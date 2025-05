Le suicide de l’UE par mille sanctions se poursuit sans relâche. Apparemment insatisfaite des conséquences économiques et industrielles qu’elle a déjà infligées à l’Europe au cours des trois dernières années, la Commission européenne a dévoilé plus tôt ce mois-ci un nouveau plan pour éliminer toutes les importations d’énergie russe d’ici deux ans — y compris le gaz, le gaz naturel liquéfié, le pétrole et l’uranium enrichi pour les centrales nucléaires.

Dans le cadre de sa feuille de route REPowerEU mise à jour, la Commission s’est engagée à interdire les importations de gaz sur le marché au comptant en provenance de Russie — y compris les contrats existants et nouveaux, qui représentent actuellement un tiers des achats de gaz de l’UE — d’ici la fin de 2025. Elle a également proposé d’interdire tous les contrats d’énergie russes à long terme d’ici 2027.

Avant la guerre en Ukraine, la Russie fournissait la majeure partie du gaz de l’UE par pipelines. Depuis lors, l’UE a réduit la part de la Russie dans ses importations de gaz de 45 % en 2021 à 19 % en 2024, avec une nouvelle baisse prévue à 13 % pour 2025. Pourtant, la Russie reste le troisième plus grand fournisseur de gaz de l’UE après la Norvège et l’Algérie. Pour combler le vide, l’Europe s’est tournée vers le gaz naturel liquéfié, ou GNL, dont la part dans les importations totales de gaz est passée de 20 % à 50 %. Près de la moitié de cela provient des États-Unis.

Le problème est que le GNL est beaucoup plus cher et volatile que le gaz par pipeline. Alors que les importations par pipeline sont généralement sécurisées par des contrats à long terme, les prix du GNL sont liés au marché mondial au comptant, les rendant vulnérables à la spéculation financière et aux chocs géopolitiques — entraînant des coûts plus élevés et une plus grande incertitude.

Ironiquement, tout en réduisant les importations par pipeline en provenance de Russie, l’UE a été en train d’augmenter ses achats de GNL russe. Au cours des quatre premiers mois de 2025 seulement, les livraisons de GNL russe en Europe ont augmenté de 12 % par rapport à l’année précédente. Pourquoi ? En partie parce qu’une coupure totale et immédiate n’a jamais été réalisable ; de plus, des pays comme la Hongrie et la Slovaquie ont explicitement refusé d’échanger du gaz russe bon marché contre du GNL américain coûteux. Mais c’était aussi pour des raisons juridiques : de nombreuses entreprises européennes restent liées par des contrats à long terme de type « take-or-pay » avec des fournisseurs russes. En vertu de ces accords — souvent signés avant 2022 — les acheteurs doivent payer pour les volumes contractés qu’ils reçoivent le gaz ou non. Cela rend les importations continues, même à des prix plus élevés, un choix rationnel.

« Ironiquement, tout en réduisant les importations par pipeline en provenance de Russie, l’UE a été en train d’augmenter ses achats de GNL russe. »

La France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et l’Italie sont actuellement les plus grands importateurs de GNL russe. Une fois regazéifié — c’est-à-dire reconverti en gaz naturel — ce gaz entre dans le réseau européen et fournit finalement d’autres pays également, comme l’Allemagne. Pendant ce temps, le gaz par pipeline russe continue d’affluer en Europe — et, étonnamment, en Ukraine également — via le gazoduc TurkStream, transitant par la Turquie vers la Bulgarie, la Serbie et la Hongrie, même si d’autres grandes routes (Yamal-Europe, Nord Stream, Ukraine) ont été fermées.

Mais Bruxelles veut maintenant mettre fin à tout cela. « L’année dernière, nous avons encore payé 23 milliards d’euros à la Russie pour nos importations d’énergie », a déclaré le commissaire européen à l’énergie Dan Jørgensen. « Nous ne souhaitons pas importer une seule molécule à l’avenir. Pour notre propre sécurité et notre solidarité avec l’Ukraine. » La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a ajouté : « Il est temps pour l’Europe de couper complètement ses liens énergétiques avec un fournisseur peu fiable. Les ressources énergétiques qui atteignent notre continent ne doivent pas financer la guerre contre l’Ukraine. »

L’UE a également annoncé une position ferme envers la Hongrie et la Slovaquie, qui importent encore 80 % de leur pétrole de Moscou, ayant été exemptées du sixième paquet de sanctions qui a interdit les importations maritimes de brut russe depuis la fin de 2022 et les produits pétroliers raffinés russes depuis février 2023. Elles devront soumettre des plans pour éliminer les importations restantes d’ici 2027. La Commission explore également des moyens permettant aux entreprises d’invoquer la « force majeure » pour sortir des contrats de gaz russes sans encourir de pénalités.

Enfin, Bruxelles envisage également d’interdire de nouveaux contrats énergétiques avec la Russie et de nouvelles sanctions sur les importations existantes. Mais de telles mesures feraient presque certainement face à des veto de la part de la Hongrie et de la Slovaquie. Comme l’a dit le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó : « Le plan politiquement motivé de la Commission européenne pour interdire l’énergie russe est une grave erreur. Il menace la sécurité énergétique, fait grimper les prix et viole la souveraineté. » Il est difficile de ne pas être d’accord.

En effet, le coût plus élevé du GNL importé — en particulier le GNL américain — a profondément affecté les ménages et les industries européennes. Le récent rapport Draghi a confirmé que les prix élevés de l’énergie sont un facteur majeur de la baisse de la compétitivité de l’Europe. Les entreprises de l’UE paient désormais deux à trois fois plus pour l’électricité et quatre à cinq fois plus pour le gaz que leurs homologues américains. Les conséquences ont été brutales : trois années consécutives de baisse de la production industrielle et de stagnation à travers l’UE, et une désindustrialisation totale dans une grande partie de l’Europe de l’Ouest — en particulier en Allemagne.

Bien que l’Allemagne, comme d’autres pays, ait sans aucun doute été confrontée à des défis préexistants, il est clair que les coûts de l’énergie représentent désormais la plus grande menace pour l’industrie allemande et européenne. De nombreuses entreprises ont commencé à relocaliser leur production à l’étranger. De grands groupes chimiques se préparent apparemment à quitter complètement l’Europe. Un rapport a noté que « ces changements interviennent à un moment où les coûts de l’énergie en Europe sont restés exceptionnellement élevés pendant près de trois ans. Le secteur chimique — qui représente 5 à 7 % de la production manufacturière de l’UE et emploie 1,2 million de personnes — est sous une pression extraordinaire. Le Conseil de l’industrie chimique européenne a averti de la fermeture prévue de plus de 11 millions de tonnes de capacité de production sur 21 sites majeurs, et a appelé à une action urgente ».

Bruxelles, cependant, n’écoute pas. En effet, une interdiction totale de l’UE sur le gaz russe donnerait probablement le coup de grâce à la base industrielle déjà vacillante de l’Europe. Non seulement l’Europe serait contrainte d’importer des volumes encore plus importants de GNL à prix élevé — principalement des États-Unis — mais, alors que la Russie redirige son GNL vers des marchés plus éloignés, les coûts de transport augmenteront, faisant grimper des prix du gaz mondiaux déjà volatils et rendant les importations vers l’UE encore plus coûteuses.

Alors, quelle est la logique derrière cette politique apparemment suicidaire ? L’argument officiel — selon lequel l’énergie russe « finance la machine de guerre de Poutine » — est faible. La Russie paie ses soldats et construit ses armes en roubles, pas en devises étrangères. Que la Russie vende du gaz à l’Europe, à la Chine ou à l’Inde ne fait guère de différence pour elle. On ne peut que supposer que les bureaucrates de Bruxelles comprennent cela — ce qui suggère que la dernière initiative de la Commission européenne concerne moins l’affaiblissement de la capacité de la Russie à mener la guerre en Ukraine, et davantage la poursuite d’autres objectifs. Parmi eux, je suggérerais, il y a le désir de prévenir toute normalisation future des relations UE-Russie.

Cela a été clairement exprimé par le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, qui a juré de faire « tout » pour s’assurer que le gazoduc Nord Stream 2 — qui a subi un sabotage par bombardement sous-marin en 2022, apparemment aux mains d’un équipage ukrainien hors de contrôle — ne rouvre jamais. Von der Leyen a même mentionné Nord Stream comme faisant partie du « nouveau paquet de sanctions » sur lequel son équipe travaillait. Selon le Financial Times, les discussions à Berlin et à Bruxelles sur la prévention de tout renouveau de Nord Stream ont été déclenchées par des nouvelles d’intérêts commerciaux russes et américains explorant des options pour reprendre les opérations du gazoduc.

La décision de Merz d’approuver un embargo permanent sur Nord Stream n’est pas seulement économiquement insensée — elle légitime également le pire acte de sabotage industriel de l’histoire européenne, un événement encore entouré de mystère, notamment en ce qui concerne la connaissance préalable potentielle de l’attaque par le gouvernement allemand et ses alliés. De plus, cela montre un mépris clair pour le soutien public croissant en Allemagne en faveur du rétablissement des approvisionnements en gaz russe. Un récent sondage a révélé que 49 % des habitants du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, où le pipeline se termine, soutiennent la reprise des importations de gaz russe. Pendant ce temps, l’AfD, qui obtient désormais plus de 20 % des voix au niveau national, a appelé à la réouverture de Nord Stream — une position de plus en plus partagée par des dirigeants d’entreprise et des membres de la CDU et des sociaux-démocrates.

Il est facile de comprendre pourquoi : rouvrir le pipeline a du sens économique et stratégique. Le gaz russe est moins cher, plus stable et moins nuisible pour l’environnement que le GNL américain, qui est produit par le biais de la fracturation à forte émission et expédié à l’autre bout du monde. L’argument habituel contre cela est que Nord Stream a créé « une dépendance irresponsable au gaz russe ». Mais comme l’a souligné un analyste allemand pointé, pendant longtemps, d’abord l’Union soviétique puis la Russie ont continué à fournir de l’énergie à l’Allemagne malgré plusieurs crises géopolitiques. Cela a continué même lorsque l’Occident a déclenché une guerre économique accompagnée d’une rhétorique agressive. Et même après la livraison d’armes allemandes à l’Ukraine et ensuite l’attaque terroriste sur Nord Stream, la partie russe a déclaré à plusieurs reprises qu’il appartenait à la partie allemande de décider de reprendre ou non les approvisionnements en gaz.

Pourtant, les dirigeants allemands et de l’UE restent les plus fervents opposants à un nouvel engagement. Pourquoi ? En partie à cause de leur hostilité profondément enracinée envers la Russie. Mais il y a aussi des dynamiques géopolitiques plus profondes en jeu. Le marché mondial du GNL est contraint en termes d’approvisionnement. Peu de pays ont une capacité excédentaire. Les États-Unis — qui étendent actuellement leur infrastructure d’exportation de GNL — sont dans une position unique pour en tirer profit. Trump a fait du GNL un élément central de sa politique commerciale, pressant l’UE d’en acheter davantage pour réduire le déséquilibre commercial. Cela ridiculise le discours de l’UE sur « l’autonomie stratégique ». Publiquement défiants envers Trump, les dirigeants de l’UE mettent discrètement en œuvre ses exigences énergétiques — même si cela accélère le déclin économique de l’Europe.

Comme l’a observé un commentateur allemand : « L’interdiction prévue des importations de gaz russe a peu à voir avec la guerre en Ukraine — et tout à voir avec la guerre commerciale américaine. L’UE capitule face à Trump. Le coût de cette capitulation sera dévastateur, surtout pour l’Allemagne. » Et n’oublions pas l’hypocrisie climatique des dirigeants de l’UE. Le GNL américain a une empreinte carbone bien plus élevée que le gaz de pipeline russe — en raison à la fois de son transport longue distance et de son extraction par fracturation. Pourtant, ironiquement, ce sont les Verts allemands, les soi-disant environnementalistes, qui s’opposent le plus au rétablissement des flux de pipeline.

En fin de compte, il devrait être clair que la reprise des importations de gaz russe a du sens à tous les niveaux : c’est moins cher, plus fiable, plus propre pour l’environnement que le GNL, et cela aiderait également à stabiliser les relations géopolitiques avec Moscou. Ce qui explique précisément pourquoi il n’est pas surprenant que les dirigeants de l’UE fassent exactement le contraire : approfondir la dépendance à un GNL plus cher, plus volatile et plus polluant en provenance du monde entier, accélérant la désindustrialisation de l’Europe et attisant les flammes de la confrontation avec la Russie.