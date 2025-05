Le Premier ministre britannique pense que nous sommes « assis dans l’eau tiède de la médiocrité ». C’est la conclusion d’un ancien collègue abattu que j’ai récemment rendu visite au ministère des Affaires étrangères. J’ai pensé que cela semblait un peu cruel. Après tout, le FCDO (le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement) a connu neuf secrétaires d’État aux affaires étrangères au cours des 11 dernières années, tous d’aptitudes variées et chacun avec son propre sens idiosyncratique de ce que nos diplomates devraient faire. Pourtant, sur un point, mon ami avait raison : les compétences linguistiques.

Aujourd’hui, un diplomate britannique affecté au Moyen-Orient passera presque deux ans à plein salaire à apprendre l’arabe. Cela inclut près d’un an de formation immersive en Jordanie, avec les vols et l’hébergement payés par le contribuable. Pourtant, la dernière fois que j’ai demandé des données au FCDO, 54 % échoueront ou ne passeront pas leurs examens. Pour le dire crûment, cela coûte environ 300 000 £ pour former une personne à ne pas parler arabe. Environ un tiers des étudiants en mandarin et en russe échouent également, gaspillant des millions de livres alors que le budget du département est réduit.

Le problème n’est pas nouveau. En 2013, le secrétaire d’État aux affaires étrangères de l’époque, William Hague, a donné la priorité à l’amélioration des compétences linguistiques comme outil de l’art diplomatique. Lors d’une cérémonie brillante, il a ouvert un nouveau centre linguistique étincelant, suite à la fermeture par le Nouveau Parti travailliste de l’École de langues du ministère des Affaires étrangères en 2007. Comme l’a dit Hague à l’époque, la diplomatie est « l’art de comprendre différentes cultures » — et parler la langue locale est une première étape cruciale.

Sir Sherard Cowper-Coles, notre ancien homme à Riyad, se souvient que la moitié de son intake de 18 jeunes diplômés en 1977 a été soumise à une formation linguistique intensive. Il a choisi l’arabe, pour lui donner des options pour une promotion future. Il a pratiqué son métier en Égypte, et étant devenu un « super-arabiste », il est devenu ambassadeur britannique en Arabie Saoudite. Cela a suivi un cours de remise à niveau en arabe avec un groupe de Bédouins à la frontière irakienne. Bien qu’il n’ait pas eu besoin d’utiliser l’arabe au ministère des Affaires étrangères à Riyad, il pouvait parler avec le défunt roi d’Arabie Saoudite. C’est un niveau d’accès intime qu’un ambassadeur sans la langue aurait du mal à obtenir.

« Pour le dire crûment, cela coûte environ 300 000 £ pour former une personne à ne pas parler arabe. »

Les compétences linguistiques sont tout aussi importantes lorsqu’il s’agit de traiter avec nos rivaux. Sir Tony Brenton a servi à Moscou deux fois, en 1994 et en 2004, en tant qu’ambassadeur. Connaître le russe signifiait qu’il pouvait s’engager avec des figures comme Sergei Ivanov, un proche de Poutine qui croit que le MI6 a ruiné sa carrière au KGB lorsqu’ils ont exfiltré Oleg Gordievsky en 1985, et évitait les Britanniques comme la peste. En même temps, la maîtrise du russe par Sir Tony a donné le ton à l’ambassade. « Tous les agents de chancellerie avaient leurs examens de langue opérationnelle », ajoute-t-il, « et sortaient rencontrer autant de personnes qu’ils le pouvaient. »

Il existe également des preuves que ne pas connaître la langue locale peut causer des problèmes. David Fall, notre ancien ambassadeur au Vietnam, a eu des difficultés à Hanoi : il n’a appris le vietnamien qu’à cinquante ans. Sir Sherard a constaté la même chose lorsqu’il a essayé d’apprendre le pachto avant de commencer en tant qu’ambassadeur en Afghanistan.

Les conséquences du monolinguisme peuvent parfois tendre vers l’embarrassant. Une fois, j’ai réduit un public thaïlandais à rire lorsque le mot que je pensais signifier voleur s’est avéré être poils pubiens. Les politiciens ont subi des humiliations similaires. Sir Sherard se souvient de Tony Blair invitant le Premier ministre français de l’époque à Sedgefield en 1998. Après un déjeuner au pub, souriant à la meute de médias rassemblée, Blair a déclaré en français à Lionel Jospin : « Je t’ai toujours désiré dans toutes les positions. »

Il n’est pas surprenant que la campagne d’« excellence diplomatique » de Hague ait continué après son départ du ministère des Affaires étrangères en 2014. Tom Fletcher, ancien ambassadeur britannique au Liban et maintenant à l’ONU, a écrit son rapport Future FCO en mai 2016, arguant que « le FCO devrait être plus exigeant en exigeant que les examens de langue soient réussis et que les niveaux de compétence linguistique soient maintenus ».

Alors qu’il était secrétaire permanent, Sir Simon, maintenant Lord McDonald, a insisté pour recevoir une liste régulière de « nommer et faire honte » des ambassadeurs qui n’avaient pas réussi leurs examens. Pendant une brève période, 80 % des ambassadeurs britanniques avaient les compétences linguistiques requises pour faire leur travail. Le niveau global du ministère des Affaires étrangères est passé d’un désastreux 38 % à 73 %, à seulement 7 % d’un objectif de 80 % fixé par le Comité des affaires étrangères.

Mais, en 2020, Dominic Raab a fusionné le FCO et le Département pour le développement international six mois après le début d’une pandémie mondiale. La tâche de changement organisationnel à laquelle faisait face Sir Philip Barton, alors secrétaire permanent, aurait été plus facile si la Grande-Bretagne n’avait pas suivi les États-Unis en Afghanistan de manière chaotique. L’éruption soudaine de la guerre en Ukraine n’a guère aidé. Quoi qu’il en soit, parler des langues étrangères a disparu de la liste des priorités.

Le FCDO, nouvellement acronymé, a adopté ce que Michael Gove aurait qualifié de culture « tout le monde gagne des prix », bien que peu de membres du personnel se soient sentis comme des gagnants. La trajectoire ascendante de l’amélioration des compétences linguistiques a stagné puis chuté. Je me souviens que Sir Richard Moore, le chef des espions britanniques et lui-même locuteur turc, est resté vocal sur la nécessité de tenir les agents responsables de la réussite de leurs examens de langue après la fusion. Mais sa voix a été noyée par les soupirs d’indécision corporate.

« Il n’y a pas de véritable application », déclare Jon Benjamin, ancien directeur de l’Académie diplomatique et notre ancien ambassadeur au Chili et au Mexique. Les agents sans compétences préexistantes se voient attribuer un poste à l’étranger avant de suivre une formation linguistique, et la plupart termineront leur affectation même s’ils échouent à leurs examens.

Bien sûr, les langues ne sont qu’une des exigences pour tout diplomate. Les agents ont besoin de compétences en réseautage, de sens politique et de sang-froid pour passer en mode crise à tout moment. Mais comme le dit David Landsman, ancien ambassadeur en Albanie et en Grèce, « un agent qui parle la langue est plus utile que deux qui ne le peuvent pas ».

Cela évoque également des défis culturels plus larges. Un nombre croissant d’agents s’accrochent à la scène sociale de l’ambassade, s’aventurant rarement au-delà. En visitant Moscou, peu avant ma nomination en 2014, j’ai rencontré un collègue qui a fait remarquer que son russe était en fait devenu pire depuis son arrivée — et elle y était depuis deux mois.

Aujourd’hui, la plupart des ambassadeurs britanniques n’ont pas le niveau C2 (master) requis dans le pays où ils travaillent. Et les ambassadeurs qui échouent eux-mêmes encouragent l’échec parmi leur personnel. Avant l’invasion de la Russie, un agent en études ukrainiennes à temps plein s’est plaint de ne pas vouloir suivre une formation sur place à Kyiv pendant l’hiver. La raison ? Il ferait froid et sombre. Je l’ai encouragé à acheter un manteau. Son ambassadeur, qui ne parlait pas ukrainien, a pensé que nous étions désespérément cruels et a insisté pour que nous fassions une exception.

Il existe également d’autres preuves de cette culture affaiblie. Lors d’un événement d’intégration pour les entrants rapides diplômés, j’ai demandé au groupe de décrire un pays qu’ils avaient le plus aimé visiter. Plus tard, une personne des ressources humaines a suggéré que je pose une question plus inclusive la prochaine fois : certains nouveaux entrants n’avaient peut-être pas eu la chance de voyager à l’étranger avant de rejoindre le Foreign Office. Mais la sensibilisation aux pays et aux cultures n’est-elle pas l’attribut le plus inclusif qu’un diplomate puisse posséder ? Et si quelqu’un est si facilement perturbé par une question innocente, comment ferait-il face à Moscou lorsque des membres des services de renseignement russes pénètrent dans leur appartement et laissent des excréments non évacués dans les toilettes ?

Pour être clair, il y a encore des linguistes exceptionnels au Foreign Office. Dame Caroline Wilson, approchant de la fin de son mandat à Pékin, est renommée pour ses compétences en mandarin. Nigel Casey, notre ambassadeur à Moscou, parle clairement un excellent russe.

Mais je crains que l’eau du bain de la médiocrité linguistique ne devienne plus tiède avec le temps. La lutte du Foreign Office pour créer des locuteurs de mandarin, de russe et d’arabe reflète une baisse plus large de la demande pour que les étudiants britanniques étudient les langues, une tendance souvent soulignée par l’Académie britannique. Les universités à travers le Royaume-Uni abandonnent les programmes de diplôme en langues étrangères face à une crise de financement. De leur côté, les jeunes ne voient pas de lien entre l’étude d’une langue et son utilisation pour des carrières, car le gouvernement et les entreprises ne promeuvent pas activement les carrières nécessitant des compétences linguistiques.

Aujourd’hui, seulement 20 % des entrants annuels en fast-stream au Foreign Office ont un bagage linguistique. Mais lorsque je visite des universités, je rencontre des étudiants passionnés par l’étude des langues. Récemment, à l’Université de St Andrews, j’ai rencontré deux étudiants appelés Evie et Thomas, qui, en plus d’étudier le russe, avaient profité d’une année d’études au Kazakhstan. Thomas, un jeune homme de la classe ouvrière du Nord-Est, a fait un voyage au cosmodrome de Baïkonour pour étudier les effets de la poussière sur la santé des populations locales. Evie se souvient d’avoir traîné jusqu’à la gare sous -20°C et d’avoir eu un lift d’un inconnu.

J’aimerais voir plus de personnes intrépides comme Evie et Thomas rejoindre le service diplomatique. Étant donné qu’ils possèdent déjà des compétences linguistiques, cela serait certainement moins coûteux que de former des personnes depuis le début. S’assurer que le système des ressources humaines n’incite pas à l’échec pourrait également aider la situation.

Mais le problème ne se limite pas au Foreign Office. Partout où l’on regarde au sein du gouvernement, les départements ont besoin de personnel capable de parler des langues étrangères, que ce soit pour traiter avec des demandeurs d’asile, fournir des soins de santé ou sociaux à des personnes pour qui l’anglais n’est pas une langue maternelle, ou écouter des conversations téléphoniques interceptées. Il y a un besoin urgent de renforcer les liens entre les universités et le gouvernement, pour construire une chaîne d’approvisionnement d’étudiants qui souhaitent transformer leurs compétences linguistiques en carrières.

Le Civil Service Fast Stream a des programmes pour tout, des statistiques à la livraison opérationnelle, mais d’une manière ou d’une autre pas pour les langues. Pourquoi ne pas en créer un ? Le gouvernement souhaite renforcer les apprentissages pour les diplômés et ceux-ci offriraient une voie pour que les étudiants étudient les langues tout en acquérant de l’expérience professionnelle dans divers départements gouvernementaux. Ils fourniraient également, accessoirement, une option moins coûteuse et moins gaspilleuse que le modèle de formation linguistique interne du Foreign Office.

Je crains que dans une décennie, nos ambassadeurs les plus seniors ne soient que des premiers postes sans ancrage dans le pays, passant d’une réunion à l’autre, souriant de manière inepte alors que leurs appareils d’interprétation AI rendent des messages que leur premier ministre essaie de transmettre. Pendant ce temps, à Londres, des diplomates russes et chinois s’exprimeront en anglais courant.

En 2013, lorsque Lord Hague a donné un coup de fouet bien nécessaire aux langues diplomatiques, l’Académie britannique a produit un rapport vital intitulé « Perdus pour les mots : le besoin de langues dans la diplomatie et la sécurité au Royaume-Uni ». Il a déclaré : « si aucune action n’est entreprise, les compétences linguistiques au sein du gouvernement continueront de s’éroder jusqu’à ce qu’il n’y ait ni compétences au sein du gouvernement ni suffisamment de nouveaux linguistes issus du système éducatif pour reconstruire sa capacité et répondre aux exigences de sécurité, de défense et de diplomatie du Royaume-Uni. »

La plupart des recommandations de ce rapport n’ont pas été mises en œuvre. Depuis lors, la Russie a investi massivement dans ses capacités diplomatiques et militaires au point qu’elles dépassent désormais largement les nôtres. Et si cela ne vous inquiète pas, cela devrait l’être.