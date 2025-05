Le « changement d’ambiance » du 5 novembre n’allait jamais être ressenti avec la même intensité dans tous les domaines de la vie. Même les événements de haute magnitude sur l’échelle de Richter se dissipent rapidement loin de leur épicentre, atteignant des coins de la culture avec un métabolisme politique plus lent.

Dans les journaux et les salles de rédaction, avec leur réceptivité psychologiquement malsaine aux variations à peine détectables de l’humeur publique, il y avait bien sûr un frisson immédiat et érotique dans l’air le matin après la victoire de Trump. La finance, et d’autres parties du secteur privé également, étaient apparemment désireuses de célébrer d’importantes victoires politiques telles que leur liberté nouvellement retrouvée d’utiliser des mots comme « retard » et « chatte » en toute impunité.

La tour d’ivoire de l’enseignement supérieur, en revanche, absorbe les tremblements tels que le changement d’ambiance à la manière d’un gratte-ciel japonais soigneusement protégé contre les tremblements, les personnes au dernier étage étant à peine sensibles aux secousses du sol à l’extérieur. L’édition, aussi, on aurait pu le penser. Mais il y a quelques semaines, la nouvelle est tombée que la première maison d’édition exclusivement masculine, Conduit Books, allait être lancée dans le but de renverser l’une des tendances littéraires les plus remarquées de l’ère « woke » : la mort du romancier masculin.

Jusqu’à récemment, même mentionner que le romancier masculin avait disparu était le genre de gambit conversationnel susceptible de provoquer des réactions volontairement confuses ou exagérées de la part des types littéraires avec lesquels vous parliez. Aller jusqu’à suggérer une initiative à l’échelle de l’industrie pour sauver le romancier masculin aurait semblé équivalent à un appel au recrutement au nom de bibliothécaires vieilles filles ou de chorégraphes homosexuels : une intervention fondamentalement inutile. Même maintenant, mentionnez sa mort dans un certain type de compagnie bien pensante, et vous devriez vous attendre à ce que votre interlocuteur oscille de manière caractéristiquement incohérente entre le déni de sa véritable mort et l’insistance sur le fait que c’est une bonne chose qu’il soit mort.

Qu’il soit, en fait, décédé, me semble une question qui ne vaut plus vraiment la peine d’être débattue. Les preuves sont là. Un récent rapport d’autopsie culturelle dans le magazine américain Compact a exposé les statistiques avec une clarté saisissante. Au cours d’une décennie environ, la figure autrefois dominante du romancier masculin blanc américain a tout simplement disparu des listes longues et courtes, des rangs des bourses littéraires prestigieuses, et des récapitulatifs de fiction de fin d’année des magazines, même ceux ostensiblement destinés aux lecteurs masculins. Plus étonnamment, aucun homme blanc né après 1984 n’a jamais eu de pièce de fiction longue publiée dans le New Yorker. Une histoire similaire pourrait sans doute être racontée au Royaume-Uni. D’après mes calculs, le nombre de milléniaux masculins ayant jamais été sélectionnés pour le prix Booker s’élève à un grand total de trois. Bien que l’un de ces faits puisse être écarté comme une anomalie, collectivement, ils sont beaucoup plus difficiles à ignorer.

Moins évident que de savoir si le jeune romancier masculin est réellement mort, est la question de savoir s’il a été chassé jusqu’à l’extinction, ou s’il a disparu en raison de changements écologiques dans l’environnement culturel plus large — auquel il n’a pas pu s’adapter assez rapidement. Peut-être qu’au lieu d’être activement discriminés, les jeunes hommes ambitieux se retirent simplement de la scène littéraire. Face à l’apparition d’une chute des ventes à l’échelle de l’industrie, et à un lectorat restant de fiction littéraire largement composé de femmes, cela serait certainement une réponse rationnelle du marché.

Des explications comme celles-ci pourraient régler la question, si ce n’était que l’écriture a toujours été un chemin relativement peu prometteur. Ce qui reste particulièrement frappant aujourd’hui, c’est l’absence totale même d’un seul cas atypique : un exemple du romancier masculin compétitif et typiquement masculin pour lequel la culture était gâtée de choix il y a seulement quelques décennies. Plus pressant, que s’est-il passé avec le genre d’artiste désespérément inventif et autonome qui ne peut rien faire d’autre que de poursuivre sa vocation, quels que soient les coûts ou les obstacles ? Sa disparition suggère qu’il pourrait y avoir quelque chose de plus insidieux à l’œuvre dans les structures de l’édition contemporaine.

La théorie selon laquelle il existe des moyens plus subtils de créer un environnement défavorable pour des types spécifiques de personnes ou de comportements a été richement développée par des progressistes dans d’autres contextes ; mais ils appliquent ses leçons de manière peu principielle, l’oubliant complètement dans les cas qui risquent de produire des conclusions politiquement indésirables. Bien que la féminisation de l’édition — aujourd’hui, 68 % de ceux qui y sont employés sont des femmes — et la féminisation des goûts qui la régissent, soient une explication possible, il existe un autre développement plus manifestement coupable.

Cette tendance, qui reflète une plus large dans toutes les entreprises artistiques, pourrait être interprétée comme le remplacement du mérite par la perspective comme priorité gouvernante de la vie culturelle. Tout critique littéraire qui a jeté un œil sur le matériel promotionnel d’un roman de débutant ces dernières années sera familier avec les références obligatoires à l’histoire personnelle de l’auteur, qu’elle soit excentrique ou banale ; leur expérience vécue ; leur « autorité » « unique » pour « raconter » cette « histoire » particulière depuis la perspective marginalisée qu’ils estiment être le mieux placés pour revendiquer.

Un tel isolement désespéré est une technique de marketing qui est le pendant naturel de l’interdiction identitaire invidieuse d’écrire d’une perspective politiquement saillante autre que la sienne, une transgression que l’on sent à juste titre considérée par certains comme une sorte de vol créatif. Ce qui, en revanche, est pratiquement jamais au centre des arguments de vente des éditeurs, c’est une suggestion selon laquelle le livre pourrait être « bon » ou l’auteur « talentueux ». Toute fiction, dans ce cadre, est un mode de biographie, sa valeur étant celle d’un commentaire social élevé.

Les hypothèses de ce tournant culturel sont devenues si répandues qu’il peut être difficile de se rappeler à quel point elles sont ennuyeuses et dysfonctionnelles. Elles représentent la corruption progressive de l’activité artistique par des préoccupations extérieures. À la limite, la vue selon laquelle la valeur de l’art consiste à éclairer des problèmes sociaux ou des identités politiques extérieurs est une vision qui nie à l’art toute valeur distinctive, puisque d’autres choses accomplissent également ces tâches — et souvent plus efficacement.

« La vue selon laquelle la valeur de l’art consiste à éclairer des problèmes sociaux extérieurs est une vision qui nie à l’art toute valeur distinctive. »

Les philistins ont toujours soutenu que la valeur de l’art est au mieux dérivée ; que cette vision soit devenue l’idéologie dominante au sein de la vie culturelle elle-même, cependant, est perverse. Pourtant, parcourez, par exemple, le numéro de cette année du magazine Observer qui célèbre les meilleurs romanciers émergents de 2025 et vous trouverez que l’inclusion de pratiquement chaque entrée est justifiée sur le seul fondement instrumental qu’elle aborde un thème social extérieur ou autre. Des pièces comme celle-ci se lisent comme une compilation des sujets les plus dignes d’intérêt que vous puissiez imaginer : « contrôle coercitif », « romance queer », « crise des opioïdes », « masculinité toxique », « expérience noire du nord », « empire, populisme et réchauffement climatique », « violence masculine », « tabous autour du corps ».

Alors que de nombreux thèmes sociaux plus génériques sont épuisés, il est clairement avantageux pour les éditeurs d’être un peu plus spécifiques. Un romancier répertorié prétend canaliser le « sentiment de grandir après le 11 septembre dans un foyer irako-pakistanais à Manchester », un autre l’expérience de ses « 16 ans l’année où la section 28 de la Loi sur le gouvernement local de 1988 » a été adoptée. (Je conjecture que quelqu’un qui peut ressentir directement le passage de la législation locale a besoin d’un médecin, pas d’un agent littéraire). Puis, avec le retournement comique habituel, l’un des romanciers annonce que son livre est intéressant parce qu’il est « dyslexique » et la liste se termine heureusement.

Que faire ? Conduit Books et les nouveaux éditeurs pour hommes à la rescousse ? À peine. Un rapide coup d’œil à sa caractérisation, et aux commentaires récents de son fondateur Jude Cook, révèle que c’est encore un autre symptôme de la maladie qu’il prétend guérir.

En parlant à The Guardian, et avec une angoisse appropriée, Cook reconnaît dutieusement la scène « dominée par les hommes toxiques » des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Cela, nous dit-il avec une étrange combinaison de vagueness et d’inexactitude, était la fin de « 3 000 ans de domination patriarcale ». Mais ces dernières années, comme le public lecteur l’aura remarqué, un événement définissant l’époque a eu lieu dans lequel littéralement des milliers d’années d’injustice artistique ont été inversées par l’arrivée de « Sally Rooney et al » comme un « correctif opportun ». (Si trois mille ans de retard comptent maintenant comme « opportun », je ressens une grande tranquillité d’esprit quant à mes propres habitudes de classement).

Cependant, Cook ne peut s’empêcher de remarquer que la correction anti-masculine a peut-être été une sur-correction. Il y a quelque chose qui ne va pas avec la génération actuelle de romanciers émergents. Les hommes écrivent tous comme des femmes, et les femmes écrivent toutes comme des femmes irlandaises. Et où est la — mot à la mode — diversité là-dedans ?

Les hommes, suggère imaginativement Cook, sont la nouvelle source de « récits négligés », leurs voix ayant besoin d’amplification et de mise en avant alors qu’ils décrivent leur propre expérience vécue de « la paternité, la masculinité, l’expérience masculine de la classe ouvrière… et la négociation du XXIe siècle en tant qu’homme ». Et juste au cas où cela ne semblerait pas assez ennuyeux, Cook ajoute la contrainte étrangement neutre qu’il « ne peut pas être trop souligné » que sa nouvelle maison d’édition ne « cherchera pas une position antagoniste ». En effet, il est si désireux de se piéger dans la poursuite de son objectif déclaré, que Conduit sollicite activement le travail d’auteurs « queer, non binaires et neurodivergents » dans sa tentative de courtiser le marché masculin perdu.

Il y a une leçon ici : à la fois dans le diagnostic défaillant de Conduit sur ce qui a mal tourné dans la vie littéraire, et dans sa tentative mal conçue de remède. En réfléchissant au problème peut-être de la seule manière qu’il connaît, Cook a tenté de concevoir les jeunes hommes, le seul groupe démographique qui résiste encore vigoureusement à un tel traitement dans l’imaginaire social, comme constituant une autre dimension de la marginalisation politique potentielle. Comme le dicte son cadre, le seul intérêt artistique possible des artistes masculins pourrait être d’agir comme un filtre pour les types d’expérience sociale typiques de leur groupe. Bien qu’il se présente comme une solution, c’est une expression exactement de la même pensée malade qui nous a mis dans ce pétrin pour commencer.

Ce n’est pas que les jeunes hommes blancs doivent être ajoutés, comme un ingrédient presque oublié, à la marmite des contes de moralité sociale dont le monde littéraire peut s’inspirer. C’est qu’aucune de ces priorités sociales extrinsèques n’aurait jamais dû être imposée à l’activité littéraire dès le départ. Ce sont des choses qui sont vouées à contraindre artificiellement le travail créatif de manière à générer plus d’échecs. Il est déjà assez difficile, pour les écrivains de tout sexe, de produire de l’art intelligent dès le départ — sans en plus le forcer à passer des tests irrélevants tels que des enquêtes démographiques ou des commentaires sociaux. Mais peut-être n’y a-t-il aucun moyen de forcer l’industrie de l’édition à intérioriser cette leçon simple, à moins qu’un écrivain émergent n’écrive un roman d’apprentissage sur l’expérience sociale oppressive de devoir faire face à une industrie dont la première réponse à l’identification des conséquences de ses propres erreurs est d’appliquer sa théorie erronée avec plus de détermination que jamais.