que les États-Unis ne peuvent pas ou ne veulent pas soutenir les pays européens de l’OTAN ».

Landsbergis est d’accord avec cette évaluation. Les messages des États-Unis au cours des derniers mois « rassurent définitivement » Poutine que « il peut s’attendre à des changements dans la sécurité européenne à un point où il serait faisable pour lui de considérer cette option (de guerre) ». Deux facteurs principaux influenceraient sa décision : « les États-Unis ne sont plus présents en Europe et l’Ukraine n’est pas en mesure de défendre son front ».

Les actions de Trump pourraient éroder l’unité de l’Alliance au point de poser les bases d’une invasion russe. Sir Richard me dit que les tarifs et les menaces du président américain d’annexer le Canada et le Groenland « frappent directement au cœur de la cohésion de l’Alliance ». « La base de l’ordre post-Guerre froide, de l’unité de but et de la cohésion de l’Alliance, ainsi que du soutien indéfectible de l’Amérique envers l’Occident, commence à être sapée », dit-il. « Donnez-lui encore quelques années avec les grandes économies européennes qui ne parviennent pas à se conformer aux exigences en matière de dépenses de défense, avec l’économie de Trump et les tarifs, et tout cela commence à faire en sorte que l’Otan ressemble tout à fait à un échec que Poutine pensait qu’elle était en 2021 (avec la chute de l’Afghanistan). Poutine estime que l’Otan bluffe avec l’Article 5 parce que Trump a dit ‘Je vous abandonne’ ». Le leader russe pourrait décider que toute invasion devrait avoir lieu pendant le mandat de Trump, afin de bénéficier d’une Maison Blanche occupée par un homme qui pourrait ne pas se précipiter pour sauver l’Europe.

Alors, si le leader russe ordonne à ses troupes d’entrer sur le territoire de l’Otan, que se passerait-il alors ? L’historien militaire Dr Peter Caddick-Adams pense que les premières étapes ne se dérouleraient pas bien pour la Russie. « L’Otan fermerait la mer Baltique à la Russie, ce qui signifie qu’elle ne pourrait rien sortir de Saint-Pétersbourg ou de Kaliningrad, ce qui immobiliserait toute sa marine. La Turquie ferait la même chose en mer Noire. La Russie se retrouverait avec une force conventionnelle largement dissipée. » Cependant, Sir Richard est plus pessimiste, me disant que « la manière traditionnelle de faire la guerre en Russie est la puissance de feu massive, la destruction totale, la brutalité, l’assaut et toutes les choses terribles qu’ils ont faites à la population civile ukrainienne. Nous parlons d’opérations conventionnelles massives, de combats conventionnels, de batailles de chars, de destruction de villes en Europe de l’Est. » La cruauté servirait non seulement les objectifs de guerre de Poutine, mais satisferait également un désir de vengeance personnelle après des années d’approvisionnement de l’Ukraine en armements par l’Occident, frustrant ainsi ses ambitions.

Il y a aussi le risque de chantage nucléaire, comme nous l’avons vu pendant la guerre de la Russie en Ukraine. Sir Richard dit que les exercices Zapad de la Russie ont envisagé l’occupation d’une nation balte suivie d’un chantage à l’Occident : « Si l’Otan menace de revenir à vous, tout ce que vous faites est de menacer les capitales de l’Otan à portée de Kaliningrad. Vous présentez alors aux décideurs à Londres ou à Washington un choix : l’accepter ou risquer une escalade nucléaire. Les Russes parieraient que personne ne va risquer la destruction de la civilisation occidentale et de toutes les villes de l’Europe occidentale pour le bien de la population d’un État balte. » Une telle stratégie pourrait s’avérer efficace, l’Occident ayant déjà jugé que les avertissements nucléaires de Moscou ne sont pas des menaces vaines. En octobre 2022, l’ancien président américain Joe Biden a déclaré que Poutine « ne plaisantait pas quand il parle de l’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques ».

Pour tous les Britanniques qui se rassurent en pensant qu’un conflit serait limité à une occupation russe de l’autre côté de l’Europe ou à des batailles de chars dans la campagne polonaise, Sir Richard a un réveil brutal. « Si cela se transformait en une guerre de tir, vous pourriez vous attendre à ce que des missiles hypersoniques, qui sont à portée de Londres, détruisent des bâtiments clés ainsi que des sites clés à travers le Royaume-Uni. » Manquant d’un Dôme de fer, la Grande-Bretagne est « complètement sans défense contre ce genre de menace ». « Je ne vois pas comment l’armée pourrait générer les niveaux de force requis sans conscription. L’armée n’aurait pas le temps de recruter et de former de toute façon, car cela deviendrait très rapidement une guerre de survie nationale. Sabotage ? Absolument. Assassinat ? Absolument. »

Et quels seraient les objectifs de Poutine en guerre contre l’Otan ? Quand serait-il satisfait ? « Je spécifierais ses objectifs comme le découplage de l’Amérique de la sécurité européenne, la destruction ou du moins la neutralisation de l’Otan et l’atteinte de ce qu’il a décrit comme le règlement de sécurité le plus approprié pour l’Europe, étant une nouvelle Yalta — en d’autres termes, un empire russe en Europe de l’Est sur les cendres de l’ancien Pacte de Varsovie », dit Sir Richard. Poutine a un jour caractérisé la dissolution de l’Union soviétique comme « la plus grande tragédie géopolitique du 20e siècle ». S’il part en guerre, il pourrait ne pas s’arrêter tant que cela n’a pas été inversé.

Alors, que peut faire l’Occident maintenant pour décourager Poutine ? Une dissuasion efficace, y compris l’adhésion de l’Otan pour l’Ukraine, et des dépenses de défense fortes sont essentielles, selon l’ancien général. « Cela devrait être à 4-5 % », dit-il, même si « c’est une chose vraiment impopulaire pour un gouvernement travailliste qui s’engage en faveur de la croissance et qui fait face à la perspective de devoir prendre des décisions vraiment difficiles concernant les impôts et les coupes dans les services publics ». Cependant, bien que le Parti travailliste ait promis d’augmenter les dépenses de défense du Royaume-Uni à 2,5 % du PIB d’ici 2027, cette promesse est intervenue peu avant une réunion entre le Premier ministre Keir Starmer et le président Trump, suggérant qu’elle pourrait avoir été plus pour apaiser la Maison Blanche que par un véritable engagement à repousser la Russie à long terme.

De plus, ce n’est pas comme si Moscou avait déjà reculé face à l’agression envers l’Occident. « La guerre se poursuit contre l’OTAN par des moyens hybrides asymétriques », explique Sir Richard, énumérant les allégations d’ingérence russe dans les élections occidentales et l’attaque au Novichok de Salisbury en 2018. Il dit que certaines activités pourraient même être menées en vue de préparer une bataille plus grande, comme les rapports de drones près des bases aériennes de la RAF. « Tout ce genre de choses fait partie du manuel russe. » Dans l’esprit de Poutine, l’Ukraine n’est que la ligne de front. L’OTAN et la Russie sont déjà en guerre.