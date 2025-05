À six ans, une jeune juive charedi, Yehudis Fletcher, a fait quelque chose de rebelle qui allait façonner sa vie à venir. Elle a essayé de déterminer s’il y avait réellement un Dieu.

La communauté charedi est l’une des plus dévotes parmi les Juifs et presque chacun de leurs actes est régi par la loi, la tradition et des règles. Le jour du Shabbat, avant de manger du pain, il y a un rituel de lavage des mains régi par des instructions spécifiques. De l’eau froide est versée d’une coupe deux fois sur la main droite, puis deux fois sur la main gauche. Ces règles sont indiscutables, mais Fletcher a décidé que plutôt que de se laver les mains, elle ferait semblant, puis verrait si Dieu la frappait. « Dieu n’était pas seulement vénéré, » dit-elle, « il était la forme de tout ce que nous faisions. »

Le cœur battant, Fletcher « a décidé de le faire quand même ». Et ainsi, le sort était jeté pour une vie rebelle au sein d’une communauté qui refuse aux femmes toute autonomie personnelle. Aujourd’hui âgée de 37 ans, lesbienne avouée et féministe, elle a été reniée par sa famille, abusée sexuellement par son père adoptif et maltraitée par ses deux maris — tous deux charedim dévots. Et pourtant, elle refuse de fuir sa communauté. Au contraire, Fletcher a trouvé un moyen non seulement de rester dans sa foi juive, mais aussi d’être ouvertement critique à l’égard de pratiques telles que le mariage forcé et l’ignorance du séculier. Maintenant, dans un nouvel acte de rébellion, elle a publié Chutzpah ! : Un mémoire de foi, de sexualité et d’audace de rester, un livre qui examine de près les problèmes auxquels elle a été confrontée.

Avant même que les filles charedi ne sortent de leur adolescence, elles entrent dans des mariages arrangés, où elles ont en moyenne sept enfants. Conduire, travailler à l’extérieur de la maison et désobéir à leurs maris est mal vu, et une fois mariées, elles sont obligées de porter une perruque connue sous le nom de sheitel. Leurs vêtements doivent couvrir les clavicules, les coudes et les chevilles, et la séparation des sexes est si strictement appliquée que de nombreuses familles n’autorisent même pas les frères et sœurs à jouer ensemble.

Fletcher, fille d’un rabbin, a passé une grande partie de sa vie dans ce monde intensément insulaire. Elle se souvient d’une enfance passée dans une école de Lanarkshire en portant des collants opaques. Puis, à 14 ans, elle et sa sœur cadette — leurs quatre frères et sœurs aînés étaient déjà mariés — ont déménagé d’Écosse en Israël avec leurs parents pour faire aliyah (le peuplement d’Israël par la diaspora juive). La vie là-bas était encore plus stricte qu’en Écosse : à l’école, un enseignant l’a décrite comme « anthrax » — une mauvaise influence pour tout le monde. Fletcher était si malheureuse qu’elle a fait une overdose d’ibuprofène et a fini dans un service de santé mentale pendant six semaines. L’hôpital était préférable à la maison. Après cela, elle a été placée en famille d’accueil.

Pourtant, les choses allaient devenir encore pires. Après seulement un an en Israël, elle a été renvoyée chez elle pour vivre à Manchester avec des amis de la famille. Elle avait 15 ans lorsqu’elle a commencé à loger chez un érudit juif, Todros Grynhaus. Dans son livre, Fletcher le décrit comme un « autoritaire qui enfermait ses enfants dans leurs chambres pendant des jours ». Puis, une nuit, il a commencé à l’abuser sexuellement : « Il a enfoncé deux doigts en moi. Je n’ai ressenti aucune douleur parce que je n’étais plus dans mon corps. » Ces agressions ont continué chaque nuit pendant six mois, jusqu’à ce qu’elles soient découvertes par sa femme et qu’il la mette à la porte. Elle a emménagé chez une autre famille, incapable de dire à ses parents à qui elle était pratiquement devenue une étrangère. Et lorsque Fletcher a finalement signalé l’incident au rabbin local, il a simplement dit à son mari d’aller en thérapie. Son témoignage n’avait aucune valeur sans témoin masculin.

Elle est donc retournée en Israël pour apprendre « comment être une épouse » dans un séminaire. À 18 ans, un shidduch (match) avait été trouvé et elle a été poussée à un mariage arrangé avec Danny.

Dès le départ, l’union était marquée par des attitudes de genre régressives, quelque chose que les filles charedi apprennent dès l’enfance. Obligées de consacrer leur vie aux tâches ménagères, aux enfants et au Shabbat, Fletcher se souvient que sa mère disait que même faire la lessive était sacré. « Va te faire voir, » répond-elle en riant. « La lessive se fait parce qu’il faut la faire. L’idée que les hommes font des choses sacrées à la synagogue et que les femmes font des choses sacrées avec la lessive, c’est juste du patriarcat. »

Le sexe était encadré de manière similaire. « S’il y a une attente que vous ayez des relations sexuelles à une certaine nuit à un moment particulier et que vous n’êtes pas d’humeur, » explique Fletcher, « c’est comme si vous disiez non à Dieu, pas seulement à votre mari. » Mais le mari de Fletcher était également violent, et lorsqu’elle l’a trouvé au lit avec une autre femme, elle a abandonné le mariage. À peine un an après, elle est partie. Ses parents avaient besoin de se débarrasser de la divorcée de 19 ans, et six mois plus tard, elle s’est remariée, cette fois avec Zvi, 29 ans. Comme elle me le dit, « je savais qu’il n’allait pas me frapper. » Et bien qu’il veuille constamment avoir des relations sexuelles — il a commencé à dire les prières qui devaient être récitées avant les rapports sexuels dans la voiture sur le chemin du retour après le mariage pour ne pas perdre de temps — le mariage a duré plus de dix ans. Elle est partie la veille de son 31e anniversaire avec ses trois enfants.

À ce stade, Fletcher savait depuis longtemps qu’elle était lesbienne. Elle l’avait soupçonné à l’école en Israël et avait fait son coming-out auprès d’un rabbin à 17 ans. Sa réponse : « Toutes les filles le font, mais ça passe quand on se marie. » Ironiquement, toute cette séparation des sexes offrait de nombreuses occasions d’expérimentation.

Son histoire de coming-out est également liée à sa découverte du féminisme. Dans la vingtaine, elle est tombée sur un livre féministe, l’autobiographie de Harriet Harman. « Je l’ai lu dans le train, et à la fin du voyage, je m’étais inscrite comme membre du Parti travailliste. Je suis allée au travail après l’avoir lu et j’ai commencé à exciter les esprits et à parler aux autres femmes du bureau de ce qu’on appelle le congé maternité. Et voilà comment ça fonctionne. »

En 2019, Fletcher s’est inscrite à un diplôme à l’Université de Salford. « On m’avait appris que c’étaient des espaces interdits pour nous, » dit-elle, mais elle a néanmoins poursuivi sans demander la permission de le faire.

Lorsqu’elle a écrit un article sur le mariage forcé, cela a été couvert sur Radio 4, ainsi que à la télévision en Amérique et en Inde. À ce moment-là, cependant, elle faisait attention à ne pas parler de sa lesbienne par crainte que ses critiques ne prétendent que cela influençait sa critique du mariage forcé.

Lorsqu’elle a finalement fait son coming-out auprès de sa famille, en 2021, elle a été largement rejetée. Comme le poursuit Fletcher, quitter les Charedim, c’est comme être un réfugié dans son propre pays, de nombreux membres étant finalement découragés par la difficulté de la chose. Remarquablement, cependant, quitter son mari n’a pas été suivi d’un départ de la communauté charedi en général. Elle qualifie le fait de rester d’acte « révolutionnaire », arguant que « Mon existence est une résistance. Je sens que c’est un acte de service pour l’avenir de cette communauté que d’inclure des lesbiennes féministes visibles. » Personne, ajoute-t-elle, « ne devrait avoir à choisir entre rester et rester en sécurité. »

Décrivant la vie dans la communauté chassidique, elle me dit : « Chaque moment de la journée est planifié. Donc, dès que vous sortez du lit, il y a des règles que vous suivez avant même de marcher et, pour beaucoup de gens, ce que cela fait, c’est donner une liberté ou une absolution. » Mais cela a un terrible revers pour les filles et les femmes, comme l’explique Fletcher : « L’autonomie personnelle est dictée, en particulier le sexe, lorsque le sexe est si ritualisé et dicté par une autorité externe. Non seulement cela la diminue, mais cela enlève pratiquement la capacité de consentement. »

La décision de Fletcher de se battre, de montrer comment les femmes sont lésées au sein de sa culture, a déjà conduit à un changement matériel. Sa campagne contre le mariage forcé l’a amenée à co-fonder Nahamu, le premier think-tank britannique à s’attaquer à l’extrémisme religieux dans la communauté juive. « Il ne s’agit pas de brûler la maison, » dit-elle, « il s’agit d’infuser une communauté avec un consentement éclairé, avec la connaissance de ce à quoi nous avons droit en tant que femmes. »

On pourrait dire la même chose de Fletcher personnellement. Elle s’inquiétait autrefois d’être repérée en public avec un partenaire et avait peur de mettre quoi que ce soit sur le record ; elle menait une vie publique dans laquelle elle militait en tant que féministe tout en cachant sa sexualité.

Mais voulant une vie plus intégrée, elle a fait son coming-out et vit maintenant ouvertement avec un partenaire. Fletcher a également été ravie de découvrir que, bien que certaines personnes « s’offensent en me voyant dans les magasins casher, surtout si je porte l’un de mes t-shirts osés », d’autres « en ont la capacité ».

Peut-être que cela aide à expliquer pourquoi, malgré tout, Fletcher a toujours aimé sa culture et n’a jamais pu la laisser derrière elle. La plupart des vendredis soirs, elle organise des dîners pour jusqu’à 25 lesbiennes, hommes gays et personnes trans, tous issus de la communauté charedi, autour d’une seule table au cœur de la communauté orthodoxe de Manchester. « Pour moi, » dit-elle, « vivre une vie charedi — c’est la nourriture que j’aime manger et ce sont les chansons que je chante et c’est là où je me sens à l’aise. C’est mon héritage. »

Il a également été utile que Fletcher ait lutté pour récupérer son propre passé. Le code de mesirah interdit aux Juifs de remettre d’autres Juifs aux autorités séculières, et empêche généralement quiconque de signaler des crimes contre les femmes et les enfants. Mais, en 2015, Fletcher a aidé à condamner Todros Grynhaus pour agression sexuelle contre elle et une autre fille, renonçant à son droit à l’anonymat. L’affaire a conduit le Grand Rabbin, Ephraim Mirvis, à déclarer que les abus sexuels doivent toujours être signalés à la police, Fletcher continuant elle-même à condamner ceux des Charedis qui couvrent activement les abus au sein de la communauté.

En ce qui concerne l’avenir, Fletcher est claire sur ce qui doit se passer. Comme la plupart des femmes charedi, elle n’a reçu pratiquement aucune éducation jusqu’à ce qu’elle aille à l’université. Dans cette optique, et au risque de « sembler néolibérale », Fletcher soutient que « l’éducation, l’éducation, l’éducation est ce qui fait la différence. » Et plutôt que de tourner le dos à sa communauté, elle s’efforce d’en faire un meilleur endroit. « Personne, » ajoute-t-elle, « n’a le droit de me jeter dehors. » Étant donné tout ce qu’elle a accompli jusqu’à présent, nous devrions probablement la croire sur parole.