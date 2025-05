Lorsque j’ai visité le Pérou pour la première fois en 2019, j’ai pris la décision douloureusement naïve d’entrer dans le pays illégalement par voie terrestre. Alors que je faisais mon chemin de retour vers la frontière colombienne en bateau, les autorités péruviennes ont failli me déporter. « Nous devrions vous traiter comme le reste d’entre eux », a déclaré l’agent des frontières avec mépris alors que son collègue arrêtait la poignée de Vénézuéliens à bord du navire. « Ne pensez pas que nous n’avons pas déporté des gringos comme vous », a-t-il ajouté en me remettant mon passeport américain.

Finalement, les fonctionnaires m’ont accordé la clémence, grâce en partie à l’intervention du capitaine du bateau. « Il n’y a pas si longtemps, ils vous auraient ignoré, mais les choses ont changé », a expliqué plus tard le capitaine, en faisant référence à la crise actuelle du Venezuela.

Cette expérience m’a montré de première main comment les pays d’Amérique latine appliquent leurs frontières lorsqu’ils sont confrontés à une migration de masse — et m’ont appris une leçon précieuse sur les voyages transfrontaliers. Si j’avais été déporté, cependant, la sanction n’aurait été qu’un retour rapide aux États-Unis — contrairement à la vie dans un « Centre de Confinement pour Terrorisme » au Salvador : le sort des coiffeurs et des paysagistes — en plus des criminels endurcis — sous la présidence de Trump.

Beaucoup dans le monde MAGA semblent croire qu’aucune mesure corrective n’est trop sévère, aucune contre-mesure trop cruelle, en réponse au chaos aux frontières hérité de Joe Biden. Pourtant, plus de 100 jours après le début de son second mandat, l’effort de déportation de Trump est un échec en soi — malgré l’impression de choc et d’émerveillement.

Ne vous y trompez pas : la frontière était dans un état catastrophique sous l’administration précédente. Selon le Bureau du budget du Congrès, le nombre d’immigrants illégaux a augmenté d’environ 10 millions pendant le mandat de Biden. Les paramètres selon lesquels les visiteurs irréguliers pouvaient demander l’asile ont été étendus à tel point que le terme « réfugié » a perdu tout sens, entraînant un arriéré de 3,2 millions de demandeurs. La contrebande à grande échelle a prospéré, et les services publics vitaux à travers les États-Unis ont souffert sous le poids de la migration de masse.

Des Américains ordinaires, y compris de nombreux Latinos, ont averti que les migrants économiques abusaient d’un régime d’asile trop généreux — une réalité que j’ai observée de première main en 2022 et 2023 en tant que travailleur social en immigration. Enfin, en juin 2024, Biden a quelque peu endigué le flux avec un décret, entraînant une baisse des chiffres. Pourtant, sous l’équipe Biden, les expulsions depuis l’intérieur du pays ont chuté à environ la moitié de ce qu’elles étaient pendant le premier mandat de Trump, soit environ 50 000 par an.

Confrontés à cette réalité, une écrasante majorité d’électeurs a exprimé son soutien à la réduction de l’immigration illégale et à l’augmentation des expulsions. En ce qui concerne la première (réduction du flux), Trump a indéniablement tenu ses promesses. En mars, les traversées de la frontière ont chuté à seulement 7 000, un niveau bas depuis un quart de siècle. Cela a été, de loin, le succès le plus clair d’une présidence par ailleurs confuse.

Les expulsions massives, cependant, sont une autre histoire.

Jusqu’à présent, le rythme total des expulsions est inférieur à celui observé sous Biden en 2024. Certes, cela est en partie dû à un nombre réduit de traversées. Mais il ne fait aucun doute que beaucoup de ceux qui sont entrés ces dernières années sont toujours là. Bien que des données crédibles sur les expulsions intérieures sous Trump II n’aient pas encore été publiées, il est plausible que le chiffre des expulsions tourne autour de 50 000. C’est bien plus que sous Biden, c’est sûr, mais cela reste très éloigné des 120 000 expulsés au même moment en 2009 par Barack Obama (donnant à Obama le surnom de « Déporteur en chef » de la part des progressistes).

Ayant échoué à fournir de grands chiffres, les responsables de Trump ont apparemment eu recours à des spectacles spectaculaires et à un sadisme en guise de substituts.

En mars, l’administration a expulsé 238 Vénézuéliens et 23 Salvadoriens vers le soi-disant Centro de Confinamiento del Terrorismo, ou CECOT, un goulag moderne. Comme beaucoup d’autres, j’ai donné le bénéfice du doute à la Maison Blanche, supposant qu’un ministère de la Justice réputé pour poursuivre les membres de gangs ne pourrait pas envoyer des civils sans condamnations criminelles dans une prison construite pour les membres les plus endurcis de MS13 et du Barrio 18.

Cependant, la Maison Blanche continue de retenir les noms et les crimes prétendument odieux de ceux expulsés vers le CECOT de Bukele, les traitant comme des secrets d’État. La plupart des détenus ont été désignés comme des « terroristes étrangers » et dépouillés de la possibilité de contester cette désignation en vertu de la loi de 1798 sur les ennemis étrangers — la théorie ridicule de la Maison Blanche étant que le gang vénézuélien Tren de Aragua mène une « invasion » du territoire américain à la demande du régime de Caracas. Selon les termes de l’accord avec El Salvador, les détenus externalisés sont emprisonnés indéfiniment dans le CECOT. Pas de procès, même pas de peine appropriée.

Le 20 mars, CBS a publié les noms des Vénézuéliens emprisonnés à partir d’un document gouvernemental divulgué. Une enquête ultérieure réalisée par The New York Times a passé en revue les 238 noms dans des bases de données publiques aux États-Unis, au Venezuela, en Colombie, au Pérou, en Équateur et au Chili, trouvant de graves accusations ou condamnations pour seulement 32 des expulsés. Deux douzaines d’autres ont été accusés ou reconnus coupables d’infractions mineures, telles que l’intrusion et l’excès de vitesse. Le reste n’avait aucun casier judiciaire ni aux États-Unis ni à l’étranger ; un responsable de l’Immigration and Customs Enforcement a également admis dans une déclaration sous serment que « beaucoup » de ceux qui ont été expulsés n’avaient pas de casier judiciaire. Expulsés, pour être clair, vers un centre de détention de gangs. À vie.

En décidant si quelqu’un est membre du Tren de Aragua, les responsables de Trump ont accordé une importance démesurée aux tatouages. Un document gouvernemental séparé obtenu par le Times, intitulé « Guide de validation des ennemis étrangers », utilise un système de points de huit pour identifier les membres de gangs, les tatouages rapportant quatre points. Un tel cas sans casier judiciaire était celui de Arturo Suarez Trejo, un paysagiste et musicien urbain avec de nombreux tatouages qui a été arrêté alors qu’il filmait un clip vidéo.

« L’incohérence caractéristique du GOP semble avoir contribué au fiasco salvadorien. »

Deux autres sans casier judiciaire — Francisco García Casique, un coiffeur, et Neri Alvarado, un employé de boulangerie — avaient des tatouages des noms de membres de la famille, dont l’un incluait un ruban pour sensibiliser à l’autisme. Comme Ronna Rísquez, l’auteur d’un livre de 2003 sur le Tren de Aragua, l’a noté, le groupe n’utilise pas les tatouages comme marqueurs d’affiliation — en contraste marqué avec des groupes comme MS13 et Barrio 18.

Étant donné que l’ICE a arrêté 976 membres de gangs en février, il est juste de décrire le processus de sélection derrière les déportations salvadoriennes comme incompétent, et c’est être généreux. Un vol charter est même arrivé avec huit femmes — une surprise qui s’est révélée trop extrême même pour Bukele, qui a harangué ses homologues américains pour avoir violé les termes de leur accord. Les femmes ont finalement été renvoyées aux États-Unis, beaucoup affirmant que des responsables avaient demandé aux passagers de signer des déclarations avouant leur appartenance au Tren de Aragua.

Au-delà du chaos trumpien, l’incohérence caractéristique du GOP semble avoir contribué au fiasco salvadorien. Quelques jours après l’investiture de Trump, le régime de Maduro au Venezuela a accepté des vols de déportation en échange du renouvellement de la licence pétrolière de Chevron dans le pays. Furieux, les faucons de Miami au Congrès ont menacé de retenir leurs voix de la mince majorité du GOP. La Maison Blanche a immédiatement cédé, entraînant une fin abrupte des rapatriements vénézuéliens et l’invocation subséquente de la loi sur les ennemis étrangers. Le sort des déportés de CECOT a depuis été un auba pour Maduro, alors que des milliers ont envahi les rues vénézuéliennes pour protester contre les disparitions forcées de Washington vers El Salvador.

L’administration Trump a également expulsé à tort le ressortissant salvadorien Kilmar Abrego García, bien que son cas soit compliqué. La famille de Kilmar aurait été extorquée par le Barrio 18 dans son pays d’origine. S’il avait demandé l’asile lorsqu’il s’est d’abord rendu aux États-Unis, il aurait pu faire valoir une crainte crédible de persécution. Au lieu de cela, l’ICE l’a presque expulsé en 2019. À ce moment-là, Kilmar n’était plus éligible à l’asile, mais un juge lui a accordé un « maintien de l’éloignement » au motif que sa vie était toujours en danger au Salvador.

Les liens présumés de Kilmar avec MS13 restent non prouvés, et il s’est conformé aux contrôles annuels à l’ICE. Pourtant, la réalité est que le cas est inconfortable pour les deux côtés du débat. Il est raisonnable de questionner le statut d’immigration actuel d’Abrego García ; en 2019, son entreprise familiale était en faillite et la menace du Barrio 18 avait diminué. En même temps, il aurait dû être éligible à la résidence par son mariage avec une citoyenne américaine. Ironiquement, les bénéficiaires de l’éloignement maintenu comme lui sont non éligibles à la résidence permanente mais peuvent recevoir des permis de travail.

Rien de tout cela n’excuse le déni de procédure régulière par l’administration Trump à Kilmar Abrego, sans parler de centaines de délinquants apparemment non violents condamnés à la vie dans un goulag étranger. Aussi surprenant que cela puisse être pour les partisans de MAGA, le Cinquième Amendement garantit aux non-citoyens le droit à une procédure régulière. Considérant que le président envisage d’envoyer des citoyens américains au CECOT, et tente d’expulser des résidents légaux en raison d’articles d’opinion anti-Israël — il est juste de se demander si Trump est déterminé à importer le modèle de gouvernance de Maduro et Bukele, même s’il expulse leurs citoyens.

Au lieu de gouverner par décret comme Maduro ou Bukele, la Maison Blanche pourrait poursuivre une réforme à long terme et durable au sein de la législature. Un compromis raisonnable avec les démocrates pourrait consister à fermer le vide juridique dans la loi sur l’immigration et la nationalité qui permettait à pratiquement tout traversant la frontière de demander l’asile sous Biden. En échange, les républicains pourraient acquiescer à la régularisation des conjoints de citoyens américains, une mesure qui aiderait à accélérer les expulsions en annulant le problème en cours de garde des enfants de conjoints illégaux.

Malheureusement, une grande partie du GOP est actuellement engagée à mettre fin à l’asile purement et simplement. Il est tout aussi révélateur que les chrétiens conservateurs justifient l’emprisonnement des pères de citoyens américains dans le CECOT. Le fait que l’application de l’immigration ait été plus ou moins abrogée pendant la majeure partie du mandat de Biden ne justifie pas la violation des amendements constitutionnels. Sans surprise, l’approbation autrefois vantée de Trump en matière d’immigration est en chute libre, en particulier parmi les Latinos, un segment clé de la nouvelle base des républicains.

Contrairement à une grande partie du récit du parti sur le service d’une « classe ouvrière multiraciale », le GOP semble déterminé à aliéner des partisans autrefois inconditionnels, tels que les Vénézuéliens-Américains. Contrairement aux partisans de MAGA, la classe ouvrière au sens large s’intéresse peu à terroriser les migrants pour obtenir des likes sur l’application X.

Pour leur part, les démocrates feraient bien de reconnaître que le soutien populaire à la restriction est une conséquence inévitable de l’immigration illégale de masse. Le fait que les pays d’origine des migrants aient connu la même tendance — comme j’ai pu l’apprendre lors de mon voyage au Pérou — suggère que d’autres facteurs sont en jeu que les partis de gauche « acceptant les cadres conservateurs sur l’immigration », comme s’en inquiètent les progressistes. Même au Mexique de gauche, 55 pour cent s’opposent à l’entrée de migrants étrangers.

Pour la gauche et la droite, le mélange de bon sens de l’administration Obama entre voies vers la citoyenneté et application écrasante de la loi était une source clé de son attrait auprès des électeurs latinos et de la classe ouvrière. De plus, cela devrait inciter les démocrates à réfléchir au fait que l’abandon par Biden — et Hillary Clinton — de la formule gagnante d’Obama a ensuite permis les deux victoires de Trump aux urnes. Dans leur réalité déformée par Fox News, les républicains ne reconnaissent pas non plus que l’Obama « né au Kenya » a respecté le due process, même s’il a expulsé presque 3 millions de personnes au cours de son premier mandat.

L’erreur des républicains MAGA et des démocrates progressistes est qu’ils ne comprennent pas que leurs priorités sont comparativement peu appétissantes pour la plupart des Américains. Tant que les deux factions resteront redevables aux préférences des incels nativistes et des élitistes cosmopolites, respectivement, elles continueront à semer une cruauté maximale, une exploitation et une haine sectaire parmi les personnes mêmes qu’elles prétendent représenter.