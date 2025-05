« Seules deux choses me dérangent, pour être honnête », a déclaré l’homme que j’appellerai Darren. Darren était un dealer de drogue, mais aussi un informateur de la police, donc j’ai réservé mon jugement sur son honnêteté. « La première chose, c’est la loi sur les produits de la criminalité », a-t-il expliqué. « C’est brutal, non ? La vieille police qui prend ta voiture et ta télé ? L’autre chose, c’est la prison, bien sûr. Je déteste être enfermé. » Rien d’autre ? « Rien », a-t-il répondu en riant. « Absolument rien. Mettez-moi un bracelet. Je m’en fiche. Peines avec sursis ? Mise à l’épreuve ? Quelle blague. »

J’ai passé des années à parler à des gens comme Darren. Autour d’une bière. Dans des salles d’interrogatoire. À l’arrière des voitures de police. J’ai écouté des criminels avoir des conversations incroyablement franches, grâce aux dispositifs d’écoute que nous avions installés dans leurs maisons. Je me souviens aussi d’avoir fait occasionnellement des « arrestations à la porte » à Wormwood Scrubs. Cela se produit lorsqu’un détenu est recherché par une autre force et arrêté immédiatement à sa libération — parfois sans que le prisonnier en ait connaissance au préalable. Notre homme, ayant juste terminé une peine de six ans, regardait avec envie le pub au bout de Du Cane Road. C’était un arrêt traditionnel pour les nouveaux libérés afin de déguster une pinte. Puis il nous a vus sortir de notre voiture non marquée. Vous n’avez jamais vu de véritable misère gravée sur le visage d’un homme jusqu’à ce que vous ayez effectué une arrestation à la porte. Donc, oui, Darren l’informateur était honnête : je sais combien les criminels détestent la prison.

C’est pourquoi j’ai ri en lisant la revue des peines de David Gauke, entièrement prévisible. Gauke, un Tory de Mayite du genre le plus mou, propose un ensemble de réformes visant à créer des places en prison grâce à — vous l’avez deviné — une série de programmes de libération anticipée. Il suggère également que les peines de moins d’un an soient complètement supprimées. Gauke propose de réformer la punition communautaire via des promesses vagues de « progrès technologique » (malgré le fait que Serco ait été amendé pour ne pas avoir tagué les prisonniers) et d’investir dans le service de probation. Ce sont les mêmes platitudes habituelles de l’aile militante de l’établissement de la réforme pénale. Ce lobby a influencé la politique pénitentiaire pendant des décennies, et échoue toujours vers le haut.

Il y a une politique brillante dans le rapport, clairement ajoutée pour distraire les journalistes et les commentateurs : la castration chimique volontaire des délinquants sexuels. C’est une bonne idée, mais cela ne compense pas la libération de tous les autres types de criminels. C’est, m’a dit Darren, parce qu’ils ne se soucient pas des peines non privatives de liberté. Ils ne s’en soucient vraiment pas. Mise à l’épreuve ? S’il vous plaît. Le service de probation refuse d’accepter qu’un criminel soit au-delà de la réhabilitation. Pour eux, le mot « récidiviste » n’existe tout simplement pas. Ce n’est pas un biais d’un ancien policier ; un agent de probation senior m’a expliqué la politique. « Qu’en est-il des violeurs en série ? » lui ai-je demandé. Elle a grincé des dents et a répété la ligne du parti. « Personne n’est au-delà de la réhabilitation. » C’était comme parler à un sectaire.

Les criminels sont parfaitement conscients de cette orthodoxie et, s’ils peuvent être dérangés de prendre des rendez-vous (en ligne, bien sûr), ils diront à leur agent de probation bien intentionné exactement ce qu’il a besoin d’entendre. Ensuite, c’est direction le pub pour vendre de la drogue, ou se livrer à un peu de vol à l’étalage sans conséquence. C’est une partie du problème plus large de la réforme pénitentiaire, que les recommandations de Gauke illustrent : le gouvernement veut économiser de l’argent tout en affichant un dégoût socialement libéral pour l’incarcération. Ce n’est pas que les classes de lanières n’acceptent pas la nécessité de la prison, mais considèrent seulement cela comme une sanction extrême. Pour eux, c’est quelque chose de réservé aux pires types de criminels (ou aux gens qui publient des messages idiots mais politiquement interdits sur les réseaux sociaux).

Cependant, en matière de peine, Gauke a catastrophiquement tort. Quoi qu’il en dise, les courtes peines ont vraiment un rôle à jouer. Les délinquants condamnés, disons, à une peine de six mois auront déjà un long casier judiciaire. C’est un briseur de circuit. Mais si les courtes peines ont une efficacité limitée en termes de récidive, qu’en est-il des victimes de la criminalité, des communautés ravagées par des délinquants récidivistes ?

J’ai travaillé un jour dans un quartier populaire de l’ouest de Londres. L’un de nos habitués était un jeune de 19 ans enclin à des dommages criminels, au vol et au vol de voitures. Il était violent, intelligent et sournois, ciblant souvent des femmes âgées pour leur pension. Vous ne serez même pas surpris d’apprendre qu’il est devenu par la suite un membre éminent d’un gang, s’occupant de trafic de drogue et d’armes à feu. Même les « chiens dans la rue », comme on dit à Belfast, savaient que c’était sa trajectoire professionnelle, et aucun agent de probation sérieux ne parviendrait à l’empêcher de réaliser son potentiel. En tant qu’agents de police, nous avons fait de notre mission de mettre le jeune en prison. Il a purgé six mois, durant lesquels le quartier a semblé palpablement différent. Le taux de criminalité a également chuté de manière significative. Cela était dû à un seul gamin, qui nécessitait un long casier judiciaire (et des centaines d’heures de temps de police) avant qu’un tribunal ne soit prêt à l’envoyer à Feltham.

Donc non, ma préoccupation n’était pas pour l’infracteur — c’était pour ses victimes. J’ai vu comment enfermer des délinquants violents et antisociaux offre un répit. Qu’en est-il d’eux, M. Gauke ? Pas que nous devrions vraiment être surpris. Le système de justice pénale britannique est comme une maison en ruine avec la pire plomberie du monde. La police, inexpérimentée et mal dirigée, est censée voir son rôle comme celui de protéger les citoyens respectueux de la loi des criminels. Ils sont pompés, via des tuyaux fuyants, dans les tribunaux. Les tribunaux, dirigés par des avocats payés à l’heure, ont tendance à rediriger sans fin le siphon. Les tribunaux alimentent le service pénitentiaire, qui considère son rôle comme celui de maintenir un couvercle sur la maison de fous jusqu’à ce que leurs détenus soient libérés sous condition. Cela alimente, via une fosse septique, le service de probation, chargé de la tâche herculéenne de réinsertion et de mentorat.

La punition, dans ce contexte, est conspicuously absente. Encore une fois, les criminels le savent, même si David Gauke ne le sait pas. Contrairement à la justice pénale, l’état d’esprit criminel est axé sur les résultats, pas sur le processus. C’est intelligent. Il considère les règles simplement comme des faiblesses à exploiter. Tout criminel à peu près décent ferait tourner en bourrique les millionnaires de Dragon’s Den. Ils comprennent comment fonctionnent les marchés de la drogue, comment écouler en toute sécurité un Land Rover volé. Ils peuvent gérer des schémas de fraude de détail multi-plateformes. Ils sont pleinement équipés pour exploiter un système de justice pénale conçu par David Gauke.

Quant aux prisons elles-mêmes ? En tant qu’enquêteur anticorruption, j’ai vu comment le service pénitentiaire était inlassablement hostile d’un point de vue renseignement. Plus d’un de nos cas impliquait des agents pénitentiaires assistant des délinquants. Le service pénitentiaire, comme la police, a été vidé par l’austérité. Des agents expérimentés sont partis, remplacés par une cohorte plus jeune et plus impressionnable. Le récent cas de Keri Pegg est instructif. Pegg, qui a rejoint le service pénitentiaire en tant que diplômée, a été nommée gouverneure en seulement six ans. Elle est maintenant elle-même une détenue, après avoir été surprise en train d’avoir une liaison avec un important trafiquant de drogue. Dans le cadre de sa défense, elle a déclaré que son « approche progressive » dérangeait les figures supérieures du service pénitentiaire. Tout à fait. Mon équipe a une fois mené une opération de surveillance dans une prison pour suivre une cible visitant un détenu. Nous avons fait passer notre plan par un agent de liaison police-prison pour explorer les opportunités d’assistance. « Pas question », est venue la réponse. « Les gardiens contrôlent la distribution d’héroïne à l’intérieur, donc ils surveillent les parkings pour détecter une éventuelle activité policière. Je resterais bien loin. » Comme je l’ai dit, le système de justice pénale est une maison mal plombée, et la fosse septique fuit partout.

Ensuite, il y a la réhabilitation. Oui, cela peut reconstruire leur vie, mais c’est toujours un coup de dés, de plusieurs manières étant donné le coût requis. Les modes de vie criminels sont exactement cela : des modes de vie. Le conseil ou l’apprentissage d’une nouvelle compétence sont peu susceptibles de persuader les criminels de carrière de travailler de 9h à 17h comme tout le monde. Il peut être inconfortable de le dire : mais il y a trop de criminels pour qui la « réhabilitation » telle qu’elle est actuellement constituée est peu susceptible de fonctionner. Pourtant, comme nous l’avons vu, c’est un tabou à Whitehall et au-delà.

Y a-t-il des alternatives ? Peut-être. Cela nécessiterait une intervention intrusive et une gestion du mode de vie autour du travail, du logement et des soins de santé. Mais même si cela fonctionnait, et ce n’est en aucun cas garanti, vous vous retrouvez toujours avec une facture massive à la fin — au point de risquer de récompenser ceux qui enfreignent la loi, au détriment des millions de contribuables qui ne le font pas. Le rapport mentionne une sanction possible avec des dents : des amendes et des restrictions sur les voyages et la conduite. Pourtant, les sanctions doivent également être accompagnées des moyens de les faire respecter, et ne vous y trompez pas : ce travail incombera à des agents de police déjà surchargés.

Et de toute façon, même les bonnes idées ne traitent pas vraiment de ce que j’appelle le « spectre » de la criminalité. Après tout, le terme même de « criminel » est péjoratif. L’établissement britannique de la justice pénale a tendance à se fixer sur des personnes socialement en difficulté plutôt que sur des criminels de carrière. Ce sont des personnes qui se retrouvent habituellement devant les tribunaux pour des infractions mineures et qui, finalement, sont emprisonnées. Elles peuvent être sans-abri et souffrent souvent de problèmes de santé mentale ou de dépendance. Ou elles peuvent simplement être apathiques et imprudentes. Un excellent travail est réalisé avec ces types d’infractions par des associations caritatives, que je ne vois pas mentionnées dans cette revue, qui offrent des solutions sensées comme le mentorat en compétences et en formation, ainsi que des traitements pour les problèmes de dépendance. La prison n’est pas l’endroit le plus adapté pour de nombreux criminels « accidentels » ayant des modes de vie chaotiques pour remettre leur vie sur les rails — bien que parfois la sympathie de l’establishment se transforme en excuses. Où se situe la ligne entre l’échec personnel et l’échec sociétal ? Et où se situe la protection du public ?

Pour moi, le gouvernement semble avoir confondu deux problèmes — les criminels « accidentels » et les criminels de carrière — tout en prescrivant une solution unique. C’est une erreur. Parfois, le seul outil dont dispose la police pour retirer un criminel de la circulation est une infraction prouvable entraînant une courte peine. Celles-ci, selon les propositions de Gauke, n’existeront plus. Le criminel de carrière que j’ai mentionné plus tôt, ce futur gangster qui vole des grands-mères ? Il serait chez lui, jouant à sa Xbox et attendant de retirer son bracelet électronique.

Et donc, le gouvernement va réduire le budget des prisons, sans doute pour apaiser l’insurrection des députés de l’opposition sur les prestations. Avec un peu de stratégie, le pic inévitable des chiffres de la criminalité causé par la libération anticipée de milliers de criminels, aidé et encouragé par une performance policière inefficace, sera espérons-le oublié d’ici la prochaine élection. En fait, je soupçonne que la prochaine revue des prisons, rédigée par une figure du « Blue Labour » avec des vues plus traditionnelles, arrivera comme il se doit vers 2028. C’est juste dommage que notre classe politique semble toujours écouter des gens comme David Gauke.