Où, je me demande souvent, étaient les gros titres pendant la présidence de Biden qui disaient : Les démocrates nuisent aux personnes mêmes qui les ont élus ?

Ce n’était sûrement pas parce que de telles histoires ne pouvaient pas être trouvées. Les fermetures prolongées d’écoles ont particulièrement nui aux élèves urbains — précisément ceux dont les familles ont massivement voté pour les démocrates. Leur ambivalence sur la criminalité et le maintien de l’ordre a laissé les quartiers ouvriers et minoritaires des villes bleues supporter le poids de l’augmentation du désordre.

Et ce n’est sûrement pas parce que les commentateurs sont réticents à présenter les histoires en termes de votants blessés par les politiciens mêmes qu’ils ont soutenus. Bien au contraire. En ce qui concerne les électeurs ruraux, ce genre de narration est pratiquement son propre sous-domaine. La récente chronique de Timothy Noah dans The New Republic est la dernière en date, avertissant que les nouvelles propositions tarifaires de Trump vont à nouveau « gravement nuire » aux électeurs qui le soutiennent. Jennifer Rubin peint à plusieurs reprises la base de Trump comme une masse d’ populistes mal informés qui s’auto-immole. Et ce n’est rien de nouveau ; ce récit était partout pendant le premier mandat de Trump : « Le pays de Trump pourrait être le plus durement touché par ses politiques » ; « La guerre commerciale de Trump nuit aux personnes qui l’ont élu. »

Et pourtant, ce cadre particulier — un mélange d’indignation auto-satisfaite et de schadenfreude condescendante — semble réservé exclusivement aux électeurs ruraux soutenant Trump. Pourquoi ?

Ce n’est pas que ces commentateurs ne comprennent pas la politique ; ils le font. Et je suis d’accord avec eux : l’agenda économique de Trump — tarifs, guerres commerciales, la fantaisie du découplage — est une mauvaise politique. Je crois, sans hésitation, que le libre-échange et les marchés ouverts ont sorti plus de gens de la pauvreté dans le monde que n’importe quel programme gouvernemental.

Mais je sais aussi ceci : ces mêmes politiques ont drainé des emplois, fermé des usines et sapé l’épine dorsale économique des communautés rurales que j’étudie et dans lesquelles je vis. C’est pourquoi une majorité d’électeurs ruraux favorise les tarifs sur la Chine. Selon le CES 2020, 74 % des électeurs ruraux soutenaient des tarifs sur les biens en provenance de Chine ; 66 % soutenaient des tarifs de 25 % sur l’acier, à l’exclusion du Mexique et du Canada. Parmi les électeurs ruraux soutenant Trump, le chiffre était encore plus élevé : 91 % des électeurs ruraux-Trump soutenaient des tarifs sur la Chine, ainsi que 90 % des millions d’autres électeurs urbains et suburbains de Trump également.

Si Biden ou Obama étaient aussi réactifs à leurs électeurs (dont une majorité soutient également les tarifs), ils seraient célébrés pour leur engagement envers la démocratie et l’autonomisation du peuple. Au lieu de cela, il est plus facile de simplement ignorer le fait que 66 % de tous les électeurs dans des ménages gagnant moins de 60 000 $ par an veulent abandonner le consensus libéral, augmenter les tarifs sur les partenaires commerciaux et essayer quelque chose de nouveau.

Vous pouvez ne pas être d’accord avec ces opinions, mais les écarter comme « l’idée la plus stupide à ce jour » ou dire qu’elles « plairaient aux électeurs et nuiraient à l’économie en même temps » est juste une réaction émotive réflexive, se faisant passer pour une analyse dans un écosystème médiatique plus à l’aise avec le mépris du mécontentement qu’avec la confrontation d’inégalités profondes et structurelles. C’est le genre de clarté de fauteuil qui vient facilement quand vous écrivez du côté gagnant de la mondialisation. Et au nom de l’opposition à Trump, de nombreux progressistes ont fait un virage à 180 degrés — défendant l’ordre économique même qu’ils prétendaient autrefois être truqué. Si l’ennemi de mon ennemi est mon ami, seul Trump pourrait rendre le « néolibéralisme » grand à nouveau.

Personnellement, en tant que personne opposée aux tarifs et engagée pour l’opportunité rurale, j’accueillerais un véritable examen de la politique commerciale — mais pas un qui commence par se moquer des personnes qui ont supporté ses coûts. Nous pourrions commencer par explorer toutes les façons dont le libre-échange n’a en fait pas été gratuit — pas seulement pour ses effets redistributifs vers le haut (que beaucoup, y compris Noah, déplorent), mais aussi pour ses effets spatiaux.

Nous pourrions commencer par nous demander si le libre-échange a jamais été vraiment « libre » — non seulement à cause de son inclinaison ascendante (comme Noah le note ailleurs dans son travail), mais aussi à cause de la manière dont il a frappé certains endroits bien plus durement que d’autres. Les décideurs américains n’ont pas seulement échoué à protéger les travailleurs nationaux des pratiques déloyales comme le dumping d’acier chinois ou la manipulation monétaire, ils ont activement choisi de ne pas le faire au nom de l’intégration du marché. Ils ont intégré des protections pour les investisseurs dans des accords comme l’ALENA et le TPP, tout en supprimant toute application significative des normes du travail dans les territoires d’outre-mer, tout en soumettant les producteurs américains à un labyrinthe de réglementations croissantes. Cela a créé des incitations fiscales qui récompensaient la délocalisation, maintenu les subventions alors que l’agro-industrie se consolidait, et dit aux travailleurs déplacés d’apprendre à coder.

Si c’est cela le « libre » échange, il n’était libre que pour les puissants. Tout le monde d’autre a payé le prix fort. Alors peut-être que l’histoire n’est pas que les électeurs ruraux veulent faire exploser le système — mais que cela leur a pris tout ce temps.

Nous pourrions continuer l’histoire — ce n’était pas seulement la théorie qui a échoué l’Amérique rurale. C’était la mise en œuvre, la politique, les choix — des choix avec une teinte bleue et rouge, mais qui bénéficient maintenant clairement aux principales circonscriptions de la « gauche » moderne.

Et oui, Trump et DOGE menacent plus que de simples prix plus élevés ; le démantèlement du filet de sécurité rural — ce patchwork de programmes et de services qui, bien que usé, maintient encore de nombreuses communautés ensemble. La fermeture des bureaux locaux du USDA, la perte de centres de santé communautaires, et la réduction potentielle des programmes éducatifs comme Head Start ont des effets tangibles sur la vie quotidienne.

Mais si votre expérience du gouvernement est celle de l’agent d’extension qui a encore son emploi lorsque votre ferme a fermé ; ou si votre expérience est que vous ne pouviez, en fait, garder votre médecin après la fermeture de l’hôpital suite à la loi sur les soins abordables ; ou que le trajet du bus scolaire est devenu plus long parce que deux villes ont dû consolider des classes — alors il n’est pas fou de penser que le gouvernement ne fonctionne pas. Lorsque chaque programme semble conçu pour quelqu’un d’autre, lorsque les « investissements » vont vers des corridors technologiques et des cabinets de conseil, et lorsque votre propre ville entend plus de régulateurs que d’équipes de réparation, il est tout à fait logique de choisir la disruption — même en sachant, comme la plupart de mes voisins le savent, que cela comporte des risques substantiels.

Mais je doute que ce soit vraiment ce que Sargent et d’autres veulent. Au lieu de cela, il y a une certaine légèreté dans la façon dont ils pensent à la souffrance rurale. Mais on peut croire que les électeurs ruraux pourraient se retrouver économiquement plus mal lotis sous une autre présidence Trump (je pense que c’est le résultat probable) et aussi espérer que les dividendes allant aux investisseurs new-yorkais dans Cargill, JBS ou Tyson subissent un plus grand coup que les fermes familiales qui peinent déjà à s’en sortir. Si quelqu’un doit ressentir la douleur, qu’elle affecte l’appel des bénéfices trimestriels du conseil d’administration de Dollar General — pas le salaire d’un caissier. Mais même s’ils ne le font pas, soyons honnêtes : les dégâts ont été causés bien avant l’arrivée de Trump. Les électeurs ruraux ne choisissent pas les tarifs parce qu’ils pensent que cela les rendra riches — ils les choisissent parce qu’ils ont déjà perdu foi en un système qui continue à apporter des gains à tout le monde. Si vous avez déjà perdu le jeu après des décennies de politiques « intelligentes », pourquoi ne pas retourner la table ?

Pourtant, le genre « se faire du mal » continue, car il réconforte les audiences libérales en attribuant la faute vers le bas. Cela permet aux écrivains politiques de contourner toute réflexion sur la façon dont la gouvernance démocrate pourrait également échouer. Et cela satisfait un besoin plus profond de se sentir justifié, de voir les personnes qui ont voté de la « mauvaise » manière souffrir des conséquences. Les électeurs urbains, diplômés d’université, se voient accorder une certaine autonomie — leurs erreurs sont des choix tragiques considérés comme complexes, moralement légitimes et ancrés dans des valeurs. Les électeurs ruraux de Trump, en revanche, sont perçus comme émotionnels, ignorants, voire pathologiques.

Mais les électeurs de Trump savent exactement ce qu’ils font. Ils ont calculé — souvent correctement — que les programmes conçus pour les aider sont plus susceptibles d’aider quelqu’un d’autre. Alors continuez à mépriser, à l’aise dans la connaissance que le véritable problème est là-bas, quelque part dans le pays des survols. Mais si vous vous souciez vraiment de la démocratie — et d’empêcher une autre présidence Trump — vous pourriez vous demander ce que des histoires comme celles-ci accomplissent vraiment. Parce qu’elles ne persuadent certainement pas les électeurs ruraux. Elles ne construisent pas de coalitions. Elles ne corrigent pas les échecs sous-jacents de la gouvernance économique. Tout ce qu’elles font, c’est durcir les divisions qu’elles prétendent déplorer.