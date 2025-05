Considérant que la Semaine nationale de la police est à nos portes et que Cop City — le surnom de l’installation de formation à la sécurité publique controversée d’Atlanta — est maintenant ouverte, ce n’est pas le meilleur moment pour être un abolitionniste de la police. Il y a quelques années, le mouvement #Defund the Police avait un certain élan parmi les progressistes, surtout dans les grandes villes démocrates. Maintenant, il est presque mort. Cependant, tout n’est pas perdu si vous êtes un abolitionniste acharné, du genre à continuer de promouvoir Ibram X. Kendi lors de votre club de lecture ou à taguer l’acronyme « ACAB » (Tous les flics sont des bâtards) sur le pavé de votre skate park local.

En fait, la perspective à long terme est plutôt bonne.

D’abord, les mauvaises nouvelles. Lundi, le président Trump a proclamé que la police méritait une semaine entière en mai. L’Amérique devrait, au sens figuré, donner une tape dans le dos aux flics, a-t-il suggéré, tandis que l’administration tente de renverser le maladroitement intitulé « Avancer des pratiques policières et judiciaires efficaces et responsables pour renforcer la confiance du public et la sécurité publique. » C’est l’ordre exécutif de Joe Biden de 2022, dirigé vers une réforme policière modérée et équitable. Trump a également appelé le Congrès à adopter un nouveau projet de loi sur la criminalité destiné à faire basculer la pendule dans l’autre sens — pour restaurer l’immunité des policiers et imposer la peine de mort obligatoire pour ceux condamnés pour avoir tué un policier. Ce faisant, il essaie de créer plus de George Floyd, plutôt que d’aider à résoudre le problème.

Cette Semaine fédérale de la police survient à la suite d’une cérémonie d’inauguration fin avril à Atlanta célébrant l’ouverture du soi-disant Cop City. Pendant quatre ans, une bande hétéroclite composée principalement des « A » — anarchistes, activistes et universitaires — a lutté âprement contre la construction du centre de formation police et pompiers sous la bannière « Stop Cop City. » Les démocrates d’Atlanta l’ont cherché : ils ont tenté de faire avancer discrètement un projet de 115 millions de dollars au début de 2021, à une époque où les progressistes faisaient encore du bruit sur l’abolition et/ou le financement des flics à la suite des manifestations de George Floyd.

Pour aggraver les choses, les démocrates au pouvoir raseraient une forêt clairsemée dans les ruines de la ferme pénitentiaire désaffectée d’Atlanta pour faire place au projet. C’était, comme disent les jeunes, pas très joli, et bientôt les activistes anti-police et anti-prison se sont associés à des ONG et des environnementalistes pour s’opposer au projet, allant des pétitions au gouvernement municipal à des actes d’incendie criminel contre des motos de police et des équipements de construction. Le mouvement a tenté d’élargir sa juridiction et de faire de la lutte contre un complexe de formation policière en périphérie d’Atlanta un point de tension national, la suite des manifestations de Standing Rock, qui en 2016 avaient gagné la sympathie des environnementalistes, des célébrités et finalement de Barack Obama.

Le problème : il s’avère qu’à peu près personne ne veut réellement abolir la police, c’est pourquoi les démocrates font maintenant semblant que leur flirtation avec le mouvement n’a jamais réellement eu lieu. De plus, depuis le 7 octobre, les manifestations de Cop City ont été absorbées dans une campagne idéologique beaucoup plus large — et fallacieuse — contre la suprématie blanche, le colonialisme de peuplement et l’empire occidental. C’est pourquoi des slogans comme « D’Atlanta à la Palestine » circulent sur les réseaux sociaux, et dans leur No Cop City, No Cop World publié ce mois-ci, les activistes de Stop Cop City suggèrent que les frappes de missiles Houthi sur des pétroliers en mer Rouge sont inexplicablement liées à leur effort pour — disons — arroser le conseil municipal d’Atlanta avec des balles de ping-pong. Ce à quoi ressemble maintenant Stop Cop City est le Waterloo de la gauche, une mort finale du mouvement pour abolir la police et les prisons qui est devenu une cause à la mode en 2020.

Jusqu’à présent, tout va bien pour ceux qui pensent que nous avons besoin de policiers, n’est-ce pas ? Pas exactement.

Alors que #Defund échoue, ce n’est pas comme si la police était une institution montante, du moins, pas au niveau local. Deux choses peuvent être vraies en même temps : Trump accorde aux agences fédérales comme l’Immigration and Customs Enforcement des pouvoirs nouveaux, vastes et inconstitutionnels, même s’il a peu de contrôle sur les centaines de milliers d’agents en uniforme financés et contrôlés aux niveaux des comtés et des municipalités. Ce dernier est lentement en train de disparaître.

Considérons les chiffres. Les États-Unis emploient aujourd’hui plus de policiers qu’il y a un demi-siècle, mais la croissance de la population a dépassé cette augmentation. La densité compte. En 1973, le pays comptait environ 4 agents pour 1 000 personnes — un ratio qui le plaçait légèrement au-dessus du Canada et de l’Australie, mais en dessous de l’Espagne, de la France et de l’Autriche, et presque identique au chiffre par habitant de l’Angleterre de 3,9. Ce ratio a atteint son apogée au début des années 90 à 4,3 agents pour 1 000, coïncidant avec le sommet de la vague criminelle de la fin du 20e siècle durant la première administration Bush. (Même à cette époque, la force de police américaine ne représentait qu’environ un quart de la taille de celle de la Russie dans les années suivant l’effondrement de l’Union soviétique.)

« La force de police a atteint son niveau le plus bas en un demi-siècle. »

Mais entre 1990 et 2020, une tendance paradoxale est apparue. Le taux de criminalité national a chuté de manière spectaculaire — par certains critères, mystérieusement — même si la présence policière, par rapport à la population, est restée stable. En 2013, le Département de la justice a compté environ 600 000 employés à temps plein dans les départements de police locaux, faisant baisser le ratio d’agents par résident à environ 3 pour 1 000 — environ 25 % de moins qu’il y a quatre décennies. Au moment où Joe Biden a pris ses fonctions en 2020, la taille de l’ensemble de la force de police avait encore diminué, plaçant la densité policière américaine en dessous de la moyenne pour les pays d’Europe et des Amériques.

La tendance à la dépolice aux États-Unis n’a fait qu’empirer depuis la pandémie. Selon une enquête récente de l’Association internationale des chefs de police, les départements à travers le pays fonctionnent, en moyenne, avec un manque de personnel de 10 %. Pour compenser, 65 % des agences interrogées ont signalé une réduction des services ou l’élimination d’unités spécialisées, comme les bureaux de détectives ou les équipes de sensibilisation communautaire, afin de préserver la couverture de patrouille de base. À Washington, DC, la force de police a atteint son niveau le plus bas en cinquante ans, poussant le syndicat de la police de la ville à décrire la situation comme « dangereuse ». De même, Philadelphie a un taux de vacance de 19 %, et à Gotham, le NYPD a vu son effectif diminuer de 11 % depuis 2019.

En conséquence, moins de 50 millions de personnes ont signalé un contact avec la police en 2022, selon les statistiques du Bureau de la justice — le nombre le plus bas de rencontres avec la police depuis 2008. C’est principalement parce que l’application des lois sur la circulation disparaît. D’ici la fin de 2023, les agents à Baltimore, à La Nouvelle-Orléans et à San Francisco faisaient moins de la moitié des contrôles de circulation qu’ils avaient effectués avant la pandémie. Pas étonnant que les décès sur la route aient atteint des niveaux alarmants, y compris une augmentation de 74 % à Memphis entre 2019 et 2022, qui a perdu 22 % de sa force depuis 2011. Partout en Amérique, vous pouvez voir des panneaux « Ralentissez ! » dans les jardins, mais peu d’efforts pour faire respecter ces demandes.

Les problèmes sont structurels. Les jeunes, en général, sont plus cyniques et ne font pas confiance aux institutions, y compris la police, et sont de plus en plus réticents à accepter des salaires relativement bas, de longues heures et un manque de possibilités de travail à distance. C’est la même raison pour laquelle le recrutement militaire est en baisse dans l’ensemble (malgré une récente augmentation) et que les emplois de la fonction publique ne sont pas pourvus partout — même pourquoi les piscines sont fermées. Pourquoi être policier ou sauveteur quand vous pouvez obtenir un emploi par e-mail, travailler de chez vous et vendre des photos sur OnlyFans ? Cela explique pourquoi l’une des plus grandes industries en croissance est l’industrie de la sécurité privée, qui, selon un rapport, devrait plus que doubler en valeur dans la décennie de 2022 à 2032.

Le fait que l’Amérique soit en réalité sous-policiée n’est pas un sujet dont la gauche veut parler, car les progressistes semblent ne se soucier que de la violence infligée par l’État, et non de la violence interpersonnelle, beaucoup plus courante. Cependant, la vérité est que le déclin de la police — tant en termes de qualité que de quantité — est une question de justice sociale. Finalement, les départements de police, ceux qui sont publiquement responsables devant les citoyens, s’aboliront eux-mêmes et, comme presque tout le reste en Amérique, la justice en matière de sécurité publique deviendra un bien de luxe privatisé.