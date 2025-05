« Cette conférence est interdite par l’opinion radicale », crie un manifestant dans un microphone détourné, alors que la foule remplit l’amphithéâtre. « Interdite ! Interdite ! » répond la foule, déterminée à empêcher le généticien juif le professeur Mangel de donner une conférence intitulée « Les rats ont-ils des ‘familles’ ? ». Cela aurait pu se passer la semaine dernière — mais cette scène est tirée du climax du roman satirique de Malcolm Bradbury The History Man, publié il y a 50 ans cette année.

Le roman de Bradbury sur la politique radicale et ses mécontentements a critiqué le zeitgeist d’après 1968, cette époque de flamboyance et de flirt. Situé en 1972, il suit le méchant machiavélique Howard Kirk, un « sociologue radical » à l’Université de Watermouth qui peut « expliquer n’importe quoi » avec « un peu de Marx, un peu de Freud, et un peu d’histoire sociale ». Idéologue de gauche, tout ce que Kirk a besoin d’entendre, c’est « une remarque apparemment anodine sur la collection de timbres d’un écolier, ou une référence littéraire à la signification métaphorique de la couleur » avant de vous dénoncer publiquement pour votre « matérialisme bourgeois » insipide ou votre racisme.

Kirk est un « théoricien de la sociabilité », donc entre les séminaires d’enseignement sur la différence entre « Gemeinschaft » et « Gesellschaft » et la correction des essais des étudiants avec des commentaires comme « pur fascisme » et « conneries réactionnaires », il organise des fêtes, arrange des manifestations et poursuit des femmes plus jeunes. Le personnage créé par Bradbury est une distorsion comique — il n’existe pas — et pourtant Kirk incarne un ensemble reconnaissable d’anxiétés sociales et intellectuelles.

Aujourd’hui, l’université britannique est dramatiquement différente : les universitaires passent plus de temps dans des pools de licenciement que dans des salles de séminaire, et les étudiants utilisent ChatGPT pour résumer tout, des soliloques de Shakespeare aux courriels départementaux. Et pourtant, un demi-siècle plus tard, Howard Kirk a encore beaucoup à nous apprendre sur la classe, les intellectuels et la véritable importance d’une éducation universitaire.

Watermouth est une institution fictive en verre, avec des bâtiments en béton, des dômes en Perspex et un programme interdisciplinaire. C’est un endroit radical avec quelque chose pour tout le monde, et « une égalité zélée prévaut dans l’air ». Dans l’auditorium du campus, des acteurs jouent une adaptation communiste de King Lear une semaine et une version capitaliste de The Good Woman of Szechwan la semaine suivante. Sur les murs, nous trouvons des annonces pour des événements comme « Soirée élisabéthaine de Gaysoc : avec des madrigaux » et « Groupe de rencontre nu de la libération des femmes ». Il y a même une chapelle « multi-confessionnelle » nommée, pour éviter toute offense, le Centre de Contemplation.

Dans ce temps et ce lieu, le Kirk opportuniste prospère. Il reçoit des chèques de droits d’auteur généreux pour ses livres à la mode — intitulés The Coming of the New Sex et The Defeat of Privacy — et il voyage régulièrement à Londres pour apparaître à la télévision et donner son avis sur l’actualité. Pendant ce temps, sa femme Barbara, plus intelligente que son mari mais intellectuellement et émotionnellement insatisfaite, est reléguée à contrecœur à la gestion du foyer. Pour tout le monde, l’expansion universitaire en Angleterre est en déclin, et le campus de Watermouth est en déclin. « Le béton a été taché », écrit Bradbury, « le verre est devenu sale, les services ont diminué. »

« La promesse fondamentale des nouvelles universités d’Angleterre a été trahie maintes et maintes fois. »

Il est difficile d’apprécier le sentiment de déclin ressenti par Bradbury et ses collègues dans les nouvelles universités sans réaliser la promesse (et la trahison) originale que ces institutions représentaient. Au début des années soixante, sept « nouvelles » universités ont été construites dans les provinces anglaises, commençant par Sussex en 1961, puis UEA et York en 1963, Essex et Lancaster en 1964, et enfin Kent et Warwick en 1965. Cette expansion avait été le résultat d’une augmentation rapide du nombre d’étudiants à la fin des années cinquante, qui a continué pendant les deux décennies suivantes. UEA, par exemple, était passée de seulement 113 étudiants en 1963 à 1 724 en 1967. En 1971, elle avait dépassé 2 600. En partie, cette hausse était due à l’âge adulte de la génération des baby-boomers, mais c’était aussi une conséquence de la loi sur l’éducation de Rab Butler de 1944 : en supprimant les frais des écoles secondaires, la loi Butler a permis aux enfants de familles plus pauvres d’accéder à l’école secondaire et d’y poursuivre des études universitaires.

Bradbury lui-même a bénéficié de ce changement : né dans une famille de classe moyenne inférieure à Sheffield en 1932, il a fréquenté l’école secondaire de West Bridgford à Nottingham. Ses amis les plus proches, collègues et collaborateurs étaient également des enfants de la loi Butler, notamment Lorna Sage et David Lodge. Dans The History Man, nous voyons comment une vie pouvait être façonnée par l’apprentissage : comme le dit Bradbury, Howard et Barbara Kirk « avaient vu leurs horizons élargis par une éducation dans une école secondaire et à l’université ».

Pas étonnant, alors, que cette génération considérait l’éducation comme une forme de formation, plutôt que comme une activité de loisir ou une chance d’accumuler du capital culturel. En 1956, Bradbury a publié un court article pour The Antioch Review intitulé « L’essor des provinciaux », dans lequel il louait « une formation rigoureuse à la discrimination » dans des universités provinciales comme Leicester, Leeds et Hull. Bradbury voyait cette nouvelle éducation comme bien supérieure au « Bon Goût » associé aux professeurs d’Oxford ou à Virginia Woolf et E.M. Forster.

C’était donc l’origine intellectuelle des « nouvelles » universités : une véritable alternative à la bourse des gentlemen oisifs et complaisants d’Oxbridge. Les nouvelles universités étaient délibérément novatrices : la devise fondatrice de l’UEA, tirée d’une vieille phrase du Norfolk, était « faire différemment ». Les matières étaient divisées non en départements mais plutôt en écoles interdisciplinaires. Les « Études anglaises », par exemple, combinaient histoire et littérature, tandis que les « Études européennes » mêlaient langues et histoire.

Il y avait aussi d’autres innovations. En 1963, lorsque Ian Watt fut engagé depuis Berkeley pour être le premier doyen des Études anglaises de l’UEA, il apporta avec lui l’idée d’enseigner en groupes de séminaire de huit à dix étudiants. À l’époque, c’était une idée de la Côte Ouest, influencée par de nouveaux développements en thérapie de groupe et la mode des « groupes de rencontre » (dans lesquels les participants se réunissaient pour s’exprimer et expérimenter des interactions de groupe loufoques comme la privation de sommeil ou être nu). Avant cela, les universitaires tenaient soit un dialogue socratique à la manière d’Oxbridge avec un ou deux étudiants, soit donnaient une conférence de style civique à des centaines de personnes. (En fin de compte, Watt lui-même ne resta qu’un an à l’UEA avant de retourner en Californie ; selon Lorna Sage, le temps à Norwich ne convenait pas à son serpent boa de compagnie.)

À la fin des années soixante, l’excitation autour des méthodes d’enseignement progressistes avait cédé la place à des inquiétudes concernant une baisse des standards, de l’école primaire à la recherche postdoctorale. Le gouvernement travailliste avait des projets pour remplacer les écoles secondaires classiques par des établissements complets, et les manifestations de mai 1968 en France avaient conduit à une série de rébellions de petite taille en Grande-Bretagne. Alors que Paris brûlait, il y avait un sit-in pacifique à la LSE, tandis qu’à Essex, des briques étaient lancées à travers les fenêtres. Lorsque la princesse Margaret visita l’UEA en mai 1968, les étudiants prévoyaient de brûler un Union Jack. Mais peinant à en trouver un, ils décidèrent de fabriquer le leur. Au final, ils se contentèrent de dessiner un sur un sac en papier. Le drapeau de fortune ne s’enflammait pas, alors les prétendus révolutionnaires se contentèrent de le piétiner.

Plus tard, en 1971, un sit-in de dix jours fut organisé à l’UEA pour protester contre l’expulsion d’un étudiant américain qui avait reçu un avertissement de la police pour avoir fumé de la marijuana. Le bureau de Bradbury fut saccagé — la base, peut-être, pour la destruction du bureau du timide Henry Beamish dans le roman. Contrairement à Kirk, qui tire profit de ces frasques pour son propre bénéfice, Bradbury et son groupe d’universitaires provinciaux éduqués dans des écoles classiques étaient horrifiés par ces développements et manifestations, qui représentaient pour eux un rejet ingrat du libéralisme sérieux et du libre débat de l’université d’après-guerre. Aujourd’hui, les professeurs sont moins offensés : après tout, c’était leur génération qui a inventé la politique étudiante.

En 1969, les amis de Bradbury, Brian Cox et Tony Dyson, publièrent un numéro spécial de leur revue Critical Survey intitulé « Lutte pour l’éducation », dans lequel ils cherchaient à plaider contre l’éducation progressiste et la protestation étudiante. Le premier de leurs soi-disant « Black Papers » (un jeu de mots sur les livres blancs du gouvernement), le numéro contenait des contributions de Kingsley Amis et Robert Conquest (« Kingers et Conkers », comme les rappelle Christopher Hitchens), et s’ouvrait par une lettre aux députés dans laquelle les auteurs affirmaient que l’anarchie « devient à la mode ». Dans un ton paniqué, ils écrivaient que les étudiants universitaires réclamaient désormais « le droit de contrôler les programmes, d’abolir les examens, et même de participer à la nomination de leurs propres enseignants ». Dans une nouvelle université, les étudiants auraient apparemment objecté à l’histoire ou à la science, exigeant plutôt d’« être enseignés la VIE ».

Le texte le plus prémonitoire du premier Black Paper est « Déclin et chute de l’idée universitaire ». Écrit par le pseudonyme « B », l’article attribue la responsabilité de l’échec des universités non seulement aux extrémistes étudiants, mais aussi à la direction universitaire et à la politique gouvernementale, « avec sa vision hautement rationaliste de la société et de l’économie ». « Ce ne sont pas des temps particulièrement confortables ou heureux pour le campus », écrit B, « et les signes montrent qu’ils deviendront de plus en plus inconfortables — surtout si nous finissons par avoir des formes de rationalisation aliénantes et culturellement destructrices qui sont envisagées dans certains milieux, comme l’année à quatre trimestres ou d’autres versions du système de rotation. »

Comme Cox l’a écrit dans ses mémoires de 1992, intitulées de manière appropriée La Grande Trahison, « Déclin et chute de l’idée universitaire » avait été publié sous un pseudonyme parce que l’auteur « craignait tellement les représailles des étudiants qu’il n’osait pas révéler son nom ». Cela n’était guère nécessaire, car le texte est écrit dans le style reconnaissable et drôle de Bradbury. À un moment donné, il fait remarquer que « la pression gouvernementale tend de plus en plus à faire de toutes les universités l’Institut de technologie Bowden » — B.V. Bowden avait été ministre de l’Éducation et de la Science pendant une courte période en 1965 — tandis que « la pression étudiante tend de plus en plus à les faire toutes devenir l’Institut Che Guevara d’études stratégiques ».

En regardant en arrière The History Man, nous voyons donc qu’il s’agit autant d’un roman sur la bureaucratie et la mauvaise gestion que sur la politique radicale. Kirk manipule les réunions départementales, passant habilement de « document A » à « document L » puis à « document Y », et soulevant un point constitutionnel pour s’assurer que la visite du professeur Mangel à Watermouth se déroule (et ce faisant, garantir un maximum de perturbations pour les étudiants). Kirk est, au fond, un maître bureaucrate : dans un article de 1998, Bradbury a spéculé qu’un Kirk plus âgé « profiterait de sa vice-chancellorship à l’Université de Batley Canalside ».

Les étudiants woke et les universitaires annulés de The History Man peuvent sembler familiers aux lecteurs de 2025, mais en réalité, le roman est une œuvre d’époque. Les étudiants d’aujourd’hui s’intéressent moins à la lecture ou à la protestation qu’à faire défiler TikTok sans réfléchir, et les jeunes universitaires qui les enseignent sont employés de manière précaire, payés à l’heure pour naviguer dans des appels Zoom et des « environnements d’apprentissage virtuels ». Kirk, en revanche, décroche un emploi permanent juste après son doctorat, et sa monographie The Coming of the New Sex est un succès commercial qui génère suffisamment de droits d’auteur pour rénover sa maison. Les Howard Kirks d’aujourd’hui sont toujours de gauche, mais trop occupés à éditer leurs CV ou à frotter la moisissure des murs de leurs petits appartements loués pour même commencer à élaborer un plan de protestation.

Et pourtant, The History Man reste pertinent. Pourquoi ? Parce que ce qu’il peut nous apprendre — si nous voulons apprendre — c’est le dommage causé à nos institutions lorsqu’elles sont détournées par des opportunistes, des charlatans, des escrocs et des destructeurs. La promesse fondamentale des nouvelles universités d’Angleterre a été trahie maintes fois par l’avidité des coupes budgétaires des bureaucrates opportunistes et des gestionnaires universitaires. Apprendrons-nous un jour ?