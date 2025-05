Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez parcourent les États-Unis avec leurs rassemblements « Lutter contre l’oligarchie ». Ce cadre associe la condamnation de l’administration Trump à une critique plus large de l’inégalité — un mélange puissant. Pourtant, cela n’est pas sans ses critiques. La sénatrice Elissa Slotkin (D-Mich.) a critiqué cette tournure de phrase, avertissant que les Américains ordinaires ne savent pas ce que signifie « oligarchie ». Les critiques de Trump, dit Slotkin, devraient s’en tenir au slogan « Pas de rois ».

Les progressistes débattent de savoir si nous devrions parler uniquement de démocratie et de « rois » ou du pouvoir oligarchique des super-riches — c’est un rappel frappant que notre siècle commence à ressembler au 19e : un monde d’hyper-exploitation et de tycoons démesurés ; protectionnisme commercial et saisies impérialistes flagrantes ; instabilité constitutionnelle et conflits de classe latents. Il n’y a pas de meilleur guide à un tel carrefour que le plus grand penseur dissident du 19e siècle, Karl Marx.

La valeur de Marx en tant que guide semblable à Virgile vers les profondeurs plus sombres de notre condition est mise en lumière par une paire de livres récents : Citizen Marx de Bruno Leipold, qui explore le rôle du républicanisme dans la formation de la pensée de Marx, et Capital’s Grave de Jodi Dean, qui cherche à mettre à jour Marx pour un monde que Dean pense commencer à ressembler moins au capitalisme industriel classique dont il a parlé qu’à une sorte de féodalisme high-tech. Bien que très différents tant dans le style que dans le contenu, ces deux livres nous rappellent que les débats du 19e siècle sur l’inégalité économique restent d’une pertinence criante pour 2025.

Les sondages suggèrent que Slotkin a, en fait, tort sur les limites du vocabulaire du public. Mais la question en litige entre elle et Sanders et AOC va plus loin que la sémantique. Slotkin veut manifestement s’en tenir à ce que les radicaux du 19e siècle appelaient la « question politique » de la démocratie et de l’autoritarisme, plutôt que d’aborder la « question sociale » du pouvoir économique et de la hiérarchie.

En mettant de côté les préoccupations de Slotkin, le problème plus profond avec « oligarchie », popularisé par Aristote au quatrième siècle avant J.-C., est que le terme n’est pas très spécifique. Après tout, la plupart des sociétés depuis la révolution agricole ont été des « oligarchies », dans le sens où elles sont dominées par un type d’élite ou un autre. Si nous voulons être précis, le meilleur terme qui plane juste en dehors de la plupart des discours populaires est capitalisme.

Au niveau le plus basique, le capitalisme est un système dans lequel la plupart des entreprises économiques sont détenues par des individus privés (« capitalistes »). Le reste de la population en âge de travailler, pour survivre et se reproduire, est contraint de vendre sa force de travail comme n’importe quelle autre marchandise en échange d’un prix — des salaires. Près de 160 ans après sa première publication, l’analyse historiquement la plus importante de ce qui distingue ce système reste le chef-d’œuvre de Karl Marx, Capital.

Dans cet ouvrage, Marx soutenait que le capitalisme est similaire au féodalisme médiéval, aux sociétés esclavagistes anciennes, etc., en ce sens que les « producteurs immédiats » (qu’ils soient serfs, esclaves ou travailleurs salariés) doivent effectuer un « travail supplémentaire » en plus du « travail nécessaire ». Le travail nécessaire est le travail que vous effectuez pour satisfaire vos propres besoins et ceux de vos personnes à charge. Le travail supplémentaire est le temps que vous passez à travailler pour enrichir une classe dirigeante, qu’elle soit composée de propriétaires d’esclaves, de seigneurs féodaux ou de capitalistes modernes.

Cependant, le capitalisme est dissemblable de ces autres systèmes de deux manières. Premièrement, contrairement aux nobles féodaux qui essayaient simplement d’extraire suffisamment pour eux-mêmes et leurs familles et leurs vassaux pour vivre dans le luxe, les capitalistes sont engagés dans une concurrence de marché les uns avec les autres, leur donnant une incitation sans fin à extraire chaque goutte de travail possible de leurs travailleurs. Marx a mémorablement appelé cela la « soif vampirique » du capital pour le travail supplémentaire.

Deuxièmement, contrairement aux esclaves ou aux serfs qui sont légalement liés à leurs maîtres, les travailleurs salariés modernes sont « doublement libres », comme l’a enseigné Marx. Ils sont libres dans le sens où ils peuvent se déplacer et conclure des contrats d’emploi avec n’importe quel capitaliste qui les acceptera ; ils sont également « libres » de tout moyen alternatif de subvenir à leurs besoins.

Comme Marx l’a documenté dans la dernière partie de Capital, la classe ouvrière britannique est devenue « libre » dans ce second sens à travers un long et brutal processus d’enclosures, par lequel les paysans ont été chassés de leurs terres ancestrales et contraints de rejoindre les marchés du travail urbains — un passage décrit en bien plus de détails par l’historien économique autrichien Karl Polanyi dans son magistral The Great Transformation, publié pour la première fois en 1944.

De nombreux radicaux non-socialistes du 19ème siècle partageaient une grande partie du diagnostic de Marx sur les problèmes du capitalisme. Mais ils étaient en désaccord avec son remède proposé. Ils rêvaient de renverser le processus par lequel la classe ouvrière avait perdu l’accès à ses propres moyens de production. Bruno Leipold nous offre un regard fascinant sur ces débats dans Citizen Marx: Republicanism and the Formation of Karl Marx’s Social and Political Thought. L’auteur, un théoricien politique à la London School of Economics, met en lumière les manières dont les thèmes républicains classiques sur la liberté face au pouvoir arbitraire ont influencé la pensée de Marx. Néanmoins, Marx a forgé ses propres vues en opposition aux principaux « républicains » de son époque (qui mettaient en avant la vertu républicaine des petits agriculteurs et des petits artisans et considéraient cela comme la base de la société qu’ils souhaitaient instaurer — ou raviver).

Les républicains radicaux du 19ème siècle n’étaient pas indifférents à la « question sociale ». Mais ils craignaient que la propriété collective par les travailleurs ne se transforme en subordination des travailleurs par un État tyrannique. L’expérience des expériences profondément défectueuses et autoritaires du socialisme d’État qui se sont déroulées au siècle suivant montre que c’était en effet une préoccupation valide, même si certains d’entre nous continuent de croire que de meilleures formes de socialisme sont possibles.

La préférence des républicains non-socialistes était d’utiliser divers mécanismes, y compris la location de terres appartenant à l’État à de petits agriculteurs et l’établissement de subventions pour les artisans, afin de faire reculer le temps et de restaurer la production à petite échelle. Ici, le point de vue de Marx a été validé par l’histoire économique ultérieure.

Les effets d’usine et de réseau impliquent des rendements croissants à l’échelle, rendant la production familiale simplement irrationnelle, pour ne pas dire impossible, à l’ère de la machine. En réalité, la production moderne de haute technologie implique la collaboration d’un grand nombre de personnes (souvent réparties sur de vastes territoires). Il n’y a aucun moyen de faire reculer cette horloge sans une réduction stupéfiante du niveau de vie des citoyens de la classe ouvrière des sociétés développées, et il est difficile d’imaginer les travailleurs du monde s’unissant pour obtenir moins que ce qu’ils ont sous le capitalisme.

« Il est difficile d’imaginer les travailleurs du monde s’unissant pour obtenir moins que ce qu’ils ont sous le capitalisme. »

Cependant, au moment où il réalisait son travail le plus mûr, Marx avait absorbé une grande partie du point de vue des républicains radicaux. Dans les sections historiques de Capital, il louait la population anglaise de petits agriculteurs indépendants comme « la fière yeomanry dont parle Shakespeare », qui est devenue « l’épine dorsale de la force de Cromwell » pendant la courte république britannique du 17ème siècle. Mais il soutenait que la seule façon de récupérer la liberté républicaine dans des conditions industrielles est que les travailleurs prennent collectivement le contrôle et gèrent démocratiquement les usines et les grandes fermes qui devenaient déjà prévalentes à son époque.

Aujourd’hui, certaines parties de cette analyse s’appliquent directement à nous. D’autres parties de Capital, cependant, peuvent donner aux lecteurs contemporains le même sentiment qu’ils pourraient avoir en lisant les romans de Charles Dickens : qu’ils obtiennent un aperçu luride d’un monde étranger qui a, heureusement, reculé dans le passé : pensez seulement à ses récits déchirants d’enfants travailleurs enchaînés et fouettés pour les maintenir en activité jusqu’à la 13ème et 14ème heure de travail, et d’autres horreurs du même genre.

Les succès historiques du mouvement ouvrier et de l’État réglementaire dans la lutte contre de tels abus sont si énormes, en fait, que lorsque nous voyons un retour des pratiques de travail sans ces protections, nous, natifs temporels du 21ème siècle, sommes tentés de prendre des points de référence bien plus anciens. En discutant des propositions de protections du travail pour les conducteurs d’Uber et de Lyft en 2019, le président de l’Assemblée de Californie, Anthony Rendon, a déclaré : « Quand vous entendez des gens parler de la nouvelle économie, de l’économie des petits boulots, de l’économie de l’innovation, c’est du foutu féodalisme à nouveau. »

Rendon n’est pas un historien économique, et il a peut-être simplement cherché une manière vive d’évoquer des formes injustes de pouvoir et de domination. Mais Jodi Dean prend l’analogie au sérieux dans son nouveau livre, La tombe du capital : néo-féodalisme et la nouvelle lutte des classes. Elle soutient que le capitalisme est en train de céder non pas à la propriété collective et à la démocratie au travail que Marx avait envisagées, mais à une forme de « néo-féodalisme » à haute technologie.

Dean, théoricienne politique aux collèges Hobart et Smith, ne va pas jusqu’à affirmer que notre société d’aujourd’hui est déjà néo-féodale. Mais elle pense que c’est dans cette direction que nous nous dirigeons, et que l’ordre capitaliste ou semi-capitaliste qui nous entoure a déjà de nombreux éléments néo-féodaux.

Le féodalisme et d’autres formes de société de classe pré-capitalistes impliquaient beaucoup plus de coercition directe et non économique que le capitalisme : témoignez du sort des Hébreux sous le joug égyptien. Bien que le capitalisme primitif ait impliqué certaines brutalités de ce genre, le capitalisme s’est pour la plupart appuyé sur ce que Marx appelait la « contrainte terne » de la faim pour inciter les travailleurs à entrer dans l’usine. C’était un progrès, d’une certaine manière. Pendant ce temps, les impératifs de la concurrence forçaient au moins les exploiteurs à innover constamment et à rendre la production plus efficace.

Aujourd’hui, Dean voit la dialectique de l’histoire s’inverser. Plutôt que de faire un travail productif, la main-d’œuvre du 21e siècle est de plus en plus concentrée dans le secteur des services, et les capitalistes se tournent de plus en plus vers des « stratégies d’accumulation » qui ne reposent pas sur la concurrence avec d’autres capitalistes par une plus grande efficacité, mais sur l’accumulation de richesses par la corruption politique, la recherche de rentes et la prédation. Elle voit une analogie avec les rois médiévaux s’enrichissant par la conquête, par exemple, dans le processus de « blitzscaling », par lequel des investisseurs riches injectent de l’argent dans des entreprises comme Uber avec la compréhension qu’elles seront non rentables pendant des années alors qu’elles sous-vendent et anéantissent la concurrence.

Un problème avec tout cela est que, en cherchant à mettre à jour l’analyse de Marx, Dean montre qu’elle l’a mal compris. Marx n’exclut emphatiquement pas les « travailleurs de service » in toto de la classe ouvrière productrice de marchandises. En expliquant la distinction entre les prolétaires productifs et les serviteurs improductifs, par exemple, Marx utilise les exemples d’un cuisinier dans un hôtel et d’un cuisinier dans une maison privée. Le premier aide à générer les revenus grâce auxquels son capitaliste le paie. Il est difficile d’imaginer que Marx aurait pu choisir un exemple plus proche d’un barista de Starbucks (l’archétype du « travailleur de service » de notre époque) sans accès à une machine à remonter le temps.

Et un problème plus profond est que tant de tendances dont parle Dean sont des réversions non pas aux pré-capitalistes du Moyen Âge, mais à la forme même de capitalisme dont Marx parlait dans les années 1860. Qu’est-ce qu’Uber sinon une application à haute technologie dans le secteur des transports du type de pratiques de travail occasionnelles et précaires qui avaient été auparavant apprivoisées par le travail organisé et l’État réglementaire ?

Les barons voleurs monopolistes du 19e siècle ne se limitaient pas non plus à des stratégies d’accumulation qui auraient reçu l’approbation des professeurs d’économie libertariens. Andrew Carnegie n’avait pas plus de scrupules qu’Elon Musk à demander des faveurs politiques.

Dean voit la « souveraineté parcellaire » comme vaguement analogue aux pratiques médiévales de vasselage dans tout, de l’essor des entrepreneurs de sécurité privés à la souveraineté nationale étant limitée par des traités internationaux. Mais les Pinkertons que des barons voleurs comme Carnegie feraient appel pour écraser les grèves étaient beaucoup moins hésitants à verser le sang que les entrepreneurs de sécurité contemporains (du moins dans les pays développés) ; et le changement le plus saillant dans la géopolitique récente a été l’effondrement du système d’après-guerre et la réémergence des sphères d’influence et des saisies de terres qui ont défini les histoires militaires et diplomatiques du 19e siècle. Nous avons même une guerre terrestre où l’une des questions les plus contestées est le statut de la Crimée.

Enfin, le 21e siècle ressemble de plus en plus au 19e en ce qui concerne le rôle de la politique antitrust comme solution populaire au problème de l’oligarchie économique. Témoignez de l’enthousiasme de la gauche américaine mainstream (et même de certaines portions de la droite populiste) pour la croisade antitrust de l’administration Biden menée par Lina Khan. Dans des conditions où la logistique de la production a fait un bond quantique par rapport à celles du capitalisme du 19e siècle, cependant, les limites de cette approche sont plus évidentes que jamais.

Les lois antitrust peuvent bien apporter suffisamment d’avantages aux gens ordinaires en tant que consommateurs pour en valoir la peine. Mais elles ne peuvent pas grand-chose sur les conditions dans lesquelles la grande majorité de la population passe sa vie professionnelle. Nous pouvons rendre les entreprises aussi petites qu’elles peuvent l’être en accord avec les conditions de la production moderne, et il serait toujours mathématiquement impossible pour la plupart des adultes de gagner leur vie en tant que propriétaires, plutôt qu’en tant que travailleurs. Si la république du travail que Marx souhaitait peut sembler impossiblement utopique compte tenu de l’état actuel de la fenêtre d’Overton, une république de petits agriculteurs et de petits artisans est depuis longtemps devenue une impossibilité technologique en tant que fait froid.

La question de savoir si un puissant mouvement ouvrier du type qui a émergé dans le monde au 19ème siècle se formera dans les conditions du 21ème siècle est une question ouverte. L’avenir n’est pas fixé. Ce qui est certain, c’est que, si le travail ne trouve pas de nouvelles façons de s’affirmer, quoi que ce soit qui vienne ensuite sera sombre.