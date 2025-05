Crouchés bas sur le sol, trois miliciens lituaniens étudiaient une carte et débattaient de l’endroit où diriger un drone. Autour d’eux, des hommes en treillis de camouflage sombre étaient allongés, leurs fusils pointés vers l’extérieur. Des pins qui les entouraient à l’engin aérien sans pilote bourdonnant au-dessus d’eux, la scène rappelait les champs de bataille de l’est de l’Ukraine.

Cependant, lorsque le drone atteignit sa cible, il ne lâcha pas une bombe mais une bouteille d’eau. Les hommes n’étaient pas des soldats mais des civils, faisant partie d’un effort national pour se préparer à une invasion russe qu’ils espèrent ne jamais voir.

Alors que l’Amérique tente d’imposer un cessez-le-feu et une paix éventuelle en Ukraine, les dirigeants des États baltes s’inquiètent de l’endroit où les forces aguerries de Vladimir Poutine pourraient se tourner ensuite. Lorsque l’armée russe n’a plus de guerre à mener au sud et qu’aucune bataille d’usure ne ralentit le rythme auquel leur effectif peut être renouvelé, ces petites nations, préviennent-ils, deviendront le nouveau front de l’Europe.

La Lituanie — nichée confortablement entre Kaliningrad, un avant-poste russe, et la Biélorussie, un vassal — se prépare rapidement à défendre contre son voisin de l’est. Le mois dernier, les autorités de Vilnius ont publié des plans d’évacuation en temps de guerre. Le gouvernement construit des fortifications anti-chars en forme de « dents de dragon » le long de ses frontières. S’exprimant l’année dernière, l’ancien ministre de la Défense Laurynas Kasčiūnas a déclaré qu’il espérait que son pays pourrait devenir un « hérisson lituanien » capable de dissuader l’« ours russe beaucoup plus fort ».

De plus en plus centrale à ces efforts est l’Union des tireurs lituaniens, une paramilitaire soutenue par l’État qui a vu ses effectifs doubler pour atteindre 17 000 depuis 2022. Environ 11 000 membres sont des adultes, le reste étant composé d’adolescents qui partent en randonnée, aident les personnes âgées et étudient la guerre en préparation d’un service futur dans les forces armées ou la milice. La Lituanie, avec une population de juste en dessous de trois millions, n’a pas d’armée professionnelle capable de défendre efficacement par elle-même. Ainsi, comme ils l’ont fait dans les années quarante contre les Soviétiques, ses civils se préparent à se battre.

En cas de guerre, les tireurs seront appelés à sécuriser les infrastructures critiques de la nation et à défendre son intérieur pendant que l’armée combat les troupes russes. Si la Lituanie est occupée, ils resteront comme forces de résistance et mèneront une résistance armée.

Au cours de plusieurs jours ensoleillés de printemps plus tôt ce mois-ci, des équipes de tireurs se sont rassemblées de tout le pays à Telšiai, une ville pittoresque qui descend vers les rives d’un lac. Là, ils ont concouru les uns contre les autres dans une série de tâches conçues pour prouver leur préparation au combat : exercices de tir, traversée d’un champ de mines factice et rampement à travers des carcasses d’animaux en décomposition pour simuler les horreurs sensorielles de la guerre.

De petits groupes de jeunes hommes et quelques femmes pouvaient être aperçus en train de faire une pause — avec des visages peints, écoutant du heavy metal sur des haut-parleurs portables, des cigarettes entre les dents.

Regardant une équipe inexpérimentée alors qu’elle tentait de piloter un drone à vue à la première personne (FPV), Andrius, 41 ans, peinait à contenir sa déception. « Ces drones ne sont pas difficiles à piloter, » dit-il. « Il y a des vidéos sur YouTube où un chimpanzé en pilote un. » Passant la plupart de son temps à administrer des serveurs Linux à Vilnius, il avait l’air d’un homme plus à l’aise dans un bureau que sur le champ de bataille.

Longtemps passionné de courses de drones « du crépuscule à l’aube », Andrius a d’abord réalisé l’importance militaire de sa passion lorsqu’il a vu des images FPV d’Ukraine à la fin de 2022. « Je me souviens seulement d’Ukrainiens criant comme, ‘cette cible est derrière la porte bleue’, » dit-il. « Ils regardaient depuis le drone et volaient en essayant de repérer l’ennemi autour du bâtiment. » Maintenant, dit-il, personne ne peut se cacher.

En tant que force de volontaires à temps partiel, le grand avantage de l’Union est qu’elle peut puiser dans l’expertise de professionnels à travers la société lituanienne. Les membres ont été appelés à enseigner à l’armée comment se cacher des drones, les déployer et les combattre. D’autres tireurs utilisent leur expertise en soins aux blessés de combat tactiques pour aider les hôpitaux à pratiquer le traitement en temps de guerre. « Quand je me suis joint aux tireurs, c’était une organisation pour les enfants et les retraités, » m’a dit un vétéran de 20 ans. « Maintenant, nous sommes une véritable force militaire. »

Depuis qu’il a rejoint la milice après l’invasion de l’Ukraine, Andrius a voyagé à Kyiv pour apprendre comment ses homologues tiennent le front contre les odds. En 2022, des volontaires civils se sont révélés essentiels pour défendre la capitale ukrainienne contre les colonnes de chars russes en avance. Les planificateurs militaires lituaniens croient que cela sera probablement le cas pour eux aussi.

Surveillant l’exercice de Telšiai, le lieutenant-colonel Linas Idzelis, un ancien officier militaire élu pour diriger les tireurs en 2023. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans un champ à l’extérieur de la ville, il m’a dit qu’il avait lu The Home Guard Companion, un manuel de formation donné aux civils britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale.

En discutant de la Russie, il a commencé à bouillonner de colère. Ils sont asiatiques, pas européens, a-t-il insisté : le joug mongol les a transformés en sauvages ; au XVIIe siècle, ils ont découpé un tiers des Lituaniens en morceaux. « S’ils entrent en Europe, » a-t-il soutenu, « il n’y aura plus de civils. » Pour Idzelis, il n’y a pas de débat sur le fait que la Russie attaquera les États baltes. « Si vous lisez toutes les évaluations fournies maintenant par les organisations de renseignement, ce n’est qu’une question de temps, » a-t-il déclaré.

Lorsque l’Union soviétique a commencé à se désintégrer à la fin des années quatre-vingt, Idzelis était un adolescent chevelu passionné de métal qui fréquentait l’école à Vilnius. Une fois que les manifestations contre le régime de Moscou ont commencé, il y a participé avec ses parents, brandissant un drapeau lituanien et aidant à construire des barricades.

En 1990, le pays est devenu le premier État membre de l’Union soviétique à déclarer son indépendance. Gorbachev a répondu en déclarant un blocus économique et ensuite, lorsque Vilnius a refusé de céder, en envoyant des forces de l’armée et du KGB pour lancer un coup d’État. Lorsque des civils se sont précipités vers la capitale pour défendre leur indépendance nouvellement acquise, 14 ont été tués alors que les soldats commençaient à tirer sur la foule.

« Lorsque l’un des bâtiments a été assailli, j’étais à environ cinq mètres du colonel qui tirait sur nos gars qui avaient défendu le bâtiment, » se souvient Idzelis. Ignas Šimulionis et Darius Gerbutavičius, deux camarades fans de heavy metal qui avaient étudié avec lui avant de rejoindre les tireurs, ont été tués.

Plus de 30 ans plus tard, le lieutenant-colonel est clair sur la menace qui pèse sur son pays. « La compréhension est que pour nous, personne ne veut vraiment aller en Sibérie, » a-t-il dit. « Il vaut mieux mourir dans une tranchée que de couper des arbres quelque part en Sibérie. »

La torture des civils ukrainiens par des soldats russes n’a pas été un choc pour les Lituaniens, a-t-il déclaré. « Peut-être que pour vous, c’est, ‘Oh, putain, merde’. Mais nous l’avons vécu de nombreuses fois. Nous savons à quoi nous attendre. Au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas vous attendre à ce genre de choses. »

Idzelis croit que l’Europe n’atteindra jamais un état de guerre tant que ses citoyens ne verront pas la Russie attaquer une puissance de l’OTAN. La capacité industrielle militaire latente du continent a handicapé ses préparations pour le combat. « Dans le monde occidental, je pense qu’à l’avenir, nous manquerons de main-d’œuvre, » a-t-il dit. « Ici, nous avons de la main-d’œuvre mais pas d’équipement. »

L’Union des tireurs a payé une entreprise de défense suédoise pour une expédition de lance-grenades mais ne les recevra pas avant trois ans. Une commande de chars ne sera pas prête avant cinq à huit ans. En réponse, la milice construit ses propres drones FPV, prête à suivre l’exemple ukrainien et à infliger des pertes massives à peu de frais.

Jusqu’à récemment, les planificateurs militaires de l’OTAN croyaient qu’il y avait peu de chances que les États baltes puissent résister à une invasion russe. Ils craignaient également qu’une expansion en Europe de l’Est n’antagonise Poutine. En 2017, cependant, leur état d’esprit a changé en réponse à l’invasion de la Crimée et des groupes de combat ont été envoyés à l’est.

Cependant, les chiffres impliqués ont été largement symboliques. Ces forces étaient destinées à agir comme des fils de fer tripwires plutôt qu’à mener une véritable guerre. Dans le cadre d’un modèle de défense en profondeur, l’alliance s’attendait à envoyer des renforts après une attaque et à ne reprendre le territoire à la Russie qu’après qu’il ait été occupé. Depuis 2022, avec les horreurs de Boutcha et la résilience des forces de Poutine à tenir le territoire, la réflexion a changé.

Quatre mois après l’invasion de l’Ukraine, les dirigeants de l’OTAN réunis à Madrid ont déclaré qu’ils défendraient désormais « chaque pouce » du territoire allié. Le mois dernier, l’Allemagne a officiellement lancé le déploiement d’une brigade blindée de 5 000 hommes en Lituanie — son premier déploiement permanent de troupes étrangères depuis la Seconde Guerre mondiale.

À la suite de la réélection de Donald Trump, cependant, certains sont devenus nerveux à l’idée que l’engagement de l’Amérique envers l’alliance s’affaiblisse. S’exprimant de manière anonyme, un commandant militaire m’a dit que si les États-Unis quittaient l’OTAN, alors, « la première étape, nous allons nous chier dessus, et ensuite penser à la prochaine étape. »

« Certains sont devenus nerveux à l’idée que l’engagement de l’Amérique envers l’alliance s’affaiblisse. »

Pour l’instant, les troupes américaines restent stationnées en Lituanie. Trump a récemment qualifié Poutine de « FOU » et a menacé de nouvelles sanctions contre la Russie. Vilnius, qui réduit les budgets ailleurs pour consacrer 5,5 % de son PIB à la défense tout en augmentant les achats de gaz national liquéfié américain, est optimiste quant à ses chances de convaincre son administration qu’elle fait sa part.

Selon Linas Kojala, qui dirige le Centre d’études géopolitiques et de sécurité, un think tank de Vilnius, il est peu probable dans tous les cas que la Russie lance une invasion à grande échelle du pays. « Ce que nous voulons également créer, c’est un sentiment au Kremlin qu’ils ne pourront jamais prendre la Lituanie », a-t-il déclaré. « Ils pourraient nous contrôler militairement, mais ils ne prendraient pas la Lituanie en termes de société soumise aux forces d’occupation. »

Il est plus probable que Poutine lance soit une invasion limitée des États baltes et défie l’Otan de répondre, soit qu’il place simplement un grand nombre de troupes à la frontière et tente de restreindre leur indépendance. « Ce n’est pas une attaque totale contre nous, mais c’est tout de même un scénario très menaçant à considérer », a déclaré Kojala.

Au cours de plusieurs jours dans plusieurs villes de Lituanie, personne ne m’a dit qu’il craignait la guerre. Le conflit avec la Russie est l’état naturel des choses dans ce coin de l’Europe. Cependant, les inquiétudes selon lesquelles l’Otan pourrait céder sous l’influence de Trump augmentent. Alors qu’il regardait les Tireurs terminer leur exercice sur la place de la ville de Telšiai par une matinée anormalement chaude, Henrikas, qui a grandi sous l’occupation soviétique, m’a dit qu’il croyait qu’il était « impossible » de défendre la Lituanie sans l’alliance.

Romena, une conservatrice du musée juif de la ville, connaît le coût de la défaite mieux que la plupart. Jusqu’aux occupations soviétique puis nazie, Telšiai était un centre d’étude de la Torah. Puis, en 1941, des troupes allemandes et des collaborateurs locaux ont éradiqué sa population juive pour toujours en l’espace de quelques mois.

L’historienne, qui travaille à éduquer les habitants sur l’histoire de la région en matière de meurtres massifs, considérait auparavant la menace de guerre comme « absurde ». Maintenant, a-t-elle dit, elle sait que des gens rassemblent de l’argent et des documents pour fuir une invasion. « Je me prépare aussi, mais je ne deviens pas folle », a-t-elle dit avec un demi-sourire.

D’autres se préparent à se battre. « Beaucoup de gens suivent des cours d’autodéfense pour obtenir leurs permis de port d’arme », a affirmé Lorenas, un jeune homme vendant des armes semi-automatiques aux Tireurs au nom de Vollit, un armurier lituanien. « Pas spécifiquement à cause de la Russie, mais ils sont un peu plus conscients de la nécessité de défendre leurs familles. » Après avoir commencé il y a quelques années, il possède maintenant lui-même huit armes.

Pour Idzelis, comment dissuader la Russie est clair. « Le plan maximum est de tous les tuer, le minimum est [ce qui est] dans nos moyens et capacités », a-t-il déclaré. Cependant, ayant externalisé sa défense à l’Amérique pendant des décennies, il n’est pas clair quand le continent sera prêt à se battre. Poutine pourrait lancer une guerre régionale dans les États baltes dans deux ans, a prédit le renseignement danois en février. Ils affirment qu’il pourrait mener un nouveau conflit local dans six mois.

Darius, un Tireur de 19 ans, épuisé et euphorique après avoir terminé l’exercice d’entraînement, m’a dit que ses amis sont partagés entre ceux qui veulent simplement continuer leur vie et ceux qui se préparent à la guerre. « J’ai encore confiance en l’Otan », a ajouté Darius, « mais elle ne s’en sortira pas bien toute seule. Nous devons être forts pour être prêts. » Alors que l’Europe de l’Ouest commence lentement à émerger de sa stagnation post-guerre, certains le long des frontières orientales du continent ont un regard déterminé.