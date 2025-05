Si vaste est le barrage des Trois Gorges, si incroyablement énorme une masse de béton et d’acier, qu’il a, selon les calculs de la Nasa, ajouté 0,06 microsecondes à la durée de chaque jour. Vous ne pouvez pas déplacer autant de matière vers l’Équateur, vous voyez, sans ralentir très légèrement la rotation de la Terre. Dix ans après l’achèvement du barrage, il est juste de dire que c’est la Chine, plus que tout autre pays sur Terre, qui fait le plus pour déplacer la planète sur son axe physique.

Le PCC travaille maintenant sur un barrage encore plus grand, qui apprivoisera le puissant Yarlung Tsangpo, le plus long fleuve du Tibet. Ce nouvel édifice générera trois fois la puissance hydroélectrique du barrage des Trois Gorges. Selon la provenance géographique de ses matériaux de construction, le nouveau barrage ajoutera probablement encore quelques microsecondes à chaque jour sur Terre.

Les microsecondes, étant un millionième de seconde, sont imperceptibles, mais la marche de la Chine vers l’avenir devient impossible à ignorer. C’est un pays dont les incursions dans le gigantisme incluent le plus grand bâtiment du monde, le plus long pont, le plus grand terminal aérien et — pour sa grande honte, on l’imagine — le troisième plus grand gratte-ciel. Longtemps méprisée comme un fabricant de biens de faible qualité et imitatifs, la Chine menace de mener le monde dans les essaims de drones anti-aériens, les robots humanoïdes, les chiens robots armés, les chasseurs hypersoniques, et les hyperloops maglev qui, tôt ou tard, feront paraître le réseau existant de trains à grande vitesse de la Chine aussi rouillé et décrépit que ses homologues antédiluviens en Grande-Bretagne.

La comparaison, bien que peu flatteuse, est instructive. En termes de coût, du moins, le deuxième projet de train à grande vitesse de la Grande-Bretagne — le premier était l’Eurostar — a égalé le flair de la Chine pour le gigantisme. Mais il a été réduit en portée, morceau par morceau, jusqu’à devenir une connexion simplement entre Birmingham et les banlieues de Londres. Alors que la Grande-Bretagne a castré son plus grand projet d’infrastructure, échouant à construire une itération de technologie du XXe siècle que nous avons inventée au XIXe, les Chinois ont été des pionniers, sous la forme de l’hyperloop maglev, d’une technologie que nous pourrions ne pas imiter avant le XXIIe siècle.

À bien des égards, la Chine surpasse même les États-Unis. Alors que les vents du changement soufflent, cherchez des girouettes tendues. Nous pouvons en voir une sous la forme du Techno-Industrial Playbook, produit d’une coalition pan-institutionnelle de dizaines de penseurs américains. Beaucoup de ces penseurs, au cours de leur carrière, se sont principalement préoccupés de la croissance économique. Mais le playbook est quelque chose de plus musclé : un plan pour revitaliser la force technologique américaine, un plan par lequel le pays peut revitaliser sa base industrielle, attirer les meilleurs talents du monde et prendre le contrôle de ressources importantes telles que les minéraux rares. C’est un signe de temps qui changent et, pour utiliser une phrase bien usée, des temps intéressants.

Quant à la Grande-Bretagne, il a été question dans cette publication et ailleurs de l’anglofuturisme : un projet néo-gaulliste par lequel le pays pourrait être propulsé dans un avenir qui, bien que fondé sur ce qui est maintenant une technologie de pointe, semble familier. Mais si un pays concrétise actuellement et de manière cohérente une telle vision, c’est la Chine. Pour utiliser le terme de l’artiste Lawrence Lek, un Londonien d’origine malaisienne-chinoise, nous pouvons appeler cette vision le sinofuturisme.

Toute tentative de comprendre le Sinofuturisme doit commencer par le gouffre dont la Chine s’est tirée. Le « Siècle d’humiliation » de la Chine a commencé avec l’addiction massive à l’opium fomentée par la Compagnie des Indes orientales dans les années 1830 et s’est poursuivie avec les guerres de l’opium qui en ont résulté. La défaite de la Chine par les Britanniques a été suivie de la défaite par le Japon et de la tentative de partage du pays par une horde avide de puissances étrangères. Cette période misérable a finalement pris fin, selon le récit chinois, avec la fondation de la République populaire de Chine, après une guerre civile de 22 ans, en 1949. Beaucoup de souffrances étaient encore à venir : on estime que Mao seul a été responsable de 65 millions de morts, à la fois par des meurtres de masse et par la famine qui a résulté du « Grand Bond en avant ».

La Grande-Bretagne et l’Amérique, de mémoire vivante et au-delà, ont été épargnées des agonies de la famine et des meurtres de masse sanctionnés par l’État. Ceux d’entre nous qui sont natifs de l’Occident d’après-guerre sont probablement incapables de comprendre pleinement l’effet de ces traumatismes et humiliations sur la psyché chinoise. Mais nous savons que la Chine aspire à être la meilleure, à être la plus grande, à commander le respect et à être invulnérable tant face aux puissances rivales qu’à la nature elle-même.

C’est à cet égard, dans cette attitude dominatrice envers la nature, que nous pouvons voir l’une des différences les plus significatives entre la Chine et l’Anglosphère. La Chine, dit Thomas White, sinologue au King’s College de Londres, voit la nature comme une ressource, comme quelque chose à exploiter et à ingénier. « Il y a une foi dans la capacité des humains à intervenir dans les processus écologiques afin de les améliorer, plutôt qu’un sentiment que l’impact humain est inévitablement néfaste. »

Nous pouvons voir des traces de cette attitude dans les barrages destructeurs pour l’écologie de la Chine, son géoiningénierie modifiant le climat et son Grand Mur Vert défiant le désert. Dans ces efforts, il y a un héritage du rêve millénaire chinois de dompter les inondations. C’était un rêve réalisé par l’ingénieur légendaire, Da Yu, dont les travaux lui ont assuré l’empire de la dynastie Xia. Cinq mille ans après l’existence supposée de Yu, la presse chinoise a rendu à Jiang Zemin, l’ingénieur devenu président qui a supervisé la construction du barrage des Trois Gorges, le profond compliment de l’appeler « le nouveau Da Yu ». (Si vous continuez à douter de l’importance de ce type d’ingénierie pour le gouvernement chinois, notez que le mot chinois pour politique — 政治 — contient un élément idéogrammatique désignant « la gestion de l’eau ».)

La plupart des grands projets défiant la nature en Chine seraient déplacés en Occident. Pour revenir au fiasco de HS2, on imagine que les Chinois ont été mystifiés d’apprendre que les Britanniques ont dépensé 100 millions de livres pour construire un abri au bénéfice de chauves-souris rares. Peut-être sont-ils également mystifiés par notre volonté de retarder de grands projets d’infrastructure en raison d’individus qui pourraient être dérangés par le bruit ou qui ne souhaitent pas être déplacés. En revanche, la construction du barrage des Trois Gorges a entraîné le déplacement de au moins 1,4 million de personnes.

Ce mépris pour l’humain est une autre différence fondamentale. Que vous l’attribuiez au collectivisme, au confucianisme ou à une invulnérabilité post-traumatique à la complaisance, le sinofuturisme est, dans l’ensemble, peu enclin à faire place à l’individu. C’est cette tendance illibérale, aux yeux d’un Occidental, qui favorise certains des exemples les plus épouvantables de l’inhumanité du PCC : les emprisonnements politiques, la surveillance constante, l’abus des animaux, les voisins craintifs, les Ouïghours sous contrat. La domination de la Chine sur la fabrication mondiale, même au nom d’entreprises dont le siège est situé en Occident, dépend au moins en partie du travail forcé. Le sinofuturisme a impliqué le tirage de leviers que les Occidentaux seraient réticents à toucher.

Le travail bon marché a également été un atout considérable pour l’industrie chinoise — tout comme le vol de propriété intellectuelle rampant et la monopolisation, via des accords en République Démocratique du Congo et ailleurs, de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement industrielle. Grâce à ces facteurs et d’autres, la Chine a réussi à se repositionner à la pointe technologique. Au neuvième siècle, des moines chinois ont découvert la poudre à canon ; au 21e siècle, nous avons appris ce mois d’avril que des ingénieurs chinois ont testé avec succès une bombe à hydrogène non nucléaire, libérant une intense boule de feu sans avoir besoin d’utiliser de matériel radioactif. Mais plus important que toute nouvelle technologie particulière, dit William Matthews, de Chatham House, est la maîtrise par la Chine de la production de technologie. « Le véritable potentiel technologique de la Chine réside dans le fait que, grâce à sa capacité de fabrication énorme, elle a le potentiel de mettre en œuvre des systèmes d’IA conçus pour l’optimisation logistique et l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement. » Une fabrication plus rapide et plus efficace permet à la Chine de produire en masse des véhicules électriques et d’autres technologies que le PCC a jugées à l’avance dignes d’être dominées.

Faire tout cela automatiquement — remplacer tout ce travail bon marché par des bras robotiques et ainsi de suite — est un projet actuellement en cours, car la Chine, comme l’Occident, fait face au défi civilisationnel d’un taux de natalité en chute. L’Occident a essayé de résoudre le problème à moindre coût en important des millions de migrants, accumulant ainsi d’autres problèmes tout en entravant (et dans certains cas retardant) le développement de l’automatisation. Le programme d’automatisation de la Chine semble être le meilleur pari.

Et l’objectif du PCC, dit Matthews, est de montrer la voie non seulement en robotique, mais aussi dans d’autres technologies émergentes, telles que l’IA et l’informatique quantique. « Il vise à les utiliser comme base pour effectuer ce qui équivaut à un changement qualitatif dans le pouvoir économique, similaire à la Révolution industrielle d’origine, qui conduira la Chine à une position où, économiquement, au niveau national, elle surpasse les États-Unis. »

L’Amérique reste le pays le plus riche et le foyer, comme l’a souligné Elon Musk en ce qui concerne le Sinofuturisme, du projet hyper-futuriste qu’est Starship. Mais la Chine gagne en confiance civilisationnelle, dont les effets sont visibles non seulement dans son programme spatial, qui vise à construire la première base lunaire, mais aussi dans son architecture. Il est révélateur, à cet égard, que Xi Jinping ait interdit les bâtiments « surdimensionnés et xénocentriques », dont le gratte-ciel « big pants », qui ressemble à une paire de pantalons, est un exemple notoire. Le résultat de cet édit est que les paysages urbains en multiplication en Chine ne seront plus le jouet des modernistes occidentaux expérimentaux. L’infrastructure plus large du Sinofuturisme, écrite dans un béton monumental, conservera sa tristesse héroïque maoïste. Mais les tropes de design pré-révolutionnaires, tels que les cours et l’utilisation des principes du feng shui, deviennent plus visibles dans les nouveaux projets de construction du pays.

Quel est, cependant, l’état final du Sinofuturisme ? Dans la mesure où la Chine reste un État communiste plutôt qu’une autocratie sui generis, elle n’est pas de la variété prosélyte. L’URSS voulait répandre le communisme dans le monde ; les membres dirigeants du PCC, selon Matthews, ont peu d’intérêt pour un tel évangélisme. « Leur position idéologique est basée sur l’idée de civilisations distinctes avec leurs propres histoires de valeurs. Il y a un désir de remplacer les États-Unis, mais cela, je pense, est dans le but de minimiser l’ingérence extérieure. » Il y a peu de preuves que Xi veuille que le drapeau chinois flotte au-dessus des capitales occidentales, bien qu’une annexion de Taïwan pourrait nous amener à reconsidérer cette hypothèse. Tout comme la marche chinoise à travers notre industrie, notre propriété et nos universités.

Et comme l’Amérique pourrait le découvrir dans une guerre sur Taïwan, les hégémons ont tendance à ne pas venir par paires. Le piège de Thucydide est bien documenté, et une technologie émergente en particulier pourrait être la clé de la domination. Il n’est pas rare parmi les chercheurs en IA de penser que le premier pays à développer une superintelligence artificielle se sécurisera une hégémonie mondiale indéfinie. L’IA souveraine de ce pays, selon certaines prévisions, surpassera ses adversaires à la vitesse de l’éclair, rendant ces adversaires inoffensifs. Matthews envisage un décollage plus lent des capacités de l’IA, et une bifurcation plus durable entre les systèmes américain et chinois. Mais la perspective d’une domination chinoise de l’IA, et d’un monde façonné par les valeurs du PCC avant toutes les autres, devrait concentrer l’esprit.

Il y a beaucoup à déplorer concernant la Chine moderne. Mais l’Occident pourrait, en même temps, examiner sa confiance et son ambition. Si ce sont les valeurs de l’Anglosphère, plutôt que celles du PCC, qui doivent définir les siècles à venir, alors nous devrions, de manière pragmatique, considérer comment la Chine s’est revitalisée si efficacement. Nous ne devrions pas souhaiter un gouvernement qui déplacerait 1,4 million de personnes pour construire un barrage, mais nous ne devrions pas non plus souhaiter un gouvernement qui permettrait à des Nimbys individuels de bloquer des infrastructures qui bénéficieraient à des dizaines de millions. Les Victoriens avaient plus de pouvoir de planification centralisée que nous, et le résultat est que nous continuons à nous cacher dans les structures qu’ils nous ont laissées. Plus fondamentalement, ils voulaient construire des choses qui dureraient. Nous devons redécouvrir ces fibres musculaires longtemps dormantes.

Les démocraties sont très bonnes en innovation industrielle, mais moins bonnes en planification industrielle à long terme. Les récents progrès de la Chine en IA sont le fruit d’un plan établi en 2017. On m’a dit qu’un peu plus tard, le gouvernement britannique a été averti par des experts qu’il avait une courte fenêtre pour s’approprier une nouvelle technologie appelée modèle de langage large. Le gouvernement a reconnu l’opportunité mais n’a pas agi en conséquence. Les coûts des formations ont multiplié et la Grande-Bretagne n’a plus l’option de prendre de l’avance. Un Occident revitalisé, selon les lignes de celui envisagé dans le Playbook, devra réapprendre à concevoir et à s’en tenir à des plans industriels de long terme.

Cela s’applique en particulier au commerce. Comme les alliés de l’Amérique le découvrent actuellement, l’erratisme n’est pas une caractéristique attrayante chez un client. Et une grande partie du monde en développement voit la Chine, à la place, comme un partenaire plus digne d’intérêt, avec pour résultat que la Chine a sécurisé des approvisionnements fiables de tous les minéraux importants. Mais il y a de nombreux inconvénients à confier la domination économique à la Chine, qui est, au mieux, indifférente à l’internationalisme libéral qui a apporté une telle prospérité au monde. À cet égard, l’économiste Noah Smith écrit que, par rapport à l’Amérique d’après-guerre, une Chine dominante « sera moins intéressée à créer la liberté des mers pour d’autres nations, et plus étroitement préoccupée par la protection de son propre commerce… [Et] pour tous les mépris dirigés contre le rôle autoproclamé de l’Amérique en tant que ‘police mondiale’, elle était plus disposée à s’opposer aux conquérants régionaux que la Chine ne l’a prouvé jusqu’à présent. » Embrassez l’Initiative la Ceinture et la Route à la hâte ; repentez-vous à loisir.

L’ironie est que la Chine est, dans certains aspects intellectuels, un enfant de l’Occident. Dans un sens désinvolte, cela est à prévoir d’un voleur aussi prolifique de propriété intellectuelle, mais le phénomène va beaucoup plus loin. Comme l’observe White, la foi chinoise dans la raison humaine et le progrès, et dans la capacité de l’humanité à triompher de la nature, ont une « lignée directe avec les Lumières ». Et le marxisme, bien sûr, avec toutes ses idées sur la progression de l’histoire à travers certaines étapes, est lui-même une invention occidentale.

Dans chaque quête de grandeur de la Chine, on peut donc discerner au moins un vestige de ce que nous pouvons penser comme l’ anxiété d’influence civilisationnelle. C’est une anxiété qui naît non seulement de cet héritage intellectuel troublant, mais aussi du long et tortueux Siècle de l’Humiliation. Et c’est une anxiété qui, si les choses continuent dans cette veine, persistera bien plus longtemps que la primauté de l’Occident. Comme si nous souffrions de paralysie du sommeil, nous prenons conscience de notre sclérose, mais nous ne sommes pas encore capables de l’arrêter. Nos classes politiques répondent à ce nouveau monde dangereux avec une combinaison de maladresse et de naïveté. Ce que le moment exige de l’Occident, cependant, c’est un projet de renouveau — un projet suffisamment pragmatique pour analyser ce qui est efficace dans le Sinofuturisme, mais assez audacieux et sûr de lui pour le surpasser.