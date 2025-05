Le sumo est un sport ancré dans son passé shintō. Des ballots de riz sont placés autour du ring, délimitant un espace sacré. Au-dessus, un grand auvent stylisé comme un sanctuaire shintō pend, orné de franges colorées représentant les quatre saisons. Et, enfoui au centre du ring, se trouve un pot en terre cuite non émaillé contenant des offrandes aux dieux, y compris du sake sacré.

Lorsque les lutteurs, ou rikishi — littéralement « hommes forts » — entrent dans le ring, ils jettent du sel purificateur et effectuent leur pas de danse pour effrayer les esprits malins. Ils applaudissent pour attirer l’attention des dieux, lèvent les bras pour montrer qu’ils ne cachent aucune arme, et se rincent la bouche avec de l’eau.

Ensuite, devant un arbitre vêtu des robes d’un prêtre shintō, il est temps de passer aux choses sérieuses : les rikishi s’accroupissent sur leurs marques et se dévisagent dans un acte prolongé de combat psychologique connu sous le nom de shikiri. Le combat ne commence que lorsque les deux lutteurs ont enfin les deux mains touchant le sol. Après cela, si une partie de votre corps autre que la plante de vos pieds touche le sol, ou si vous êtes forcé de quitter le ring, alors vous êtes vaincu.

C’est une vue familière pour tout fan du passe-temps le plus honoré du Japon, en particulier pour ceux qui seront présents au Natsu Basho — Tournoi d’été de sumo — actuellement en cours à Tokyo. Pendant deux semaines de compétition intense, tous les yeux sont rivés sur le vainqueur du tournoi précédent en mars : Ōnosato. Âgé de seulement 24 ans, il est impliqué dans le sumo depuis ses débuts au lycée. Depuis qu’il est devenu professionnel, il a rapidement gravi les échelons et est maintenant sur le point de gagner le titre convoité de yokozuna, ou « grand champion ». Il y a une énorme anticipation au Japon : le sumo est devenu de plus en plus international ces derniers temps, et la plupart des grands champions des 20 dernières années sont nés en Mongolie. Ōnosato serait le premier lutteur japonais à devenir yokozuna en presque une décennie.

Cela compte parce que, bien que le baseball soit le sport le plus populaire du Japon, avec plus de 26 millions de personnes assistant chaque année à des matchs de ligue professionnelle, le sumo est le sport national du pays, le passé ancien du Japon ramené à la vie, haletante et en sueur. Et, comme le pays dans son ensemble, il se trouve à un carrefour : prospère, tant au pays qu’à l’étranger, mais confronté à d’importants défis démographiques et sociaux.

Les liens du sumo avec son passé sont exposés dans une poignée de sanctuaires à travers le Japon où des combats sont organisés entre un homme et une divinité locale. À l’œil mortel, seul le concurrent humain est visible, ce qui lui vaut le surnom de hitori-zumo ou « sumo à une personne » (l’expression sert désormais aussi de métaphore pour la lutte intérieure). Il est difficile de dire combien de personnes regardant le hitori-zumo ressentent la présence de deux concurrents, mais cela n’est pas le sujet. La religion au Japon a longtemps été un mélange fascinant de rituel, de jeu, d’humour et de conscience accrue du monde. Le sumo s’inspire de tout cela, tout en canalisant et en célébrant un certain type de masculinité — discipline, caractère, agressivité ciblée — et un peu de fierté.

Les origines humaines du sport remontent à un noble et vantard notoire nommé Taima no Kehaya, qui prétendit en 23 av. J.-C. qu’il était l’homme le plus fort « sous les cieux ». L’Empereur s’en offusqua et ordonna à un potier nommé Nomi no Sukune de lui donner une leçon. Ce qu’il fit, infligeant à Kehaya des coups dévastateurs aux côtes et au dos, si bien qu’il mourut le lendemain. Sukune est maintenant considéré comme le « père du sumo ».

Au fil des siècles, le sumo a servi de mélange de spectacle, d’entraînement de force pour les guerriers en herbe, et de rituel religieux, exécuté dans l’espoir de bonnes récoltes. Là où le sumo ancien était un combat brut, avec peu ou pas de règles, la forme et l’étiquette ont été progressivement introduites au fil du temps : rings, classements, techniques de victoire, « écuries » où les lutteurs pouvaient vivre et s’entraîner, et tournois publics — souvent organisés pour collecter des fonds pour de bonnes causes. Après que le Japon a ouvert ses portes à l’Occident moderne au milieu du XIXe siècle, les lutteurs de sumo et les samouraïs sont devenus des symboles d’une masculinité distinctement japonaise : gardiens des traditions du pays contre l’intrusion de l’étranger. L’une des estampes les plus connues d’un lutteur de sumo date de 1861 et le montre jetant un étranger chétif et trop habillé au sol.

« La religion au Japon a longtemps été un mélange fascinant de rituel, de jeu, d’humour et de conscience accrue du monde. »

Les opinions divergent au Japon concernant la manière dont cette masculinité du sumo a vieilli. Les critiques soulignent la longue et largement peu flatteuse histoire des femmes dans ce sport. La première utilisation enregistrée du mot « sumo » remonte à des combats entre femmes au cinquième siècle après J.-C., mais il s’agissait de matchs torse nu organisés par l’Empereur pour tenter de distraire un charpentier du palais qui avait vanté qu’il n’avait jamais fait d’erreur. Le plan de l’Empereur a fonctionné : le charpentier floué a fini par endommager l’un de ses outils et a été dûment exécuté. Plus de 1 000 ans plus tard, les femmes sont de nouveau revenues sur le ring de sumo. Mais des noms professionnels comme « Gros Seins » et « Porteur des Boules » vous en disent long sur qui étaient les parieurs et ce qu’ils étaient venus voir.

Les femmes concourent maintenant en tant qu’amateurs, mais au niveau professionnel, elles ne sont même pas autorisées à entrer sur le ring, par crainte de sa profanation. Cela est devenu un point de tension au Japon en avril 2018, lorsque le maire de Maizuru a perdu connaissance alors qu’il prononçait un discours de bienvenue depuis l’intérieur d’un ring de sumo. Un certain nombre de spectatrices, dont une infirmière, ont couru sur le ring pour administrer des soins de réanimation, seulement pour être à nouveau ordonnées de partir par un annonceur au ton paniqué. Un travailleur d’urgence masculin a finalement pris le relais, le ring a été purifié avec du sel, et le tournoi a commencé. Mais la scène a été vue des millions de fois, ce qui a conduit les commentateurs, tant au pays qu’à l’étranger, à se demander si les règles sur la participation des femmes établies par la Japan Sumo Association (JSA) devraient enfin changer.

Si le sumo a du mal avec ses règles concernant les femmes, reflétant ce que les critiques affirment être l’échec plus large du Japon à écarter le patriarcat de son perchoir, quelque chose de similaire s’est joué autour de la question de l’accueil d’un rikishi non japonais dans les rangs.

En juillet 1972, l’anglais a été parlé pour la première fois depuis un ring de sumo. Un télégramme du président Richard Nixon a été lu, félicitant le lutteur hawaïen Jesse Kuhaulua — mieux connu sous le nom de Takamiyama — pour avoir remporté un tournoi à Nagoya. Certains dans les médias japonais l’ont surnommé kurobune : « navire noir », rappelant l’arrivée indésirable au large des côtes japonaises des canonnières américaines en 1853. D’autres se sont demandé si un étranger pouvait un jour atteindre le rang de grand champion, puisque ce titre convoité dépend non seulement des qualités d’un combattant mais aussi de son « caractère exceptionnel ».

Le problème — ou l’opportunité — pour le sumo, comme pour le Japon dans son ensemble, est qu’une population en déclin signifie des choix difficiles. Un nombre décroissant choisit maintenant de devenir professionnel dans le sumo. Le football, le basket-ball, le rugby et le baseball représentent tous des carrières plus attrayantes : souvent plus lucratives, tout en manquant le régime d’entraînement (et d’alimentation) éprouvant exigé des lutteurs de sumo, à un coût énorme pour leur santé. Au lieu de cela, les lutteurs hawaïens et, plus récemment, mongols ont commencé à dominer les niveaux supérieurs du jeu — les premiers grâce à des liens de longue date avec le Japon et les seconds grâce aux propres traditions de lutte de la Mongolie. Les deux populations comptent un bon nombre de personnes avec la bonne morphologie. L’opinion est divisée au Japon, entre ceux qui aspirent à des héros japonais et ceux qui sont impressionnés par le respect et le dévouement affichés par les concurrents nés à l’étranger. Pour ajouter à leur liste de maux, la Japan Sumo Association a été accusée de lenteur à traiter le harcèlement dirigé contre les jeunes lutteurs par des membres seniors des écuries où ils s’entraînent — destiné à endurcir les nouvelles recrues et dans certains cas à les punir pour un comportement inapproprié.

Et pourtant, malgré ces défis, le sumo au Japon est plus populaire que jamais. Une génération plus jeune est devenue accro pendant le confinement et plus tard grâce à la présence croissante du sport en ligne et via des compétitions pour enfants très médiatisées pour les filles et les garçons. Le sumo a eu son moment Rocky en 2023, avec le drame à succès de Netflix Sanctuary retraçant l’ascension d’un lutteur débutant, Enno, d’un début dysfonctionnel à superstar troublée. Pendant ce temps, des stars de la vie réelle servent de hadaka taishi, « ambassadeurs nus », très efficaces, pour leur pays ou leur région au Japon. Et de bons sièges pour les tournois se vendent maintenant en quelques heures, tandis que les billets pour des tournées à l’étranger — y compris le Royal Albert Hall ce mois d’octobre — sont également très demandés.

Les progressistes au Japon ont récemment noté avec plaisir la décision de la superstar du baseball Shohei Ohtani de prendre un congé parental pour s’occuper de son bébé. Se demandent-ils si « Papa-tani » pourrait encourager d’autres hommes japonais à faire de même — dans un pays où l’éducation des enfants est encore principalement considérée comme un travail de femmes ? Quels miracles pourraient accomplir des rikishi féminins (bien habillés) sur les cœurs et les esprits japonais ?

La question, pour l’instant, est sans objet. Les rikishi féminins au niveau professionnel semblent aussi peu proches d’une perspective que les femmes prêtres dans l’Église catholique — et peut-être pour des raisons largement similaires. Tout comme on dit souvent que les dénominations chrétiennes à la croissance la plus rapide sont celles qui sont les moins enclines à faire des compromis avec la culture moderne et l’opinion publique changeante, beaucoup au sein de la Japan Sumo Association voient leur rôle comme des gardiens de pratiques remontant à plusieurs siècles.

Sans aucun doute, le Japon appliquera au sumo une partie de sa formule éprouvée pour survivre et prospérer dans le monde moderne : une généreuse dose de tradition agrémentée d’une touche d’innovation et de technologie de pointe. Attendez-vous à ce que des tournées à l’étranger de grands rikishi voient le sumo gagner de plus en plus en popularité à l’étranger dans les années à venir. Et ne soyez pas surpris si de l’argent sérieux trouve son chemin pour soutenir le sumo féminin de base, le portant à un niveau où hommes et femmes s’affrontent — si ce n’est pas dans ce cercle sacré, alors au moins dans une compétition pour attirer l’attention des fans tant à domicile qu’à l’étranger. Et, tout au long de cela, il y aura cet héritage, ce sentiment que lorsque un rikishi passe en kimono, vous assistez non seulement à un peu de culture traditionnelle mais à une présence qui transcende l’histoire. Et il y aura toujours une soif pour cela.